Szokatlan lépéssel üzent a világnak Putyin – Ezért hagyta ki az orosz elnök Gorbacsov temetését

Kiss Csaba 2022. szeptember 09. 16:30

A nemrég elhunyt utolsó szovjet vezető, Mihail Gorbacsov megítélése homlokegyenest különbözik a Nyugaton és Oroszországban, és a kettő közötti olló Vlagyimir Putyin elnöksége alatt folyamatosan nyílt ki. Míg a Nyugat a Szovjetunió lényegében békés felbomlásának és a hidegháború lezárulásának hősét ünnepli az 1990-ben béke Nobel-díjjal is kitüntetett Gorbacsovban, addig az orosz vezetés csak hűvös nyilatkozatokat tett közzé halálával kapcsolatban, sokan pedig – a hatalmi gépezeten belül is – árulónak tartják, aki a szatellitállamokat és a szovjet nyugati perifériát az Egyesült Államok kezére játszotta. Mindez magyarázatot ad arra is, miért nem vett részt Putyin a néhai szovjet vezető temetésén, ahol a gyászszertartást egy nemrég államilag betiltott, részben Gorbacsov pénzéből létrejött független orosz lap főszerkesztője vezette.