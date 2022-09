Mi lesz Ukrajnában, ha Putyin tényleg elrendeli a mozgósítást?

Nagyon úgy néz ki, hogy a hadiállapot kihirdetésére és mozgósításra készül Oroszország, ennek a Duma törvénymódosítással, a szakadár „népköztársaságok” pedig népszavazásokkal próbálnak megágyazni. Ez azt jelenti, hogy hamarosan vége lehet a Moszkva által csak limitált katonai beavatkozásként emlegetett „különleges műveletnek” Ukrajna területén és jelentősen bővülhet az invázióban résztvevő katonák, katonai alakulatok létszáma és talán a bevethető fegyverek köre is. Azt, hogy mindez mennyiben jelent fordulópontot a háború alapvető dinamikájára nézve, még nem tudni, de valószínűsíthető, hogy a mozgósítás nem sok jót jelent Ukrajnára nézve.

„Különleges műveletből” háború

Mint ismert, Oroszország hivatalosan nem áll hadban Ukrajnával, az orosz politikai vezetők rendre csupán „különleges műveletként” hivatkoznak az ukrajnai invázióra. A retorikai fogások mellett ennek van egy fontos, konkrét hatása is az invázió eseményeire nézve: Oroszország hivatalosan csupán önkéntes alakulatokat, különleges és reguláris erőket „használ” Ukrajnában, sorkatonákat és tartalékosokat nem.

Ha Oroszország hadat üzen Ukrajnának, hadiállapotot hirdet, mozgósítást rendel el, ezzel személyi állomány tekintetében igencsak jelentős mennyiségű erőforráshoz jutnak hozzá.

Azt nem tudni pontosan, hogy hány embert tud vagy akar a Kreml a tartalékos / sorkatonai állományból mozgósítani, a háború korai szakaszában olyan becsléseket lehetett olvasni a témában, hogy körülbelül 2 millió katonához juthat hozzá az orosz haderő, ha a politikai vezetés hadiállapotot hirdet.

Egyelőre még nem rendelt el mozgósítást Oroszország, de több tényező is arra mutat, hogy változás készül ezen a téren:

a Duma nemrég szigorította a hadiállapotra és mozgósításra vonatkozó szabályokat és beemelte ezeket a tényezőket a büntető törvénykönyvbe is,

Oroszország várhatóan hamarosan elcsatolja Luhanszk, Donyec, Zaporizzsja és Herszon megyéket részben vagy egészben Ukrajnától,

Vlagyimir Putyin elnök ma az orosz hadiipari vállalatok vezetőitől a fegyver- és lőszergyártás jelentős fokozását kérte.

Mozgósításra valószínűleg azért kerül majd sor, mivel a harkivi ukrán ellentámadás jelentős reputációs veszteséget hozott a Kremlnek és a Putyin-kormánynak, mind külföldön, mind belföldön, az orosz reguláris pedig küzdenek a személyi állomány pótlásával. A Kreml jó eséllyel úgy gondolja, hogy ezeket a problémákat orvosolni tudja a személyi állomány gyors feltöltése.

Változás jöhet, de nem gyógyír a legnagyobb problémára

Az általános mozgósítás nem biztos, hogy automatikusan azt jelenti majd, hogy az orosz haderő pár nap alatt leradírozza majd Ukrajnát a térképről, hiszen csak egy olyan probléma van, amit ez orvosol, ez pedig a létszámhiány.

Alapvetően elmondható, hogy az orosz haderő elsősorban azért szerepelt le Ukrajnában, mert a személyi állomány súlyos morálbeli problémákkal küszködik, vagyis egyszerűen nincs kedve az orosz katonáknak harcolni.

Eddig azt láttuk, hogy ez a reguláris erőknél, a deszantosoknál, illetve luhanszki és donyeci milíciáknál okozott problémákat és ennek eltérő okai voltak. A luhanszki milíciák például azután kezdtek el teljesen összeomlani, hogy elfoglalták Luhanszk megye egészét, hiszen nem értik, miért kell nekik például a „Donyecki Népköztársaságért” harcolniuk. A deszantosok Mikolaivnál hagyták el tömegesen a felszereléseiket, miután érdemi támogatás nélkül ledobták őket a térségbe. A reguláris erőknél pedig elsősorban az ellátmányozás és a felszereléshiány vezet súlyos morálbeli problémákhoz, de a háború korai szakaszában sokan azért is dezertáltak vagy letették a fegyvert, mert feletteseik azt hazudták az állománynak, hogy hadgyakorlatra mennek.

A morállal kapcsolatos problémákat a mozgósítás önmagában nem valószínű, hogy orvosolni tudja. Alapvetően kevésbé a tartalékos és a sorkatonai állományba is olyan emberek tartoznak, akik csak „másodállásban” katonák, nem valószínű, hogy ha a hivatásos állomány is motivációs problémákkal küzd, majd épp a másodvonalbeli állomány lesz motiváltabb.

Alapvetően elmondható, hogy a háború támogatottság az orosz lakosság körében magas, de ez a tapasztalat szerint gyorsan változik, ha az ember a frontvonalon találja magát, szemben NATO-fegyverekkel, NATO által képzett katonákkal.

Így tehát, ha Oroszország még akár 1-2 millió emberrel is egészíti ki az ukrajnai inváziót, nem biztos, hogy önmagában ez tartós eredménnyel fog járni, ha nem sikerül megoldani az orosz haderő motivációs, szervezettségi és logisztikai problémáit, melyre a háború eleje óta nem igazán került sor.

Mivel szerelik fel az állományt?

Szintén nagy kérdés, hogy mivel szerelik fel az esetlegesen Ukrajnába küldött sorkatonákat, tartalékosokat.

Számos beszámoló van arról, hogy az orosz reguláris erők is gyakran felszerelési, lőszer- és élelmiszer-ellátási problémákkal küzdenek, vissza-visszatérő probléma, hogy egyes haditechnikai felszereléseket, kiegészítőket maguknak a katonáknak kell megvásárolniuk.

Az is problémát okozhat, hogy az orosz haderő haditechnikai eszközkészletének jelentős részét (bizonyos fegyvernemek esetén már a raktári készlet 10-20%-át és az aktív készlet 40-50%-át) elvesztette Ukrajnában, számos fegyvernemben (pl. légierő) ráadásul a veszteségek kifejezetten modern eszközöket érintenek.

Oroszország nyilván jelentős tartalékokkal rendelkezik a hidegháború idejéből, de ezek a fegyverek alapvetően az 1960-1980-as évek technológiai színvonalán vannak és nagyon minimálisan voltak csak karbantartva az elmúlt évtizedekben, így

egyértelmű technológiai hátrányba kerülnek az orosz csapatok a nyugati országok által, modern NATO-fegyverekkel ellátott Ukrajnával szemben.

Putyin megkérte persze a hadiipari vállalatokat, hogy növeljék termelési kapacitásukat, de mire a hadiipar olyan modern fegyvereket tud előállítani, melyek külföldi technológia nélkül is működnek, még hónapok, évek kérdése lehet. Bizonyos felszereléseket (pl. drónok, tűzvezető rendszerek, irányított rakéták) ugyanis teljesen újra kell majd tervezni, illetve ki kell építeni hozzá a megfelelő belföldi beszállítói láncokat is, nem csupán a tömeggyártást kell elindítani.

Az pedig, ha az orosz tartalékosok régi AK-74-esekkel (netán AKM-ekkel), acélsisakban, repeszálló mellények nélkül kell, hogy harcoljanak a NATO által kiképzett és felszerelt ukránok ellen, nem biztos ismét, hogy hosszú távon jót fog tenni az orosz harci morálnak.

Mivel tud válaszolni Ukrajna?

Ami szintén nagy kérdés az, hogy Ukrajna mekkora tartalékokkal rendelkezik. Ami világos az, hogy Kijev most Harkivbe és Herszonba küldte nyugati felszereléseinek és NATO által kiképzett katonáinak jelentős részét, ugyanakkor az is látszik, hogy mindez újabb löketet adott a Nyugatról érkező katonai támogatások dinamikájának.

Az már a háború eleje óta világos, hogy Ukrajna számára létkérdés, hogy milyen mennyiségű és minőségű támogatást kap Nyugatról. Az viszont nem biztos, hogy az őszi, téli hónapok beálltával is kitart majd a támogatás Ukrajna ügye mellett, függetlenül attól, hogy új lendületet kaptak most a fegyverszállítmányok. Már most is vannak előjelei annak, hogy az EU-s országok lakosságai a növekvő rezsiszámlák miatt nem biztos, hogy Ukrajnával lesznek elfoglalva. Nyilván Vlagyimir Putyin elnök is arra számít, hogy a tél beálltával megcsappan az ukrán támogatás.

Ha hatékony lesz az orosz mozgósítás és megcsappan a következő hónapokban a NATO / EU-s támogatás, elképzelhető, hogy az ukrán ellentámadás is megtörik. Ha viszont demoralizált és rosszul felszerelt orosz katonák ezrei teszik le a fegyvert, amint átlépték a határt, miközben Ukrajna már Leopard 2-esekkel és A-10-esekkel lesz felszerelve (ezek egyelőre csak vágyálmok), aligha hozhat a háború dinamikájában változást a mozgósítás.

Egyelőre még nem látni, hogy ebből a két forgatókönyvből melyik fog megvalósulni, de az elmondható mindenesetre, hogy

az ukránok a háború eleje óta lényegesen motiváltabbak az orosz katonáknál, a NATO / EU országok modern fegyverekből álló eszköztára és hadiipari kapacitása gyakorlatilag végtelen az oroszhoz képest, az nyugati vezetőknek csak arról kell dönteniük, hogy saját haderejük képességéből és védelmi költségvetéséből mennyit hajlandók feláldozni Ukrajna védelméért.

Az is látszik, hogy a külföldi önkéntesek támogatása is (újra) megugrott Ukrajna oldalán, a harkivi ellentámadásról szóló videókon azért jellemzően fel-felbukkan néhány angol / amerikai / georgiai / lengyel alakulat. Így tehát még személyi állomány tekintetében sem feltétlen csak belföldi utánpótlásra kell, hogy támaszkodjanak az ukránok.

A legnagyobb kockázat

Ami Ukrajnára nézve jelentős kockázat, ha arra hivatkozva, hogy Oroszország területét támadás érte, nem csupán a személyi állomány létszámát, hanem a felhasznált fegyverek és célpontok körét is bővíti a Kreml.

Oroszország ugyanis amellett, hogy a világ legnagyobb nukleáris fegyverarzenáljával rendelkezik, nagy mennyiségű stratégiai bombázót, termobárikus bombát, gyújtóbombát és foszforbombát is tudna használni Ukrajnában.

A nukleáris fegyvereken kívül persze kisebb mennyiségben használták eddig is ezeket az eszközöket az oroszok a "különleges művelet" során, azonban az is elmondható, hogy talán célzottan, sűrűn lakott településekre még nem dobták le például a „minden bomba atyjaként” emlegetett ATBIP termobárikus bombát. Ez most megváltozhat és az, ha az oroszok célzottan lövik az ukrán civil infrastruktúrát a tél beállta előtt, már ennek előjele lehet.

Az ilyen fegyverek alkalmazásának természetesen hatalmas politikai kockázata van, főleg nukleáris fegyverek esetén, ezt a tényezőt az alábbi cikkben bontottuk ki részletesen:

