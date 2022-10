Lassan már roncstelepre való tankokkal harcolnak az oroszok - Egyetlen hatalmas probléma állhat a háttérben

Eleinte hazug propagandának nevezte az orosz, oroszpárti közösség az első ukrán jelentéseket arról, hogy Oroszország az 1960-as, ’70-es években gyártott T-62-es harckocsikat tervez az ukrajnai háborúba küldeni. Azután pedig, hogy kikerültek az első felvételek, melyek hitelesítik a híradást, zseniális taktikai lépésként kezdték el jellemezni a manővert. Most ott tartunk, hogy a „szupermodern,” T-14 Armatával a fél világot egykor megijesztő Orosz Föderáció 800 darab T-62-est modernizál és állít vissza rendszerbe a következő három év során. Az ukrajnai fronton pedig 29 ilyen harckocsi veszett már el, többségében egy puskalövés nélkül feladták őket kezelőik. Bármennyire is szeretnék azt hinni az oroszfanok, hogy a T-62-esek reaktiválása része egy zseniális „4D sakknak,” melyet az orosz haderő játszik a világgal, az igazság az, hogy a harckocsik újbóli szolgálatba kerülése lesújtó képet ad mind az orosz haderő, mind pedig az orosz hadiipar jelenlegi állapotáról.

60 éves harckocsikat vet be a világ második legerősebb katonai hatalma

Bár az gyanítható volt, hogy az orosz haderő legmodernebb harckocsija, a T-14 Armata limitált gyártási számából fakadóan nem fog érdemi szerepet játszani az ukrajnai harcokban, a Kreml ügyesen elhitette a világgal az elmúlt években, hogy ha mást nem is, szinte végtelen számú modernizált T-72-es, T-80-as és T-90-es harckocsival rendelkeznek. A várható, elsöprő páncélosroham volt az egyik elsődleges oka annak, hogy a NATO, ezen belül is elsősorban az Egyesült Államok és Nagy-Britannia mára több mint 20 ezer, sőt, valószínűleg mára inkább 30 ezer kifejezetten korszerű és ütőképes Javelin és NLAW páncéltörő rakétafegyvert küldött Ukrajnába.

Az már a háború első napjai során világossá vált, hogy az ukrán fegyveres erők hatékonyan tudják használni a nekik biztosított páncéltörő fegyvereket. Az viszont alighanem sokakat meglepett, hogy május 24-én, két hónappal a limitált katonai beavatkozásnak szánt orosz invázió kezdete után

az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési információkra hivatkozva közölte: az orosz haderő reaktiválja a hadrendből kivont, T-62-es harckocsikat és az ukrán frontra küldik őket.

Az ukrán tájékoztatást az oroszpárti kommentelők / elemzők / drukkerek többnyire hazug propagandaként jellemezték, két napra rá azonban meg is jelentek az első fotók egy melitopoli vasútállomáson várakozó szerelvényről, amely a herszoni frontra szállított az orosz csapatoknak T-62M harckocsikat.

Russian T-62M Tanks at Melitopol Railway station. pic.twitter.com/yvdshp4hU2 — Def (Mon) May 25, 2022

Ezután az oroszfanok retorikát váltottak és zseniális taktikai lépésként kezdték el jellemezni azt, hogy az oroszok ismét elővették az ősrégi T-62-eseket a raktárról. Az abszolút kedvenc „szakértői megszólalás” ezen a téren azt taglalta, hogy a Javelin- és NLAW-rakéták ugyanolyan hatékonyak a T-62-esek és T-90-esek ellen, ezért elképesztően jó döntés az oroszoktól, hogy az ukránokkal „elhasználtatják” a drága páncéltörő rendszereket a régi harckocsikra. A „szakértő” valamiért elfelejtette, hogy illene azért egy 30-40 évvel modernebb harckocsitípusnak valamilyen védelmi rendszerrel rendelkeznie az RPG-7-esnél korszerűbb fegyverek kivédésére, meg elvileg a kezelőszemélyzet élete is kellene, hogy számítson valamelyest.

Visszatérve a melitopoli szállítmányra, illetve az ezt követőkre, az világossá vált, hogy az első T-62M-ek biztosan nem az orosz reguláris erőknek mentek.

Az első T-62M-eket a herszoni régióban harcoló, oszétiai önkéntesek kapták meg,

biztos ment egy nagyobb szállítmány az Ukrajna északkeleti részében található Izjum és Liman térségébe, hiszen az ukránok ebben a régióban rengeteg ilyen harckocsit zsákmányoltak. Feltételezhető, hogy ezeket a „Luhanszki Népköztársaság” milíciái használják,

a T-62-eseket többnyire nem offenzív műveletekhez, hanem másodvonalbeli védelemként használják az oroszok, az ukránok többnyire az ellentámadások során meglepett településeken találkoztak velük.

️Russian T-62 tanks with the flag of South Ossetia on the move somewhere in . #Ukraine — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) June 21, 2022

Így tehát egyelőre nincs arra bizonyíték, hogy az orosz reguláris erők használnák a T-62-eseket és arra sem, hogy ezeket az első vonalban használják.

Ez azonban hamarosan könnyen megváltozhat.

Miért is olyan ciki ez az egész Oroszországnak?

A napokban meglátogatta az Uralvagonzavod Transzbajkáli régióban található, 103-as számú páncélos-javítóüzemét Andrej Guruljov, tábornokból lett orosz politikus. A látogatás apropóját egy médiaesemény és egy nagy bejelentés kísérte:

Oroszország 800 darab T-62-es harckocsit hoz vissza raktárról és modernizál korszerű védelmi, és elektrooptikai rendszerekkel.

Россия модифицирует 800 танков Т-62 для войны в Украине. Это значит, что все более новые танки Т-64, Т-72 и Т-80 закончились, а новые быстро произвести нельзяОцените обстановку танкового завода на видео, кстати pic.twitter.com/w9Z43ZJict — IanMatveev (@ian_matveev) October 12, 2022

Még akár meg is lehetne ezt a lépést is magyarázni azzal, hogy Oroszország csupán a szakadárokat akarja felszerelni a T-62-esekkel, ahogy eddig is tette, két dolog azonban nem erre mutat:

Oroszország hivatalosan annektálta az ukrajnai szakadár területeket, tehát olyan, mint „Donyeci és Luhanszki milícia” ebben a formában várhatóan megszűnnek hamarosan létezni,

a modernizációs projekt időtartama három év (!), tehát nem holnap fognak az ukrajnai frontra kerülni a T-62-esek. Persze, elhúzódik a „különleges művelet,” azonban arra aligha számít az orosz hadvezetés, hogy három év múlva is Herszon térségében csatároznak majd a 25. ukrán ellentámadással a 12. alkalommal mozgósított donyecki milíciák.

Ez tehát egy dologra mutat rá: a most modernizációra kerülő T-62-esek nagy valószínűséggel már az orosz reguláris erőknek, illetve a mozgósított tartalékosoknak mennek.

Ahogy fentebb is írtuk, aligha számol azzal az orosz hadvezetés, hogy három év múlva is a fronton fognak harcolni a mozgósított katonák, így tehát jó esély van rá, hogy a T-62M-ek egy része - legalább átmenetileg - a reguláris erőkben fog harcolni.

Ez a helyzet igencsak cudar képet fest mind az orosz haderő készleteiről, mind pedig Oroszország hadiipari képességeiről a következő tényezők miatt:

Nagyon úgy néz ki, hogy az orosz fegyveres erők veszteségei tényleg nagyon súlyosak. Oroszország eddig legalább 1328 harckocsit vesztett Ukrajnában (és összesen 7018 katonai járművet), ez a mozgósítható állomány körülbelül 40-50%-a. Elvileg rendelkezik az orosz haderő még több mint 10 000 raktáron tárolt harckocsival, de a T-62-esek feltupírozása (a modernebb T-72-esek és T-80-asok helyett) azt mutatja, hogy ezeknek a raktári készleteknek java része tényleg ősrégi harckocsikból, T-62-esekből és ennél is régebbi, T-54/55-ösökből áll. Ezeket az eszközöket már a világon senki nem használja iszlamista milíciákon és afrikai felkelőkön kívül. Még a lerúgottabb kelet-európai és közel-keleti hatalmak is inkább régebbi T-72-esekkel vagy modernizált kínai harckocsikkal vannak felszerelve. Oroszország viszont úgy tűnik, a korábban feltételezettnél lényegesen kevesebb T-72-es vagy annál modernebb harckocsit tart raktáron.

Oroszország eddig legalább 1328 harckocsit vesztett Ukrajnában (és összesen 7018 katonai járművet), ez a mozgósítható állomány körülbelül 40-50%-a. Elvileg rendelkezik az orosz haderő még több mint 10 000 raktáron tárolt harckocsival, de a T-62-esek feltupírozása (a modernebb T-72-esek és T-80-asok helyett) azt mutatja, hogy Ezeket az eszközöket már a világon senki nem használja iszlamista milíciákon és afrikai felkelőkön kívül. Még a lerúgottabb kelet-európai és közel-keleti hatalmak is inkább régebbi T-72-esekkel vagy modernizált kínai harckocsikkal vannak felszerelve. Az orosz hadiipar igencsak ramaty állapotban van – valószínűleg részeben a szankciók miatt. A háborús veszteségeket ugyanis illene régi harckocsik feltupírozása helyett új harcjárművek gyártásával pótolni, főleg egy olyan ország esetében, amely elvileg katonai nagyhatalomnak tartja magát, a régi harckocsik felújítása újak gyártása helyett vagy mellett viszont azt jelzi, hogy a hadiipar nem képes tartani az ütemet az ukrajnai orosz veszteségekkel és az orosz védelmi minisztérium mozgósítás miatt keletkezett igényeivel. Persze, a háború első hónapjai során láthattunk T-90M harckocsikat kigurulni egy vasúti szerelvényen az Uralvagonzavod üzemeiből, de jó eséllyel ezek gyártását még bőven a háború előtt kezdték el. Mindebből az következik, hogy valószínűleg hiány van mind gyártókapacitásban, mind pedig az új harcjárművek gyártásához szükséges technológiában Oroszországban.

Elképzelhető persze, hogy előbb-utóbb alkalmazkodni fog az orosz hadiipar az új körülményekhez, az orosz gazdaság is relatíve adaptívnak bizonyult a szankciós környezetre nézve. Valószínű, hogy a T-62-esek visszahozása is csak egy átmeneti, szükségmegoldás és nem fogják az orosz harckocsizó fegyvernem fő eszközét ezek a gépek alkotni. Jó eséllyel a megmaradt T-62-esek egy része külföldi piacra megy, hiszen demóztak ezek az eszközök az idei Armija-2022 expón is.

T-62M harckocsi egy orosz múzeumban, vagyis olyan helyen, ahova való. Fotó: Andschel via Wikimedia Commons

Ugyanakkor arra is gondolni kell, hogy a modern orosz harckocsik java részét valószínűleg újra kell tervezni, hogy azok teljes egészében belföldi beszállítók alkatrészeire támaszkodjanak, illetve bővíteni kell az orosz hadiipar gyártókapacitását, hogy több termék előállítására legyenek képesek.

Mindazonáltal a most kialakult helyzet azt mutatja: ahogy az orosz haderő, úgy az orosz hadiipar is abszolút felkészületlenül vágott bele ebbe a háborúba és nem számítottak az orosz döntéshozók arra, hogy ilyen súlyos veszteségekkel kell szembenézniük.

Most pedig megy a kapkodás és a szükségmegoldások keresése, miközben a Kreml megpróbálja elhitetni a világgal, hogy teljesen normális dolog az, hogy a világ első vezető nélküli harcjárművekből álló katonai alakulatát létrehozó ország pár hónap alatt eljutott oda, hogy 60 éves tankokkal töltik fel a harckocsizó fegyvernem képességeit.

Végül pedig lehet azt emlegetni, hogy a háború előtt az ukrán harckocsizó fegyvernem is nagyrészt a T-62-essel kortárs, T-64-esek különféle variánsaira támaszkodott, de ellentétben az orosz haderővel, Ukrajna nem aposztrofálta magát a világ második legerősebb haderejeként, amely orosz kommentelők / elemzők / médiaszemélyiségek szerint nemhogy az Egyesült Államokat, de az egész NATO-t le tudja győzni, ha nagyon akarja.

A T-62-es ukrajnai „teljesítménye”

Ezen a ponton érdemes talán pár szót írni a T-62-esek képességeiről és ukrajnai teljesítményéről.

A harckocsitípust 1961-től 1975-ig gyártotta a Szovjetunió, Ukrajnában a harckocsi „M” variánsát láthatjuk akcióban, melyet legnagyobb példányszámban az 1980-as években modernizált a Szovjetunió. Magának a T-62M-nek is legalább ötféle alváltozata ismert. Oroszország hivatalosan 2013-ban vonta ki a járműtípust hadrendből.

A modernizáció lényege a harckocsi túlélőképességének javítása volt: a jármű páncélzatát megerősítették a szovjet mérnökök, amely leginkább a tornyon detektálható szabad szemmel. A tank éjjellátó rendszerét, illetve tűzvezető rendszerét is modernizálták, illetve kapott az eszköz egy új motort is. Néhány T-62M-et felszereltek páncéltörő rakétaindító képességgel, illetve aktív védelmi rendszerekkel is.

A harcjármű nagy hátránya, hogy fő fegyverzetét továbbra is egy 115 milliméteres löveg alkotja, ezután viszont a T-72-estől kezdődően az összes, modernebb orosz harckocsit nagyobb teljesítményű, 125 milliméteres fő fegyverzettel gyártották (ráadásul még az ukrán T-64-es is 125 millis löveggel van felszerelve). Amellett tehát, hogy a T-62-es fő fegyverzete mára igencsak elavulttá vált, azt nem tudjuk, hogy az orosz haderő hosszabb távon mennyire lesz képes biztosítani a harckocsi lőszerellátását, miközben évtizedek óta csak 125 milliméteres lőszert használnak az orosz / szovjet harckocsik és ehhez igazodott az orosz hadiipar gyártóképessége is.

T-62M az orosz haderő szolgálatában, 2002-ben. Először 2013-ban vonták ki hivatalosan hadrendből ezt a járműtípust. Forrás: Mil.ru

Mivel aránylag régi harcjárműről van szó, a karbantartással is lehetnek problémák. Ennek bizonyítéka az volt, hogy mielőtt még mielőtt a frontra jutottak volna, már elkezdtek lerobbanni a T-62-esek és mivel a harcjárműhöz való alkatrészek jelentős részét évtizedek óta nem gyártják, hosszabb távon más T-62-esek kannibalizációjával lehet csak karban tartani a harcjárműveket.

A harckocsi elavultságát kiválóan jelzi, hogy eddig nem láttunk a T-62-esektől túl nagy teljesítményt Ukrajnában. A T-72 / 80 / 90-esek – bár gyorsan pusztulnak az ukrán páncéltörő rakéták miatt -, azon kevés alkalommal, amikor közvetlenül összecsapnak ukrán tankokkal, általában helyt tudnak állni ellenfelükkel szemben. A T-62-esekről ugyanez eddig nem mondható el.

Eddig egyetlen olyan dokumentált eset sincs, hogy T-62-esek sikeresen győznének le akár gyalogsági alakulatokat, akár harcjárműveket Ukrajnában, eddig nagyon úgy tűnik, hogy kontakt után inkább hátrahagyják kezelőik ezeket a tankokat, ahelyett, hogy harcba szállnának velük kezelőik.

"Tyúkketreccel" felszerelt T-62M ukrán kézen. Forrás: Mil.gov.ua

Az Oryx összesítése szerint eddig 29 T-62M-et vesztettek az oroszok Ukrajnában, ebből mindössze öt olyan harckocsi volt, amely ellenséges tűz áldozatává vált, a maradékot mind elhagyták kezelőik, majd ukrán zsákmánnyá váltak.

Vagyis az oroszok T-62-es veszteségeinek 80%-át az okozza, hogy kezelőik egyszerűen hátrahagyják őket harc nélkül.

Annak, hogy ez miért van így, egyetlen, könnyen érthető oka van: a harckocsik kezelőszemélyzete nem akar 60 éves járművekkel harcolni a modern páncéltörő rendszerek ellen, függetlenül attól, mennyire modernizálják őket.

Az ukránok ennek persze örülnek: egy olyan ország, amelyik létezéséért harcol, minden haditechnikát hasznosít, amit csak ér, a zsákmányolt T-62-eseket is szinte mind elvontatták, későbbi felhasználás céljával. Mindazonáltal a volt kommunista blokk, elsősorban a lengyel adományoknak köszönhetően az ukrán harckocsizó fegyvernem most már elsősorban modernizált T-72-esekkel van felszerelve, ezeket egészítik még ki a korábban is hatékonynak bizonyuló nyugati páncéltörő rakétarendszerek és régebbi, szovjet eredetű harckocsik.

A Kreml kényelmes bőrfoteleiből, esetleg egy facebookos kommentszekció előtt ülve tehát meg lehet állapítani azt, hogy „jó lesz az a sorkatonáknak,” amikor a T-62-es újbóli rendszeresítéséről döntenek, azonban az eddigi harctéri cselekmények alapján erősen úgy tűnik, hogy a modernizációs erőfeszítésbe ölt anyagi és technológiai források hosszabb távon az ukrán fegyveres erők képességeit fogják gazdagítani.

Címlapkép: a kudarcos afganisztáni szovjet intervenció egyik emléke: egy régi, szovjet harckocsikból álló roncstelep Kunduz környékén. Forrás: Getty Images