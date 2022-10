Kormányválság jöhet Európa vezető országában? – Egy helyi választás mindent boríthat

Németország negyedik legnépesebb tartományban, Alsó-Szászországban vasárnap helyi parlamenti választásokat tartottak, amelynek regionális jelentőségén túl az országos politikára is kihatása van. Bár a tartományi választások közel sem fordíthatók le egy az egyben a szövetségi szintre, bizonyos jelenségeket és trendeket mutatnak, például a kormánykoalíció és pártjainak megítélését. A helyi választás nagy vesztese a legkisebb koalíciós partner, a Szabaddemokrata Párt (FDP), amely kiesett a tartományi parlamentből. A pártvezetés a kudarc felelősségét igyekszik az országos koalícióra kenni, reakcióként pedig várhatóan nagyobb beleszólást követel majd magának a kormányban, ami kódolja a feszültséget a másik két koalíciós partnerrel, a szocialistákkal és a zöldekkel. Kormányválság jöhet Európa legerősebb gazdaságában? Talán itt még nem tartunk, az előjelek mindenesetre nem biztatók.

A német tartományi választások jelentősége

Németországnak mint szövetségi államnak 16 szövetségi tartománya (Bundesland) van, amelyek mindegyikében hasonló módon választanak parlamentet (Landtag), ahogy szövetségi szinten országos parlamentet (Bundestag). A parlamenti választások nyomán a Landtagok aztán tartományi kormányokat választanak, melyek élén a miniszterelnökök állnak. Kivételt a három tartományi jogú város, Berlin, Bréma és Hamburg jelent, ahol a tartományi vezető a polgármester címet viseli. Az egyes tartományokban ugyanúgy jelen vannak a nagy pártok, illetve bizonyos tartományokban vannak regionális pártok is. (A CDU/CSU tartományi szinten külön indul: a CSU csak Bajorországban, a CDU csak a többi 15 tartományban.)

Az egyes tartományokban a legkülönbözőbb színű koalíciók köttetnek, melyek nagyban eltérhetnek a szövetségi kormány összetételétől. Így például Baden–Württemberg tartományban a Zöldek a CDU-val koalícióban kormányoznak, Berlinben az SPD a Zöldekkel és a szélsőbaloldali Baloldallal (Die Linke), Brandenburgban az SPD a CDU-val és a Zöldekkel, Szászország-Anhaltban a CDU az SPD-vel és az FDP-vel képez kormányt. Egyetlen tartományban van olyan színű koalíció, mint szövetségi szinten: Rajna-vidék–Pfalzban az SPD a Zöldekkel és az FDP-vel kormányoz.

Az országos pártok közül egyedül a szélsőjobboldali AfD nincs kormányon sehol, mert vele egyetlen hagyományos párt sem hajlandó koalícióra lépni. Az egyes pártok támogatottsága között nagy különbségek vannak az országon belül: a Zöldek és az FDP főleg a nyugati tartományokban erős, az AfD és a Baloldal inkább a volt NDK területén. A CDU és az SPD tartományi támogatottsága kiegyenlítettebb.

Éppen ezért a tartományi választások általában nem fordíthatók le a pártok szövetségi szintű megítélésére, egy-egy nagyobb siker vagy kudarc azonban jelentős hatással lehet a pártok országos központjaiban is,

főleg, ha több, egymást követő tartományi választás jól látható trendeket rajzol ki. Legutóbb most vasárnap volt választás az ország északnyugati részén található, Hannover központú Alsó-Szászországban, ahol az országos szinten meglehetős mélyrepülést mutató vezető kormánypárt, a szociáldemokrata SPD egyértelmű győzelmet aratott, és szövetségi szintű koalíciós partnerével, a Zöldekkel meg is van a többsége a helyi parlamentben.

A választás nagy vesztese az országos hármas koalíció legkisebb tagja, a liberális FDP, amely 4,7 százalékos eredményével kiesett a tartományi parlamentből.

Ennek a ténynek ezúttal messzemenő következményei lehetnek a német kormány jövőjére nézve.

Azonban még mielőtt rátérnénk az alsó-szászországi választásra és következményeire, tekintsük át, hogyan alakult a német pártok népszerűsége a Bundestag-választások óta eltelt egy évben, illetve Olaf Scholz kancellár kormányának megítélése a kabinet 2021. december 8-i megalakulása óta.

SPD és FDP le, Zöldek és konzervatívok föl

Alig több mint egy év telt el a 2021. szeptember 26-i német parlamenti választások óta, a pártok támogatottságában azóta jelentős változás állt be. A leglátványosabb mélyrepülést a kormánykoalíció vezető pártja, az SPD mutatta be, amelynek 25,7 százalékos eredményét sikerült letornáznia 19 százalékra a legfontosabb német közvéleménykutatók eredményeinek a Der Spiegel által elvégzett súlyozása alapján. Szintén nagy, sőt még nagyobb vesztes a koalíció legkisebb ereje, az FDP, amely 11,5 százalékos eredményét küzdötte le 7 százalékra – ez a saját eredményéhez képest még nagyobb veszteséget jelent, mint az SPD-é, hiszen alacsonyabb bázisról indult.

Két koalíciós partnerükkel szemben a Zöldek jól jöttek ki a kormányzásból: 2021-es, 14,8 százalékos eredményüket egy év alatt 20 százalékra növelték, ezzel már a nagyobbik koalíciós partnert, a szociáldemokratákat is megelőzték.

A legnagyobb ellenzéki párt, pontosabban pártszövetség, a CDU/CSU jelenleg magabiztosan vezet a közvéleménykutatásokban, igaz, tavalyi 24 százalékos eredményét csak 4 százalékponttal tudta növelni. A Zöldek tisztán százalékpontosan (hibahatáron belül) nagyjából ugyanennyivel növekedtek, de az eltérő bázis miatt szavazótáboruk az arányokat tekintve kétszer annyival nőtt, mint a CDU/CSU-é.

Ennél is látványosabb volt azonban a szélsőjobboldali AfD növekedése, amely a 2021-es 10,3 százalékos támogatottságát 14 százalékosra növelte, ami csaknem 40 százalékos növekedést jelent a támogatottságban egy év alatt. A szélsőbaloldali Baloldal (Die Linke), amely tavalyi 4,9 százalékos eredményével csak egy különleges szabály miatt nem esett ki a Bundestagból, maradt továbbra is az 5 százalékos parlamenti küszöb közelében, lényegében semmit nem tudva profitálni az ellenzéki létből.

Mélyponton a kormány megítélése

A pártok színei alapján közlekedésilámpa-koalíciónak nevezett német kormány megítélése is jelentősen visszaesett. A ZDF-Politbarometer szerint míg márciusban a németek 75 százaléka ítélte a kormány munkáját jónak, 19 százalékuk pedig rossznak, addig szeptemberre 49 százalékra csökkent a kormány teljesítményét jóra értékelők aránya, miközben 44 százalékra emelkedett azoké, akik rossz érdemjegyet adnának neki.

Az Infratest Dimap közvéleménykutatónak a Tagesschau.de által ismertetett október 6-i felmérése részletes adatokat is közölt a kormányzat megítéléséről. A kormány munkájával való általános elégedettség siralmas képet fest ebben a felmérésben. A megkérdezettek 29 százaléka elégedett azzal, ahogy a kormány dolgozik, 68 százalékuk viszont elégedetlen vele.

Ez újabb mélypontot jelent a kormány kevesebb mint egy éves regnálása alatt.

A koalíciós pártok munkájával szembeni elégedettség jelentős szórást mutat, és összhangban van a pártok közvéleménykutatási eredményeivel. A Zöldek munkájával 34 százalék, a szociáldemokratákéval 27 százalék, a liberálisokéval mindössze 20 százalék elégedett. Az elégedetlenség ugyanebben a sorrendben 63, 68 és 74 százalék. Látható, hogy különösen az FDP népszerűsége számára jár súlyos következményekkel a kormányzás.

A gazdasági helyzettel szembeni aggodalmak is egyre növekednek a lakosságon belül. Az előző gazdasági válságból való kilábalás évében,

2009-ben volt utoljára ilyen magasan a gazdaság állapotát rossznak ítélők aránya: 5 németből 4 szerint rossz a gazdasági helyzet.

Ez duplázódást jelent a tavaly szeptemberi választások óta.

Az ukrajnai háborút illetően sem túlságosan szívderítő a kép a Scholz-kormányzatra nézve. A németek 57 százaléka elégedetlen azzal, ahogy a kormány az ukrajnai háborút kezeli, miközben csak 37 százalékuk elégedett vele. A megkérdezettek 57 százaléka aggódik amiatt, hogy Németország közvetlenül belesodródhat az ukrajnai háborúba, 43 százalékuknak ellenben nincs ilyen aggodalma.

Nem meglepő ezek után, hogy a megkérdezettek 47 százaléka visszafogottabb magatartást szeretne a szövetségi kormány részéről Ukrajna katonai támogatásával kapcsolatban, ami június óta 4 százalékpontos emelkedést jelent. 43 százalék szeretne keményebb fellépést Oroszországgal szemben – ez 7 százalékpontos csökkentést jelent a nyár eleje óta. Az ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontban azonban nagy különbség mutatkozik a nyugati tartományok, illetve az egykori NDK lakosai között. Míg Nyugaton minimális többségben vannak az Oroszországgal szemben keményebb fellépést kívánók (47% vs. 44%), addig az Oroszországhoz közelebbi keleti tartományokban a megkérdezettek 60 százaléka szeretne visszafogottabb, 31 százaléka keményebb magatartást a háborús agresszorral szemben.

Az Oroszországgal szembeni szankciók a megkérdezettek 36 százaléka szerint nem mentek elég messzire, 31 százalékuk szerint megfelelőek, és csak 24 százalékuk szerint túl messzire. Azonban a szankciópártiak száma folyamatosan csökken, míg a szankcióellenesek száma növekedést mutat.

Egy fontos választás

A 8 millió lakosú, így 4. legnépesebb, területét tekintve pedig 2. legnagyobb kiterjedésű Alsó-Szászország a tartományok GDP-rangsorában a 4. helyet foglalja el, és Németország teljes GDP-jének 8,8 százalékát adja. A tartományban található Wolfsburg városa a Volkswagen központja. Gazdaságilag tehát meglehetősen fontos tartományról van szó, ezért szövetségi szinten is árgus szemekkel figyelték a pártok teljesítményét.

Alsó-Szászországban a legutóbbi, 2017-es választásokon a két hagyományos német nagypárt, a CDU és az SPD jelentős előnnyel végzett a többi párt előtt: az SPD 36,9, a CDU 33,6 százalékot szerzett, a harmadik Zöldek csak 8,7 százalékkal követte őket. A két nagy párt azóta nagykoalícióban kormányozta a tartományt, ebben azonban a mostani választás változást hoz.

A vasárnapi választás két nagy győztese a zöldpárt, illetve az AfD volt, amelyek 5,8, illetve 4,7 százalékponttal növelték öt évvel ezelőtti eredményüket.

Az SPD ugyan 33,4 százalékkal győzött, de 3,5 százalékpontot vesztett, azonban a CDU ennél is nagyobbat, 5,5 százalékpontot. Az SPD-nek és a Zöldeknek így együtt meglesz a kényelmes többsége a kormányalakításhoz. A legnagyobb csapást az FDP szenvedte el, amely öt évvel ezelőtti 7,5 százalékát 4,7-re tornázta le, ezzel kiesett a helyi Landtagból. A Baloldal (Die Linke) a maga 2,7 százalékával labdába se tudott rúgni, bár még így is növelte támogatottságát 2017-hez képest.

Mit jelent a választás a pártok számára?

Igazán egyedül az AfD örülhet a győzelemnek, amelynek az északnyugati tartomány egyáltalán nem bázisa, a maga 10,9 százalékával viszont a stabil negyedik helyet szerezte meg. Ahhoz kevés ez az eredmény, hogy érdemben bele tudjon szólni a tartományi politikába, azonban újra láthatóvá teszi a pártot szövetségi szinten is. A radikális jobboldali párt a menekültválságnak köszönhetően 12,7 százalékos eredménnyel robbant be 2017-ben a Bundestagba, de a válság alábbhagyásával támogatottsága csökkenésnek indult, és tavaly szeptemberben már csak 10,3 százalékot ért el. Az ukrajnai háborúnak és az energiaválságnak köszönhetően azonban újra lendületet kapott a párt, augusztus végén minden hétfőre demonstrációt hirdetett a magas infláció és más gazdasági bajok ellen. A válság keltette választói bizonytalanságot és aggodalmakat egyértelműen az AfD tudta a legjobban becsatornázni és ebből előnyt kovácsolni magának.

Az SPD és Olaf Scholz számára a 3,5 százalékpontos veszteség ellenére is fellélegzést jelent a választási eredmény, hiszen a felmérések szerint szövetségi szinten ennél jelentősebb csökkenést volt kénytelen elszenvedni. A viszonylagosan jó eredmény azonban nem a kancellár vagy az országos SPD érdeme, hanem a tartományt 2013 óta vezető Stephan Weilé, aki már 2017-ben is ellenszélben tudott nyerni, a Bundestag-választások után nem sokkal pártja történelmi vereségét követően.

Egyértelmű vereséget szenvedett viszont az országos szinten jelenleg legerősebb párt, a CDU, amely Angela Merkel 16 éves regnálása után tavaly kénytelen volt ellenzékbe vonulni. Merkel korábbi nagy párton belüli kritikusa, Friedrich Merz idén januárban vette át a párt vezetését, és nagy ambíciókkal látott neki a párt megújításának. A mostani eredmény azonban nagy kudarc rá és pártjára nézve, amely ellenzéki pártként nem tudott a kormány bírálatából profitálni – legalábbis Alsó-Szászországban.

A Zöldek jelentősen növelték támogatottságukat, és ellenzékből kormányra kerülhetnek a tartományban is. Az viszont a számukra sem jó, hogy a berlini kormánykoalíció pártjai összességében vesztettek az alsó-szászországi választáson. A rossz eredmény, különösen a legnagyobb vesztes, a helyi Landtagból kiesett FDP szereplése miatt ugyanis várhatóan nőni fognak a feszültségek a hármas szövetség pártjai között.

Kormányválság jöhet?

Az FDP számára óriási blamázs a vasárnapi eredmény, olyat, amilyenre a párt vezetője, egyben pénzügyminiszter Christian Lindner nehezen tud olyan magyarázatot adni, amely ne vetné föl az ő felelősségét is – ennek ellenére megpróbálja. Ráadásul ez már a negyedik tartományi választás volt, mióta az FDP kormányra került, és mindegyik vereséget jelentett számára. A Saar-vidéken márciusban hiába növelte támogatottságát, nem tudta megugrani az 5 százalékos küszöböt. Schleswig–Holsteinban azonban májusban 5,1 százalékpontot, Észak-Rajna–Vesztfáliában pedig 6,7 százalékpontot vesztett korábbi eredményéhez képest.

A négy tartományi vereség fölerősítheti azok hangját a párton belül, akik rossz lépésnek tartották és tartják az FDP belépését a kormánykoalícióba.

Már a 2017-es CDU–Zöldek–FDP-koalíció, az úgynevezett Jamaica-koalíció is az FDP miatt nem jött össze, és tavaly is a liberális párt volt a leggyengébb láncszem a tárgyalásokon. Lindner végül jó feltételeket harcolt ki pártjának, amely azonban folyamatosan a „kint is vagyok, bent is vagyok” játékot játszotta, ami jól láthatóan nem nyerte el a szavazók tetszését.

Quite interesting that FDPs biggest losses in todays Niedersachsen regional election are to AfD. pic.twitter.com/Fgs2cIu7lF — Nassreddin (Taibi) October 9, 2022

Az alsó-szászországi vereség után a pártvezető azonban nem a saját felelősségét kezdte el firtatni, hanem a kudarcot igyekezett az egész közlekedésilámpa-koalíción szétkenni.

A koalíció egésze vesztett legitimitásából

– jelentette ki Lindner, sőt azt is megjegyezte, át kell gondolni az FDP helyét a koalíción belül. Ez persze még nem jelenti azt, hogy az FDP kilép a koalícióból, sőt, a kényelmes pénzügyminiszteri bársonyszékben ülő Lindner valószínűleg minden eszközzel megpróbálja ezt elkerülni. Már csak azért is, mert az FDP kiválásával az SPD és a Zöldek kormánya kisebbségbe kerülne a Bundestagban, ami akár új választásokhoz is vezethetne. Mondani sem kell, az ukrajnai háború és az energiaválság jelenlegi helyzetében ez nemcsak Németország, hanem az egész Európai Unió stabilitására is komoly veszélyt jelentene.

Az irány vélhetően az lesz, hogy

Lindner erőteljesebben fogja érvényesíteni az FDP piacpárti, a környezetvédelmi szempontokra fittyet hányó szempontjait, ami a Zöldekkel való konfrontációt fogja megnövelni.

A koalíción belül a legnagyobb feszültség már eddig is a két kisebb koalíciós partner között volt, éppen a gazdaság és a környezetvédelem egymásnak ellentmondó érdekei miatt. A két párt olyan ügyekben is összecsapott, mint az autópályákon való sebességkorlátozás: a Zöldek környezeti és balesetmegelőzési szempontok miatt a korlátozás mellett vannak, a liberálisok viszont megtartanák a teljes korlátozásmentességet. Ebben végül a Zöldeknek kellett engedni.

Most az atomerőművek leállításának vagy üzemidejük meghosszabbításának kérdéskörében jöhet összecsapás a két párt között. Az atomellenes mozgalomból kinőtt Zöldek számára régi program az atomerőművek bezárása, és hatalmas sikerként könyvelhették el, hogy a Merkel-kormány a fukusimai atomkatasztrófa után, 2011-ben végül az energiafordulat (Energiewende) keretében az erőművek leállításáról (Atomausstieg) döntött. A mostani energiaválság miatt azonban a Zöldek belementek abba, hogy 2023 április közepéig két atomerőmű üzemidejét meghosszabbítsák (ezeket most év végén kellett volna leállítani). A liberálisok szerint a most még működő háromnak még 2024-ig működnie kell, hogy biztosítsák Németország áramellátását.

Lindner már a bukott választás másnapján lépett is, a Habeck minisztériuma által beterjesztett javaslatot ugyanis miatta nem tudták elfogadni a hétfői kormányülésen. Az idő azonban szorít, hiszen nem lehet az utolsó pillanatban döntést hozni arról, hogy meddig hosszabbítsák meg az erőművek üzemidejét, különösen, hogy ehhez az egyik még javításra is szorul. Ráadásul az FDP által kívánt hosszabbításhoz újabb fűtőanyagokat kellene beszerezni, ami a Zöldek számára elfogadhatatlan. Kedden Scholz, Habeck és Lindner különmegbeszélést folytatott, melynek eredményéről nem derült ki semmi, ami azt jelentheti, hogy sikertelen volt.

Olaf Scholz kormányában tehát nagy csaták várhatók a koalíciós pártok között, és egész Európa szoríthat, hogy ez ne vezessen a német kabinet válságához, netalántán bukásához.

Címlapkép: Olaf Scholz német kancellár gratulál Stephan Weil alsó-szászországi miniszterelnöknek választási győzelméhez 2022. október 10-én. Christian Marquardt - Pool/Getty Images