Kikergetnék a franciákat a világ egyik legszegényebb országából – Orosz zászlókat lengetnek a fővárosban

Október első hétvégéjén fegyverropogás, és az utcára vonuló tüntetők kiáltozásai töltötték meg Burkina Faso fővárosának utcáit. Kevesebb mint egy évvel a legutóbbi puccsot követően ismét új katonai junta jutott hatalomra a világ egyik legszegényebb országában. Az utcai zavargások során felgyújtották a régi gyarmattartó Franciaország nagykövetségét, orosz zászlókat lengettek az utcákon, és elkezdtek terjedni a hírek arról, hogy az új államfő, Ibrahim Traore százados a rettegett orosz Wagner-csoport zsoldosait fogja behívni az országba.

A Burkina Fasoi politikai légkör érdekes jelenség Nyugat-Afrikában:

a kicsi, tengerpart nélküli államban több tucat különböző népcsoport él együtt, az egyes törzsek között azonban rendkívül ritka az etnikai, vagy alapú konfliktus, az ország történelmét ugyanakkor államcsínyek tömege tarkítja.

A legutóbbi katonai puccsra 2022. január 24-én került sor, amikor Roch Marc Christian Kaborét, az ország első civil elnökét a hadsereg Paul-Henri Sandaogo Damiba alezredes vezetésével eltávolította hatalmából. Az akkori információk szerint a fegyveres erők azért döntöttek a puccs mellett, mert Kaboré nem tudott hatékonyan fellépni az ország nyugati felében megjelenő al-Kaida terrorszervezet ellen.

Paul Henri Sandaogo Damiba alezredes (katonai egyenruhában, középen), Burkina Faso megbuktatott államfője. Forrás: Wikimedia Commons

Damiba elnökségének bő nyolc hónapja alatt végig népszerűtlen maradt, a terrorveszélyt pedig elődjéhez hasonlóan ő sem tudta érdemben mérsékelni, erre hivatkozva a hadsereg szombat délelőtt ismét puccsot hajtott végre. Az új államfő, Ibrahim Traore százados szintén katonatiszt, meg nem erősített információk szerint a helyi terrorelhárító alakulat, a Kobra parancsnoka. Damimba holléte nem ismert, azt azonban biztosra lehet tudni, hogy Traore csapatai nem fogták őt el.

Franciák ki, oroszok be?

Burkina Faso az 1890-es évektől 1958-ig volt francia gyarmat, és bár Párizs befolyása továbbra is jelentős az államban, általánosságban elmondható az, hogy az országban állomásozó francia katonák nem örvendenek túl nagy népszerűségnek a lakosság körében.

Az indulatokat jól mutatja az, hogy az ország fővárosában, Ouagadougouban az utcára vonuló tömeg felgyújtotta Franciaország nagykövetségét.

️Protesters set fire to the French embassy in Burkina Faso. pic.twitter.com/to2DuAc1sA — War (Monitor) October 2, 2022

Bár több helyi forrás is azt hangoztatta, hogy Damimba egy francia katonai bázisra menekült, és francia katonák segítségével tervezi visszaszerezni hatalmát, egy ilyen lépés valószínűsége rendkívül csekély, tekintettel arra, hogy az országban jelenleg kizárólag egy ilyen bázis működik, az ország fővárosában, az ott állomásozó csapatok létszáma pedig megközelítőleg ötszáz fő.

Burkina Faso celebrates Russia as the set ablaze France embassy IN Ouagadougou Burkina Faso @KremlinRussia — Emeka (Gift) October 3, 2022

Azt követően, hogy a szomszédos Maliból néhány héttel korábban a német Bundeswehr és több NATO ország kisebb katonai kontingense szorult ki az orosz Wagner-zsoldoscsoport tevékenységeit követően és Ouagadougouban egymás hegyén hátán lobognak az orosz zászlók, elképzelhető, hogy Traore is a hírhedt orosz zsoldosok behívásával kívánja stabilizálni a hatalmát. Bár több, a helyi forrás is azt állítja, hogy a Wagner csapatai már a puccs végrehajtásában is segédkeztek, és a csoportot alapító Evgenyij Prigozsin gratulált is a Traorénak, a Wagner-csoport részvételének mértékére vonatkozóan nincsenek megbízható, hiteles információink. A Wagner-csoport Maliban végzett tevékenységéről itt írtunk bővebben:

A Kreml, különös tekintettel a Wagner-csoportra, az elmúlt években rendkívül aktív volt Afrikában, ugyanakkor kérdéses az, hogy a rendkívül szegény Burkina Faso ellenőrzése érdekében megéri-e az egyre elszigeteltebb Moszkvának az ukrajnai harcok miatt valószínűleg rendkívül kimerült Wagner zsoldosait beküldeni az országba, ugyanakkor érdemes megjegyezni azt, hogy a nyugat-afrikai országban nagy mennyiségű nyersanyag vár kiaknázásra, melyek egy része az orosz gazdaság, és hadiipar számára kritikus fontosságú elektromos berendezésekben is alapanyag.

Címlapkép: A Burkina Faso-i hadsereg katonája hadgyakorlaton. A címlapkép illusztráció, forrása: Wikimedia Commons