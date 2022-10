Száz évvel Mussolini hatalomra jutása után posztfasiszták alakítanak kormányt Olaszországban – Kísért a Hitler-csatlós diktátor szelleme?

1945 óta először nyert posztfasiszta (múltú) párt választást Olaszországban. Az Olaszország Fivérei vezetője, Giorgia Meloni 1996-ban egy nyilvánosságra került videóban még az egykori fasiszta diktátort, Benito Mussolinit dicsérte, azonban az utóbbi években igyekezett hagyományos konzervatív erővé átfazonírozni pártját. Mussolini kultusza ugyanakkor egyre erősebb Olaszországban, és egyfajta nosztalgia alakult ki a Mussolini-korszak iránt, amelytől megpróbálják leválasztani a diktátor Hitlerrel kötött szövetségét. Közben egy új könyv brit levéltári kutatások alapján azt állítja, az Egyesült Királyság tevékenyen közreműködött Mussolini száz évvel ezelőtti hatalomra jutásában, jelentős pénzösszegekkel is támogatva a fasiszta mozgalmárt.

Posztfasiszta múlt

Giorgia Meloni és pártja, az Olaszország Fivérei (Fratelli d'Italia – FdI) szeptember 25-én győzelmet aratott az olasz parlamenti választásokon, ezzel

első ízben nyert választást Olaszországban olyan párt, melynek gyökerei a posztfasiszta mozgalomba nyúlnak vissza.

Az FdI elődszervezetének ugyanis az az 1946-ban, a néhai diktátor, Benito Mussolini hívei alapította és 1995-ben megszűnt posztfasiszta Olasz Szociális Mozgalmat (Movimento Sociale Italiano – MSI) tartják, melynek ifjúsági szervezetéhez egyébként Meloni 15 évesen csatlakozott.

Az MSI 1995-ben Nemzeti Szövetség (Alleanza Nazionale – AN) néven alakult újjá, Meloni később ennek is tagja lett, illetve a párt ifjúsági szervezetének elnöke is volt. A párt 2001-ben belépett Silvio Berlusconi kormányába, vezetője, Gianfranco Fini 2001 és 2006 között miniszterelnök-helyettes is volt. Berlusconi 2008-ban kérte föl Melonit ifjúsági miniszternek negyedik kormányába, amely feladatát 2008 és 2011 között látta el.

A Nemzeti Szövetség 2009-ben beolvadt Berlusconi új pártjába, a Szabadság Népébe (Il Popolo della Libertà – PdL), de Meloni társaival együtt 2012-ben kilépett ebből a pártból, és létrehozta az Olaszország Fivéreit. Hogy az összeolvadások és kiválások ellenére jelezze, hogy folytonosságot tart fent az Olasz Szociális Mozgalommal és a Nemzeti Szövetséggel, az FdI megtartotta a két elődpárt emblémáját, az olasz trikolór színeiben pompázó lángot. (Az FdI-től jobbra létezik egy párt, amely nemcsak logójában, hanem nevében is őrzi ezt a hagyományt, ez a Háromszínű Láng Szociális Mozgalom, amelyet az MSI felbomlása után annak radikálisabb szárnya alapított.)

Az Olaszország Fivérei 2017 előtt használt logója, amely tartalmazza az Olasz Szociális Mozgalom (MSI) és a Nemzeti Szövetség (Alleanza Nazionale) emblémáját is. A jelenleg használatos logóból az elődpártok neve kikerült, de az olasz trikolórban pompázó láng megmaradt. Forrás: Wikimedia Commons

Ahogy azonban az FdI egyre közelebb került ahhoz, hogy kormányra kerüljön, úgy Meloni egyre inkább „néppártosítani” igyekezett a 2018-as választásokon még csak 4 százalékot elért mozgalmát, és hangsúlyozta, hogy nem szélsőjobboldali pártról van szó, hanem a brit torykhoz hasonló konzervatív pártról. Ahogy azonban a szélsőjobbról a középre igyekvő pártoknál lenni szokott, a múlt még sokáig kísért.

Így Melonitól elővették egy 1996-os videós interjúját, amelyben azt mondta:

Szerintem Mussolini jó politikus volt. Mindent, amit tett, azt Olaszországért tette. Nem volt hozzá hasonló politikus az elmúlt ötven évben.

Az FdI egy másik tagjáról, Calogero Pisanóról pedig nem sokkal a választások előtt az derült ki, hogy nyolc évvel korábban egy közösségi médiás kommentárjában „nagy államférfinek” nevezte Mussolini szövetségesét, Adolf Hitlert. Az FdI rögtön fel is függesztette Pisano párttagságát.

Az FdI-nek jelenleg is tagja Benito Mussolini egyik dédunokája, Rachele Mussolini, aki tavaly októberben fölényes győzelmet aratott az önkormányzati választásokon, és így második ciklusát kezdhette meg a római városi tanácsban. Mussolini megjegyezte, szerinte nem családneve miatt szavazták rá ennyien, hanem mert első ciklusában keményen dolgozott.

Élő Mussolini-kultusz

Mussolini a Bologna központú Emilia-Romagna tartomány ma mintegy 6000 fős városában, Predappióban született 1883-ban, és 1945-ös meglincselése után itt is temették el. Sírhelye körül mauzóleum épült, amely az olasz fasiszták fő zarándokhelyévé vált mind a mai napig, évente több mint 70 ezer látogatót vonz. (Predappio egyik testvérvárosa egyébként Kenderes, Horthy Miklós szülővárosa és sírjának helyszíne.) Predappióban számos szuvenírárus működik, akik Mussolini arcképével ellátott bögréket, hűtőmágneseket, a néhai diktátort ábrázoló kis fej- és mellszobrokat árulnak.

Mussolini síremléke Predappióban a diktátor fejszobrával. Forrás: Wikimedia Commons

De hogy lehet, hogy Mussolini nem vált olyan persona non gratává, mint Hitler? Bár a fasiszta diktátor Hitler legfőbb szövetségese volt, sőt a náci diktátor kezdetben Mussolinit tekintette példaképének és őt másolta (például a rómaiaktól vett fasiszta köszöntést, a rézsútosan felemelt kart), a Mussolini-féle diktatúra korántsem volt olyan totális és vérengző, mint Hitleré. Az olasz fasizmus ideológiájának nem volt része az, ami a nemzetiszocializmust olyannyira ördögivé tette: a fajelmélet és a faji alapú antiszemitizmus. Az olaszországi zsidók elhurcolása és legyilkolása is csak akkor kezdődött el, mikor 1943-ban a németek megszállták az ország északi részét, és létrehozták a Saló központú Olasz Szociális Köztársaság nevű bábállamot. Igaz, ennek vezetőjének Mussolinit tették meg.

Mussolini tehát nem esett olyan kiátkozás alá Olaszországban, mint Hitler Németországban, így fordulhatott elő, hogy egy köztudottan posztfasiszta múltú párt kerüljön hatalomra, amelynek vezetője ráadásul korábban még dicsérte is Mussolinit.

Látható azonban az is, hogy Hitlerről pozitív kontextusban beszélni még Olaszországban sem fér bele.

Sokan, akik ma is nagy államférfinak tartják Mussolinit, társadalompolitikáját dicsérik, miközben hibának tartják a Hitlerrel kötött szövetségét. Egy 2021-es IPSOS-felmérés szerint a 16 és 25 közöttiek 66 százaléka azt mondta, a fasiszta rezsim olyan diktatúra, amely elítélést érdemel, de amely előnyökkel is járt Olaszország számára.

Benito Mussolini és Adolf Hitler találkozója Münchenben 1940 júniusában. Eva Braun fotója. Forrás: Wikimedia Commons

Brit segítséggel lett Olaszország vezetője Mussolini?

Az olasz fasiszták számára fontos ünnep közeleg, október 31-én lesz ugyanis, hogy Mussolini éppen 100 éve jutott hatalomra, miután csapataival bemasírozott Rómába. Az esemény „marcia su Roma” (menetelés Rómába) néven vált ismertté, bár klasszikus államcsínyről nem beszélhetünk, III. Viktor Emánuel olasz király ugyanis egy kaotikus helyzetben előbb kérte föl Mussolinit kormányalakításra, ő pedig fasiszta feketeingeseivel csak ezután vonult végig az olasz főváros utcáin 1922 októberének utolsó napján.

Egy új olasz könyv, a Nero di Londra brit archívumokban végzett kutatásokra alapozva azt állítja, hogy

a brit kormány és a brit titkosszolgálatok segítettek Mussolini gyors hatalomra jutásában és a marcia su Roma megszervezésében.

A könyv szerint a római brit nagykövet, Sir Ronald Graham kapcsolatban állt a fasiszta vezetőkkel a hatalomátvétel előtti napokban, akik a félig angol származású olasz arisztokrata, Romeo Adriano Gallenga Stuart perugiai kastélyában gyűltek össze. Az arisztokrata a könyv szerint a brit titkosszolgálat informátora volt. A könyv szerzői, Giovanni Fasanella és Mario José Cereghino úgy vélik, a brit nagykövet hasznos tanácsokkal szolgált a fasisztáknak a hatalomátvétel idején. Graham a menetelést követően találkozott is az újdonsült diktátorral, Londonba pedig elismerő jelentést küldött róla, mondván, lenyűgözte a Mussoliniből áradó „fegyelem”.

De tanácsoknál többről is szó volt. Sir Samuel Hoare, aki a brit titkosszolgálat római vezetője volt 1917-ben és 1918-ban, később elmondta, hogy az Egyesült Királyság pénzzel segítette a fasiszta párt létrejöttét és a római menetelést. De miért állt érdekében Londonnak Mussolini támogatása? Nos, 1917-ben járunk, Olaszország az antanthatalmak – Nagy-Britannia, Franciaország, Oroszország, illetve az abban az évben becsatlakozó Egyesült Államok – oldalán harcol Németország és az Osztrák–Magyar Monarchia ellen. Mussolini már az I. világháború kitörése után Olaszország háborúba való belépésének nagy propagálója volt, ezért 1914 végén kizárták a háborúellenes szocialista pártból, melynek korábban tagja volt.

Mussolini mint bersaglieri (mesterlövész) az I. világháborúban. Forrás: Wikimedia Commons

1917-ben, miután sebesülten tért vissza a frontról, Mussolini folytatta 1914-ben általa alapított háborúpárti lap, az Il Popolo d'Italia (Olaszország Népe) szerkesztését, mely lapot

legalább egy éven keresztül Hoare közvetítésével az egyik brit titkosszolgálat, az MI5 heti 100 fonttal (ez ma több millió forintnak felelne meg) támogatott meg.

(Az erről szóló bizonyítékok már 2001-ben napvilágot láttak.) A brit támogatásnak megvolt a racionális indoka: London ugyanis attól tartott, hogy Olaszország kilép a háborúból, ahogy azt majd Oroszország teszi a bolsevik hatalomátvételt követően, Mussoliniben pedig azt a befolyásos személyt látták, aki ezt megakadályozhatja.

Mussolini, akit személyesen Hoare választott ki és szervezett be, nemcsak háborúpárti propagandát folytatott, hanem háborús veteránokat küldött békepárti tiltakozásokra, hogy megfélemlítse a demonstrálókat. A módszerrel állítólag maga Hoare ismertette meg, aki korábban a brit baloldali gyűlések erőszakkal történő szétverésében jeleskedett. Hoare később a Lord Templewood nevet vette föl, és 1954-es emlékirataiban írt először Mussolini beszervezéséről.

Sir Samuel Hoare. Forrás: Wikimedia Commons

A fasiszta vezér brit támogatása aztán az I. világháború után is megmaradt, London ugyanis azt remélte, hogy Mussolini révén stratégiai előnyre tehetnek szert a mediterrán térségben (az Egyesült Királyság akkoriban Gibraltár mellett Málta és Ciprus szigetét, valamint Palesztinát is birtokolta).

Hoare még egyszer szerepet játszott Mussolini életében, mikor az akkoriban a brit külügyminiszteri posztot elfoglaló politikus a francia miniszterelnökkel, Pierre Lavallal kötött titkos paktumot arról, hogy Etiópiát (Abesszíniát) felosztanák, és egy részét a fasiszta Olaszországnak adnák. Mussolini 1935–36-ban vívta az úgynevezett abesszíniai háborút Etiópiáért, melynek eredményeként az afrikai ország 1941-ig olasz megszállás alá került. Miután a Hoare–Laval-paktum kiszivárgott, Nagy-Britanniában nagy botrány tört ki, ami Hoare lemondásához vezetett. (A paktum másik szerzője, Pierre Laval francia kormányfő később a náci kollaboráns francia Vichy-kormány miniszterelnöke lett, és mint árulót végezték ki 1945-ben.)

Bár 1922-ben még jó ötletnek tűnt Mussolini brit támogatása, később bebizonyosodott, hogy rossz lóra tettek, hiszen a fasiszta Olaszország a hitleri Németország mellett lépett be a II. világháborúba, többek között éppen az Egyesült Királyság ellen.

Címlapkép: Szuvenírbolt Predappióban Benito Mussolini arcképeit ábrázoló bögrékkel. Oliver Weiken/picture alliance via Getty Images