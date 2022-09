Miközben Putyin Ukrajna ellen mozgósít, szép csendben darabokra hullik az orosz érdekszféra

Moszkva a Szovjetunió 1991-es felbomlása óta törekszik arra, hogy valahogy egyben tartsa a korábbi birodalmat. Teszi ezt olykor puhább eszközökkel, például szövetségek létrehozásával, máskor azonban fegyveresen próbálja egyben tartani az érdekszférát, mint Moldovában, Grúziában vagy éppen Ukrajnában. Ám a most egyoldalúan Ukrajnára vetett fókusz és az orosz haderő elszenvedett kudarcai miatt több olyan ország is megpróbál kilépni az orosz érdekszférából, amelyeket eddig szorosan fogott Moszkva, máshol pedig lefojtott államközi és államon belüli etnikai konfliktusok robbannak ki újra. Három évtizeddel a Szovjetunió felbomlása után megindulhat az orosz érdekszféra véres felbomlása?

Csökkenő orosz befolyás a posztszovjet periférián

Sokszor idézik Vlagyimir Putyin 2005-ben tett kijelentését, mely szerint

a Szovjetunió összeomlása a XX. század legnagyobb geopolitikai katasztrófája volt.

A Szovjetunió iránti nosztalgia Putyin 1999-ben kezdődő országlása óta látványosan nő az orosz lakosság körében, amivel párhuzamosan egyre népszerűbbé válnak az olyan keménykezű szovjet vezetők, mint Joszif Sztálin vagy éppen Leonyid Brezsnyev, miközben a Szovjetunió felbomlásáért felelős, nemrég elhunyt Mihail Gorbacsov Putyin híveinek körében már hazaárulóvá lett, aki prédául dobta a birodalmat a Nyugatnak. Nem véletlen, hogy az utolsó szovjet vezető nem kapott állami temetést, és az orosz elnök is kihagyta a gyászszertartást.

Miközben a megszállt ukrajnai területeken mindennapossá váltak a szovjet zászlók, a visszaállított Lenin-szobrok és az egykori Szovjetunió egyéb jelképei,

a volt szovjet tagköztársaságok egyre látványosabban próbálnak szabadulni az orosz medve szorításából, és a Nyugat vagy éppen Kína felé tekingetnek ki az orosz érdekszférából.

A folyamat különösen felgyorsult a február 24-én indult ukrajnai orosz invázió óta, ami mögött több tényező is állhat:

Mivel Moszkva Ukrajnára összpontosítja erőit, kevésbé figyel a posztszovjet térség többi országára, így kedvező alkalom nyílt „meglógni” az orosz érdekszférából. Az orosz gazdaságot, amely eleve nem volt túl rózsás helyzetben, a háború és a szankciók tovább gyengítik, így Oroszország egyre kevésbé vonzó gazdasági partnerré válik. Egyes országokban, ahol jelentős orosz kisebbség él – például Kazahsztánban – felerősödtek a félelmek, hogy Oroszország megpróbálkozna fegyveresen területeket elcsatolni tőlük.

Az orosz kudarcokat, legutóbb a sikeres ukrán ellentámadást látva persze utóbbi félelmek egyre kevésbé reálisak. Sőt,

Oroszország meggyengülése még jobban felerősítheti az orosz érdekszférából való kilépéssel kapcsolatos törekvéseket.

Másfelől a múlt heti történések arra mutatnak példát, hogy Moszkva vigyázó szemétől kevésbé kísérve egyes volt szovjet tagköztársaságok újra felmelegítik évtizedes sérelmeiket, amely sérelmek éppen a szovjet korszakban gyökereznek. Ezt láthattuk az Azerbajdzsán és Örményország, illetve a Kirgizisztán és Tádzsikisztán között újra fellángolt konfliktusban.

Az orosz érdekszféra

Moszkva már a Szovjetunió felbomlása után nem sokkal elkezdett arra törekedni, hogy valahogy egyben tartsa a korábbi birodalmat, ezért különböző politikai, gazdasági és katonai szövetségeket hozott létre. Még a Szovjetunió felbomlásának évében, 1991-ben létrejött a Független Államok Közössége (FÁK), amelynek alapszerződését a három balti államon kívül mindegyik szovjet tagköztársaság aláírta (bár Türkmenisztán és Ukrajna hivatalosan nem csatlakozott, Grúzia pedig 1993 és 2009 között volt tag). A FÁK ugyanakkor meglehetősen laza társulás volt és maradt, ezért Moszkva vezetésével szorosabb szövetségek is köttettek.

Egy évvel a FÁK-szerződést követően később egy katonai együttműködés megkötésére is sor került: az úgynevezett Kollektív Biztonsági Szerződést az üzbegisztáni Taskentben 1992-ben írta alá hat volt tagköztársaság: Oroszország, Örményország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán és Üzbegisztán. A szerződés 1994-ben lépett életbe, ekkor csatlakozott hozzá Fehéroroszország, Azerbajdzsán és Grúzia is. 1999-ben a szerződést otthagyta Azerbajdzsán, Grúzia és Üzbegisztán, a maradék hat tagállam azonban szorosabbra vonta az együttműködést már Putyin elnöksége alatt, 2002-ben, ezzel jött létre a ma ismert Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (KBSZSZ, orosz rövidítésben: ODKB, angolban: CSTO).

Bár a társulás sok tekintetben a NATO mintáját követte, soha nem tudott olyan szoros katonai szövetséggé válni, mint az észak-atlanti szervezet.

Oroszország politikai, katonai és pénzügyi túlsúlya a szervezetben sokkal látványosabb, mint az Egyesült Államoké a NATO-ban, ráadásul két tagja, Kirgizisztán és Tádzsikisztán ki-kiújuló fegyveres konfliktusban van egymással. Jelzésértékű, hogy a múlt héten Örményország hiába hivatkozott a kollektív védelemre vonatkozó cikkelyre, és kérte, hogy a tagállamok segítsék meg Azerbajdzsánnal szemben, az elvileg katonai szövetségesek a fülük botját sem mozdították a fegyveres konfliktusba keveredő ország védelme érdekében.

A szervezet három évtizedes története során először idén januárban került sor közös beavatkozásra a kazahsztáni tüntetések leverésére, de a munka oroszlánrésze ekkor is az orosz csapatokra hárult. A KBSZSZ ezért inkább tűnik egy látszatszervezetnek, amellyel Moszkva demonstrálhatja, hogy mögötte is áll egy katonai szövetség, mintsem egy tényleges védelmi társulásnak.

Ahogy egy ellen-NATO-t, úgy Moszkva egy ellen-EU-t is létrehozott az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) 2014-es megalapításával. Ez alapvetően gazdasági társulás, melynek célja a tőke és a szolgáltatások szabad áramlásának biztosítása. Vagyis gazdasági célkitűzéseiben hasonlít az Európai Unióhoz, de a politikai integráció nem célja. Az alapító tagok Oroszország, Fehéroroszország és Kazahsztán, később csatlakozott Örményország és Kirgizisztán is.

A Kaukázus és Közép-Ázsia volt szovjet tagköztársaságai. Forrás: Wikimedia Commons

A volt szovjet tagköztársaságok

A Moszkva-központú nemzetközi szervezetek tagságának összetételéből is kirajzolódik, hogy mely országok maradtak még szorosan az orosz érdekszférán belül, és melyek törtek ki már belőle többé-kevésbé. Ez alapján a 14, Oroszországon kívüli volt szovjet tagköztársaságot a következő módon lehet kategorizálni:

Akik soha nem kértek Moszkvából: a balti államok. Az észtek, a lettek és a litvánok mindig is Európa felé törekedtek, talán az összes Szovjetunió-beli nép közül számukra okozta a legtöbb sérelmet és szenvedést az orosz, majd a szovjet hódítás. A litvánoknak a középkorban és a kora-újkorban jelentős államuk volt (előbb perszonálunióban, majd unióban Lengyelországgal), amelyet Oroszország fokozatosan foglalt el. A lett és az észt állam először az I. világháború után jött létre az Orosz Birodalomból kiszakadva, a II. világháború alatt aztán a Szovjetunió bekebelezte őket, Litvániával együtt. Vagyis itt kialakult nemzettudattal, államisággal és nyugatos orientációval rendelkező népekről van szó, amelyek ráadásul létfenyegetésként élik meg Oroszország közelségét. A balti államok egyik Moszkva vezette szövetséghez sem csatlakoztak, ellenben beléptek az EU-ba és a NATO-ba is.

Az észtek, a lettek és a litvánok mindig is Európa felé törekedtek, talán az összes Szovjetunió-beli nép közül számukra okozta a legtöbb sérelmet és szenvedést az orosz, majd a szovjet hódítás. A litvánoknak a középkorban és a kora-újkorban jelentős államuk volt (előbb perszonálunióban, majd unióban Lengyelországgal), amelyet Oroszország fokozatosan foglalt el. A lett és az észt állam először az I. világháború után jött létre az Orosz Birodalomból kiszakadva, a II. világháború alatt aztán a Szovjetunió bekebelezte őket, Litvániával együtt. Vagyis itt kialakult nemzettudattal, államisággal és nyugatos orientációval rendelkező népekről van szó, amelyek ráadásul létfenyegetésként élik meg Oroszország közelségét. A balti államok egyik Moszkva vezette szövetséghez sem csatlakoztak, ellenben beléptek az EU-ba és a NATO-ba is. Akik mára szembefordultak Moszkvával: Ukrajna, Moldova, Grúzia (Georgia). A három országnak mindig ellentmondásos volt a viszonya Oroszországgal, amely ráadásul mindháromban szeparatista mozgalmakat támogatott. Moldovában és Grúziában is polgárháború volt az 1990-es évek elején, amelyek előbbiben a Dnyeszter Menti Köztársaság, utóbbiban Abházia és Dél-Oszétia Oroszország támogatta kiszakadásához vezettek. Ukrajna 2004-ig, a narancsos forradalomig alapvetően megmaradt Moszkva érdekszférájában, de előbb akkor, majd 2014-ben látványosan szembefordult Oroszországgal. Ennek eredménye lett a Krím elcsatolása és a donbaszi polgárháború, majd idén az orosz invázió. Mindhárom ország valamilyen szinten közeledést mutatott a NATO felé, amit persze Oroszország hevesen ellenzett, és az EU felé is törekednek, Ukrajna és Moldova idén meg is kapta a hivatalos tagjelölti státuszt.

A három országnak mindig ellentmondásos volt a viszonya Oroszországgal, amely ráadásul mindháromban szeparatista mozgalmakat támogatott. Moldovában és Grúziában is polgárháború volt az 1990-es évek elején, amelyek előbbiben a Dnyeszter Menti Köztársaság, utóbbiban Abházia és Dél-Oszétia Oroszország támogatta kiszakadásához vezettek. Ukrajna 2004-ig, a narancsos forradalomig alapvetően megmaradt Moszkva érdekszférájában, de előbb akkor, majd 2014-ben látványosan szembefordult Oroszországgal. Ennek eredménye lett a Krím elcsatolása és a donbaszi polgárháború, majd idén az orosz invázió. Mindhárom ország valamilyen szinten közeledést mutatott a NATO felé, amit persze Oroszország hevesen ellenzett, és az EU felé is törekednek, Ukrajna és Moldova idén meg is kapta a hivatalos tagjelölti státuszt. Akik a saját útjukat járják: Azerbajdzsán, Türkmenisztán, Üzbegisztán. Bár mindhárom ország török nyelvű és muszlim többségű, sok tekintetben különböznek. Amiért mégis egymás mellé kerültek, az az, hogy a FÁK-on kívül nem tagjai a Moszkva vezette nemzetközi szervezeteknek (Azerbajdzsán és Üzbegisztán tagja volt a KBSZSZ-nek korábban, de kiléptek), és alapvetően igyekeznek Oroszországtól független politikát folytatni. Türkmenisztán a volt szovjet tagköztársaságok közül a legelzárkózóbb, Azerbajdzsán elsősorban Törökországgal ápol jó viszonyt, Üzbegisztán pedig Kína felé nyit.

Bár mindhárom ország török nyelvű és muszlim többségű, sok tekintetben különböznek. Amiért mégis egymás mellé kerültek, az az, hogy a FÁK-on kívül nem tagjai a Moszkva vezette nemzetközi szervezeteknek (Azerbajdzsán és Üzbegisztán tagja volt a KBSZSZ-nek korábban, de kiléptek), és alapvetően igyekeznek Oroszországtól független politikát folytatni. Türkmenisztán a volt szovjet tagköztársaságok közül a legelzárkózóbb, Azerbajdzsán elsősorban Törökországgal ápol jó viszonyt, Üzbegisztán pedig Kína felé nyit. Moszkva szövetségesei, akik ki-kikacsintgatnak: Kazahsztán, Kirgizisztán és Örményország. Mindhárom ország tagja a KBSZSZ-nek és az Eurázsiai Gazdasági Uniónak is, ugyanakkor mindhárman próbálkoznak másfelé is nyitni. Kazahsztán az ukrajnai invázió óta egyre látványosabban fordul szembe Oroszországgal, és már régóta utat talált a Nyugat és Kína felé is. Kirgizisztánban 2005-ben – hasonlóan Grúziához és Ukrajnához – kitört egy „színes forradalom” („tulipános forradalom”), ami után meggyengült az Oroszországgal való viszony, de aztán a közép-ázsiai ország visszatalált Moszkvához. Örményország elsősorban Azerbajdzsán és Törökország miatt szorul rá Oroszország védelmére, de Jereván óvatosan a Nyugattal is keresi a kapcsolatokat.

Mindhárom ország tagja a KBSZSZ-nek és az Eurázsiai Gazdasági Uniónak is, ugyanakkor mindhárman próbálkoznak másfelé is nyitni. Kazahsztán az ukrajnai invázió óta egyre látványosabban fordul szembe Oroszországgal, és már régóta utat talált a Nyugat és Kína felé is. Kirgizisztánban 2005-ben – hasonlóan Grúziához és Ukrajnához – kitört egy „színes forradalom” („tulipános forradalom”), ami után meggyengült az Oroszországgal való viszony, de aztán a közép-ázsiai ország visszatalált Moszkvához. Örményország elsősorban Azerbajdzsán és Törökország miatt szorul rá Oroszország védelmére, de Jereván óvatosan a Nyugattal is keresi a kapcsolatokat. Moszkva legszorosabb szövetségesei: Fehéroroszország és Tádzsikisztán. A Lukasenka-féle Fehéroroszország a 2020-as elcsalt elnökválasztás óta lényegében Moszkva bábállama lett, hivatalosan államszövetség is fennáll a két ország között. Minszk saját területét biztosította az orosz csapatok számára Kijev megtámadására, ugyanakkor a fehérorosz vezérkar megtagadta, hogy katonákkal is beavatkozzanak az ukrajnai háborúba. Tádzsikisztán földrajzi helyzete okán ugyan teljesen kimaradt a konfliktusból, de Emonali Rahmon elnök egyebekben mindenben Putyin mellett áll. A tádzsik gazdaság fontos bevételi forrását jelentik az Oroszországban dolgozó vendégmunkások hazautalásai, ezért erős a gazdasági függőség Oroszországtól, ráadásul Tádzsikisztánban – amely a legszegényebb volt szovjet tagköztársaság – működik az egyik legnagyobb külföldi orosz katonai bázis is.

Államközi és etnikai konfliktusok

A Szovjetunió számos, tagállamok közötti és etnikai konfliktust hagyott örökül a posztszovjet országokra. Az államok közötti konfliktusok közül az egyik legsúlyosabb az Azerbajdzsán és Örményország közötti hegyi-karabahi konfliktus, amely az 1990-es évek elején, majd 2020-ban is véres háborút eredményezett. A konfliktus alapvető oka az, hogy Sztálin nyomására 1921-ben a többségében örmények lakta Hegyi-Karabahot az azeri szovjet szocialista köztársasághoz csatolták, a Szovjetunió szétesésekor azonban az ottani örmények nem akartak a függetlenné váló Azerbajdzsánhoz csatlakozni, ezért kikiáltották függetlenségüket.

A Szovjetunió létrehozásakor a bolsevik vezetők azzal kívánták kihúzni a XIX. századtól egyre fontosabbá váló nemzetiségi kérdés és a nacionalizmusok méregfogát, hogy

a Szovjetuniót hivatalosan szövetségi államként hozták létre, amelyen belül az egyes nemzeti tagköztársaságok egyenlő jogokkal rendelkeznek, és elvileg bármikor kiválhatnak az unióból.

A gyakorlatban persze egy erősen központosított államról volt szó, ahol a nemzetiségi törekvéseket tűzzel-vassal megpróbálták elnyomni. Ebben élen járt Sztálin, aki előbb nemzetiségi népbiztosként, majd a Szovjetunió tényleges vezetőjeként számos emberiesség elleni bűncselekményre adott ki parancsot, Ukrajnában több millió áldozatot követelő éhínséget okozott, teljes népcsoportokat telepített át egyik helyről a másikra, és tulajdonképpen egyfajta erős oroszosítást hajtott végre a birodalmon belül.

Közép-Ázsia etnikai térképe. Forrás: Wikimedia Commons

A tagköztársaságok határait sokszor hasraütésszerűen húzták meg, vagy nem is húzták meg egyértelműen, és míg egyes nemzetiségeknek saját köztársaságot biztosítottak, másoknak legfeljebb autonóm területet adtak egy másik tagköztársaságon belül.

A Szovjetunió alatt lefojtott etnikai konfliktusok aztán sok helyen robbantak, és a mai napi gyúanyagot képeznek.

Ilyen etnikai konfliktusok a hegyi-karabahi mellett például:

Moldován belül a Dnyeszter Menti Köztársaság nevű szakadár terület, ahol nagyjából egyharmad-egyharmad-egyharmad arányban élnek románok (moldávok), oroszok és ukránok, de lényegében orosz bábállamról van szó, ahol orosz katonák állomásoznak.

nevű szakadár terület, ahol nagyjából egyharmad-egyharmad-egyharmad arányban élnek románok (moldávok), oroszok és ukránok, de lényegében orosz bábállamról van szó, ahol orosz katonák állomásoznak. Grúzián belül a Dél-Oszétiával és Abháziával való konfliktus, amely 2008-ban háborúhoz vezetett Oroszországgal. Ez Oroszország győzelmével végződött, amely elismerte a két szakadár tartomány függetlenségét, és azóta is „békefenntartókat” állomásoztat ott.

való konfliktus, amely 2008-ban háborúhoz vezetett Oroszországgal. Ez Oroszország győzelmével végződött, amely elismerte a két szakadár tartomány függetlenségét, és azóta is „békefenntartókat” állomásoztat ott. A Kirgizisztán és a Tádzsikisztán közötti konfliktus , melynek alapvető oka a nem világosan meghúzott határok.

, melynek alapvető oka a nem világosan meghúzott határok. Tádzsikisztánon belül a keleti Gorno-Badahsán régió , ahol a pamíri kisebbség él, amely már az 1992-ben kitört tádzsik polgárháború tűzfészke volt, és mind a mai napi véres összecsapások terepe.

, ahol a pamíri kisebbség él, amely már az 1992-ben kitört tádzsik polgárháború tűzfészke volt, és mind a mai napi véres összecsapások terepe. Üzbegisztánon belül a Karakalpaksztán régió , ahol a karakalpak kisebbség él, legutóbb most júliusban volt véres etnikai zavargások színhelye.

, ahol a karakalpak kisebbség él, legutóbb most júliusban volt véres etnikai zavargások színhelye. Üzbegisztán és Kirgizisztán között is van egy régi határvita, és Kirgizisztánon belül is kitörtek feszültségek a helyi üzbég kisebbséggel.

Bár a moldovai és a grúziai konfliktusban közvetlenül is részt vett Oroszország, a többi ellenségeskedés földrajzilag is túl messze esik Oroszországtól (Üzbegisztánnal, Kirgizisztánnal és Tádzsikisztánnal nem is határos), és ereje sincs, hogy beavatkozzon ezekbe. Amíg azonban Moszkva erőt tudott mutatni, a posztszovjet konfliktusok egy részének elsimításában közre tudott működni.

Kérdés, hogy Oroszország Ukrajnára fókuszálása és a szovjet periférián való meggyengülése nem vezet-e a korábbiaknál is véresebb konfliktusokhoz.

A múlt héten újra kirobbanó kaukázusi és közép-ázsiai konfliktust látva azonban különösebb optimizmusra nincs okunk.

Címlapkép: Kirgiz férfiak egy kiégett teherautó roncsánál Akszaj határfaluban 2022. szeptember 20-án, a tádzsik határnál kitört fegyveres konfliktus idején. MTI/EPA/Igor Kovalenko