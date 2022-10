Repedezik a Kínai Népköztársaság propagandabirodalma? - Nagyon furcsa írást tett közzé a teljhatalmú elnök

A kínai társadalom számára újdonságot jelent, hogy tájékoztatást kap a nyilvános ellenvéleményről, és nem meglepő, hogy mindez a gazdasági és pénzügyi nehézségek, csalódottság és frusztráció hónapjai közepette történik.

A kínai államvezetésnek ilyen helyzetben kiemelten fontos az, hogy az állami médiát rövid pórázon tartsák, de úgy tűnik, hogy erre egyre kevésbé képesek. Amennyiben ez valóban így van, akkor a hatalom megtartásának egyik legerősebb eszközét veszítik el - ami különösen baljós kilátás egy olyan ország számára, amely történelmileg egyébként is hajlamos a széttagoltságra.

Köztudott, hogy Kína cenzúrázza a médiát. A kormányba vetett hit fenntartásához elengedhetetlen, hogy megválogassák, mit lássanak és olvassanak a lakosok. Ez a feladat természetesen jelentősen nehezebbé vált az internet és a közösségi médiaplatformok széles körű elterjedésével. Az internet szuverenitásáról szóló első, 2010-ben Hu Dzsintao elnök alatt kiadott fehér könyv szerint a szigorú ellenőrzések célja az volt, hogy megakadályozzák, hogy érzékeny államtitkok kerüljenek szivárogjanak ki. A következő néhány évben azonban világossá vált, hogy az intézkedéseket arra használták, hogy cenzúrázzák az emberek gondolatait a párttal, a kormánnyal és különösen az elnökkel kapcsolatban.

Breaking news: against Chinese President Xi JinpingAccording to reports, a guy lit himself on fire on the Haidian bridge in Beijing to express his displeasure with Xi Jinping's anti-coronavirus measures. #Protest

Hszi alatt a kormány egy lépéssel tovább ment, és az internetalapú médiát a kommunista párt propagandájának eszközeként használta.

Hszi számára természetesen kockázatot jelentett az, hogy a közösségi médiához való jobb hozzáférés következtében a lakosság az állam által elnyomott témákról is információkat szerezhet, mely aláássa a párt hitelességét, de az előnyök - az állami média minden formája feletti szigorított ellenőrzés, amely a párt egységének és a kormány stabilitásának egyfajta alapjává, hangszórójává változtatja a médiumokat - felülmúlták a kockázatokat.

Mint szinte minden más Kínában, a médiacenzúra is központosított. A legerősebb ellenőrző szerv a Kommunista Párt Központi Propaganda Osztálya (KPO), amely a Sajtó, Kiadványok, Rádió, Film és Televízió Állami Igazgatóságával együttműködve biztosítja, hogy a média minden tartalma a hivatalos pártdoktrínát támogassa. A KPO-t közel 100 évvel ezelőtt alapították, és azóta is működik, működését csak egyszer függesztették fel, a kulturális forradalom idején (1966-76). A KPO nem kevésbé erős, mint a rendőrség.

Úgy tervezték, hogy felhatalmazással rendelkezzen arra, hogy megvonjon minden finanszírozást azoktól a médiumoktól, amelyek nem felelnek meg teljes mértékben a hivatalos irányelveinek. Nyílt ellenszegülés esetén a médiumokat átszervezés vagy teljes bezárás fenyegeti.

China saw rare protests in 2022, from rallies against a banking fraud scandal to mortgage strikes and COVID lockdown protests. These come ahead of the Chinese Communist Party Congress, when Xi Jinping is likely to secure an unprecedented third term https://t.co/IpudP4h2fG