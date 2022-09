Egyértelmű jobboldali győzelem született az olasz választáson – Mi várható Európa harmadik legerősebb országában?

A várakozásoknak megfelelően egyértelmű jobboldali győzelem született az olaszországi választáson, bár az előzetes eredmények szerint a hárompárti jobboldali koalíció nem fogja elérni a kétharmados többséget a törvényhozás két házában. A győztes az Olaszország Fivérei (FdI) nevű, posztfasiszta gyökerű párt, melynek elnöke, Giorgia Meloni Olaszország első női kormányfője lehet. Meglepetésre a radikális jobboldali Liga, Matteo Salvini volt belügyminiszter pártja rosszul szerepelt, 9 százalékos eredményt érhetett el. Az utolsó hetekben jól hajrázott viszont a baloldali populista Öt Csillag Mozgalom (M5S), amely 15 százalékos eredménnyel zárhatott. A legnagyobb ellenzéki párt a balközép Demokrata Párt (PD) lehet, amely 19 százalék körüli eredményt érhetett el.

Felkészül: Giorgia Meloni

A vasárnapi olaszországi választások szavazatai 90 százalékának összeszámlálása után kijelenthető:

egyértelmű jobboldali győzelem született.

Giorgia Meloni Olaszország Fivérei (FdI) nevű pártja 26 százalékos eredményt ért el, de ami ennél is fontosabb,

a jobboldali választási koalíció együtt 43 százalékot szerzett, amivel az alsóházban és a Szenátusban is biztosíthatják maguknak az abszolút többséget,

még ha a kétharmad elérése nem is sikerült. Az is igaz azonban, hogy az utolsó felmérések még 46 százalékot adtak a jobboldali koalíciónak, amivel akár a kétharmadhoz is közel kerülhetett volna, de a baloldali populista Öt Csillag Mozgalom (M5S) jó hajrája és a Matteo Salvini-féle Liga vártnál rosszabb eredménye végül a jósoltnál kisebb jobboldali győzelmet hozott.

A baloldalon a vezető erő a hagyományos balközép politikát folytató Demokrata Párt (PD) maradt, amely 19 százalékos eredményt ért el. A jól hajrázó Öt Csillag Mozgalom főleg a déli régiókban ért el jó eredményt, ahol visszhangra talált a párt alapjövedelem-politikája. A liberális Akció Párt és a volt kormányfő, Matteo Renzi Olaszország Él nevű mozgalmának centrista szövetsége 7,7 százalékot ért el. Az EU-ból való kilépés propagálása nem hozott eredményt: az Italexit nevű párt mindössze 1,9 százalékot ért el.

A posztfasiszta Olasz Szociális Mozgalomban (MSI) gyökerező FdI a választások egyértelmű győztese, és ami a jövőbeli kormánykoalíció megalakítása szempontjából nagyon fontos számára, a jobboldali választási szövetségen belül is kimagasló eredményt ért el. A szövetség másik két tagja, a 9 százalékot elért Liga, illetve a 85 éves, többszörös exminiszterelnök, Silvio Berlusconi által vezetett, 8 százalékos várható eredménnyel zárt Hajrá Olaszország együtt sem közelíti meg az FdI eredményét.

Meloni már korábban bejelentette igényét négy fontos minisztériumra, a gazdasági, a külügyi, a belügyi és a védelmi tárcára, hozzátéve, egyetlen tisztségviselőt sem venne be a kabinetbe, aki a Mario Draghi vezette, most leköszönő kormányban szolgált. Utóbbi kellemetlen lehet a két reménybeli koalíciós partnernek, ugyanis ők részt vettek a volt európai jegybankelnök vezette szakértői egységkormányban, szemben az FdI-vel.

Az FdI jó eredményét nagyrészt annak köszönheti, hogy nem vett részt a Draghi-kormányban, így a protestszavazatokat be tudta gyűjteni. Meloni pártja elsősorban Salviniétől vehetett el szavazatokat, aki régóta establishment-ellenes politikusnak állítja be magát, és mint ilyennek, nem tett jót neki és pártjának a kormányzati részvétel.

Míg a Liga 2018-ban 17,4 százalékot szerzett, most csaknem felére dolgozta le szavazatainak arányát, míg a négy éve mindössze 4,4 százalékot elért FdI mintegy hatszorosára növelte azt.

Az FdI épp azokban az északi régiókban ért el jó eredményt, ahol a korábban Északi Liga néven északolasz szeparatista pártként indult Liga bástyái voltak, vagyis Meloni pártja jelentős részt Salvini pártjának kárára erősödhetett.

Egység és kétség

A három jobboldali párt között korántsem teljes az egység. Így például az ukrajnai háború kérdésében Meloni az uniós főáramhoz közeli álláspontot fogalmazott meg, megígérve az Ukrajna melletti kiállás folytatását. Salvini ezzel szemben többször bírálta a nyugati szankciókat, Berlusconi pedig a kampány hajrájában teljesen nyílt Putyin-szerecsenmosdatásba ment bele.

Győzelmi beszédében Meloni békülékeny hangot ütött meg.

Ha arra kaptunk megbízást, hogy vezessük ezt az országot, az összes olasz érdekében fogjuk ezt tenni, azzal a céllal, hogy egyesítsük a népet, és azt tartva szem előtt, ami egyesít minket, nem azt, ami szétválaszt

– mondta Meloni híveinek a majdnem biztos eredmények ismeretében.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy nem a célban, hanem a startnál vagyunk. Holnaptól bizonyítanunk kell értékünket

– jegyezte meg.

Meloni jövőbeli kormánya előtt valóban nehéz feladatok áll, az olasz államadósság ugyanis a GDP 150 százalékát teszi ki, ami a Moody’s szerint „érzékeny a negatív növekedésre, a finanszírozási költségekre és az infláció alakulására”.

A választási részvétel olaszországi viszonyok között nagyon alacsony, mindössze 64 százalékos volt.

Négy éve még az olaszok 73 százaléka vett részt a törvényhozási választásokon. Mindez azt mutatja, hogy az olaszok jelentős része kiábrándult a politikai pártokból, és nem gondolja, hogy jelentős változások jöhetnek egy eddig az establishmenten kívül álló párttól sem.

Külföldi reakciók

A nyugati világban vegyesek a várakozások az olasz győzelemmel kapcsolatban. Magyarország és Lengyelország vezetése egyértelműen örül az olasz jobboldal győzelmének. Orbán Balázs, Orbán Viktor politikai igazgatója a Facebookon azt írta:

Nehéz időkben megbízható társak kellenek, közös világnézettel és hasonló válaszokkal Európa kihívásaival szemben. Ezért rendkívül fontos, hogy az EU egyik alapító tagállamában olyan patrióta pártok alakíthatnak előreláthatóan kormányt az exit poll adatok alapján, akikkel kölcsönösen számíthatunk egymásra.

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök, Meloni európai párttársa azt írta:

Nagy győzelem! Gratulálok!

A Salvinivel egy európai pártban ülő Marine Le Pen, a francia ellenzéki Nemzeti Gyűlés vezetője gratulált a „patrióta és szuverenista” erők győzelmének, illetve külön Meloninak és Salvininek, akik

nagy győzelmükkel ellenálltak egy antidemokratikus és arrogáns Európai Unió fenyegetésének.

Korábban kiszivárgott, hogy Emmanuel Macron francia elnök aggódott Meloni várható győzelme miatt, és Olaf Scholz német kancellárral találkozni is fog, hogy megbeszéljék, miként kezeljék az „olasz kérdést”. Olasz tisztviselők ugyanakkor figyelmeztették Macront, hogy ne lökje „Orbán Viktor karjaiba” a leendő olasz kormányfőt, aki egyre inkább hagyományos konzervatív erővé igyekszik fazonírozni a pártját.

Az Egyesült Államok nem aggódik különösebben Meloni győzelme miatt. Egy amerikai tisztviselő például korábban azt mondta,

A „LESZAKAD AZ ÉG” TÍPUSÚ NARRATÍVÁK NINCSENEK ÖSSZHANGBAN WASHINGTON VÁRAKOZÁSAIVAL.

Egyes források szerint Meloni folyamatos kapcsolatban van a jelenleg még miniszterelnök Draghival a minél zökkenőmentesebb átmenet érdekében.

Bár a jobboldali koalíció stabil, ötéves kormányzásra készül, Olaszországban ritkát a teljes ciklust kitöltő kormányok. Az Olasz Köztársaság 76 éve alatt 67 kormány kabinet szolgált, a kormányválságok gyakorlatilag egymást váltják. A kampányban mutatott egység ellenére kiszámíthatatlan, hogy a három jobboldali párt három ambiciózus vezetővel, három „erős emberrel” hogyan tud majd együttműködni, különösen egy nehéz gazdasági helyzetben.

Címlapkép: Giorgia Meloni Köszönöm Olaszország feliratú transzparenssel a kezében az előrehozott parlamenti választások estéjén az FdI római székházában 2022. szeptember 25-én. MTI/EPA/ANSA/Ettore Ferrari