Furcsa időpontban lángol fel a háború Oroszország déli határán - Ki nyerhet valójában ezzel a konfliktussal?

Hétfőn késő este újra fellángolt a konfliktus Örményország és Azerbajdzsán között a közös határ mentén. Mindkét ország a másikat vádolja a harcok szításával. Az orosz érdekszférába tartozó régióban kirobbanó újabb háború rosszabbkor nem is jöhetett volna Putyin elnöknek: Ukrajnában az orosz fegyveres erők számottevő része van lekötve, a „különleges művelet” pedig a háború során először nem az ukrán területek megkaparintásáról, hanem a már elfoglalt régiók megtartásáról szól. De ki is járhat jól azzal, ha a Kaukázusban ismét egymás torkának esik Baku és Jereván? Nézzük.

Nem sokkal az első lövések eldördülése után után Nikol Pasinyan örmény miniszterelnök telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, az ENSZ-hez fordult, és a nemzetközi közösség válaszlépését kérte. Azt mondta, hogy mivel Baku olyan területet támadott meg, amelyet nemzetközileg Örményország részeként ismertek el, Jereván az Oroszország vezette Kollektív Biztonsági Szerződés (KBSZSZ) Szervezetének 4. cikkelyében foglalt kollektív biztonsági záradékra fog hivatkozni.

A cikkely értelmében a KBSzSz tagállamainak egy másik, támadásnak kitett tag segítségére kell sietniük.

Januárban Kasszim-Zsomart Tokajev kazah elnök ugyanerre a záradékra hivatkozott, amikor katonai segítséget kért Oroszországtól, miután az országban kormányellenes zavargások törtek ki. Az örmény-azerbajdzsáni összecsapásokban Moszkva nem küldött katonai támogatást, de kedden közölte, hogy tűzszünetet közvetített (amit a két fél még nem erősített meg). Az Egyesült Államok és az EU eközben de-eszkalációra szólított fel, míg Törökország, Azerbajdzsán szövetségese, közölte, hogy támogatja Bakut.

Azerbajdzsán és Örményország térképe, rajta Hegyi-Karabahhal. Forrás: Golden via Wikimedia Commons

Az összecsapások az Azerbajdzsán és Örményország között egy több évtizedes konfliktus legfrissebb eseményei. 2020-ban vívták a második hegyi-karabahi háborút, amely Moszkva közvetítésével tűzszünettel és orosz békefenntartók helyszínre érkezésével ért véget. Azóta szórványos határ menti összecsapások zajlanak, ami aggodalomra adhat okot, hiszen egy-egy villongás könnyen fordulhat át nyílt háborúba. Az elmúlt hat hónapban - nem sokkal az ukrajnai háború kezdete után - az ellenségeskedések egyre fokozódtak a főleg örmények által lakott Hegyi-Karabah szakadár régióban és környékén.

A Dél-Kaukázus fontos ütközőzóna Oroszország számára, és olyan hely, ahol orosz, török, amerikai és iráni érdekek ütköznek, így mindig fennáll a lehetősége annak, hogy egy itteni konfliktus bevonja a regionális hatalmakat, vagy destabilizálja Oroszország déli szárnyát.

A konfliktus gyökerei évtizedekre nyúlnak vissza. 1988-ban az Azerbajdzsáni Szovjet Szocialista Köztársaságban lévő, Hegyi-Karabah Autonóm Terület nevű, örmény többségű enklávéban élő örmények azt követelték, hogy a területet adják át Örményországnak. Három évvel később azonban a Szovjetunió összeomlott, mielőtt a kérdést sikerült volna megoldani.

1994-ben az első hegyi-karabahi háború az oroszok által szponzorált tűzszünettel ért véget, és az örmény erők ellenőrzésük alá vonták Hegyi-Karabahot, amely kikiáltotta függetlenségét. A status quo a 2020 szeptemberében kezdődött második hegyi-karabahi háborúig tartott, amely egy újabb, Moszkva által kialkudott tűzszünettel ért véget. Azerbajdzsán ellenőrzése alá vonta Hegyi-Karabah egy részét. Az örmény csapatok kivonultak, de orosz békefenntartók települtek a térségbe, hogy járőrözzenek a volt autonóm terület azon részein, amelyek az örmények kezén maradtak.

Azeri harckocsi gyakorlatozás közben. Forrás: Vugar Amrullayev/The Presidential Press and Information Office's of Azerbaijan via Wikimedia Commons

Az ukrajnai háború első napjaiban Jerevánban és Hegyi-Karabah de facto fővárosában, Sztepanakertben a tisztviselők attól tartottak, hogy Azerbajdzsán kihasználja Oroszország és a Nyugat közötti konfliktust azért, hogy újabb területeket foglaljon vissza a szakadár régióban.

Azerbajdzsán az egész területet sajátjának tekinti, és nem érdekelt Hegyi-Karabah vagy az ott élő örmények státuszáról tárgyalni.

A márciusban kirobbant összecsapások eredményeként Azerbajdzsán ellenőrzése alá vonta Farukh falut, amely Hegyi-Karabah egy örmény lakta körzetében fekszik. Akkor az orosz erők sikeresen de-eszkalálták a konfliktust. Az örmények csapatai a hónap vége felé elhagyták az orosz felügyelet alatt álló területet, de az azerbajdzsáni erők maradtak. Baku visszautasította az Egyesült Államok, az EU, Franciaország és Oroszország felszólítását, hogy vonja vissza erőit korábbi pozícióikba. Ez vezetett ahhoz, hogy orosz békefenntartókat vezényeltek Farukhba azzal a céllal, hogy megakadályozzák az azerbajdzsáni erők további előrenyomulását.

Az e heti összecsapások időzítése figyelemre méltó.

Ahogy világossá vált, hogy az ukrajnai háború nem ér véget egyhamar, Azerbajdzsán egyedülálló helyzetben találta magát. Nemcsak hogy Európának biztosíthatta volna a nagyon szükséges alternatív földgázforrást, de Törökországgal, a térségben lévő legfőbb szövetségesével együtt lehetőséget látott arra is, hogy erősítse pozícióját, mint potenciális közvetítő Oroszország és a Nyugat között.

Miközben európai és amerikai küldöttségek látogattak Azerbajdzsánba energetikai tárgyalások céljából, Baku szívélyes kapcsolatokat ápolt Moszkvával is. Nem ítélte el egyenesen az orosz inváziót, de nem is ismerte el a szeparatista Donyeck és Luhanszk régiók függetlenségét. Ehelyett továbbra is együttműködött mind Törökországgal, mind pedig Oroszországgal.

Large crowd of protestors forming in front of the Government building at Republic Square following 's address to parliament. @NikolPashinyan — rupen (janbazian) September 14, 2022

A mostani fellángolás alig egy nappal azután kezdődött, hogy a jelentések szerint sikeres volt az ukrán erők által Kelet-Ukrajnában indított ellentámadás. Bár nehéz megítélni e jelentések pontosságát, mivel a hadműveletről szóló információk többsége Kijevből származik, egyértelműnek tűnik, hogy az orosz hadsereg morálja sokat romlott az elmúlt hónapokban.

Ha az orosz hadsereg valóban olyan veszteségeket szenvedett el, mint amilyenekről a legtöbb nyugati média beszámol, akkor új stratégiát kell fontolóra vennie.

Az egyik lehetőség az, hogy egy másik régióban lépjen fel, ahol egyértelmű fölényben van. Hegyi-Karabahban Oroszország elsősorban a béketeremtő és nem az agresszor szerepét játssza, mivel úgy látja, hogy ez a legjobb módja annak, hogy megőrizze befolyását a régióban. Moszkva azonban állítólag már nem rendelkezik teljes békefenntartó kontingenssel a térségben, így nem világos, hogy egyébként is képes lenne-e ott fenntartani a békét.

Ez lehet az oka annak, hogy Azerbajdzsán lehetőséget látott Örményország megtámadására egy olyan időpontban, amikor úgy tűnt, Oroszország nem tud segíteni. Hogy ez így van-e, azt a következő napokban megtudjuk. Ha a Kreml nem tud újabb tűzszünetet kicsikarni a harcoló felekből, és nem siet Jereván segítségére, úgy újabb komoly arcvesztéssel kell szembenéznie.

Alliances in the Caucasus are complicated. Christian Armenians raise the Iranian flag, while Shiite Muslim Azerbaijanis wave the Israeli flag. #Iran — Raoul (Lowery) September 14, 2022

Egy ilyen helyzet tovább gyengítené Oroszország pozícióját, miközben a Nyugat számára ugyanúgy jelenthetne hatalmas lehetőségeket, mint komoly fejfájást, hiszen az orosz befolyás visszahúzódásával a NATO tagállam Törökország és a nyugattal élesen szemben álló Irán is könnyen berendezkedhet a régióban.

Éppen az iráni probléma miatt valószínűsíthető az, hogy a kínálkozó lehetőséget első sorban Baku látta meg: amennyiben saját hatáskörében okoz fejfájást Moszkvának, úgy biztosíthatja a NATO (első sorban Törökország) támogatását, mellyel elháríthatja a szomszédos Irán régióba történő benyomulását.

A hegyi-karabahi konfliktus hátteréről, és a politikai reakciókról itt írtunk bővebben.

Címlapkép: a második hegyi-karabahi konfliktus során lebombázott örmény templom. A címlapkép illusztráció, forrása: Alex McBride/Getty Images