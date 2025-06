Váratlan tűzszünet vetett véget az Irán és Izrael harcának - Akkor most mi lesz?

Néhány órája bejelentette Donald Trump amerikai elnök, hogy

Irán és Izrael tűzszünetet kötött egymással, ezzel egyelőre véget érnek a június 13-a óta zajló katonai műveletek a két ország területén.

Kicsivel a bejelentés után Irán ballisztikus rakétákat lőtt ki Izraelre, ennek pedig öt halálos áldozata is volt, ettől függetlenül Jeruzsálem továbbra is azt kommunikálja, hogy a tűzszünet érvényben van, ha Teherán ezt innentől betartja.

A megállapodás hátterében valószínűleg annyi áll, hogy

Így tehát összességében minden félnek érdekében állt a harcok leállítása – de leginkább Iránnak.

Fontos hangsúlyozni, hogy egy tűzszünet nem feltétlen jelenti azt, hogy ezzel most vége is van a katonai konfliktusnak, háborúnak;

a helyzet rendkívül sérülékeny és bármikor újraindulhatnak a harcok.

Mindazonáltal, az biztosra vehető, hogy a következő lépés most az lesz, hogy (ha az első néhány órát túléli a tűzszünet), a felek elkezdenek tárgyalni – Izrael és az USA célja továbbra is az, hogy Irán felhagyjon atomprogramjával és örökre leállítsa az urándúsítást. Erre Teherán hivatalosan továbbra sem hajlandó, azonban

elképzelhető, hogy a nyomásgyakorlás célt fog érni, ha esetleg Trump még felkínálja a perzsáknak különféle szankciók feloldását is, ha cserébe hajlandók lemondani az atomprogramjukról.

Izrael emellett le akarja szerelni Irán ballisztikus rakétaképességét is – erre Teherán szinte biztosan nem lesz hajlandó, de Izrael jó eséllyel ezzel meg fog tudni békélni, ha 100%-ig biztos lesz, hogy ezek a fegyverek nem kapnak nukleáris robbanófejet.

Mindezek ellenére

elég jó esély van rá, hogy a harcok ki fognak újulni, ha Irán továbbra is köti az ebet a karóhoz és nem hajlandó teljesen, vagy szinte teljesen felszámolni atomprogramját.

Teherán most nagyon szorult helyzetben van, az ajatollahnak most nagyon együttműködő arcot kell mutatnia, ha el akarja kerülni a további pusztítást és a potenciális rezsimváltó műveletet.

Valószínűleg a tárgyalásokra elég szűk időkeret lesz:

Izrael könnyen érezheti azt, hogy ha nem sikerül 2-3 héten belül látható eredményt elérni diplomáciai úton, addig kell tovább támadni Iránt, amíg kiszolgáltatott helyzetben van és nem építi újra katonai képességeit.

See the difference?Below is a comparison of imagery before & after the U.S. strikes revealing changes to the terrain above the Fordow Nuclear Facility. Look closely. pic.twitter.com/oFgF2qS5nM https://t.co/oFgF2qS5nM

Továbbra is erősen kérdéses, mekkora kárt tudott okozni az Egyesült Államok és Izrael közös csapása Irán nukleáris programjában. Az USA azt kommunikálja, hogy a fordói, natanzi és iszfaháni létesítmények bunkerromboló bombákkal való támadása után az egész atomprogramot felszámolták, Teherán viszont azt állítja, hogy a program lényegében sértetlen, hiszen a sugárzó anyagokat és az urándúsításhoz szükséges eszközöket szétszórták az ország különféle pontjain található bunkerekben.

Amit biztosan tudni, egyelőre annyi, hogy

Jó esély van rá tehát, hogy Irán urándúsítási képességei látható károkat szenvedtek, ha igaz, hogy a perzsa ország néhány héten belül atomfegyvert akart fejleszteni, ez a projekt most nagy valószínűséggel nem fog megvalósulni.

Fordow wasn’t just another nuclear site. It was Iran’s most protected one.Built in secret starting in 2006, it took six years to complete and became active in 2012. Buried under 90 meters of rock near Qom, it was made to survive airstrikes and even bunker-busting bombs.The… pic.twitter.com/o0SyVwrQbt https://t.co/o0SyVwrQbt