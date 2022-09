Egy építészre bízta Putyin az ukrajnai háborút - Csúfos bukás vár az egyik legnépszerűbb orosz politikusra?

Szergej Kuzsugetovics Sojgu 1955-ben látta meg a napvilágot a Mongóliával határos, rendkívül szegény Tuvai Autonóm Régió nyugati részén, egy Csadan nevű kisvárosban. Apja, a tuvai születésű Kuzuget Sojgu a helyi kommunista lap szerkesztője, majd a Tuvai Regionális Bizottság titkára, anyja, az ukrajnai orosz származású Alekszandra Jakovlevna Sojgu pedig a helyi közigazgatás munkatársa. Mind a két szülő magas pozíciókat ért el a Tuvai Kommunista Pártban.

Az érettségi letételét követően Sojgu a szibériai Krasznojarszk város egyetemét végezte el, itt építőmérnöki végzettséget szerzett.

Sojgu a '80-as évekig különböző építkezéseken dolgozott vezetői pozíciókban, a Kommunista Pártnak 1988-ban lett tagja. Az elszegényedett tuvai köztársaságból 1990-ben költözött Moszkvába, ahol édesapja jó kapcsolatainak hála az Állami Építészeti Bizottság igazgatójaként kezdett el dolgozni.

Itt ismerkedett meg Borisz Jelcin leendő orosz elnökkel, aki építészmérnökként szintén a bizottságban töltött be magas pozíciót.

Sojgu első igazán komoly politikai pozícióját éppen a Jelcinnel ápolt bizalmi kapcsolata lévén szerezte meg, 1991-ben. A széteső Szovjetunió maradványain létrejött Orosz Föderáció első elnökeként Jelcin Sojgut nevezte ki a katasztrófavédelmi és kutató-mentő feladatokat ellátó Oroszországi Mentőszolgálat élére.

A Mentőszolgálat lényegében a szovjet-érából visszamaradt Polgári Véderő helyettesítésére jött létre, ami a gyakorlatban egy amerikai Nemzeti Gárdához hasonló, fegyveres honvédelmi egységként funkcionált. A Véderő 20 ezer tagjával megerősítve a Mentőszolgálat beolvadt a Védelmi Minisztériumba, Sojgu pedig az Orosz Föderáció Polgári védelméért, Veszélykezelésért és Katasztrófavédelméért Felelős Bizottság elnöke lett.

Első, külföldi katonai akcióhoz köthető feladatát Afganisztánban kapta.1992-ben Muhammad Nadzsibullah afgán elnök elvesztette irányítását az ország fölött a rivális mudzsahedin erőkkel szemben. A politikust az ENSZ többször is megpróbálta kimenekíteni az országból, de mind India, mind Oroszország kudarcot vallott. A rendelkezésre álló információk szerint az orosz mentőakció megszervezése Sojgu feladata volt. Nadzsibullah 4 évig élt a kabuli ENSZ nagykövetségen, a tálib hatalomátvétel alatt azonban több prominens afgán politikussal együtt kivégezték.

Az 1993-as orosz politikai válság, és puccskísérlet során a Sojgu irányítása alatt álló csapatok Jelcin elnök oldalán vettek részt a Fekete Októberként elhíresült konfliktusban, amikor is az egyre romló életszínvonal, és a törvényhozás feloszlatása miatt felháborodott tömeg Jelcin elnök lemondását követelte.

Az 1993 októberi események után a hatalmát megszilárdító Jelcin elnök bármilyen számottevő katonai tapasztalat nélkül dandártábornoki rendfokozatot adott Sojgunak, az idő előrehaladtával pedig egyre csak szaporodtak a csillagok a vállapján: 1999-ben az Orosz Föderáció Hőse címet kapott, mely Oroszország legmagasabb állami kitűntetése, 2003-ra pedig magáénak tudhatta az orosz fegyveres erőknél elérhető legmagasabb, hadseregtábornoki rendfokozatot is.

Idő közben Sojgu bezsebelte első miniszteri megbízatását is: az általa vezetett bizottságot átkeresztelték Vészhelyzeti Intézkedések Minisztériumára. Sojgu ebben az időszakban nagy népszerűségnek örvendett: gyakran jelent meg személyesen a különféle krízisek helyszínén, ahol rendre a katasztrófaelhárítás fekete egyenruháját viselte.

1999-ben Sojgu alapítója volt annak az „Egység” névre keresztelt pártnak, mely színeiben kevesebb mint egy évvel később Vlagyimir Putyin Oroszország elnöke lett. Sojgu 2012-ig nem töltött be prominens pozíciót sem a kormányban, sem pedig az államigazgatásban, igaz 2012 májusában kevesebb mint hat hónapra Moszkva megye kormányzójává nevezték ki.

Sojgu 2012. november 6-án ért el pályája eddigi csúcsára, ekkor nevezte ugyanis ki védelmi miniszterré Putyin elnök. Sojgu Anatolij Szerdjukovot váltotta a pozícióban, aki híresen népszerűtlen volt a magas rangú katonai vezetők körében, mivel nem rendelkezett semmilyen katonai tapasztalattal. Sojgu úgy próbálta meg orvosolni ezen hiányosságát, hogy rendszeresen az orosz hadsereg egyenruhájában jelent meg a nyilvánosság előtt (illetve természetesen eltávolította Szerdjukov összes bizalmasát a minisztériumból).

A kezdeti időszakban Sojgu minden szempontból jó munkát végzett hadügyminiszterként: támogatta az orosz haderő reformját, az egyre elavultabb felszerelés fejlesztését, valamint céljául tűzte ki azt, hogy az orosz hadsereg a nyugati hatalmakhoz hasonlóan főleg hivatásos katonákból álljon, ne pedig sorkatonákból.

Sojgu az ukrán sajtóban először 2014-ben vált ismert személyiséggé, amikoris az ukrán állam eljárást indított ellene a Donbasz területén kirobbant fegyveres konfliktusban játszott szerepéért, valamint azért, mert az ukrán kormány szerint fegyverekkel látta el a szakadárokat, illetve koordinálta a Krím-félsziget annektálását.

Sojgu első valós tűzharccal járó katonai akciójára 2015-ig kellett várni, amikor is az orosz légierő megkezdte a szír kormányellenes erők bombázását.

Az orosz csapatok a gyengén felszerelt, kevésbé koordinált, képzelten szír felkelőkkel szemben hatékonynak bizonyultak. Az orosz intervenciónak köszönhetően Bassár al-asszad elnök még mindig hatalmon van szíriában.

A 2014 óta egyre ellenségesebb ukrán-orosz viszonyok közepette Sojgu 2022. február 11-én találkozott Ben Wallace brit védelmi miniszterrel, ahol egyértelműen kijelentette: nem tervezik a szomszédos állam megtámadását.

Az első orosz rakéták kevesebb mint két héttel később csapódtak be az ukrán katonai támaszpontokon.

Bár nem lehet egyértelműen megállapítani azt, hogy Sojgu milyen mélyen vett részt az ukrajnai invázió előkészítésében, a „különleges katonai művelet” egyértelműen nagy lehetőség volt a hadügyminiszternek. A támadás első óráiban az orosz csapatok három irányból, kevés ellenállással lépték át az ukrán határt, a légierő és a tüzérség pedig brutális károkat okozott az ukrán bázisokban.

A sajtónak hamar feltűnt az, hogy Sojgu az invázió első napjaiban egyáltalán nem adott nyilatkozatot, és már ekkor elterjedtek a pletykák, melyek szerint Putyin elmozdította őt pozíciójából. A Kreml nyilatkozata szerint ugyanakkor a hadügyminiszter azért nem állt a kamerák elé, mert az első, kritikus hadműveleti szakaszban személyesen irányította az orosz csapatokat.

Február 24-én hajnalban úgy tűnt, hogy az orosz csapatok egyenes úton vannak Kijev, Sojgu pedig a marsali cím felé.

Bár kétségtelen, hogy az orosz csapatok a háború későbbi szakaszában is értek el komoly sikereket, mint például Luhanszk megye teljes megszállása, Mariupol vagy Herszon elfoglalása, hasonló számban találkozhattunk súlyos hibákkal is.

Putyint valószínűleg rendkívül kellemetlenül érintette az, hogy csapatai csak lassan tudtak az ország északi felében előre haladni, sőt, Kijev alól vissza is kellett vonulniuk.

A gyakran rosszul felfegyverzett, elavult, szovjet érából származó haditechnikának Moszkva elképzelése szerint hasonló ellenféllel kellett volna felvennie a versenyt, ezzel szemben a háború első felében a török drónok, és a nyugati páncéltörő fegyverek kellemetlen veszteségeket okoztak az orosz csapatoknak, a légtér ellenőrzését pedig hat hónap alatt sem tudták biztosítani.

Sojgu pozícióját a legjobban minden bizonnyal az elmúlt bő egy hónap eseményei ingatták meg a legjobban: az oroszok által féltve őrzött Krím-félszigeten több katonai célpont is megsemmisült, ez pedig felvetett egy komoly kérdést: amennyiben az oroszok nem tudják hatékonyan biztosítani a 8 éve ellenőrzésük alatt álló Krímet, akkor mi lesz a helyzet a néhány hónapja megszállt ukrajnai területekkel?

This video shows two identical massive explosions that happened at almost the same moment in two different parts of the Russian Saki airbase in occupied Crimea. This is the best proof of a missile strike. Probably GPS-guided missiles hit ammo depots pic.twitter.com/D8ZMUcmOXB