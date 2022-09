Szép csendben felfegyverezte Oroszországot Amerika ősellensége – Már Ukrajnában pusztítanak a félelmetes Sahed drónok

Dimitrij Peszkov Kreml-szóvivő augusztus végén álhírnek nevezte azokat az amerikai hírszerzési információkat, melyek szerint Oroszország nagy mennyiségű katonai drónt vásárolt a Közel-Kelet renegátállamától, Irántól. Két hétre rá becsapódtak Kupjanszk térségében az első, orosz haderő által kezelt Sahed-136-os típusú kamikaze-drónok, azóta pedig szinte naponta érkeznek a felvételek az iráni robotgépek ukrajnai „szerepléséről.” Bár Irán hadiiparát régóta bénító szankciók korlátozzák, a perzsa állam drónipara meglepően fejlett, Oroszország pedig kritikus időpontban jutott hozzá a modern háborúkban döntő szerepet játszó drónképességhez.

Megérkeztek az iráni drónok

Júliusban szivárgott ki először amerikai forrásból, hogy Oroszország iráni katonai drónok beszerzésén dolgozik. Az ekkori információk szerint Teherán körülbelül 200 drónt tervezett eladni Oroszországnak, a kezelők kiképzése pedig augusztusban el is kezdődött. Ebben a hónapban mind Irán, mind pedig Oroszország cáfolta, hogy létezne az amerikaiak által megszellőztetett dróntranzakció, Dimitrij Peszkov Kreml-szóvivő „álhírnek” nevezte a Fehér Ház közlését.

Szeptember közepén „M214 Geran-2” feliratú kamikaze-drónok csapódtak be az ukrán fegyveres erők alakulatai közé, miközben a harkivi Kupjanszk térségét támadták. Haditechnikai szakértők elég rövid idő alatt kiderítették, hogy a „Geran-2” valójában egy átmatricázott, iráni Sahed-136-os harci drón, melyet az oroszok saját termékként próbálnak feltüntetni. Az iráni drónok használatát hamarosan az ukrán védelmi minisztérium és a brit hírszerzés is jelentette.

: In the first credible sighting of Iranian drones in use by Russian forces, here we see the remains of a HESA Shahed-136 loitering munition (or a design based on it), which is made in Iran. From the appearance, it seems it likely detonated. Images via #Ukraine — (Ukraine) September 13, 2022

Azóta használták már az oroszok a drónokat Dnyipró, Harkiv és Herszon-Mikolaiv térségében is. Harkivnél állítólag megsemmisítettek több ukrán önjáró tüzérségi löveget is, illetve állításuk szerint megölték Jurij Gulik őrnagyot, a megtámadott tüzérségi alakulat parancsnokát. Az ukránok ezeket a veszteségeket még nem erősítették meg, viszont egy megsemmisült 2Sz3-ról vannak fotók, azt viszont nem tudjuk biztosan, hogy ezt tényleg egy „Geran-2” lőtte-e ki.

photos of the Acacia self-propelled artillery, which was destroyed by the army, by the Shahed-136 unmanned aircraft. #Ukrainian — Gary (Zone) September 18, 2022

A roncsok, alkatrészek elemzéséből egyértelműen látszik, hogy a "Geran-2" valóban egy iráni drón. Egy Dnyipró körül becsapódott drón hajtóműve például egyben maradt, a szakértők gyorsan megállapították, hogy egy iráni Mado M550 hajtóművel van dolguk.

: The second documented use of Iranian UAVs by the Russian army - the remains of a HESA Shahed-136 (Geran-2) loitering munition were found in Nikopol, Dnipropetrovsk Oblast. The UAV can be identified by an Iranian Mado M550 engine, usually left intact after explosion. #Ukraine — (Ukraine) September 15, 2022

Meglepően harapósak lehetnek a Sahedek

Irán hadiipara évtizedek óta szinte teljes technológiai embargó alatt áll, sokáig a nyugatbarát sah idejéből megörökölt brit, amerikai is francia haditechnikára támaszkodtak, ezután pedig elsősorban szovjet, orosz haditechnikát importáltak. Az elmúlt években azonban bizonyos fegyvernemek tekintetében jelentős technológiai ugrás volt megfigyelhető, ez a dróniparban kifejezetten látványos volt.

Miközben a legtöbb regionális katonai hatalom a 2020-as Hegyi-Karabah háború után kezdett el ébredezni a drónok fontosságát illetően, Irán a szó szoros értelmében úttörőnek számít a szektorban, hiszen az 1980-as évek közepe-vége óta kísérleteznek ezzel a technológiával.

Mára az Egyesült Államok és Kína mögött Iránt tartják a harmadik legnagyobb katonai dróngyártó országnak, megelőzve Oroszországot, törökországot és izraelt is.

Az iráni drónok konkrét képességeiről az ország relatív elzártsága miatt keveset tudni, annyi viszont már világos, hogy saját fejlesztésű felderítő, csapásmérő és kamikaze-drónok (loitering munition) mellett lemásolták már az igencsak modernnek és igencsak drágának számító amerikai MQ-1 Predator és MQ-9 Reaper drónokat is. Vélhetően persze az iráni másolatok nem rendelkeznek az amerikai példányokkal azonos képességekkel.

With rumors of Russia not being satisfied with Iran-supplied , we checked one of Iran's main drone bases in Kashan which Russia supposedly visited earlier. And to our suprise a copy of the US Reaper, the Shahed 149 Gaza, popped up at there in July. h/t #drones — Wim (Zwijnenburg) August 30, 2022

Szíriában az Asszad-lojalista erők, Libanonban a Hezbollah, Jemenben pedig a húszik nagy számban használnak iráni katonai drónokat. Szaúd-Arábiában nemrég a húszik egészen Rijádig elküldtek néhány kamikaze-drónt, ahol kicselezve a szaúdi légvédelmet egy olajfinomítót tudtak relatív sikerrel támadni. Korábban pedig iraki amerikai bázisokat támadtak sikeresen az Irán által támogatott radikálisok ilyen drónokkal.

The Yemeni Armed Forces announced the targeting Aramco facilities in Jeddah & vital facilities in the capital of the Saudis, Riyadh, with a batch of missiles Targeting the Ras Tanura Refinery & Rabigh Oil Refinery by a large number of drones pic.twitter.com/Rsviwm190W — Arya () March 25, 2022

Magáról az oroszok által használt Sahed-136-osról azt tudni, hogy az irániak állítólag kifejezetten azzal a céllal fejlesztették, hogy észrevétlenül át tudjon hatolni amerikai Patriot és izraeli Vaskupola rakétavédelmi rendszerek védernyőjén. Ezt nem világos, hogy kivitelezi a gép, amikor kategóriáján belül relatíve nagynak számít: 3,5 méter hosszú, 2,5 méter széles és 200 kilogramm. Állítólag az teszi kifejezetten halálossá, hogy "drónraj" konfigurációban is irányítható, bár eddig úgy tűnik, az oroszok egyesével használják őket. A nyugati médiában mindezek ellenére „új veszélyforrásként” és „fejfájásként” jellemezték az eszközt.

azt nem tudjuk, hogy tényleg képes-e kicselezni egy Patriot-rendszert a Sahed-136-os, az viszont könnyen lehet, hogy az ukránok lényegesen elavultabb Sz-300-asainak, Bukjainak és Gepard önjáró gépágyúinak valóban fejfájást fognak okozni az iráni drónok, hiszen ezeket az eszközöket még akkor fejlesztették, amikor nem voltak ilyen kategóriájú repülőgépek rendszeresítve egy haderőben sem.

Mi jöhet még?

Izgalmas kérdés lehet az is, hogy a Sahed-136-osokon kívül még milyen drónokat vásárolt Teherántól Moszkva. A háború eleje óta megfigyelhető, hogy minden korábbi feltételezéssel szemben Oroszország erősen híján van érdemi csapásmérő drónképességnek, az ukránok Bayraktar-videóiból pedig jól látható, hogy milyen hatékonyan lehet ezekkel az eszközökkel támadni a frontvonal mögötti logisztikai útvonalakat, vagy éppen légvédelmi eszközöket. Nyilván, a háború elhúzódásával a Bayraktarokról sem látni túl sok videót, valószínűsíthető, hogy a legendássá vált török drónok nagy részét mára lelőtték az oroszok.

Az mind a Kreml retorikájából, mind pedig a mozgósítás mostani bejelentéséből világossá vált, hogy az orosz hadvezetés egy komolyabb, késő őszi-téli offenzívával tervez, nem kizárt, hogy addigra szélesítik majd az Iránból beszerzett drónképességet és kibővítik majd ezeket csapásmérő drónokra is. Eddig igencsak úgy tűnik, hogy önmagukban a Sahed-136-osoknak is nem csupán taktikai, de demoralizáló hatása is van. Könnyen lehet, hogy az „orosz Bayraktar” szerepében pár hónap múlva valamelyik iráni drón fog tetszelegni, ha már az Orion, a Forposzt vagy a kísérleti Ohotnyik drónoknak nem sikerült betölteniük ezt a szerepet.

orion drone works in Ukraine pic.twitter.com/NFRl9a5kxY — miding (paron) April 18, 2022

Kínálati oldalon pedig egyre szélesebb a választék, simán lehet, hogy Ukrajnában fog debütálni hamarosan a Sahed-149 „Gáza” csapásmérő drón, a Kaman-12-es, vagy éppen a Mohadzser-6-os. Egyelőre meg nem erősített hírek szerint a Mohadzser-6-osok már meg is kezdték működésüket Dnyipró és Odessza térségében, ami azért is lehetséges, mert korábbi, amerikai hírszerzési információk szerint a Sahedek mellett ezeket a robotrepülőgépeket is megvásárolta Oroszország.

Mohadzser-6-os csapásmérő drón az iráni Kudsz-erők felvonulásán. Forrás: Tasnim News Agency, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons

Végül érdemes megjegyezni, hogy elképzelhető, hogy a drónok fejlesztése mentén újkeletű orosz-iráni hadiipari együttműködés is megvalósul majd. Ahogy fentebb is említettük, Irán eddig is előszeretettel vásárolt az orosz hadiipar termékeiből, az viszont, hogy Oroszország újfent a vevői oldalon jelentkezik, talán sokak számára meglepő. Elképzelhető, hogy a vélt presztízsveszteség miatt is matricázza inkább át az iráni drónokat Oroszország ahelyett, hogy egyszerűen bemondanák, hogy „igen, iráni drónokat vásároltunk.” Az amerikaiak már úgyis szankcionálták a drónok gyártóit.

Mivel Oroszországnak láthatólag fáj, hogy Teherántól kell drónokat venniük, jó eséllyel orosz földön is elkezdik majd gyártani a Sahedet és a Mohadzsert, amennyiben az orosz hadvezetés elégedett lesz az ukrajnai teljesítményükkel.

Ez pedig más területeken is megágyazhat az amerikai technológiai szankciók kikerülésének nagymesterévé vált Iránnal való együttműködésnek.

Címlapkép forrása: orosz deszantosok a 2018-as "Szláv testvériség" elnevezésű hadgyakorlaton, egy Orlan-10-es felderítődrónnal. Az Orlan-10-es orosz és nem iráni gyártmányú drón, a címlapkép csupán illusztráció. Forrás: Mil.ru