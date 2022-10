Térképeken ismerte el Oroszország a hétfői vereséget Ukrajnában

A minisztérium napi videós tájékoztatója nem számolt be az ukrán ellentámadásról és annak sikereiről, de az orosz katonai megszállást jelző árnyékos terület sokkal kisebb volt, mint az azt megelőző nap.

Az északkelet-ukrajnai frontvonal mentén, ahol a szeptember elején induló váratlan ukrán ellentámadás kitolta az orosz erőket Izjum térségéből, az Oszkil folyó mentén Kupjanszktól délre, mintegy 70 kilométerre húzódó frontvonal mentén lévő erői úgy tűnik, ismételten 20 kilométert vonultak vissza kelet felé, egészen a luhanszki terület határáig.

Ez azt jelenti, hogy az orosz védelmi minisztérium is elismerte, hogy Ukrajna sikeresen felszabadította Harkiv megye utolsó, orosz kézen lévő maradványait, kivéve egy kis területet Dvoricsna város és az orosz határ között.

Az orosz védelmi minisztérium térképei szerint a dél-ukrajnai Herszon tartományban az Oroszország által megszállt területek határvonala a Dnyipro folyó jobb partján 25 kilométerrel délebbre tolódott. Hétfőn mindkét területről érkeztek a jelentések, amelyek Ukrajna előretörésekről számoltak be, de az ukrán haderő nem közölt teljes részleteket.

A washingtoni hadtudományi intézet (ISW - Institute for the Study of War) szakértői egy animációt is megosztottak, a herszoni régióban folyó csatározások eredményeként létrejövő frontváltozásokról. A jelentés elkészítéséhez figyelembe vették az orosz védelmi minisztérium által közölt térképeket is, hogy teljes képet alkothassanak az Ukrajnában zajló harcokról:

Animated GIF showing progress of the Ukrainian counteroffensive in Kherson Oblast over the past 72 hours for .Ukrainian forces have liberated over 1000 square kilometers in north Kherson over the past 3 days. @TheStudyofWar