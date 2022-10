Az amerikai védelmi miniszter: az orosz légicsapások csak olajat öntenek a tűzre

Oroszország Ukrajnára mért rakétacsapásai Vlagyimir Putyin orosz elnök háborújának rosszindulatát és kegyetlenségét mutatják, de még inkább megerősítik a nemzetközi közösséget abban, hogy támogassa Ukrajna katonai erőfeszítéseit önmaga megvédésére - jelentette ki Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter szerdán Brüsszelben, a NATO-tagországok védelmi miniszteri találkozójának keretében szervezett Ukrajnai Védelmi Kapcsolattartó Csoport tanácskozását megnyitó beszédében.

Mint mondta, az ukrán városok elleni orosz támadások ártatlan civileket öltek és sebesítettek meg, végrehajtásukhoz katonai cél nem fűződött. Véleménye szerint Putyin választotta ezt az "imperialista" háborút, Ukrajna pedig úgy döntött, hogy megvédi magát, "amit eddig nagyszerűen meg is tett".

Austin rendkívülinek nevezte, hogy az ukrán erők "képesek voltak megváltoztatni a háborús dinamikát".

Ezek a győzelmek Ukrajna bátor katonáinak köszönhetők. De az Ukrajnai Védelmi Kapcsolattartó Csoport biztonsági segítségnyújtása, kiképzése és erőfeszítései létfontosságú szerepet játszottak ebben

- jelentette ki.

Az Ukrajnai Védelmi Kapcsolattartó Csoport (Ukraine Defense Contact Group) találkozóján 50 ország miniszterei és védelmi vezetői vettek részt. A csoportot nyugati szövetséges katonai vezetőkkel egyetértésben, áprilisban hozta létre az Egyesült Államok, azzal a céllal, hogy segítsék Ukrajna védelmi szükségleteinek kielégítését.

Az amerikai védelmi miniszter hosszú távú katonai segítséget ígért Ukrajnának az orosz légicsapásokat követően.

Az ukrán honvédők támogatása iránti eltökéltségünk minden időszakra érvényes, nem csak az összecsapások kimenetelétől függ. Folytatjuk Ukrajna védelmi képességeinek bővítését, a jelenlegi sürgető szükségletek kielégítése végett, és hosszú távon is

- jelentette ki Lloyd Austin.

Címlapkép: Lloyd J. Austin, az Egyesült Államok védelmi minisztere. Forrás: U.S. Secretary of Defense via Wikimedia Commons