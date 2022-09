Több is veszhet II. Erzsébet halálával – Összeomlik minden, ami megmaradt a Brit Birodalomból?

II. Erzsébet királynő halálát és III. Károly király trónra lépését követően újra felerősödtek azok a hangok, hogy szüntessék meg a monarchiát azokban az Egyesült Királyságon kívüli országokban, ahol a mindenkori brit uralkodó az államfő, és térjenek át a köztársaságra. Hazáján kívül jelenleg 14 egykori brit gyarmati területen uralkodik királyként Károly: Kanadában, Ausztráliában, Új-Zélandon, Pápua Új-Guineában, két óceániai szigetországban és a karibi térség nyolc államában. Míg Ausztráliában és Új-Zélandon egyelőre teoretikus a vita, a karibi régióban ebben az évben több ország vezetése is kinyilvánította szándékát, hogy a gyarmati múlttól való végleges megszabadulás jegyében eltörli a királyságot, és köztársasággá alakul, ahogy ezt tavaly novemberben egy karibi szigetország, Barbados már meglépte.

Zsugorodó brit birodalom

A Brit Birodalom valaha a világ legnagyobb kiterjedésű birodalma volt: a brit korona fennhatósága kis túlzással a fél világra kiterjedt. Része volt Nagy-Britannia és Írország mellett Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, a Brit India (ma India, Pakisztán, Banglades és Mianmar), valamint számos gyarmat a Közel- és a Távol-Keleten, Afrikában, a karibi térségben és az amerikai kontinensen, illetve a csendes-óceáni szigetvilágban, a Földközi-tengeren pedig Málta és Ciprus. A II. világháború után azonban nagy függetlenedési hullám indult meg, és mára 14 úgynevezett tengerentúli terület tartozik az Egyesült Királyság közvetlen fennhatósága alá, köztük Gibraltár, Bermuda, az Argentínával háborút is kiváltó Falkland-szigetek, vagy éppen Napóleon száműzetésének helyszíne, Szent Ilona szigete. A Brit Birodalom örökségét jelenleg a Nemzetközösség (Commonwealth of Nations) nevű nemzetközi szervezet őrzi, amely az egykor a birodalomhoz tartozó országokat foglalja magában (bár később olyanok is csatlakoztak, amelyek soha nem tartoztak a Brit Birodalomhoz, például Mozambik és Ruanda).

Ezen túl Nagy-Britannia mellett 14 független ország ismeri el államfőjeként a mindenkori brit uralkodót:

Kanada

Ausztrália

Új-Zéland

Pápua Új-Guinea

Belize

7 szigetország a karibi térségben: Antigua és Barbuda, Bahama-szigetek, Grenada, Jamaica, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent és a Grenadine-szigetek

2 szigetország a csendes-óceáni térségben: Salamon-szigetek, Tuvalu

Ezekben az országokban, ahogy Nagy-Britanniában is, a brit uralkodó hatalma csak formális, az országokat ténylegesen kormányfők vezetik. Több országban is felmerült, hogy végleg szakítsanak a brit monarchiával, ahogy ez legutoljára a karibi szigetországgal, Barbadosszal történt, amely tavaly november 30-a óta köztársaság. A dél-amerikai Guyana 1970-ben, a karibi térségben található Trinidad és Tobago 1976-ban, az ugyancsak a térségben fekvő Dominikai Közösség két évvel később vált köztársasággá, az óceániai Fidzsi-szigetek 1987-ben, az indiai-óceáni Mauritius szigete 1992-ben szűnt meg királyság lenni.

Ausztráliában 1999-ben szavaztak az államformáról, ám akkor 55–45 arányban a királyság hívei győztek a republikánus érzelműekkel szemben, így a kontinensnyi ország államfője továbbra is a mindenkori brit uralkodó. A Saint Vincent és a Grenadine-szigeteken 2009-ban tartottak referendumot az államformáról, ahol a választók 55 százaléka az új alkotmány tervezete ellen szavazott, így a parányi, mindössze 100 ezres lakosú szigetország megtartotta monarchikus berendezkedését.

A térkép világoskékkel jelöli az Egyesült Királyság tengerentúli birtokait, sötétkékkel azokat a független államokat, ahol jelenleg a mindenkori brit uralkodó az államfő, barnával pedig azokat a köztársaságokat, ahol korábban uralkodott a brit király(nő). Forrás: Applysense / Wikimedia Commons

Kanada, Ausztrália, Új-Zéland

A brit uralkodót államfőjüknek elismerő országok közül a három legjelentősebb Kanada, Ausztrália és Új-Zéland. Hármójuk közül Ausztráliában és Új-Zélandon van valós esélye, hogy középtávon megszüntessék a monarchikus államformát, és köztársasággá alakuljanak.

Kanadában népszavazásra nem lenne szükség az államforma megváltoztatásához, alkotmányos akadálya ennek azonban az észak-amerikai országban a legnagyobb. Az alkotmánymódosításhoz ugyanis arra lenne szükség, hogy az alsóház, a felsőház, illetve mind a tíz tartományi parlament tagjainak többsége rábólintson erre, ez azonban még egyetlen alkotmánymódosítási javaslat esetén sem történt meg. Vagyis

a gyakorlatban Kanadában az egyik legkisebb az esélye annak, hogy megszűnjön a mindenkori brit uralkodó államfői pozíciója.

Ausztráliában népszavazás révén dönthetnének az államforma megváltoztatásáról, ahogy erre 2009-ben történt is kísérlet. Az országban jelentős republikánus mozgalom van, maga Anthony Albanese miniszterelnök is köztársaságpárti, sőt, nemrég az ország történetében először külön köztársasági miniszterhelyettest nevezett ki. Akik azonban azt várták, hogy a népszerű II. Erzsébet halála után Ausztrália gyorsan megszabadulhat a brit monarchiától, azoknak a vágyait épp a kormányfő hűtötte le a királynő halála után tett nyilatkozatával.

Albanese, aki idén májusban kezdte meg első, négyéves miniszterelnöki ciklusát, a Sky News kérdésére azt mondta,

ebben a ciklusban még biztos nem tartanak referendumot az államformáról.

Szerinte most annak van ideje, hogy tisztelegjenek II. Erzsébet emléke előtt. Bár Albanese hosszabb távon valószínűleg nem mondott le a köztársasági államformáról, minden bizonnyal rosszul venné ki magát, ha a királynő halála után rögtön a monarchia megszüntetése kerülne szóba, főleg hogy a 70 évig uralkodó Erzsébet iránti szimpátia halálával vélhetően megerősödik Ausztráliában. Ám ha III. Károly hasonló tiszteletet nem tud kivívni magának, mint édesanyja, néhány év múlva a republikánus érzelműek nagyobb eséllyel futhatnak neki egy sikeres köztársaságpárti referendumnak. Ausztrália harmadik legnagyobb pártjának, a Zöldeknek a vezetője, Adam Bandt mindenesetre a királynő halála miatt részvétét kifejező Twitter-bejegyzésében egyben megjegyezte, Ausztráliának tovább kell lépnie, és köztársasággá kell válnia.

Új-Zélandon szintén van egy jelentős republikánus érzelmű tábor, a most 42 éves miniszterelnök, Jacinda Ardern pedig tavaly azt nyilatkozta, úgy gondolja, a szigetország még az ő életében köztársasággá válik. II. Erzsébet halálát követően azonban igyekezett hűteni a kedélyeket, kijelentve, hogy bár Új-Zéland a köztársasági államforma felé halad, de

a közeljövőben nem lesz napirenden a monarchia eltörlése.

Ardern szerint ennél most sokkal fontosabb feladatokat kell megoldaniuk, ez a kérdés egyáltalán nem sürgető. Szakértők szerint ugyanakkor a királynő halála ismét feléleszti az államformáról szóló vitát az 5 milliós országban.

A csendes-óceáni térségben még Pápua Új-Guineában, a Salamon-szigeteken és a mindössze 11 ezer lakosú Tuvalu szigetén foglalja el az államfői posztot a mindenkori brit uralkodó. A három ország közül Tuvalun volt 2008-ban alkotmányügyi népszavazás, de a választók jelentős többsége a királyság fenntartása mellett szavazott. Így Tuvalun egyelőre nincs tervben az alkotmány megváltoztatása, ahogy Pápua Új-Guineában és a Salamon-szigeteken sem.

Köztársaságpártiakat eligazító plakát az 1999-es ausztráliai népszavazáson. Végül a nemek győztek. Forrás: Wikimedia Commons

Karibi térség

Míg Kanadában, Ausztráliában és a csendes-óceáni térségben a közeljövőben tehát nem várható, hogy „letaszítanák” a trónról III. Károlyt, a karibi térségben jóval nagyobb esélye van annak, hogy pár éven belül áttérnek a köztársasági államformára. A régióban összesen nyolc országban államfő a brit uralkodó: a közép-amerikai földnyelven, a Karib-tenger partján található Belize-ben, illetve hét szigetországban. A nyolc ország közül a Saint Vincent és a Grenadine-szigeteken és Saint Lucia szigetén nincs napirenden a brit uralkodó leváltása, a másik hat országban viszont komoly törekvések vannak az államforma megváltoztatására, nem annyira köztársasági államforma iránti szeretetből, mint inkább amiatt, hogy ezzel végleg maguk mögött tudják a rossz emlékű gyarmati múltat.

A legutóbb államformát váltó, szintén a karibi térségben található Barbadosban, ahol a lakosság nagy része afrikai rabszolgák leszármazottja, ez volt az egyik legfőbb érv a brit uralkodó leváltása mellett. A brit uralkodói család nem támasztott akadályt a barbadosi törekvések elé, sőt Károly még trónörökösként részt is vett a köztársaságot bejelentő ünnepségen. Néhány hónappal később azonban előbb Vilmos trónörökös és felesége, Katalin, majd II. Erzsébet legkisebb fia, Eduárd wessexi herceg és felesége is látogatást tett a karibi térségben, hogy megmutassa, a brit monarchia nem csak szimbolikusan van jelen a régió királyságaiban. A két út azonban rendkívül felemásan sült el, és mind Vilmos, mind Eduárd megtapasztalhatta a korábbi gyarmattartóval szembeni nehezteléseket.

Vilmost idén márciusi karibi útján, melyet hivatalosan II. Erzsébet 70 éves jubileumára terveztek, előbb Belize-ben tüntetők fogadták, akik megakadályozták, hogy a hercegi pár meglátogasson egy kakaóültetvényt. Jamaicában még kellemetlenebb élményben volt részük, ahol a miniszterelnök személyesen közölte Vilmosékkal, hogy az ország a köztársaság felé halad, ráadásul a látogatást megelőző napon jamaicai értelmiségiek és politikusok nyílt levelet tettek közzé, melyben felszólították a királyi családot, hogy kérjen bocsánatot a gyarmati múltért és a rabszolgaságért. Megjegyezték, hogy Vilmos és Katalin személyesen is kedvezményezettjei az uralkodó család gazdagságának, amely részben az afrikaiak rabszolgasorba vetéséből származik. Útjuk harmadik és utolsó állomásán, a Bahama-szigeteken tüntetők, illetve egy kormányzati bizottság is követelte, hogy a királyi család fizessen sérelemdíjat a gyarmatosítás alatt az ország népe által elszenvedett károkért.

A wessexi herceg, Eduárd április végi karibi körútja sem nevezhető éppen sikertörténetnek. Antigua és Barbuda miniszterelnöke például arra kérte II. Erzsébet legkisebb fiát, vesse latba diplomáciai befolyását, hogy London sérelemdíjat fizessen a rabszolgatartásért, majd megjegyezte, a szigetország „egy napon” szakít a brit monarchiával és köztársasággá alakul. A Saint Vincent és a Grenadine-szigeteken tüntetők fogadták a hercegi párt, grenadai útjukat pedig a helyi kormány tanácsára inkább le is mondták. Elemzők szerint a két nem túl fényesen sikerült hercegi körút után egy ideig nem várható a brit uralkodó család látogatása a karibi térségben.

Barbados novemberi államformaváltása után – ahogy az elemzők megjósolták – a karibi térségben felerősödtek a köztársaságpárti hangok, és

a négy, még a brit uralkodót elismerő országban is hivatalos bejelentés történt arról, hogy elkezdődik a köztársaságra való áttérés folyamata.

Belize -ben márciusban jelentette be a kormány, hogy megkezdik a konzultációkat a köztársasági államformára való áttérésről az úgynevezett dekolonizációs folyamat részeként. Az államformáról később a népszavazással fognak dönteni.

-ben márciusban jelentette be a kormány, hogy megkezdik a konzultációkat a köztársasági államformára való áttérésről az úgynevezett dekolonizációs folyamat részeként. Az államformáról később a népszavazással fognak dönteni. Saint Kitts és Nevis vezetése április végén jelezte, szándékában áll az országban megszüntetni a monarchiát, és felvenni a köztársasági államformát.

vezetése április végén jelezte, szándékában áll az országban megszüntetni a monarchiát, és felvenni a köztársasági államformát. Jamaicában júniusban a kormány bejelentette, 2025-re szeretnék elérni, hogy az országból köztársaság legyen. Bár mind a két nagy párt támogatja az államformaváltást, a szigetországban komoly akadályt gördít ez elé, hogy erről meg kell kérdezni az ország népét, a szavazók kétharmadának pedig támogatnia kellene az alkotmánymódosítást.

júniusban a kormány bejelentette, 2025-re szeretnék elérni, hogy az országból köztársaság legyen. Bár mind a két nagy párt támogatja az államformaváltást, a szigetországban komoly akadályt gördít ez elé, hogy erről meg kell kérdezni az ország népét, a szavazók kétharmadának pedig támogatnia kellene az alkotmánymódosítást. Antigua és Barbuda miniszterelnöke II. Erzsébet halálát követően néhány nappal kijelentette, országában három éven belül népszavazást tartanak a köztársasági államformára való áttérésről.

Mindez azt mutatja, hogy a karibi térségben már rövid távon, néhány éven belül több ország is leválthatja a brit uralkodó családot, és alkotmányos monarchia helyett köztársasági államformát vezethet be. Ausztráliában és Új-Zélandon erre egy-két évtizedes távlatban lehet számítani. Azonban az is előfordulhat – ahogy azt a The Guardian kolumnistája tanácsolta a nemrég trónra lépett uralkodónak –, hogy III. Károly önként mond le államfői posztjáról az Egyesült Királyságon kívüli országokban, megelőzve ezzel az államformáról szóló vitákat.

Címlapkép: III. Károly brit uralkodó a Westminster Palotában 2022. szeptember 12-én. Henry Nicholls - WPA Pool/Getty Images