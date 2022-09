3 rejtett tény, ami igencsak cudar képet fest arról, hogy mit is tervez valójában Putyin Ukrajnával

Ma bejelentette Vlagyimir Putyin elnök a részleges mozgósítást, melynek kapcsán mintegy 300 ezer tartalékos katonával egészülnének ki az Ukrajnában harcoló orosz alakulatok. A tegnap esti eseményekből kiindulva az orosz elnök talán az utolsó pillanatban táncolt vissza a teljes mozgósítástól, így is elképzelhető, hogy a „részleges” mozgósításra való hivatkozás csupán politikai lépés és drasztikus eszkalációnak ágyaz meg az orosz hadvezetés. Erre több kimondott és ki nem mondott előjel is utal; nézzük, melyek ezek.

1. Rejtett mozgósítást takarhat a "részleges" bejelentés

Orosz deszantosok hadgyakorlaton. Forrás: Mil.ru via Wikimedia Commons

Vlagyimir Putyin hivatalosan részleges mozgósítást jelentett be, ami azt jelenti, hogy mindössze 300 ezer tartalékost mozgósítanak, olyan embereket, akik legalább alapkiképzéssel és valamekkora katonai tapasztalattal rendelkeznek. Ezzel a tartalékos állomány körülbelül 10%-át és a teljes, katonakorú férfiak állományának körülbelül 1%-át mozgósítja csupán Oroszország. Sorkatonák bevetésére ráadásul állítólag egyáltalán nem is fog sor kerülni.

Ha ez valóban így lesz, önmagában nem biztos, hogy érdemi képesség-növekedést fog Oroszországnak jelenteni Ukrajnában, ennek okairól részletesen ebben a cikkben írtunk:

Az viszont bebizonyosodott, többek közt a háború során is, hogy az orosz kormányzati közlések teljesen megbízhatatlanok, így meglepő lenne, ha éppen egy ilyen kritikus dologban lenne transzparens a Kreml. Emlékezzünk csak arra, hogy a február 24-ei invázió előtt is ironizáló közleményeket adott ki az orosz külügyminisztérium arról, hogy nem lesz semmilyen háború Ukrajnában, pár napja pedig Dimitrij Peszkov Kreml-szóvivő mondta azt, hogy nem lesz semmilyen mozgósítás.

Nem kizárt, hogy 300 ezernél lényegesen több ember kap majd behívót a hetek, hónapok múlásával, az orosz vezetés csupán azért közölt egy ilyen, relatíve alacsony számot, mert tartanak a teljes mozgósítás politikai következményeitől.

Valószínű, hogy ahogy a „különleges művelet” az elmúlt 70 év legnagyobb európai háborúját takarja, úgy a „részleges mozgósításból” szép csendben teljes mozgósítás lesz az események előrehaladtával. Különösen abban az esetben kerülhet erre sor, ha a 300 ezer ember nem bizonyul elégnek arra, hogy érdemi fordulatot hozzon az ukrajnai harctéri események dinamikája szempontjából.

2. Téli offenzívával tervez az orosz hadvezetés

A 138-as számú gárda gépesített gyalogsági dandár MT-LB páncélosai. Fotó: Mil.ru via Wikimedia Commons

Az, hogy most bejelentette Putyin, hogy behívják a tartalékosok egy részét, nem jelenti azt, hogy már holnap 300 ezerrel több katonája lesz Oroszországnak az ukrajnai fronton.

Bár állítólag olyan embereket hívnak be, akik legalább az alapkiképzést megcsinálták már, nyilván fel kell ezt frissíteni, formába kell rázni a katonákat, fel kell őket szerelni, el kell őket szállítani támaszpontjaikra. Az is lehet, hogy az új személyi állomány befogadására teljesen új alakulatokat, új támaszpontokat, új ellátmányozási útvonalakat kell majd létrehozni.

Mire a tartalékos alakulatok elérik a műveleti képességet, az ősz közepe-végére, esetleg télre jöhet el.

Putyin valószínűleg amúgy is azzal számol, hogy késő ősszel, télen hajt végre majd egy nagyobb katonai offenzívát, hiszen reméli, hogy az európai országok ezen a ponton már súlyos energiaellátási problémákkal, politikai válsággal fognak küzdeni, ezért megcsappan majd Ukrajna támogatottsága is.

Ami viszont addig is nehéz helyzetbe hozhatja az orosz haderőt az, ha az ukránok most mindent beletesznek egy nagyobb offenzívába, annak érdekében, hogy minél több területet vegyenek vissza, mielőtt az orosz erősítés megérkezik. Ennek két, komoly következmény lehet:

az ukránok külföldi támogatásának dinamikája a sikerek láttán jelentősen növekszik a téli hónapok előtt,

az orosz harci morál tovább csökken, az orosz belpolitikai ellenérzések a háborúval kapcsolatosan pedig csak fokozódnak.

3. Durvább fegyverek is előkerülhetnek

Topol rakétarendszer egy hadgyakorlaton, 2021 telén. Forrás: Mil.ru via Wikimedia Commons

Ami a mostani orosz döntésekkel kapcsolatosan a legaggasztóbb, nem is önmagában a mozgósítás, hanem az, hogy a Duma és a Kreml tisztségviselői is hangoztatták: ha elcsatolják Donyec, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon megyéket, a területeket érő ukrán támadások olyanok lesznek, mintha Oroszország saját területét támadnák.

A „jogos önvédelem / honvédő háborúra” hivatkozva pedig az orosz törvények és hadviselési doktrína alapján nem csupán sorkatonákat vethet be az orosz hadvezetés, hanem akár nukleáris fegyvereket is.

Ami ilyen szempontból „pozitív” előjel, hogy eddig is érték limitált ukrán támadások Rosztov, Belgorod megyéket, illetve a Krímet is, de komoly válasz egy esetben sem született az orosz hadvezetés részéről.

A mostani helyzet viszont annyiban más lesz, hogy Ukrajna nagyon jelentős számú szárazföldi képességgel is tartózkodik Herszon, Zaporizzsja és Donyec megyékben is, így a Kreml arra hivatkozva tud eszkalálni, hogy ezek a területek „katonai megszállás alatt állnak.”

Tehát nem csupán arról van szó, hogy véletlenül egy rakéta vagy drón becsapódik Oroszország területére, hanem Moszkva honvédő háborút tud hirdetni a „fasiszták kiűzésére” és ehhez a mostaninál sokkal szélesebb arzenált tud bevetni.

Az is felmerült, hogy a mozgósítást arra használná fel Oroszország, hogy ismét nekimenjenek Kijevnek, esetleg megtámadják Lvivet, illetve a fehérorosz haderőt is mozgósítsák a háborúhoz. Egyelőre a Kreml kommunikációja nem ebbe az irányba mutat, de, ahogy fent is írtuk, az már párszor bebizonyosodott, hogy ez teljesen megbízhatatlan információforrás.

Ami viszont biztos, az, hogy ha ismét Kijevre, Harkivre pályázik Oroszország, 300 ezer tartalékos katona ehhez nem lesz elég, hiszen korábban a legjobb orosz különleges műveleti és deszantos alakulatok bicskája is beletört ezekbe a városokba. És akkor Odesszát és Livivet még nem is ostromolták az oroszok.

