Sámánok, bunker, atombomba: érdekeseket ír Putyinról egy brit bulvárlap

Egyes források szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki pénteken lesz 70 éves, egy Moszkvától messze fekvő bunkerből készülhet taktikai atomcsapásokkal kapcsolatos döntéseire. Az elnök állítólag figyelmeztette legközelebbi családtagjait az orosz fővárosból való gyors evakuálás lehetőségére.

A Kreml-ellenes SVR telegram csatorna, amely belső forrásokra hivatkozik Putyin környezetéből, már régóta állítja, hogy akut egészségügyi problémákkal küzd az elnök, de állítását eddig adatokkal nem tudta alátámasztani.

Putyin állítólag sámánoktól is tanácsot kér, amikor az atomrakéták kapcsán próbál döntéseket hozni,

és úgy véli, hogy a bunker "biztonságban van" a nyugati támadásoktól. Érdemes megjegyezni, hogy védelmi minisztere, Szergej Sojgu köztudottan érdeklődik a sámánok iránt, amelyek népszerűek szülőföldjén, Tuvában.

Az állítólagos terv szerint az orosz biztonsági apparátusnak és kormánynak a vezető tisztségviselőit a titkos helyre költöztetik. Az evakuálandók közé tartozna Mihail Miszustin miniszterelnök és Vjacseszlav Volodin parlamenti elnök, továbbá a főügyészt, a Biztonsági Tanács vezetősége és az elnöki adminisztráció kulcsfontosságú tisztségviselői, valamint a három biztonsági és kémszolgálat, az FSZB, az FSZO, az SZVR vezetői családtagjaikkal együtt.

A védelmi minisztériumnak külön bunkerek is vannak, többek között az Urálban. A telegram csatorna szerint egyetlen szenátor sincs a bunkerlistán, mivel szerintük

a Föderációs Tanácsra [szenátusra] egyáltalán nincs szükség.

Putyinnak állítólag még a szeretőitől származó saját gyermekeire sincs szüksége - egy lányra és egy fiúra, helyettük az elnök több barátját evakuálná családjukkal és személyzetükkel a telegram csatorna szerint.

Putyinnak vélhetően több bunkere is van Szibériában, és a háború kezdetén több olyan pletyka is szárnyra kelt, hogy ezekbe a szibériai bunkerbe vonult vissza ekkor. Az egyik bunkerben állítólag akár 100 ezer ember is elfér, és úgy tervezték, hogy Putyin egy Armageddon esetén Oroszországot is irányíthassa innen.

Putyin az SVR csatorna szerint Szibériában töltötte a Kelet-Ukrajna egyes részeinek annektálása óta eltelt napokat.

Címlapkép: Shutterstock