Törnek előre az ukrán csapatok, nőnek az atomháborús aggályok - Háborús híreink pénteken

Számos beszámoló és felvétel terjed, illetve számos, hivatalosan ugyan meg nem erősített, de valószínű adat van arról, hogy Oroszország etnikai kisebbségeit aránytalanul nagy mértékben mozgósítják és küldik harcolni Ukrajnába. Az olyan, jelentős részben nemzetiségiek lakta régiók, mint az észak-kaukázusi Dagesztán vagy a távol-keleti Burjátföld már így is számarányukhoz képest sok katonát küldtek az ukrán frontokra. A mozgósítás ellen azonban az ellenállás is megjelent, ez pedig a Kreml számára igencsak kellemetlenné is válhat, még ha az orosz autoriter rendszert nem is rengeti meg.