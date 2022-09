Brutális lendületben vannak az ukránok, úgy néz ki, teljesen összeomlottak az orosz védvonalak északkeleten

Úgy tűnik, az orosz védvonalak teljesen összeomlottak Harkiv megyében, az ukrán fegyveres erők pedig visszafoglalták Balaklija települést, majd gyors előrenyomulásba kezdtek Kupjanszk felé. Ha Kupjanszk elesik, Izjumot többé-kevésbé elvágják az ukránok az utánpótlástól észak felől, ezzel pedig hatalmas pofont adnak az orosz donbaszi offenzíva északi ékének. Az orosz hadvezetés kapkodva próbál reagálni a helyzetre, az orosz OSINT-elemzők nagyon dühösek.

Erősen úgy néz ki, hogy tegnap visszafoglalták az ukrán fegyveres erők Balakliját, egy 27 ezres települést Harkiv megye keleti részében. A műveletet sikerült mindössze két nap alatt kivitelezni onnantól fogva, hogy az ukrán fegyveres erők elérték a várost, ami erősen arról árulkodik, hogy a településen nem voltak súlyos harcok.

Elnök úr, főparancsnok úr, Balaklija városa az ellenőrzésünk alá került, teljesítettük a parancsot

– jelentették az ukrán katonák videóüzenetben.

Az már a napnál is világosabb, hogy az ukrán támadás Harkiv megyében teljesen felkészületlenül érte az orosz fegyveres erőket. Helyszíni orosz és ukrán források szerint az első összecsapások során rengeteg hadifoglyot ejtettek az ukránok, a második nap pedig foglyokat és haditechnikát hátrahagyva kivonultak az oroszok a településről. Állítólag az ukránok foglyul ejtették Andrej Szucsavoj alezredest is, erről kering egy fotó is az interneten, de lehetetlen ellenőrizni a hitelességét.

A hadifoglyokról való felvételek publikálása törvényellenes, ezért ezt nem tesszük meg, viszont itt van egy videó az ukrán bevonulásról Balaklija városközpontjába:

Nagyon úgy néz ki, hogy nem csupán Balaklijánál tudták meglepni az oroszokat az ukránok, hanem Harkiv megye északkeleti részén teljesen összeomlottak az orosz védvonalak.

Ma reggel az ukrán katonák már Sevcsenkove határánál fotózkodtak. A 7000-es lélekszámú Sevcsenkove önmagában nem egy nagy település, viszont elfoglalása megnyithatja az utat Kupjanszk felé. A település légvonalban 30 kilométerre található Balaklijától.

Ilja Ponomarenkó, a Kyiv Independent haditudósítója Twitter-oldalán azt írja: az ukrán offenzíva következő stratégiai célpontja Kupjanszk település lesz. Kupjanszk kulcsfontosságú vasúti és úthálózati csomópont a harkivi orosz hídfőállás, Izjum felé, ha visszaszerzik az ukránok, akár teljesen elvághatják a települést az orosz utánpótlástól.

Állítólag az ukránok elérték Jasznuvatye települést is, ami mindössze 20 kilométerre található Izjumtól, északkeleti irányba. Ez egyelőre nem hitelesített információ, de ha igaz, az nagyon durva, mert Balaklijától 40 kilométert tettek meg az ukránok keleti irányba, olyan települések térségén át, melyeket elvileg az oroszok ellenőriznek. Ezt az információt egyelőre érdemes fenntartásokkal kezelni.

A harkivi műveletekről kiszivárgott videók alapján az ukránok elég merész taktikákat használnak. A szó szoros értelmében, fejjel a falnak rohanják meg az oroszok által ellenőrzött településeket, nagyon nagy részben külföldi haditechnikára támaszkodva. Úgy tűnik eddig, működik a dolog.

Az orosz és oroszpárti Telegram-csatornák és Twitter-oldalak elég dühösek.

A Harkov megyében történő támadás az első komoly vereség, amit az ukrán fegyveres erők az orosz haderőre mértek. Nagyon el***a ezt a Nyugati Hadseregcsoport

– írja az RWA Twitter-oldalán, majd hozzáteszi: ha sikerül Kupjanszkot megtartani, összességében „nincs katasztrófa, de azért elég rossz [a helyzet].”

„Ha igazak a hírek Balaklejáról és Ukrajna valóban elfoglalta, az ukrán parancsnokság valóban kijátszotta azokat, akik ezért a területért feleltek. Szégyen, mert ezt a támadást mindenki és a nagymamáik is megjósolták” – írja egy 37 ezer követővel rendelkező, magát „Dimitrij Medvegyev elveszett fiának” jellemző oroszpárti Twitter-oldal.

Az orosz Rybar csapata legújabb térképén behúzta Balakleját az ukránoknak és még egy elég nagy területet is Izjumtól északra.

Forrás: Rybar Telegram

Persze Oroszország hivatalosan tagadja, hogy bármilyen ukrán áttörés történt volna Harkivban, a védelmi minisztérium tegnap azt állította, hogy vissza is verték teljesen az ukrán ellentámadást és „több ezer halott ukrán” fekszik a harkivi erdőkben. Egyes oroszpárti kommentelők pedig épp megpróbálják kimagyarázni a Balaklijában készült videókat, mondván, hogy az összes Photoshop és egyéb hamisítvány. A korrektebb orosz OSINT-elemzők azért legalább Balakleja elvesztését elismerték már.

Egyelőre úgy tűnik, az orosz hadvezetésben teljesen a fejetlenség.

Orosz információk szerint úton van már az erősítés a térségébe, de nagyon úgy tűnik, hogy nem voltak felkészülve a Harkiv északkeleti részét megszállva tartó orosz csapatok egy nagyobb támadás elhárítására.

Az orosz RWA és az ukrán Kyiv Independent csapatának abban igaza van, hogy Kupjanszk elvesztése elég nagy érvágás lenne az orosz csapatoknak, azt azonban nem tudjuk, hogy ide milyen védelem összpontosul. A következő napok során ezért a település körüli harcokat lesz érdemes figyelni, hiszen, amellett, hogy a település stratégiai fontosságú, a város védőit már nem éri teljesen meglepetésként az ukrán támadás.

