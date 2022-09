Új problémával néz szembe az amerikai haderő - Kukázzák a legendás fegyverüket és Európához fordulnak

2021-ben az Egyesült Államok bejelentette, közel hetven év szolgálat után elkezdik nyugdíjba küldeni a legendás AR-15-rendszert, első körben az M4-es gépkarabélyokat. Emellett leváltják az M249 golyószórót is. Az utód meglepő módon egy svájci vállalat, a SIG Sauer fegyvere lesz és M5, illetve M250 névre fog hallgatni. De milyen elképzelés mentén is döntött Washington úgy, hogy a történelem során először egy európai gyártó fegyverét teszi a csapatok alapfelszerelésévé, és miért tűnik úgy, hogy egy hidegháborús koncepció alapján választottak? Nézzük.

Az eredetileg a Colt által gyártott M4 széria a használat hosszú évei alatt legendás státuszra tett szert. Minden valamire való akciófilmben, és videojátékban megjelentek, az amerikai katonák pedig a vietnámi háború kellemetlen tapasztalatai után megszerették a sokszor modernizált gépkarabélyt. Bár a fegyver lecserélése az ezredforduló óta napirenden volt, semelyik gyártó koncepciója nem tudta kimozdítani trónjáról az AR-15-ös családot, egészen addig, amíg az Egyesült Államok 2017-ben meg nem hirdette a Next Generation Squad Weapon (Új Generációs Rajfegyver) programot.

A program célja az volt, hogy egy fegyverrendszerrel tudják helyettesíteni az M4/M16 gépkarabélyokat, az M249 golyószórót, valamint több rajszintű támogatópuskát.

Ahhoz hogy megértsük, miért most, és miért a svájci gyártó, a SIG Sauer fegyverére cserélték le a jól bejáratott és közkedvelt fegyvereket, érdemes áttekinteni az amerikai gépkarabélyok hidegháborús történetét.

Útkeresés: a Springfield M14-től a Colt M16-ig

A második világháború lezárását követően az amerikai hadvezetés fejében megfogalmazódott egy ötlet, mely szerint a háborúban használt temérdek különféle kézifegyver helyett egy, több célra is alkalmazható fegyverrendszert szükséges hadrendbe állítani. A kalandos úton forgalomba helyezett Springfield M14-es puska, (melynek a versenytárs belga FN FAL fegyverrel szemben mindössze annyi előnye volt, hogy amerikai gyártmány) egyszerre volt hivatott leváltani a közkedvelt M1 Garand öntöltő puskát, az M3-as géppisztolyt, valamint a kevésbé közkedvelt Browning automata puskát.

Amerikai Springfield M14-es gépkarabély. Forrás: Wikimedia Commons

Az elsőre elmésnek tűnő koncepció végül súlyos kudarcnak bizonyult: a sorozatlövés közben kezelhetetlen, nehéz, és meglehetősen drága M14-est még meg sem kapták a Koreában harcoló csapatok, máris elkezdődött az utód keresése.

A megfelelő jelöltet végül a NATO által rendszeresített 7,62x51 milliméteres lőszer cseréje hozta el: a NATO parancsnoksága rájött arra, hogy a nagy átütőerővel bíró, nagy méretű lőszer a modern harctereken fölösleges, az azt használó fegyverek nehezek, a katonák pedig aránylag kevés lőszert tudtak annak súlya miatt magukkal vinni a harctérre.

Az új, 5,56x45milliméteres lőszer kompromisszumos megoldás volt. Kisebb átütőerővel bírt ugyan, valamint a kisebb tömeg miatt a lőtáv is alacsonyabb volt, cserébe az ilyen lőszert használó fegyverek automata tűz közben is kezelhetőek maradtak, a katonák által cipelt lőszer mennyisége pedig megnőtt. A 7,62-es „nagytestvér” sem tűnt el teljesen a harcterekről: mesterlövész fegyverekben, és géppuskákban napjainkban is alkalmazzák.

Amerikai Colt M16A2 gépkarabély. Forrás: Armémuseum (The Swedish Army Museum) via Wikimedia Commons

Az új lőszer mellé természetesen új fegyver is dukált, ez lett a jól ismert M16-os gépkarabély, mely éppen időben készült el ahhoz, hogy Vietnámban bevethessék őket.

Az első tapasztalatok lesújtóak voltak. Az 5,56-os lőszerrel nem volt probléma, de az M16-osok egyszerűen nem viselték jól a vietnámi körülményeket: a sár és homok miatt rendszeresen beragadtak, a műanyag alkatrészek pedig gyakran eltörtek használat közben.

Az első visszajelzések alapján a Colt fegyvergyár több módosítást is eszközölt a gépkarabélyon, amely a folyamatos fejlesztéseknek hála napjainkig használatban maradhatott, az évek alatt pedig olyan, egyébként jó minőségű ellenfeleket utasított maga mögé, mint a belga FN SCAR, vagy a német HK416.

Új probléma: testpáncél

Az 5,56-os lőszer leváltását végül az amerikai vezetés azon felismerése hozta el, mely szerint a lőszer nem képes áthatolni a modern, orosz és kínai csapatok által használt testpáncélon. A megoldást egy nehezebb, mindazonáltal gyorsabb lőszer bevezetése jelenti. A 2017-es NGSW program célja az volt, hogy mind a kevésbé hatékony régi 5,56-os lőszert, mind pedig az azt tüzelő fegyvereket le lehessen cserélni egy új, hatékonyabb rendszerre. Ezt a programot nyerte meg a civil piacon MCX SPEAR nevű svájci gépkarabély.

A Svájci SIG által fejlesztett 6,8x51 milliméteres lőszer jelentősen nagyobb, mint az 5,56 NATO, az M5-ös csövét pedig brutális, 5500 baros nyomással hagyja el.

Egy ilyen sebességű lövedék az előzetes tesztek alapján képes a modern testpáncélok átütésére, a fegyver visszarúgása azonban jelentősen kezelhetőbb marad, mint a 7,62-es NATO lőszer esetén.

A SIG M5 rendszeresítésének másik fő oka az, hogy az Egyesült Államok kivonhassa a forgalomból az M249 SAW golyószórókat. A SAW kifejezetten azért került rendszeresítésre, hogy betömje a gépkarabélyok, és az általános rendeltetésű géppuskák (mind például a jelenleg is rendszerben levő M240B) között tátongó űrt.

Belga gyártmányú FN M249 SAW. Forrás: Caneryazc via Wikimedia Commons

Míg az M240B egy aránylag nagy átütőerővel és nagy lőtávval rendelkező géppuska, addig az M249 jóval szerényebb távolságokon hatékony, cserébe majd’ két kilóval könnyebb, és ezáltal könnyebben mozgatható.

A SIG M5 aránylag könnyen átalakítható, az így kapott M250 géppuska pedig ötvözi két elődjének jó tulajdonságait: könnyű, és könnyen mozgatható, ugyanakkor nagy távolságokra is elhord, és rendelkezik a már korábban említett komoly átütőerővel is.

Belga FN M240B géppuska. Forrás: Wikimedia Commons

Az új M5 széria érdekessége az, hogy a SIG gyárilag egy hangtompítóval szereli fel a fegyvereket. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a jövőben az amerikai haderő kizárólag szupertitkos, kémfilmekbe illő műveleteket tervez végrehajtani, a magyarázat sokkal prózaibb: aki sütött már el lőfegyvert tudja, hogy fülvédelem nélkül a lövés zaja hamar halláskárosodáshoz vezethet, a harctéren szolgálatot teljesítő katonák pedig csak a legritkább esetben rendelkeznek megfelelő fülvédőkkel. A hangtompító felszerelésével a gyártónak az a szándéka, hogy óvja a fegyvert kezelő katonák hallását, melynek elvesztése esetén egy olyan személyt is elveszít a haderő, akinek kiképzése évekbe, és dollármilliókba kerülhetett.

Bezárul a kör

Tekintsük még egyszer röviden át azon érveket, melyek az új fegyver rendszeresítése mellett szólnak: több funkcióra is felhasználható, és a nagy kaliberű lőszer hatékony a testpáncélok ellen. A cikk első felében megemlített M14-es gépkarabély hasonló elképzeléssel került rendszeresítésre (igaz, az 50-es években komoly védelmet nyújtó testpáncélokról még hallani sem lehetett), még ha nem is túl kifinomult módon.

Úgy tűnik, Washington az évtizedek alatt felismerte azt, hogy a multifunkciós fegyverek rendszerbe állítása koránt sem ördögtől való elképzelés, a megvalósítás azonban kulcsfontosságú elem.

Kissé ironikus, hogy míg a hidegháború alatt a minden szempontból hatékonyabb belga FN-Hestral gyár FAL gépkarabélya kizárólag azért maradt alul a versenyben, mert nem amerikai gyár fejlesztette, addig az Egyesült Államok új kézifegyver-tenderét egy minden szempontból kiváló koncepcióval előálló európai gyár nyerte meg.

Az M5/M250 szériát először az Egyesült Államok Hadserege fogja megkapni, de a nem frontvonalbeli feladatokat ellátó katonák a tervek szerint továbbra is a már jól ismert M4-es gépkarabélyt fogják használni.

Címlapkép: SIG Sauer MCX SPEAR gépkarabély. Forrás: Sig Sauer