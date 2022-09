Valóban leáldozott volna a monarchiáknak? – Európát nézve meghökkentően más a kép

Kiss Csaba 2022. szeptember 26. 17:01

Ha ma is uralkodó királyi családról hallunk, legtöbbünknek bizonyára a brit uralkodó ház jut eszébe, pedig Európában az Egyesült Királysággal együtt 12 országnak monarchia az államformája. Az európai monarchiák között több miniállam is van, így Monaco, Liechtenstein, Andorra vagy éppen a pápa mint teokratikus monarcha vezette Vatikán, de olyan nagyobb országokat is találunk még az Egyesült Királyságon kívül, mint Spanyolország, Hollandia vagy Svédország. Melyek a mai Európa monarchiái, és kik a ma is uralkodó királyok, nagyhercegek és hercegek?