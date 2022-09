Megszólalt a Fehér Ház: Putyin általános mozgósításra készül

Sullivan szerint az amerikai titkosszolgálathoz eljutott információk szerint a Kreml hamarosan bejelentheti az általános mozgósítást. Oroszországnak megközelítőleg két millió főnyi tartalékos katonája van, akiknek a parancs kézhezvétele után haladéktalanul jelentkezniük kell szolgálatra.

️Biden's National Security advisor Jake Sullivan: We have information that Putin is preparing to potential mobilization measures. pic.twitter.com/vCA0goxaBi