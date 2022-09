Mekkora az esélye annak, hogy Putyin atomfegyvert használ Ukrajnában?

Mióta a párnaposra tervezett, Ukrajna ellen indított orosz offenzíva megtört Kijevnél, azóta vissza-visszatérő téma különféle körökben, hogy mekkora az esély arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök atomfegyverhez nyúl. A rövid válasz az, hogy nem tudjuk, de remélhetőleg továbbra is alacsony. Ugyanakkor a kockázat kétségkívül nőtt az elmúlt hetekben, miután ukrán támadás érte a Krím-félszigetet, de különösen most, hogy Harkiv térségében az ukrán ellentámadás elsöpörte az orosz haderőt. Mindezek ellenére egy orosz atomcsapás Putyin számára is nagyon kockázatos manőver lenne, ami lehet, hogy többet ártana Oroszországnak, mint használna. Nézzük, miért.

Komoly aggályok

Ukrán harcjárművek Harkiv térségében, az élen egy aknamentesítő jármű. Forrás: Mil.gov.ua, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons

A hétvégére szinte teljesen kitolták az orosz haderőt Harkiv megyéből az ukránok, már csak néhány északi kistelepülést és az Oszkol folyó keleti partvonalát ellenőrzik a térségben a megszállók. Önmagában nem is feltétlen a megszerzett terület szignifikanciája a jelentős (bár lényegesen nagyobb területet foglaltak vissza az ukránok pár nap alatt, mint amit az orosz haderő megszerzett az elmúlt két hónapban), hanem az, hogy a lesajnált és alábecsült ukrán haderő egy offenzív művelet során söpörte le a világ második legnagyobb haderejét. Ez az orosz vereség pedig már otthon, Oroszországban is áttört a propagandafalon és a belpolitikában és külpolitikában is komoly hullámokat vet.

A háborúnak persze nincs vége. Most a fél világ azt találgatja, hogy mit lép az orosz vezetés, ezek közt egyre komolyabbak azok az aggályok, melyek szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök atomfegyver bevetésével próbálja stabilizálni a jelenleg igencsak cudar ukrajnai helyzetet.

Bár már a Krímet ért ukrán támadás kapcsán is olvashattunk aggódó posztokat egy esetleges, nukleáris csapásról, az elmúlt napokban már egészen befolyásos szereplők kezdtek el amiatt aggódni, hogy közeleg a nukleáris eszkaláció.

Valerij Zaluzsnij ukrán vezérkari főnök nemrég véleménycikkben fejezte ki annak kockázatát, hogy szerinte, ha az ukrán ellentámadás nagyobb sikereket ér el, Oroszország taktikai atomfegyverek bevetésével válaszolhat. Nos, eddig úgy néz ki, az ukrán ellentámadás nagyobb sikereket ér el.

A Politico ma reggeli hírlevelében arról ír, hogy meg nem nevezett EU-s tisztségviselők zárt ajtók mögött már arról tárgyalnak, hogy mit tegyenek, ha Oroszország atomfegyvert vet be Ukrajnában, válaszul az ukrán ellentámadásra.

Több volt NATO-vezető és amerikai katonai vezető is figyelmeztetett arra, hogy elképzelhető, hogy Putyin limitált atomcsapást tervez, mivel a helyzet stabilizálása végett

drámai megoldásra van szüksége az orosz vezetésnek.

A racionálé az, hogy még egy kisebb hatósugarú, taktikai atomcsapásnak is akkora sokkhatása lenne, hogy az komoly törést hozna az ukrán fegyveres erők moráljában. Emellett egyszerre üzenet is Ukrajna szövetségeseinek is azzal kapcsolatosan, hogy Oroszország állandó fenyegetőzése egy nukleáris támadással többé nem üres politikai lózung, a Kreml igenis hajlandó ledönteni egy súlyos történelmi tabut.

Összességében viszont egyáltalán nem biztos, hogy egy ilyen lépés kifizetődő lenne a Kreml számára, sőt, akár nagyobb kárt is okozhat Oroszország számára a dolog.

Orosz rulett

Recep Tayyp Erdogan török elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök, egy 2020-as találkozó során. Forrás: kremlin.ru via Wikimedia Commons

A második világháború óta egyetlen nagyhatalom sem használt éles bevetésen atomfegyvert, függetlenül attól, hogy éppen mennyire voltak szorult helyzetben. Még a legfeszültebb hidegháborús időszakban, komolyabb proxiháborúk során sem.

Gondoljunk vissza arra, hogy az Egyesült Államok például simán használt finoman szólva is embertelen fegyvernek számító napalmot, lángszórókat és Agent Orange nevű vegyifegyvert is Vietnamban, de végül inkább elvesztették a háborút ahelyett, hogy atomfegyvert vetettek volna be. Hasonló a helyzet Koreában is, ahol MacArthur tábornok vetette fel annak gondolatát, hogy atomot kellene szórni Kínára, helyette inkább Truman elnök kirúgta a háborús hős tábornokát. A háború emléke pedig a mai napig egy demarkációs vonal a „két Korea” között. A Szovjetunió is inkább belebukott az afganisztáni invázióba ahelyett, hogy atomfegyverekkel próbálja elrettenteni a mudzsahedineket, bár ebben a háborús környezetben talán célpont sem nagyon volt, melyet meg tudtak volna célozni egy ilyen eszközzel.

Éppen ezért, egy atomfegyver használata nagyon komoly történelmi tabu ledöntését jelentené, ami nem biztos, hogy akár gazdaságilag, akár politikailag használna Oroszországnak, sőt, nagy a kockázat, hogy az egész visszájára sülne el.

Az ukrajnai invázió kezdetén Oroszország igencsak komoly politikai izolációba került, ebből azonban az elmúlt hetek, hónapok során kezd egyre aktívabban kitörni a Kreml. Gyakran hangoztatja az orosz vezetés, hogy a világ nem csupán a Nyugatból áll, így elkezdték magukhoz édesgetni a feltörekvő országokat, illetve Ázsia és a Közel-Kelet regionális hatalmait. Kína például rekordmennyiségű olajat vásárol, Indiában pedig még ennél is durvább az import növekedésének mértéke. Egyedüli NATO-vezetőként és közel-keleti regionális hatalomként Recep Tayyp Erdogan török elnök már kétszer is találkozott Vlagyimir Putyinnal a háború kezdete óta, hamarosan pedig egy harmadik találkozóra is sor kerül majd. Irán drónokat, Észak-Korea pedig munkaerőt szállít Oroszországnak és a kelet-ukrajnai szakadároknak. Lehet, hogy az olcsó olajjal Indonézia felé is sikerül nyitni.

Putyin szándéka egyértelmű: hosszabb távon létre akar hozni egy olyan, feltörekvő országokból álló gazdasági és talán katonai blokkot, mellyel ellensúlyozni tudja az Egyesült Államok által vezetett Nyugat együttes erejét. Mi sem mutatja jobban a projekt szignifikanciáját, hogy hamarosan az érintett vezetők együtt ülnek majd asztalhoz Üzbegisztánban, hogy közös terveikről tárgyaljanak.

Ha Putyin atomfegyvert használ Ukrajnában, jó eséllyel lemondhat a feltörekvő hatalmakkal való együttműködésről. Nem kizárt, hogy felméri majd az orosz vezető, hogy legalább legfontosabb partnerei, Kína, Törökország és India, mit szólnak majd egy ilyen lépéshez, de nagyon meglepő lenne, ha bárki is áldását adná egy ilyen súlyos történelmi tabu ledöntéséhez. India és Törökország az amerikai nyomásgyakorlás miatt szinte biztosan kiszállna a „második világ” projektből, nélkülük pedig jó eséllyel lőttek az egésznek.

Ami még ennél is súlyosabb kockázat viszont Oroszország számára az, ha a nyugati világ annyira felháborodik az atomfegyver használatán, hogy a közvélemény háborút követel Oroszország ellen, hogy „megállítsák Putyin nukleáris ámokfutását.” Látva az ukrajnai háborúban való orosz bénázást, talán a legszélsőségesebb oroszfanatikusokon kívül már senki nem gondolja azt, hogy Oroszország meg tudna nyerni egy háborút a NATO-val, különösen az Egyesült Államokkal szemben. Jó eséllyel még a NATO gyorsreagálású ereje (NRF), néhány lengyel és balti hadtesttel kiegészítve is komolyan helyben tudná hagyni az orosz reguláris erőket.

Ez persze még mindig csak a „jobb” forgatókönyv, hiszen a rosszabb, és sajnos reálisabb forgatókönyv egy orosz-NATO háború esetén az emberiség totális megsemmisülése lenne.

Mi történne, ha mégis megtenné Putyin?

Topol rakétarendszer egy hadgyakorlaton, 2021 telén. Forrás: Mil.ru

Tegyük fel, hogy Putyin mégis annyira sarokba szorítva érzi magát, hogy már nem számít a „második világ” projekt, nem számít Kína véleménye, nem számít az sem, hogy lehet, hogy háborúba kerülnek a NATO-val.

A fent említett hangok elsősorban amiatt aggódnak, hogy Putyin taktikai atomfegyver bevetésére készül. Ezek olyan, viszonylag limitált hatósugárral rendelkező atomfegyverek, melyek kifejezetten katonai célpontok, például repterek, katonai bázisok megsemmisítésére valók.

Tehát jó eséllyel nem arról van szó, hogy Putyin „ledobná a Cár-bombát” Kijevre (a „Cár-bomba” a Szovjetunió legnagyobb hatóerejű, kísérleti atomfegyvere volt, de sosem állt hadrendbe, ettől függetlenül rengeteget hallani róla a mai napig), hanem stratégiai fontosságú, jó eséllyel katonai jellegű célpontokra mérne csapást.

Egy ilyen jellegű támadás jelentős sokkhatással, viszont relatíve alacsony számú, közvetlen civil áldozattal járna. Ebben az esetben lehet azzal is érvelni, hogy „dehát Amerika sokkal több civil ölt meg Hirosimánál és Nagaszikánál,” ezért talán még „eladható” lenne egy ilyen jellegű taktikai atomcsapás Oroszországtól keletre is.

Egy limitált, taktikai atomcsapás azonban aligha törné meg az ukránok ellenállását, melyről kiderült az elmúlt hónapokban, hogy igencsak példaértékű. Bombázták már az oroszok Kijevet, Ivano-Frankivszket, Lvivet, Kremencsukot, Dnyiprót, Zaporizzsját, mélyen a frontvonalak mögött. Elfoglalták Ukrajna legnagyobb atomerőművét. Egyes orosz katonai alakulatok vállalhatatlan atrocitásokat követtek el a Kijev körüli kistelepüléseken és Mariupolban, sőt, talán még Herszonban is. Ennek ellenére nagyon úgy tűnik, mindez csak erősítette a korábban igencsak töredezett ukrán nemzet összetartozását és nemzeti identitását.

Más a helyzet, ha egy nagyobb erejű atomfegyverrel egy, vagy több nagyobb várost vesznek célba. Ennek talán már súlyosabb demoralizáló hatása lesz, hiszen anno egy ilyen akcióval sikerült megtörni a harcos szellemű Japán Birodalom ellenállását is.

Egy nagyobb atomfegyvernek, vagy atomfegyvereknek viszont súlyosabb ökológiai és geopolitikai következményei lehetnek, ezért még az sem biztos, hogy egyáltalán az alapvetően háborúpárti orosz közvélemény támogatna egy ilyen akciót.

Ha pedig valaki arra kíváncsi, hogy pontosan mekkora pusztítást végezne egy orosz atomcsapás Ukrajnában, van erre egy online szoftver, a Nukemap, melyen a világtérkép bármely részén „felrobbanthatunk” egy atomfegyvert, jól látva rajta, hogy a robbanás, hőhullám, stb. milyen hatósugárral rendelkezik egyes fegyverek esetén. A Nukemap nagy hibája, hogy orosz atomfegyverek tekintetében nem túl széles a kínálat, viszont azokhoz hasonló hatóerejű amerikai vagy koreai atomfegyvereket azért be lehet rajta állítani.

Egy 800 kilotonnás nukleáris robbanófejjel felszerelt Topol rakétarendszer támadásának szimulált hatása a Kijev melletti Antonov-2 reptér körzetében. Forrás: Nukemap

Amit viszont a Nukemap sem mutat és nem is lehet megjósolni az, hogy milyen radioaktív sugárzás, illetve milyen radioaktív törmelék szabadulna fel egy esetleges atomcsapás után, pontosabban azt nem tudni, hogy ezek végül a világ mely területein, mekkora ökológiai kárt fejtenek ki. Könnyen lehet, hogy egy atomcsapás után a radioaktív tevékenység nagyrészt Oroszországot érintené, hiszen az agresszor hatalom és legfontosabb szövetségese, Belarusz, a nyugati irány kivételével minden irányból körülöleli Ukrajnát.

Nyugatra, illetve délre viszont már NATO-országok vannak, melyeknek akár "véletlen" beterítése egy radioaktív felhővel súlyos eszkalációs kockázatot hordoz magában.

Összességében tehát elmondható, hogy egy atomcsapással Putyin nem csupán gazdasági elszigetelődést kockáztat, hanem az orosz népharag dühét és egy esetleges NATO-válaszcsapást is. Közben pedig nem is biztos, hogy Ukrajnát sikerül vele megtörni. Remélhető tehát, hogy, ha az orosz vezető még mindig racionálisan gondolkodik, ezt a történelmi tabut nem fogja pont ő megdönteni.

Címlapkép: Getty Images