Háborúra készül Putyin legszorosabb szövetségese? Igazi katonai katasztrófa jöhet, ha megvalósul a legrosszabb forgatókönyv

Az orosz mozgósítással párhuzamosan elkezdtek fehérorosz ellenzéki körökben arról pletykálni, hogy Alekszandr Lukasenka fehérorosz vezető Vlagyimir Putyin nyomására nyolc hónap után katonákat küldene Ukrajnába. Lukasenka elnök a pletykákra reagálva eleinte viccelődni kezdett, az elmúlt napokban azonban sokkal tüzesebb retorikát kezdett el alkalmazni, mind Ukrajnával, mind pedig a NATO-val szemben. Közben pedig ismét intenzívvé vált az orosz haditechnika mozgása az országban és egy közös, belarusz-orosz harccsoport is létrejött. Mindazonáltal a legtöbb nyugati elemző továbbra is úgy gondolja, nem valószínű, hogy Lukasenka egyhamar megindítja katonáit Ukrajna ellen, ennek pedig egy oka van: a fehérorosz haderő képességei elhanyagolhatók mind az orosz, mind pedig az ukrán haderőhöz képest. Mivel a belarusz katonai beavatkozás jó eséllyel katasztrofálisan végződne Minszk számára, talán továbbra is sikerül elkerülni, hogy Lukasenka nyíltan beszálljon az ukrajnai háborúba.

Mozgósít Fehéroroszország?

Fehéroroszország (Belarusz) a február 24-én, Ukrajna ellen indult orosz invázió kezdete óta fontos szerepet tölt be az orosz hadműveleti tervezésben. Innen indítják az oroszok a legtöbb, Ukrajna északi és nyugati részét érő nagy hatótávolságú rakétacsapást, valamint Fehéroroszország területéről indult a kudarcos, Kijev elleni offenzíva is a háború elején. Hivatalosan azonban Fehéroroszország a mai napig nem lépett be a háborúba, a fehérorosz haderő tagjai nem hatoltak be Ukrajna területére.

Fehérorosz ellenzéki források szerint ez hamarosan megváltozhat. Pavel Latuska belarusz ellenzéki politikus „bennfentes információkra” hivatkozva azt írta ki Twitter-oldalára szeptember végén, hogy Lukasenka elnök mozgósítani tervezi a fehérorosz haderőt: összesen 100-220 ezer katonát küldenének Ukrajna ellen, november és február közt.

Pár napra rá Lukasenka elnök rendkívüli tanácskozást hívott össze, majd bejelentette, hogy „mozgósítja” az ország tisztségviselőit, annak érdekekében, hogy krumplit szedjenek a télre készülve. Minden bizonnyal ezzel a "vicces" tanácskozással az ellenzéki vezetőket trollkodta, és a nyugati médiát dezinformálta egyszerre.

Meanwhile, Belarus has its own problems.Lukashenko announced mobilization to harvest potatoes. I fully support him. This is exactly the kind of mobilization Belarus needs.Care to comment, ? What should be done with potatoes? @elonmusk — Anton (Gerashchenko) October 3, 2022

Pár napja azonban aggasztó fordulatot vett a fehérorosz retorika.

Lukasenka azzal kezdte el vádolni Lengyelországot és Ukrajnát, hogy közös támadásra készülnek Fehéroroszország ellen, majd pedig „regionális műveleti hadtestet” hoztak létre az orosz haderővel közösen.

Több videó is napvilágot látott Fehéroroszországból arról, hogy jelentős mennyiségű haditechnikai eszköz mozog az országban – egyes források szerint az orosz haderő készleteit töltik fel, mások szerint viszont ez már a fehérorosz mozgósítás előkészülete.

A rozoga fehérorosz haderő

Mindezen fejlemények ellenére egyelőre nyugati elemzők és Ukrajna is erősen szkeptikus azzal kapcsolatosan, hogy Fehéroroszország katonai beavatkozást készít elő, ennek pedig egyetlen oka van: a fehérorosz haderő egyszerűen nem ütőképes.

A fehérorosz haderő papíron 50 ezer aktív állományban lévő katonával rendelkezik, viszont értelemszerűen egy úgynevezett „különleges művelet” során egy támadó ország nem küldené egy ellenséges ország ellen az összes katonáját. Az észt International Centre for Defense and Security tavalyi elemzése arra mutat rá, hogy a fehérorosz haderőt három műveleti csoportra osztották fel, ehhez hozzácsaptak még egy negyedik, „déli parancsnokságot” idén májusban, az orosz-ukrán háborúra reagálva.

Az ICDS elemzése azért érdekes, mert bár még a háború előtt készült, úgy értékeli a fehérorosz haderő állapotát, hogy

nem képesek komplex katonai manőverek kivitelezésére a katonai spektrum magasabb fokozatain.

Rámutatnak: a nyugati és északnyugati műveleti csoportok 240 T-72B harckocsit és 560 BMP-1/2-es gyalogsági harcjárművet tudnának felvonultatni, az alakulatok teljes feltöltöttségéhez ráadásul 12 ezer ember kellene, melynek fele áll mozgósítás nélkül rendelkezésre.

Belarusz T-72-es egy katonai szállítójárművön. Fotó: Alex Zelenko, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

A Kyiv Independent arról ír, hogy a teljes belarusz haderő eszközkészlete ennél nagyobb: 1200 harckocsit és közel 600 tüzérségi eszközt tud a teljes fehérorosz haderő mozgósítani, de értelemszerűen ezeket sem küldené mind Ukrajnába a minszki vezetés, ha háborúról lenne szó.

Csak összehasonlításképpen:

az orosz haderő az Ukrajna elleni inváziót 200-300 ezer katonával, több ezer harckocsival, egyéb páncélossal és tüzérségi eszközzel kezdte meg és csak a veszteségeik egyes fegyvernemekben már magasabbak, mint a teljes fehérorosz haderő létszáma.

Ami még érdekes, hogy míg az orosz haderő itt-ott fel tud villantani egy modernebb T-90M harckocsit, egy Tornádó vagy Iszkander rakétarendszert, Mi-28-as harci helikoptert, a fehérorosz haderő gyakorlatilag teljes egészében az 1970-es, 80-as évek szovjet haditechnika színvonalán van. A fehérorosz harckocsizók nagyrészt az 1985-ös évben bemutatott T-72B-t használják, az önjáró tüzérség nagyrészt 2Sz1 Gvozgyika és 2Sz3 Akacja tarackokra támaszkodik, a legmodernebb fehérorosz harci helikopter a ma már klasszikusnak mondható Mi-24-es. Persze, a fehérorosz légierő rendelkezik 4 darab Szu-30-as vadászbombázóval, meg a haderő 18 darab saját fejlesztésű „Polonez” MLRS-sel, de ezekből olyan kevés van, hogy nem lenne érdemi ráhatásuk egy esetleges fehérorosz-ukrán konfliktus menetére nézve.

Belarusz saját fejlesztésű, Polonez rakéta-sorozatvetője. A fegyverrendszer állítólag egész jó, de egyelőre nagyon keveset gyártottak belőle. Forrás: Homoatrox via Wikimedia Commons

Az eszközállomány pedig csak egy tényező a sok közül, ha hadviselésről van szó. Semmit nem tudunk szinte a fehérorosz haderő harci moráljáról, képzettségéről, szervezettségéről, de talán jogosan feltételezhető, hogy elmarad a belarusz katonai alakulatok felkészültsége a NATO-kiképzőkkel és amerikai hírszerzőkkel dolgozó Ukrajnához képest.

A hírszerzési képességek, a felkészültség és a morál hiánya pedig az orosz haderő kudarcaiban is döntő szerepet játszott eddig, annak ellenére, hogy egyes orosz katonai alakulatok aránylag jó minőségű technikai eszközökkel vágtak neki a háborúnak a műveletek kezdetén.

Lehet, hogy ha az ukrajnai háború valóban „három naposra” sikerült volna, ahogy azt az orosz és amerikai hadvezetés egyaránt jósolta az invázió előtt, a fehérorosz haderő is besegített volna az elfoglalt területek biztosításában, esetleg egyes, északi régiókat talán kaptak volna a „munkájukért” cserébe.

A magas kockázatú, offenzív műveletek kivitelezésére viszont jelen formájában egyszerűen alkalmatlan a fehérorosz haderő.

Ha eleget is tesz a fehérorosz vezetés Putyin nyomásának, nem várható, hogy az ukrán haderő jelenlegi felszereltségét és szervezettségét tekintve érdemi, tartós sikereket tudna elérni Fehéroroszország Ukrajna területén. Ha mégis megtörténik a belarusz beavatkozás, az ország haderejének egyetlen funkciója lehet: figyelemelterelés, ezzel minél több ukrán erőforrás elvonása az ország keleti részében zajló harcokból. Városokat tartósan megszállni, netán elcsatolni viszont aligha tudna a fehérorosz haderő; ennek tudtában jó eséllyel Lukasenkának sem tudott Putyin olyan kecsegtető ajánlatot tenni, melyért cserébe megérné feláldozni a belarusz haderő jelentős részét egy de facto idegen ország háborúja miatt.

Annyit érdemes még megjegyezni, hogy ha a fehérorosz haderő számottevő része odaveszik Ukrajnában, Alekszandr Luksasenka hatalma is meggyengülhet.

Fehéroroszágban ugyanis sokkal nagyobb az ellenállás a Lukasenka-kormány ellen, mint Oroszországban a Putyin-kormány ellen: ennek testamentuma az országot 2020 és 2021 közt megbénító, több mint 1000 sérültet és majdnem egy tucat halálos áldozatot követő tüntetés / zavargáshullám. Sok esetben az eleve létszámhiányos haderőnek kellett intézkednie a tüntetők ellen, ha a katonák egy része elesik Ukrajnában, a karhatalmi szervezetek fellépési képessége egy esetleges politikai megmozdulás ellen még tovább gyengül majd.

Végül pedig annyit érdemes még megjegyezni, hogy miközben sokan úgy vélik, hogy a Nyugat Oroszország szankcionálásában már elment a falig, Fehéroroszország esetében bőven van még mozgástér a gazdasági károkozásra.

Reálisabb kockázat: egy újabb északi orosz offenzíva

Az amerikai ISW katonai stratégiai thinktank elemzői is azon a véleményen vannak, hogy alacsony az esélye egy belarusz támadásnak, viszont úgy gondolják, annak valós veszélye van, hogy az orosz haderő újabb offenzívára készül Ukrajna északi területei ellen, ebben pedig Fehéroroszország minden lehetséges eszközzel kiszolgálja őket.

Ennek az egyik legkomolyabb előjele az, hogy az orosz fegyveres erők az elmúlt napokban Iránból importált Sahed-136-os kamikaze-drónokat is Fehéroroszországba küldtek: összesen mintegy 40 drón veszélyeztetheti hamarosan Ukrajna északi részét. Az iráni drónok egyre fontosabb szerepet játszanak Oroszország ukrajnai háborújában: kulcsfontosságú szerepük lehet a várható téli offenzíva előkészítésében az ukrajnai áramellátási infrastruktúra megrongálásával.

Közben folyamatos a haditechnikai eszközök mozgása az országban Belarusz déli határszakasza felé és arról is pletykálnak, hogy számos vasúti szerelvény szállított orosz gyalogsági alakultokat az országba. A fehéroroszok sorra engedik át katonai létesítményeiket, logisztikai útvonalakat és egyes források szerint még lőszerkészletüket is az oroszoknak.

military column headed toward the city of Pinsk, on the border of north-west . #Belarus — Igor (Sushko) October 12, 2022

Ha orosz, esetleg hazai oroszpárti forrásokat olvasunk, gyakran megfigyelhető az értetlenkedés azzal kapcsolatosan, hogy a háború eleje óta nem támadta meg Oroszország az Ukrajna északnyugati részében található Lvivet szárazföldi csapatokkal, holott ez a város a nyugati technikai, emberi és anyagi források egyik legfontosabb elosztóközpontja Odessza mellett. Logikus magyarázat erre, hogy az orosz hadvezetés el akarta kerülni, hogy a lengyel határtól mindössze 50 kilométerre található város körül harcok alakuljanak ki, hiszen a megfelelő politikai akarat mellett akár egy-két eltévedt lövedék is okot adhat a NATO-nak arra, hogy aktív katonai beavatkozást tegyen Ukrajnában.

Elképzelhető, hogy ezen a téren változás fog beállni. Kijevről és Harkivről nagyjából lemondtak az oroszok, a háború vége azonban messze van és a nyugatról érkező fegyver- és hadianyag-utánpótlás továbbra is kulcsfontosságú szerepet játszik az ukrán védekezési képességekben. Az is látszik, hogy Oroszország folyamatosan hajlandó eszkalálni, talán egyre kevésbé érdekli őket az is, hogy milyen irányba növeli a NATO az Ukrajnának adott katonai támogatást. Nem mellesleg fontos tényező az is, hogy a hétfő reggeli rakétatámadások során Lviv kiemelt célpont volt, a városban a mai napig problémák vannak az áramellátással.

Ezt a térképet 2022. február 17-én tették közzé OSINT-elemzők arról, hogy melyek lesznek az orosz haderő főbb műveleti irányai az egy hét múlva megvalósuló, Ukrajna elleni invázió során. A helyzetértékelés egész pontosra sikerült, azt leszámítva, hogy Lviv ellen sosem indult meg a támadás. Arról a mai napig csak találgatni lehet, hogy miért, hiszen előre tudni lehetett, hogy a város a nyugati fegyverszállítmányok fontos elosztópontja lehet. Forrás: Twitter

Ugyanakkor az is bebizonyosodott, hogy a városi harcok nem éppen erőssége a modern orosz haderőnek, február 24 óta mindössze egy nagyobb ukrán várost (Herszont) és öt kisebb, de stratégiailag fontos (Bergyanszk, Mariupol, Melitopol, Szeverodonyeck, Liszicsanszk) várost sikerült elfoglalni és megtartani. Lviv légvonalban több mint 200 kilométerre található a belarusz határtól, ráadásul Kovel, Lutszk és talán Szarnyij és Rivnye településeket is be kellene venni ahhoz, hogy egyáltalán megközelíthető legyen a település.

Ennek ellenére, ha mást nem is, egy ilyen, Ukrajna északi, esetleg északnyugati részét célzó, csupán figyelemelterelési célt szolgáló hadműveletnek lehet műveleti szinten értelme, erre pedig talán még a fehérorosz haderő is alkalmas. Egy ilyen döntés Lukasenkától viszont hatalmas áldozatot kívánna: hisz országa haderejének és gazdasági erejének jelentős részét fel kéne áldoznia hozzá. Utóbbihoz viszont Putyinnak olyan ajánlatot kell adnia legszorosabb szövetségesének, melyet nem tud visszautasítani, Oroszországnak viszont a háború elhúzódásával mind katonai, mind gazdasági eszköztár tekintetében egyre limitáltabbak az erőforrásai.

Címlapkép: a Zapad-2017 orosz-fehérorosz hadgyakorlat egyik pillanatképe. Forrás: Brendan Hoffman/Getty Images