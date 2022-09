3 ordító jel, hogy most már tényleg nagy a baj az orosz haderőben

Alapvetően igaz, hogy a háború első napjai óta rendszeresek nyugati és ukrán forrásokból azok a jelentések, melyek szerint az orosz haderőt már csupán egy hajszál választja el a totális összeomlástól: a leggyakrabban a precíziós csapásmérő eszközök és az élőerő hiányát emlegetik a szakértők. Bár ezeknek a jelentéseknek egy része egészen biztosan túlzó, most először a háború folyamán valóban úgy tűnik, hogy komoly problémákkal küzd az orosz haderő, melynek hatása van már Oroszország belső és regionális politikai dinamikájára is.

1. Hatalmas eszközveszteségek

Ukrán katonák egy zsákmányolt orosz / szakadár T-62-es harckocsival. Forrás: Ukraine Weapons Tracker via Twitter

Mind az orosz, mind az ukrán védelmi minisztérium rendszeresen tesz közzé jelentéseket a másik oldal veszteségeiről a háború eleje óta, ezeket a szinte teljesen légből kapott számokat a komoly szakértők többnyire megmosolyogják.

Többször is írtunk korábban arról, hogy a bár nem tökéletes, jelenleg a leghitelesebb forrás a háborús veszteségekről az Oryx szakportál, ahol a világon egyedülálló módon dátumbélyeggel, fotókkal összegzik a harcoló felek veszteségeit.

Az Oryx által gyűjtött, hitelesített orosz harcjármű-veszteségek már több mint 6000-nél járnak. Ebből már több mint 1000, egész pontosan 1128 jármű általános / közepes harckocsi, illetve odaveszett még 1264 gyalogsági harcjármű és 747 egyéb páncélozott lánctalpas harcjármű is.

KATONAI NAGYHATALOM ILYEN VESZTESÉGEKET MÉG NEM SZENVEDETT MODERN HÁBORÚBAN, ILYEN RÖVID IDŐ ALATT.

Ezek a számok bőven túlszárnyalják már a szovjet-afgán háború harcjármű-veszteségeit, de még az amerikai vietnami háború harcjármű-veszteségeit is. Előbbi kilenc, utóbbi tíz éven át tartott.

Persze, gyakori érv oroszbarát körökben, hogy a „nagy, orosz medve” simán elbír ilyen veszteségeket, hiszen a második világháborúban csak T-34-esből 45 ezer darabot vesztett a „dicsőséges Szovjetunió."

De a mai Oroszország helyzete ma nagyon más, hiszen:

egy modern harckocsi előállítása lényegesen komplexebb , költségesebb és hosszabb dolog, mint akár egy hidegháborús, akár egy második világháborús harckocsijé.

, költségesebb és hosszabb dolog, mint akár egy hidegháborús, akár egy második világháborús harckocsijé. Az Oroszországot érintő gazdasági szankciók miatt közel sem lesznek képesek az oroszok a mostani veszteségeket olyan technológiai színvonalon, olyan tempóban pótolni, hogy az fel tudja venni a versenyt a NATO fegyverkezésével. Persze, lehet, hogy a Szovjetunió a második világháborúban sokkal szorultabb helyzetben is nagy mennyiségben tudott harcjárműveket előállítani, de ezek nem voltak felszerelve modern elektro-optikai rendszerekkel, védelmi rendszerekkel, automata utántöltőkkel, stb.

közel sem lesznek képesek az oroszok a mostani veszteségeket olyan technológiai színvonalon, olyan tempóban pótolni, hogy az fel tudja venni a versenyt a NATO fegyverkezésével. Persze, lehet, hogy a Szovjetunió a második világháborúban sokkal szorultabb helyzetben is nagy mennyiségben tudott harcjárműveket előállítani, de ezek nem voltak felszerelve modern elektro-optikai rendszerekkel, védelmi rendszerekkel, automata utántöltőkkel, stb. Bár Oroszország vélhetően hatalmas, szovjet időkben felhalmozott haditechnikai készletekkel rendelkezik, fogalmunk sincs arról, hogy ebből mennyi harcjármű működőképes ténylegesen.

Papíron az Orosz Föderáció több mint 10 ezer harckocsival rendelkezik és vélhetően ennél is több IFV-vel, APC-vel, stb., de ennek a raktári készletnek vélhetően nagyon kis része az, ami azonnal mozgósítható. Eltérő források szerint az azonnal bevethető orosz harckocsi-készlet mindössze 2000-2800 páncélost számlál. Ezek persze nyugati becslések, tehát lehet, hogy elfogultak, de a lényeg, hogy a papíron nyilvántartott készlet töredéke olyan harcjármű, ami azonnal bevethető, jellemzően ez a gyakorlat más országokban is így szokott lenni.

ezen számokból kiindulva tehát az aktív orosz harckocsi-állomány mintegy 40-50%-a megsemmisült Ukrajnában, és ez csak az, aminek a megsemmisüléséről fénykép is készült, tehát a valós veszteség ennél még magasabb is lehet.

Persze, megtehetik az oroszok, hogy régi T-72-eseket, T-62-eseket, netán T-55-ösöket visszahoznak szolgálatba raktárról, van még nekik bőven. A T-62-esek mozgósítása már el is kezdődött. De ezek a sokáig raktáron tárolt, többségében nem modernizált, még a hidegháború korai szakaszában gyártott harckocsik még akkora harcértéket sem fognak képviselni a frontvonalon, mint az igencsak jelentős számban hulló T-72B3 variánsok.

Végül pedig gondoljunk bele abba, hogy az 1000 fölötti harckocsi veszteség még a raktáron tárolt készletet latba véve is súlyos, hiszen nem csupán a mozgósítható állomány jelentős része, hanem meghaladja még a raktáron tárolt készlet 10%-át is. A veszteség, nem az Ukrajnában harcoló, aktív állomány.

És ez csak egy fegyvernem: nem is beszéltünk az orosz légierő, tüzérség veszteségeiről. Csak a Ka-52-es harci helikopterek állományának közel 20%-a odaveszett már Ukrajnában. Ilyen veszteségeket elképesztően nehéz lesz pótolni abban a gazdasági helyzetben, melybe Oroszország most belekerült.

2. Egyre nehézkesebb az élőerő utánpótlása

PMC Wagner Group Evgeny Prigozhin is at a penal colony looking for new assault infantry to join his company. Refers to some of those who served 30 years in prison and died in battle as pic.twitter.com/Gp3IOVHuAq — Dmitri (@wartranslated) September 14, 2022

Sokkal nehezebb felmérni pontosan Oroszország élőerő-veszteségeit és utánpótlási képességeit, de a nyilvánosan fellelhető információk alapján nem túl rózsás a kép.

Sokakban, főleg az Oroszország-rajongók körében él az az illúzió, hogy Moszkva szükség esetén képes milliókat mozgósítani és egy végtelen emberhullámmal elsöpörni bármely ellenségét a világon. Nyilvánvalóan ez a kép a második világháború miatt alakult ki az emberekben, mely során milliók küzdöttek azért, hogy ne tüntesse el végleg a térképről a Szovjetuniót a náci Németország.

Most viszont Ukrajna az ország, amely a létéért küzd, miközben az Orosz Föderáció az agresszor. Az ukrán lakosság az, akiket minden nap bombáznak, akik minden nap elvesztik ártatlan hozzátartozóikat, akik nemzeti és kulturális identitásukért küzdenek. Közben az orosz lakosság nagy része semmit nem érzékel a háborúból azon kívül, hogy „Z” propaganda megy az tévében, meg nincs iPhone és Adidas. Vagyis az ukrán lakosság érti, érzi, hogy miért kell akár az utolsó emberig küzdeni, Oroszország számára pedig lényegében egyáltalán nem létkérdés, hogy legyőzzék az ukránokat.

Persze, lehet itt beszélni a NATO-terjeszkedésről, nácikról, meg az ukrán rakétarendszerekről, de összességében ezek nem olyan fenyegetések, melyekkel egy átlagos, orosz lakos mindennap szembesül, miközben egy átlagos ukrán ember a bőrén érzi az orosz katonai agresszió közvetett vagy közvetlen hatásait.

Ilyen nexusban nem csoda, hogy nem látjuk az „elsöprő vörös hadsereg” nyomdokába lépő orosz haderőt Ukrajnában. Helyette inkább súlyos motivációs problémákat és nehézkes élőerő-utánpótlást láthatunk, melyet az orosz hadvezetés anyagi inszentívákkal, Oroszország periféria-régióiból származó „önkéntesek” ágyútöltelékként való felhasználásával, illetve börtönviselt emberek frontra küldésével próbál meg orvosolni. Közben meg a reguláris erőkben is akkora gond van már a motivációhiánnyal, hogy WC-kbe aggatják ki azoknak a katonáknak, katonatiszteknek a képét, akik nem akarnak Ukrajnában harcolni. Széljegyzeten pedig azt is fontos megjegyezni, hogy a Szovjetunió anno lényegesen nagyobb kiterjedéssel rendelkezett, mint a mai Oroszország és magában foglalta ugye Ukrajnát is, így eleve hibás dolog a szovjet mozgósítási képességekből kiindulni.

Persze, elfogadhatjuk azt az oroszok által olyan gyakran hangoztatott állítást, mely szerint „az orosz haderő csupán 20%-a harcol Ukrajnában,” illetve, hogy „milliónyi ember lehetne még mozgósítható” Oroszországból. Az csak a baj, hogy nem biztos, hogy Oroszország sokkal előrébb lenne, ha még egymillió embert Ukrajnába küldenek, akiknek adnak egy zöld gyakorlót meg egy AK-74-est, de sem képzettségük, sem motivációjuk nincs harcolni.

Ha az orosz reguláris erők tagjai közt is vissza-visszatérő probléma az, hogy komplett alakulatok tagadják meg parancsaikat, dezertálnak vagy teszik le a fegyvert, vajon egy kényelmes moszkvai panellakásból frontra rángatott fiatal férfi, vagy családja eltartásáért küzdő gyári munkás majd jobban fog küzdeni „Ukrajna nácimentesítéséért?” Ne legyünk naivak.

Mindez megmagyarázza azt is, hogy az egyre erősebb követelőzés ellenére miért nincs mozgósítás. Így viszont egyre nehezebb lesz az orosz élőerő-veszteségeket pótolni, függetlenül attól, hogy most, ezen a ponton milyen súlyosak.

3. Töredezik a propaganda-masina, vele a teljes orosz érdekszféra

Heavy clashes this morning between Kyrgyzstan and Tajikistan on the border area. pic.twitter.com/u6Mqa2Qa6N — Aldin () September 16, 2022

Az Ukrajnában zajló „különleges művelet” kezdete óta az orosz állam lényegében totális kontrollt szerzett az összes médiatermék felett: minden ellenzéki vagy független újságot, magazint, tévé- és rádiócsatornát betiltottak vagy átvettek, a „különleges művelet” kritizálását pedig büntetendővé tették.

A totális kontroll ellenére a Harkivban történt ukrán ellentámadás és az ezt követő orosz katonai összeomlás átszakadt a propaganda-gépezeten. Az orosz közvélemény látványosan szembefordult Szergej Sojgu védelmi miniszterrel, nagyon úgy tűnik, hogy a Putyin elnökkel ápolt jó barátsága ellenére már meg is kezdték a politikusok az építészből tábornokká lett védelmi miniszter nyilvános meghurcolását. Vannak, akik ennél is tovább mentek és személyesen Vlagyimir Putyint tették felelőssé a kudarcért, bár a rövidéletű politikai akciónak a hatóságok vetettek véget.

Nem csupán Oroszországban, hanem az orosz érdekszférában is egyre nagyobb a törés. Hegyi-Karabahban ismét egymásnak esett Azerbajdzsán és Örményország, pedig a térség békéjét orosz békefenntartót szavatolták. A napokban nekiment egymásnak Kirgizisztán és Tádzsikisztán is egy régóta fennálló határvita miatt. A korábban alárendelt szerepben lévő kirgiz elnök még Putyint is megtrollkodta személyes találkozójukon.

Mindez annak a jele, hogy mind belföldön, mind külföldön egyre kevésbé félnek az orosz államapparátus haragjától.

A félelmetes orosz haderő mítosza eddig fontos összetartó-erő volt a Kreml érdekszférájában, Ukrajna azonban bebizonyította, hogy a modern orosz katonai képesség egyáltalán nem sebezhetetlen, sőt, igenis legyőzhető.

Nem lenne meglepő, hogy ha az orosz haderő imidzsromlása miatt mind belföldön, mind az orosz érdekszférában egyre nyíltabban törnének a felszínre régi indulatok és új ellenérzések is a „különleges művelettel” és akár magával a Putyin-kormánnyal szemben is.

Bár nyugati elemzők már Putyin vagy akár egész Oroszország bukását vizionálják, azért ettől még erősen távol vagyunk. MINDAZONÁLTAL JÓL LÁTHATÓ, HOGY AZ OROSZ ELNÖK ÉS A HATALMÁT BIZTOSÍTÓ OROSZ HADERŐ TEKINTÉLYÉNEK EDDIG INKÁBB ÁRTOTT, MINT HASZNÁLT AZ UKRAJNAI HÁBORÚ.

Ha csak nem tud az orosz haderő fordítani a helyzeten és akár Herszonnál, akár Harkiv térségében nagyot villantani egy gyors és elsöprő győzelemmel, jó esély van rá, hogy a következő hetek, hónapok otthon és a nemzetközi politikában is egyre kellemetlenebb helyzetbe fogják majd hozni a Putyin-kormányt és akár egész Oroszországot is. Ennek pedig beláthatatlan következményei lehetnek az orosz érdekszféra stabilitására nézve, hiszen az örmény-azeri és tádzsik-kirgiz konfliktusból is jól látszik, hogy a térség békéjét jelentős részben az orosz gazdaságtól való függés és az orosz haderőtől való félelem tartja fenn.

Címlapkép: zsákmányolt orosz BMP Harkiven, ukrán katonák kezében. Forrás: Metin Aktas/Anadolu Agency via Getty Images