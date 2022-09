Merész politikai játszma állhat a szabotázsakció hátterében – Miért éri meg bárkinek felrobbantani Európa egyik legfontosabb gázvezetékét?

A hét elején robbanások rázhatták meg az Oroszországot Németországgal összekötő mindkét tenger alatti gázvezetéket, az Északi Áramlat 1-et és 2-t, minek következtében jelenleg is szivárog a földgáz a Balti-tengerbe. A jelek arra mutatnak, hogy szándékos akció, vagyis szabotázs történhetett. A robbantásokra nemzetközi vizeken került sor, így közvetlen támadás egyetlen országot sem ért, és a leginkább érintett Dánia és Svédország hangsúlyozta is, hogy nem terveznek katonai választ. A leginkább észszerű magyarázat az orosz szabotázs lehet, de kétséges, hogy valaha is kiderül, mi történt valójában.

Mi történt?

Hétfőn először az Északi Áramlat 2 üzemeltetője számolt be arról, hogy nyomáscsökkentést észlelt a vezetékpárban, amelynek oka gázszivárgás lehet. Ezután a dán energiahatóság közölte, hogy a szivárgás valószínűleg dán vizeken történik. Nem sokkal később az Északi Áramlat 1 üzemeltetője, a Nord Stream AG jelentette, hogy a másik vezetékpárban is szivárgást észlelt. A svéd tengerészeti hatóság kedden két szivárgásra figyelmeztetett az Északi Áramlat 1-en dán és svéd vizeken.

Mindkét gázvezetékpár Oroszországból szállítana földgázt Németországba. Az Északi Áramlat 1 már több mint egy évtizede működik, az oroszok azonban hetekkel ezelőtt leállították benne a gázszállítást. Az Északi Áramlat 2 idénre teljesen elkészült, már csak engedély kellett a beindításához, de a február 24-én kitört ukrajnai invázió miatt ezt nem kapta meg. Ennek ellenére mindkét vezetékpárban áramlik valamennyi gáz, mert ez szükséges a vezetékek állapotának megőrzéséhez.

A közzétett felvételeken jól látható, hogy a szivárgás helyszínein nagy területen habzik a tenger. A szivárgásokat a gázvezetékek sérülése okozhatta, ezt pedig nagy valószínűséggel robbanások. Mivel rendkívül ritka, hogy gázvezetékek baleset miatt felrobbanjanak, ráadásul most több, egymástól független szivárgás is történt, szinte biztos, hogy emberi beavatkozás eredményéről, vagyis szabotázsról van szó. Ezt támasztja alá az is, hogy

a robbanások nemzetközi vizeken történtek, vagyis nem lehet őket egy adott ország elleni katonai támadásként értékelni.

BREAKING:First picture taken of one of the Nord Stream gas pipeline leaks.Taken by a Danish F-16 pilot. pic.twitter.com/anmqw1QdPB — Visegrád (24) September 27, 2022

A német GFZ geológiai kutatóközpont szerint a szeizmográfokon két kilengés volt tapasztalható hétfő folyamán Bornholm szigete közelében. Egy svéd szeizmológus szerint az adatok arra utalnak, hogy a vízben történtek robbanások, nem pedig a kéregben földrengés, vagyis nagy valószínűséggel szándékos robbantások okozták a gázvezetékek sérülését. A svéd Uppsalai Egyetem szeizmológusa szerint a második robbanás mérete 100 kilogramm dinamit felrobbantásával volt egyenértékű.

Mindhárom feltételezett robbanás a NATO-tag Dániához tartozó Bornholm szigete közelében történt, de már nem dán felségvizeken. Az Északi Áramlat 1 két robbanása a szigettől északkeletre, az Északi Áramlat 2-é a szigetről délkeletre történt.

Significance of location of the gas leaks from Nord Stream may be difficult to asses. Note 1) just outside Danish territorial sea which gives foreign naval ships possibility to stay, 2) south of Sweden's largest naval base Karlskrona, site of pic.twitter.com/K8XwikbF0Z — Mark (Klamberg) September 27, 2022

Ki hogyan reagált?

A közvetlenül leginkább érintett Dánia miniszterelnöke, Mette Frederiksen kedden úgy nyilatkozott, a gázvezetékeken történt szivárgás egyértelműen szándékos akció eredménye, és kizárt, hogy baleset történt volna. Hozzátette ugyanakkor, nincs információjuk arról, ki állhat a szabotázs mögött, de az incidens nem jelent közvetlen katonai fenyegetést Dánia számára. Dan Jorgensen dán energetikai miniszter szerint robbanások történhettek, olyan nagy lyukakat ugyanis, amelyek keletkeztek a vezetékeken, egy baleset, például egy eltévedt horgony nem okozhatott.

Robert Habeck német gazdasági miniszter és alkancellár is megerősítette, hogy a szivárgást csak célzott támadás okozhatta. Magdalena Andersson svéd miniszterelnök szabotázsakcióról beszélt, hozzátéve ugyanakkor, hogy az esetet nem tekintik Svédország elleni háborús cselekménynek. Ann Linde svéd külügyminiszter szintén szabotázsakcióról beszélt, megerősítve, hogy nem tekintik ellenük irányuló támadásnak, mivel nemzetközi vizeken történt az eset.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szintén szabotázsakcióról írt Twitter-oldalán, hozzátéve, hogy az európai energiainfrastruktúra bármilyen szándékos megzavarása a lehető leghatározottabb válaszlépéseket vonja maga után. Josep Borrell uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő szerdán azt mondta, az EU határozott és egységes választ fog adni a történtekre, hozzátéve, minden rendelkezésre álló információ alapján a gázszivárgás szándékos cselekmény következménye.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter Twitter-oldalán közölte, beszélt dán kollégájával a „nyilvánvaló szabotázsról”. Hozzátette, továbbra is elkötelezettek az európai energiabiztonság előmozdítása mellett. Blinken korábban azt nyilatkozta, egyértelmű, hogy az ilyen események senkinek nem állnak érdekében. A NATO főtitkára, Jens Stoltenberg szerdán szintén szabotázsakcióról beszélt.

Természetesen a Kreml is megszólalt: a szóvivő, Dmitrij Peszkov elmondta, a Kremlt rendkívüli módon aggasztja az Északi Áramlat csővezetékeken észlelt károsodás és nyomáscsökkenés, ezért a példátlan helyzet sürgős kivizsgálását sürgeti. Arra a kérdésre, hogy szabotázs történt-e, Peszkov azt válaszolta, semmit nem lehet kizárni.

Szerdán ismét megszólalt az ügyben Peszkov, és „hülyeségként” utasította el azokat a feltételezéseket, hogy Moszkva állna a háttérben. Azt is megjegyezte, nagy növekedést látnak az Európába gázt szállító amerikai cégek profitjában.

Mi állhat a háttérben?

Az eddig ismert tények alapján

nagyon valószínű, hogy szándékos robbantások történtek a két vezetékpárnál, vagyis szabotázsakciókról van szó.

A politikai vezetők nem neveztek meg nyíltan potenciális felelősöket, de természetesen rögtön elindultak a találgatások, hogy kinek állhattak érdekében a robbantások.

A legkézenfekvőbb válasz erre az, hogy Oroszország érdekében állhatott, amely szándékosan játszik az európai gázárak emelkedésére. Az utóbbi időben a gázárak újra esésnek indultak, az Északi Áramlat vezetékeinél történt incidensek miatt azonban újra fordulat köszöntött be, és emelkedni kezdtek a gázárak, ami jó Moszkva számára, hiszen bár jóval kevesebb földgázt szállít Európába most, mint békeidőben, az extrém magas árak miatt így is jelentős bevételre tesz szert a gázszállításokból, amivel tovább finanszírozhatja ukrajnai háborúját. De nem pusztán anyagi, gazdasági érdekek állhatnak az orosz szándékok mögött, hanem az is, hogy

a gázmennyiség jelentős csökkentésével az európai társadalmakat az uniós szankciók és fegyverszállítások ellen hangolja, politikai instabilitást teremtsen, ezzel rákényszerítse az európai vezetőket, hogy jelentősen csökkentség Ukrajna támogatását.

H. I. Sutton haditengerészeti szakértő szerint az oroszoknak megvannak a képességeik arra, hogy egy ilyen tenger alatti szabotázsakciót végrehajtsanak. Sutton úgy vélte, valamilyen katonai különleges műveleti alakulatba tartozó búvárok, vagy víz alatti drónok kivitelezték a szabotázsakciót. A drónoknak a szakértő nagyobb esélyt ad, viszont felhívja a figyelmet arra, hogy ebben az esetben is kellene, hogy legyen egy hajó, melyről elindították őket. Egy brit katonai forrás úgy vélte, hogy az aknákat diszkréten, egy álcázott kereskedelmi hajóról helyezhették el, és napokkal vagy hetekkel később robbantották fel.

Kedden a német Der Spiegel adott hírt róla, hogy a CIA már hetekkel ezelőtt arra figyelmeztette a német kormányt, hogy támadások érhetik a Balti-tengeri gázvezetékeket. Vezető német tisztviselők is figyelmeztettek arra korábban, hogy veszélyben lehetnek az olyan tenger alatti kritikus infrastruktúrák, mint a gázvezetékek vagy az internetkábelek. Két vezető német politikus a kormánypárti FDP-ből, illetve az ellenzéki CDU-ból pedig szerdán nyíltan Moszkvát vádolta meg a szabotázs elkövetésével.

Morten Bodskov dán védelmi miniszter szerdán aggodalmát fejezte ki a balti-tengeri régió biztonsági helyzetével kapcsolatban.

Oroszország jelentős katonai jelenléttel rendelkezik a balti-tengeri térségben, és arra számítunk, hogy folytatják a szablyacsattogtatást

– mondta.

A robbanások helyszíneit tekintve jól látható, hogy

akik kivitelezték ezt, azok nem akarták, hogy egy NATO-országnak, ezáltal közvetve a NATO-nak katonai választ kelljen adnia az incidensre.

Mindhárom feltételezett robbanás ugyanis nemzetközi vizeken történt, tehát egyetlen ország területét sem érte támadás.

Ami a vezetékeket illeti, az Északi Áramlat 1-et 51 százalékos arányban tulajdonolja az orosz állami gázóriás, a Gazprom, az Északi Áramlat 2 pedig a Gazprom egy svájci leányvállalatának birtokában van. Vagyis mindkét vezeték többségi tulajdonosa lényegében az orosz állam. A Gazprom mindeddig nem nyilatkozott az ügyben.

Természetesen arról is elindultak spekulációk, hogy Ukrajna vagy az Egyesült Államok állhatott a robbantások hátterében. Ukrajnának azonban nincsenek meg a képességei egy ilyen támadás kivitelezésére, ráadásul kisebb bajuk is nagyobb ennél, mikor az ország területén háború folyik. Emellett semmit nem profitálnának abból, hogy két egyébként sem működő gázvezetéken robbantásokat hajtanának végre.

Az Egyesült Államokat többek között egy rövid Twitter-üzenetben a volt külügyminiszter, jelenleg a jobbközép ellenzéki Polgári Platform EP-képviselője, Radek Sikorski vádolta meg a szabotázzsal. Sikorsi Twitter-oldalán a tengerben szivárgó gázról tett közzé fotót a következő, angol nyelvű kommentárral:

Köszönjük, USA!

Akik Washingtont látják az eset mögött, szívesen utalnak az amerikai vezetés korábbi erőteljes ellenérzéseire az Északi Áramlat 2 megépítésével kapcsolatban. Az új, Oroszország és Németország közötti gázvezeték megépítését mind Donald Trump, mind Joe Biden kormányzata ellenezte, végül utóbbi beadta a derekát, és nem akadályozta tovább az engedély megadását. Ez utóbbi azonban az ukrajnai invázió miatt végül nem történt meg.

Mindezek természetesen minden alapot nélkülöző spekulációk, ugyanakkor az oroszok érintettségére sincs semmilyen bizonyíték. Az is

kétséges, hogy valaha egyértelműen be lehet bizonyítani, hogy pontosan mi okozta a gázvezetékek szivárgását.

Az azonban biztosnak tűnik, hogy az Északi Áramlat 1-en ezek után jó ideig nem fog menni földgáz Oroszországból Németországba.

Címlapkép: A dán fegyveres erők által közreadott kép a tenger felszínére törő buborékokról egy nagyjából egy kilométer átmérőjű körben az Oroszországból Németországba földgázt szállító Északi Áramlat 1 és az Északi Áramlat 2 földgázvezetékek szivárgása következtében a balti-tengeri Bornholm szigete előtt 2022. szeptember 27-én. MTI/AP/Dán fegyveres erők