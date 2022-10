Ilyen káoszt még nem látott Britannia – Történelmi váltás jöhet?

A Boris Johnson lemondása miatt kiírt vezetőválasztás eredményét szeptember 5-én hirdették ki: a Konzervatív és Unionista Párt tagjainak szavazatai által a korábbi brit külügyminisztert, Liz Trusst választották meg a párt új vezetőjének, miután a voksok 57,4%-át megszerezve győzte le Rishi Sunak volt pénzügyminisztert.

Még hat hete sincs tehát annak, hogy Liz Truss lett az Egyesült Királyságot kormányzó toryk vezetője és az új brit miniszterelnöke; azonban a konzervatív vezető nem élvezte az új kormányfők által gyakran tapasztalt hirtelen népszerűségnövekedést, éppen ellenkezőleg:

Truss olyan népszerűtlenné vált, hogy könnyedén az Egyesült Királyság történetének legrövidebb ideig kormányzó miniszterelnökeként vonulhat be a történelemkönyvekbe.

De hogyan jutottunk idáig? A Truss-kabinet szeptember végén ismertette az adócsökkentésről szóló költségvetési tervezetet, amelyben a jövedelemadó általános kulcsának 20%-ról 19%-ra csökkentése, a legfelső jövedelmi sáv - évi 150 ezer fontos jövedelem felett - adókulcsának 45%-ról 40%-ra csökkentése, a társasági adó 25%-ra emelésének visszavonása - így 19%-on tartása - szerepelt. Bejelentették továbbá, hogy nem lép életbe jövőre a tervezett, osztalékjövedelmekre vonatkozó adóemelés sem, a bankszektor terén pedig deregulációs intézkedések kerültek elő.

Utóbbi mellett a legmagasabb jövedelműek adócsökkentése generálta a legnagyobb ellenkezést, a brit szakszervezetek pedig hevesen tiltakoztak a sztrájkjog - főként közlekedési vállalatokat érintő - korlátozása miatt. Az egykori konzervatív vezetőért, Margaret Thatcherért rajongó brit miniszterelnök mélységesen meg van győződve arról, hogy az alacsony adók gazdasági növekedéshez vezetnek. Az adócsökkentések bejelentése után történelmi mélypontig zuhant a font árfolyama: szeptember 26-án 1,03-ig gyengült a dollárral szemben; továbbá durva leértékelődés következett be a brit állampapírok piacán is.

Lépései nemcsak a befektetői bizalom csökkenésével, hanem a választópolgárok - alapból alacsony - bizalmának elvesztésével jártak. A YouGov szeptember 28-29. között készült felmérése szerint a Munkáspárt 54%-on, míg a Konzervatív Párt 21%-on állt. Ez 33 százalékpontos előnyt jelentett, amelyre az 1990-es évek vége óta nem volt példa Nagy-Britanniában.

Liz Truss végül meghátrálásra kényszerült, a kabinet október 3-án visszavonta a legfelső jövedelmi sávba tartozók adócsökkentésének tervezetét. Két nappal később, a Konzervatív Párt Birminghamben megtartott éves konferenciáján a miniszterelnök megpróbálta tompítani a káoszról szóló éles kritikákat, azonban kitartott az alacsony adók mellett, kifejtette hitvallását:

A konzervatív párt mindig is az alacsony adók pártja lesz. Az adócsökkentés a helyes erkölcsileg és gazdaságilag is. Erkölcsileg azért, mert az állam nem a saját pénzét költi. Az emberek pénzét költi. Gazdaságilag azért, mert ha az emberek többet tartanak meg a saját pénzükből, akkor arra ösztönzik őket, hogy többet foglalkozzanak azzal, amihez a legjobban értenek. Ez az, ami növeli a gazdaságot. Ha a kormány túl nagy szerepet játszik, az emberek kisebbnek érzik magukat. A magas adók miatt úgy érzik, kevésbé éri meg ledolgozni azt a plusz órát, jobb állást keresni vagy saját vállalkozást alapítani. Barátaim, ezért csökkentjük az adókat.

A társasági adót 19%-on tartjuk, ami a legalacsonyabb a G20-ban

- jelentette ki.

Tény, hogy a 45%-os adókulcs eltörlése elterelte a figyelmet növekedési tervünk fő részeiről. Ezért nem folytatjuk tovább. Megértettem és meghallgattam

- mondta el a fordulatról Truss a birminghami pártkonferencián.

Nemrég azonban újabb politikai bomba robbant: a tory kormányfő nemcsak "meghallgatott" és visszakozott, hanem kirúgta Kwasi Kwarteng pénzügyminisztert. A konzervatív Ian Macleod mögött, aki 30 nappal azután halt meg szívrohamban, hogy 1970-ben átvette a tisztséget, Kwarteng a második legrövidebb ideig, mindössze 38 napig töltötte be a pozíciót. Kwarteng a szakértők szerint elnagyolt költségvetési és gazdasági hatástanulmányt mellékelt az adócsökkentési intézkedések ismertetéséhez. Érdemes megjegyezni, hogy Kwasi Kwarteng állítólag azt mondta a birminghami rendezvényen egy tory képviselőtársának, hogy szerinte a miniszterelnök túlélési esélye 40-60 százalék. Kwarteng később tagadta a médiában megjelent állítást.

Hihetetlenül sajnáltam, hogy elveszítjük őt. Ő egy nagyszerű barát, és osztja az elképzelésemet, hogy ezt az országot a növekedés útjára tereljük

- mondta Kwarteng leváltásának bejelentésekor Truss.

Truss emellett azt is bejelentette, hogy áprilistól mégis 25%-ra emelkedik a tárasági adó, amelynek 19%-on tartása mellett a szeptember 23-én bemutatott programcsomag, illetve birminghami beszédében maga a miniszterelnök is kiállt.

Ezt követően a tory frakció jobbszárnyához tartozó képviselők dühös WhatsApp-üzeneteket írtak, amelyekben a társasági adóval kapcsolatos legutóbbi fordulatát sérelmezték, miközben a tervezett költségvetésből több is összeomlott.

Liz Truss pártvezetői kampányának sarokköve volt az adócsökkentés és a növekedés, az újabb kaotikus fordulattal pedig a politikus amellett, hogy kevés a választók és a befektetők megnyugtatására,

már a keményvonalas támogatókat is magára haragította.

A sietve összehívott és feszült sajtótájékoztató - amelyen Truss mindössze négy kérdésre válaszolt, mielőtt 10 perc után távozott volna - tehát egyáltalán nem javított a hangulaton.

A miniszterelnök gyengeségét mutató jelnek tekinthető, hogy azt a Jeremy Huntot tette meg pénzügyminiszternek, aki a vezetőválasztás során ellenfele, Rishi Sunak mögé állt. Steve Brine, Hunt szövetségese a BBC-nek úgy fogalmazott, hogy míg Truss lesz az "elnök", addig Hunt lesz a kabinet "vezérigazgatója".

Hunt, amikor pénteken meghallotta, hogy "Liz Truss" akar vele beszélni, azt feltételezte, hogy ez egy tréfa. A két vezetőválasztáson is elbukó politikus ezután megszakította családi nyaralását Belgiumban, hogy átvegye a pénzügyminisztérium vezetését. Még aznap estére - Hunt kiterjedt médiakörútja után, amely során a minibüdzsé-tervezet nagy részét széttépte - sok westminsteri tudósító számára úgy tűnt, hogy mostantól Hunt, nem pedig Truss az, aki Nagy-Britanniát irányítja - írta le a helyzetet a The Times.

Soha nem tapasztaltam még ilyen lázas légkört, mint most

- mondta a Politico szerint egy veterán tory képviselő, aki Trusst támogatta a vezetőválasztási versenyben. Egy másik képviselő, aki szintén őt támogatta, úgy fogalmazott:

Olyan érzés, mintha vége lenne. Azt hiszem, jövő héten már nem lesz ott.

A források alapján a tory képviselők már vadul keresgélnek Truss leváltására szolgáló mechanizmusok és a helyébe ültethető jelöltek után. Bár a pártszabályok ezt bonyolulttá teszik, a szabályokat meg lehet változtatni, miközben egyre inkább az a kérdés, mikor távozik Truss, nem pedig az, hogy eltávolításra kerül-e. Bennfentesek szerint az egyetlen erőssége jelenleg az, hogy nincs nyilvánvaló utódja.

Az 1922-es Bizottság kincstárnoka, Geoffrey Clifton-Brown szerint, ha Liz Truss, Halloween napján megjelenő új pénzügyi terve nem elégíti ki a piacokat, akkor

neki annyi.

'A huge amount rests on Liz Truss' financial statement.'1922 Committee Treasurer, Sir Geoffrey Clifton-Brown says if Liz Truss' new financial plan coming out on Halloween day doesn't satisfy the markets, 'she's gone'. @mattfrei