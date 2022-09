Hova tűntek Oroszország szupermodern Armata-tankjai? Van itt egy ravasz csel, ami mindent megmagyaráz

A fél világra ráijesztett Oroszország, amikor a 2015-ös győzelmi napi parádén végig gurultak az első T-14 Armata harckocsik. Moduláris, automatizált, elképesztően jól védett, újfajta fegyverzettel felszerelt – úgy tűnt, hogy Moszkva bemutatta a világ első valódi, negyedik generációs harckocsiját. Azóta eltelt hét év. Oroszország a második világháború óta nem látott intenzitású konfliktust hozott Európára. A frontvonalakon azonban szinte teljes egészében csak szovjet harckocsik dolgoznak, az Armatákat továbbra is csak parádékon, katonai látványbemutatókon láthatjuk. Pedig a háború kiváló lehetőséget adott volna az orosz hadiiparnak arra, hogy megmutassa: mennyivel jobb is az Armata minden más harckocsinál. Arra, hogy mégis miért maradtak otthon a "szupertankként" emlegetett harcjárművek, illetve hogy miért terítik őket külföldi vevőknek ahelyett, hogy orosz harckocsizóknak gyártanák őket, többféle magyarázat is van.

A haditechnika, ezen belül is a harckocsik iránt érdeklődők biztosan emlékeznek erre a videóra:

A képsorokat az Uralvagonzavod készítette, majd publikálta, röviddel azután, hogy az orosz T-14 Armata harckocsi bemutatkozott a nyilvánosság előtt, a 2015-ös győzelmi napi felvonuláson.

A teljes mértékben számítógéppel készített videó elsősorban arról szól, hogy az új orosz páncélos platform mennyivel jobb, mint bármely nyugati harckocsi, de konkrétan ezen a videón a fegyverrendszer egy amerikai M1 Abrams harckocsival és egy AH-64-es harci helikopterrel veszi fel a harcot.

A videó során olyan állítások olvashatók, hogy

digitális rendszereinek köszönhetően az Armata-platform képes 12 kilométerről észlelni az ellenséges célokat , miközben ugyanez a távolság az „ellenséges tank” részéről 3,5 kilométer,

, miközben ugyanez a távolság az „ellenséges tank” részéről 3,5 kilométer, 48 tonnás, 90 kilométer / órás végsebességet képes elérni, 500 kilométer a jármű hatótávolsága, ezzel a világ egyik legkönnyebb és leggyorsabb általános / közepes harckocsija,

fő fegyverzete egy 125 milliméteres vagy egy 152 milliméteres löveg (az utóbbi tüzérségi kaliber, így feltételezhető, hogy indirekt tüzelésre is konfigurálva van),

elméleti tűzgyorsasága 12 lövés / perc (az Abramsnél ez 8 / perc),

(az Abramsnél ez 8 / perc), fel van szerelve egy 7,62-es és egy 12,7 milliméteres, páncéltestből irányítható géppuskával,

a kezelőszemélyzet mindössze három fő, az irányzó ráadásul nem a toronyban helyezkedik el, hanem a páncéltestből irányítja a tornyot,

a kezelőszemélyzetet 1000 milliméter vastagságú homlokpáncélnak megfelelő védelem óvja,

a harckocsitestet többlépcsős, Malahit passzív és Afganit aktív védelmi rendszer védi, amely minden irányból képes lövedékeket felfogni, ráadásul a jármű elektronikus rendszere képes megzavarni az irányított rakéták célkereső berendezéseit is,

a harckocsi radarokat és más észlelési rendszereket zavaró műszerekkel van ellátva,

védelmi rendszere képes blokkolni a harckocsi-aknák gyújtórendszerét,

az Armata digitális rendszere a kezelőszemélyzetnek 360 fokos rálátást biztosít a harckocsi körül, ráadásul a tűzvezető rendszer képes azonosítani egyszerre 40 légi és 25 szárazföldi, akár mozgó célpontot,

a harcjármű irányított rakétákkal akár 10, repeszrombóló töltetekkel akár 12 kilométeres lőtávolságot is képes elérni, ráadásul irányított rakétáival helikoptereket is képes megsemmisíteni.

Nem csoda, hogy ezeket az állításokat olvasva még a nyugati sajtó is úgy számolt be az Armatáról, mint egy „szupertank,” amely mérföldekkel maga mögött hagy minden nyugati technikát, beleértve a legendás amerikai Abrams harckocsit, a brit Challenger 2-est, vagy éppen a német Leopard 2A7-et.

T-14 Armata a 2015-ös győzelmi napi parádén. A nyilvánosság először itt láthatta a "világ legmodernebb harckocsiját." Fotó: Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

A fenti videó megjelenése és az Armata első bemutatója óta eltelt hét év. Oroszország nyílt katonai inváziót kezdett Ukrajna ellen, az oroszok által csak „különleges műveletnek” aposztrofált akcióban pedig kulcsfontosságú szerepet játszottak, játszanak a mai napig a harckocsik.

Armatát azonban egyetlen egyszer sem lehetett eddig látni a frontvonalon. Az orosz haderő a legnagyobb részben modernizált T-72-es harckocsikra, kisebb részben különféle T-80-as és T-90-es variánsokra támaszkodik, bár a hónapok múlásával bevetették az idestova 60 éves T-62 platformot is másodvonalbeli védelemként.

Ez azért is érdekes, mert eredetileg az tervezte a Kreml, hogy az Armaták tömeggyártása 2015-ben kezdődik, 2020-ra pedig már 2300 darab Armata lesz az orosz haderő szolgálatában. Azt nem tudni, hogy eddig pontosan hány Armatát raktak össze az Uralvagonzavod mérnökei, de a tömeggyártás, rendszeresítés még biztosan nem indult meg. Az éves katonai parádékon általában 8-12 harckocsit lehet látni, ami persze lehet a teljes állomány csupán töredéke is.

A késlekedés oka hivatalosan az, hogy az Armata túl drága. Az orosz hadvezetés úgy gondolja, jobban megéri tovább modernizálgatni a régi, szovjet tankokat, vele párhuzamosan pedig szépen, fokozatosan toldozgatni-foltozgatni az Armata konstrukcióját. Most úgy áll a dolog, hogy az Armata valószínűleg egyáltalán nem is fogja teljes egészében felváltani a régi, szovjet eredetű harckocsikat, egyelőre mindössze 132 darabot rendelt belőle az orosz védelmi minisztérium 2018-ban, de még ezek leszállítása sem történt meg.

A 132 harckocsi orosz léptékben elég kis mennyiségnek számít. Ez a darabszám valószínűleg azt jelzi, hogy az orosz harckocsizó alakulatok többsége hosszabb távon is a szovjet technikára, esetleg T-90M harckocsikra fog támaszkodni, míg az Armaták specializált szerepköröket fognak betölteni.

Az Armija 2022 expón ugyanakkor bejelentette a Ruszboronexport, az orosz védelmi ipar külföldi kereskedelméért felelős vállalat, hogy elkezdik a nemzetközi piacon teríteni a T-14-es platformot. A harckocsi beszerzésével kapcsolatosan eddig érdeklődött Algéria, India, Kína, illetve három meg nem nevezett ország is.

Felmerül annak gyanúja is, hogy az Armata elsősorban exportra menne, nem is feltétlen az orosz haderő használná széles körben, sőt arról is olvashatók spekulációk, hogy Moszkva már egyáltalán nem is akar T-14-eket vásárolni, még 132 darabot sem. Ha ez igaz, jogosan merül fel a kérdés az emberben, hogy ha tényleg ennyire jó az Armata, miért adja el az eszközt inkább külföldre a Kreml, ahelyett, hogy a háborúban álló orosz haderő képességeit erősítenék.

Az egyik lehetséges magyarázat egyszerűen az, hogy az orosz döntéshozók úgy gondolják, a technológiailag fejlett harckocsit jelentős marzzsal tudják értékesíteni a nemzetközi piacon, a szankciók sújtotta Oroszországnak pedig minden lehetséges bevételi forrást meg kell ragadnia, hogy működőképes maradjon a gazdaság a következő években.

A másik magyarázat viszont az, hogy az Armata nem működik. Pontosabban, nem működik annyira jól, mint ami be lett harangozva a harckocsival kapcsolatosan: valójában töredékét tudja csak azoknak a képességeknek, melyek a fenti videóban is szerepelnek.

Tehát: annak ellenére, hogy nagyon drága, lehet, hogy közel sem jelent akkora előrelépést az orosz haderő harckocsizó képességének, mint mondjuk egy olcsóbb és egyszerűbben legyártható / átszerelhető T-90M.

Mint ismert, a harckocsinak lesz egy „export” változata, amely közel sem fog annyi mindent tudni a fent említett képességekből, mint az eredeti, orosz változat. Ezzel a kecske is jól lakik és a káposzta is megmarad: az oroszok egy rahedli pénzt tudnak keresni a „gyengített” harckocsi exportjából, miközben a fél világ azt hiszi majd, hogy a valódi „szupertank” otthon maradt az orosz katonáknál. Ezzel meg lehet magyarázni azt is, ha netán mondjuk egy exportált Armata élesben leszerepel mondjuk a nyugati vetélytársakkal szemben, vagy esetleg közel sem tudja olyan hatékonyan kivédeni a páncéltörő rakétákat és a harckocsi-aknákat, mint azt az oroszok állítják róla. Közben pedig lehet, hogy a nem exportált Armata sem rendelkezik ezekkel a képességekkel, de ez sosem fog kiderülni.

Ha a második, „trükkös” forgatókönyv áll fenn, vagyis hogy az Armata még 2022-ben sem tudja stabilan azokat a képességeket, melyeket 2015-ben tudnia kellett volna, ez magyarázat arra is, hogy miért nem látjuk egyáltalán a harckocsit Ukrajnában. A háború ugyanis remek alkalmat ad az oroszoknak arra, hogy bemutassák a világnak, mennyivel jobb is valójában a T-14-es a régi szovjet tankoknál, a nyugati páncéltörőknél és amerikai drónoknál, melyeket Ukrajna használ. Tuti nagyot szólna, ha láthatnánk élesben, ahogy egy Armata kivédi egy sztárolt Javelin vagy NLAW páncéltörő irányított rakétáját – vagyis demonstrál egy olyan képességet, mellyel elvileg ennek a harckocsinak rendelkeznie kellene. De ezt nem látjuk, hiszen még egyetlen Armata sem lépte át az orosz-ukrán határt.

Az Armatákat továbbra is csak parádékon és haditechnikai expókon láthatjuk, így érdemi képességdemonstráció híján, mindenki eldönheti magának, mennyire akar hinni a világ legmodernebb harckocsijának kikiáltott eszköz köré kiépített mítoszban.

Ha mást nem is, a nyugati fegyvergyártók hálásak lehetnek az Armatának és az Uralvagonzavodnak, hiszen a harckocsi az évtized közepén annyira megijesztette a nyugati döntéshozókat, hogy gőzerővel látott neki minden jelentősebb katonai hatalom a modern harckocsik, modern páncéltörő eszközök fejlesztésének. Ez pedig a fegyvergyártók oldalán nyilván dollár százmilliós, milliárdos bevételeket jelent. Az elmúlt hónapokban mind a General Dynamics, mind a Krauss-Maffei Wegmann, mind a Rheinmetall részéről láthattunk új harckocsikat, ez pedig csak egy kis része a teljes portfóliónak, melynek célja lehet felvenni a harcot egy negyedik generációs harckocsival, amely nem is biztos, hogy működik.

Címlapkép: Host photo agency / RIA Novosti via Getty Images