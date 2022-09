Összeomlott védvonalak, menekülő oroszok, elhagyott páncélosok - Így áll most az elsöprő ukrán ellentámadás

Egészen elképesztő fordulatot hozott az ukrajnai háború tekintetében az elmúlt bő 4-5 nap: az ukrán fegyveres erők Harkiv megyében elsöprő offenzívába kezdtek, az orosz haderő védvonalai teljesen összeomlottak. Elvesztették az oroszok Izjum várost, amely fontos hídfőállása volt az oroszok donbaszi műveleteinek. Támadás alá került Liman, sőt, egyes források szerint Liszicsanszk és Donyec város térsége is. Nézzük az elmúlt napok legfontosabb fejleményeit a frontvonalakról.

Miközben az oroszok a herszoni offenzíva elhárítására koncentráltak, öt nappal ezelőtt átfogó támadást indítottak az ukránok Harkiv megyében, teljesen meglepve ezzel a térségben tartozó orosz erőket. A hét végére elesett Balaklija, innen a szélrózsa minden irányába megindultak az ukránok: pár nap alatt felszabadítva mintegy 50 települést a térségben.

Az ukrán előretörés egészen elképesztő: Harkiv megye északkeleti csücskében a határig jutottak, keleten az Oszkol (Oszkil) folyó nyugati partját biztosították, déli irányba pedig visszavették a stratégiai fontosságú Izjum települést. Az orosz fegyveres erők számos településről egyszerűen elmenekültek, hátrahagyva jelentős mennyiségű fegyvert és haditechnikai eszközt.

Az egész offenzívában az egyik legmeglepőbb dolog az, hogy az oroszok viszonylag minimális ellenállást fejtettek ki Izjumnál is, pedig ez a háború előtt 45 ezres lélekszámú település kritikus fontosságú műveleti központ volt a donbaszi offenzíva északi irányból való támogatásához. A várost vélhetően azért adták fel, mert az ukránok északi, nyugati és déli irányból is bekerítették a várost.

Izyum administrative building and the whole city under Ukrainian control after the Russian Armed Forces fled from the region. pic.twitter.com/dsX5xKYDbw — CaucasusWarReport (@Caucasuswar) September 11, 2022

Az orosz haderő Izjumban és más városokban egészen elképesztő mennyiségű haditechnikai eszközt hagyott hátra. Az ukránok már elkezdték az egészet „orosz lend-lease” programnak hívni és felszólították Moszkvát (igen, Moszkvát), hogy ne küldjenek több fegyvert Ukrajnának, élcelődve ezzel a Kreml retorikáján.

Russia has gifted all this gear to Ukraine only in Izyum pic.twitter.com/dLUYXjBdoQ — Mykhailo (Golub) September 10, 2022

Az oroszok haditerve az, hogy lekötik az ukrán logisztikát Izjum mellett azzal, hogy túl sok T-80-as harkcocsit hagynak nekik hátra, így túlterhelődik a műszaki mentők képessége az orosz haditechnika javításával. Zseniális

– ironizál egy kommentelő Twitteren.

Does this count as ‘quiet quitting’? pic.twitter.com/YZCP3h9TXJ — H (I) September 12, 2022

Tegnap és most is voltak hírek arról, hogy az ukrán csapatok egy másik fontos északi hídfőállást, a Donyec-megyei Limant is elfoglalták. Egyelőre ezek a hírek nem megerősíthetők, viszont a térségben biztosan harcok dúlnak, eddig úgy tűnik viszont, hogy az oroszok Limant nem engedik el.

Video reportedly from showing Russian soldiers preparing defence of the city. Probably not abandoned or even back in Ukrainian control as reported multiple times during the last days. #Lyman — marqs (@MarQs__) September 12, 2022

Ami igazán elképesztő hír lenne, ha igaz lenne, hogy az ukrán fegyveres erők betörtek Sziverszkből Luhanszk megyébe is és támadás alá vették Liszicsanszkot. Erről hiteles bizonyíték egyelőre nincs, de az biztos, hogy felbátorodtak az ukrán csapatok, Harkiv megyén kívül is.

Az oroszok által ellenőrzött Donyec város térségében is ukrán offenzíva indult: a cél a Piszki mellett található reptér elfoglalása volt. Egyelőre úgy tűnik, ez a támadóművelet nem járt sikerrel. Ez azt is bizonyítja, hogy azért nem omlott össze az orosz védelem az összes hadszintéren, a harkivi kudarc ellenére.

Video of a failed attack by Ukrainian forces on Pisky with tanks, BMPs, and infantry. It appears DNR artillery disrupted the attack. https://t.co/bLdlSGku2R — Rob (Lee) September 12, 2022

A Herszon-Mikolaiv (déli) térségből vegyes hírek érkeznek. Az ukránok állítólag áttörek a Dnyeper-öböl mellett található Szofijivkánál, nyugati irányból nyomulva Herszon felé. A brit hírszerzés ma arról jelentett, hogy Herszonnál is repedeznek az orosz védvonalak, miközben az ISW jelentése szerint teljes erőbedobással robog a támadás a térségben, nincs jele annak, hogy az egész művelet valóban figyelem-elterelés lenne.

Herszon térségéből azonban továbbra sem érkeznek hírek olyan jelentős sikerekről, melyet Harkiv megyében hallhatunk.

Belarusian military volunteers are at the frontlines, helping to de-occupy Ukraine. Today, the soldiers of the pic.twitter.com/ZcfevlqJXX — Franak (Viačorka) September 11, 2022

Most az egész világ azt találgatja, hogy mit lép a Kreml a harkivi kudarc után. Ezzel kapcsolatosan a következő tényezőket érdemes megjegyezni: