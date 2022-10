A világ egyik legjobb páncélosát kapta meg Magyarország – Itt van 5 érdekes tény az új magyar fegyverről

A hétvégén hivatalosan is átvette az első Lynx gyalogsági harcjárművet a Magyar Honvédség, ezután pedig bemutatták az eszközt a Hősök terén a nyilvánosság előtt is. A Rheinmetall IFV-je kategóriáján belül az egyik legmodernebb a világon, Magyarország az első olyan ország, amely rendszeresíti a páncélost és hamarosan a tömeggyártása is megindulhat itthon. Talán azt is érdemes megjegyezni, hogy a rendszerbe állított, honvédségi Lynx felszereltségéből adódóan igencsak máshogy néz ki, mint az a prototípus, melyet a korábbi bemutatókon láthattunk. Íme 5 fontos tény a Magyar Honvédség új gyalogsági harcjárművéről és a döntéshozók hozzá kapcsolódó terveiről.

1. Rendszeresítési és gyártási számok A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a zalaegerszegi Lynx harcjármûgyár épületének és elkészült moduljainak ünnepélyes átadóján a zalaegerszegi ZalaZONE Ipari Park Rheinmetall gyárépületében 2022. március 26-án. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán A hétvégén hivatalosan is átadták a Magyar Honvédségnek az első Rheinmetall KF41 Lynx gyalogsági harcjárművet, majd volt a Hősök terén egy nyilvános bemutató, ahol bárki megtekinthette több más honvédségi eszköz mellett az új IFV-t is. A Magyar Honvédség összesen 218 Lynx gyalogsági harcjárművet tervez rendszeresíteni, ebből korábbi tervek szerint 172 páncélost gyártanak majd Magyarországon, Zalaegerszegen. A Rheinmetall Hungary gyártóüzemének épületét nyáron átadták, a harcjárművek sorozatgyártása várhatóan 2023-ban indul majd el. A gyár információink szerint évi 45 Lynxet lesz képes előállítani, később pedig újfajta katonai járművek és civil célú eszközök gyártása is az üzembe költözhet. A gyártásra egyrészt azért kerül sor, hogy Magyarország önellátó legyen, másrészt pedig azért, hogy az exportképességgel valamennyire megtérüljön a beruházás. A teljes beruházás értéke 2 milliárd euró, a Lynxnek első körben hétféle variánsa kerül rendszeresítésre. Nem kizárt, hogy később a Lynx-platform további fejlesztésére is sor kerül majd Magyarországon: a járműtípus drónindítót, önvezető képességet kaphat, illetve integrálhatják rá a Skyranger légvédelmi rendszert is. Kapcsolódó cikkünk 2022. 10. 11. Teljesen átépítette a Rheinmetall a Lynx-páncélost - Zsíros megrendelésre számítanak Amerikától 2. Magyarország az első rendszeresítő A Lynx KF41 harcjármû az átadási ünnepségen a Petõfi Sándor Laktanyában 2022. október 15-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd Magyarország az első olyan ország, amely hadrendbe állítja a Lynx IFV-t az egész világon és a sorozatgyártás is itt indul meg először. Hazánkon kívül tárgyal még a Rheinmetall Ausztráliával, az Egyesült Államokkal, Görögországgal is a harcjárművek rendszeresítéséről, illetve Irak is jelezte érdeklődését az eszköz beszerzése iránt. Bár Ausztráliában és Görögországban erős befutónak tűnik a járműtípus, végleges megállapodás még nincs a beszerzésről, az Egyesült Államokban pedig az OMFV-programban nagyon erős a verseny az Oskosh, a BAE és a GDLS termékeivel szemben. Kapcsolódó cikkünk 2022. 10. 11. Teljesen átépítette a Rheinmetall a Lynx-páncélost - Zsíros megrendelésre számítanak Amerikától A tét nagy: Ausztráliban 450, Görögországban legalább 500, az Egyesült Államokban vélhetően több mint 6200 jármű beszerzéséért megy a harc. Mivel Magyarországon lesz először sorozatgyártó-üzem és a döntéshozók exportképességgel is számolnak, nem kizárt, hogy ezekre a megrendelésekre itthonról is szállítanak majd bizonyos komponenseket, esetleg kisebb számban kész járműveket is. 3. Látványosan más, mint a prototípus A Lynx egyik "promó" verziója a Rheinmetall sajtóanyagában. Forrás: Rheinmetall Press Kit Azoknak, akik figyelemmel kísérték a Lynx magyarországi életútját, biztosan feltűnt, hogy a hétvégén átadásra került KF14-es igencsak más, mint azok a prototípus- / pilot-járművek, melyeket a Bakonyban, a Zalazone-ban, vagy a kecskeméti repülőnapokon lehetett látni. És nem egyedül a felfestett álcamintában van eltérés. A most átadott jármű már teljes egészében a Magyar Honvédség igényeinek megfelelően van átalakítva, így fegyverzetét és védelmi rendszereit tekintve is részben eltér a korábban bemutatott prototípusoktól. A most átadásra került eszköz: a 30 vagy 35 milliméteres gépágyú és a 7,62 milliméteres párhuzamosított géppuska mellett kapott egy távirányítású fegyverállványt (RCWS) is, amely felszerelhető 12,7 milliméteres vagy 7,62 milliméteres géppuskával, vagy egy 40 milliméteres gránátvetővel. A korábbi pilot-változatok egy részén nem volt látható az RCWS.

Fel van szerelve „Rosy" álcázórendszerrel, melynek célja 40 milliméteres füstgránátokkal rejteni a járművet, a "demó" változaton ez sem volt látható. Érdekes amúgy, hogy eltérő információk érhetők el egyes, belső komponensekkel kapcsolatosan. A Honvédelem.hu hivatalos, Lynxet beharangozó cikkében például az volt olvasható, hogy a járműben egy 1463 lóerős Liebherr D9612 dízelmotor található, a Hősök terén felállított transzparens szerint azonban 800/850 kilowattos motor került bele, amely a meglepően igényesen összerakott magyar Lynx Wikipedia cikk szerint megegyezik az ausztrál haderőnek felajánlott, Liebherr D976 dízelmotor teljesítményével. Ugyanakkor azt is fontos megjegyezni, hogy a Lynx motorja is moduláris, a nyomatékváltóval együtt harci körülmények között, egy órán belül cserélhető. Ezek alapján a jármű végsebessége 65-70 kilométer / óra, hatótávolsága 410-600 kilométer – ezekről az adatokról a hivatalos kommunikáció szintén eltér. 4. Az elektronika a lelke mindennek A Lynx belső tere, egy korábbi promófotón, itt a gyalogosok szállítására alkalmas részleg látható, elöl a vezetőfülke, ami sajnos pont nem látható rendesen. Forrás: Rheinmetall Press Kit A Lynx olyan értelemben is modern harcjármű, hogy a legénységet komplex elektronikai rendszerek segítik a helyzetfelismerésben és a navigációban, ami komoly szintugrás a korábbi, hidegháborús szovjet technikához képest. Apró nyílások helyett tehát elsősorban kamerákkal integrált, számítógépes rendszerekre támaszkodik a kezelőszemélyzet, amely jelentősen megnöveli a harctéri tájékozódó képességet. A Honvédelem.hu cikke elég részletesen kibontja ennek technikai részleteit: a jármű lelkét egy úgynevezett SAS (Situational Awareness System) rendszer adja, amely kameramodulok segítségével egységes harcászati képpé alakítja a jármű környezetét a kezelőszemélyzet elé vetítve azt digitális formában. A parancsnok és az irányzó a SEOSS-2 stabilizált elektrooptikai felderítőrendszerek különféle változatait használja, ezzel együtt elektronikus rendszerekkel tudják mozgatni a tornyot és az RCWS-t is. A vezetőt pedig nappali és infravörös kamerarendszerek segítik majd a munkában. A jármű tehát inkább hasonlít majd egy guruló számítógépre, mint a régi, szovjet haditechnikánál megszokott hangos, olajos, nagyrészt manuálisan kezelt páncélosra. Azt a nagyközönség előtt nem mutatták meg, pontosan milyen a harcjármű kezelőfelülete, de régebbi látványterveken, fotókon láthattunk már Lynxet belülről. Repost from MoritzPTK - KF41 Lynx interior. @MatthewsECLIPS — Gregory (Knowles) September 6, 2020 5. Elveszett képesség tér vissza Magyar BMP-1-esek egy közös holland-magyar hadgyakorlaton, 1997-ben. Fotó: Staffotografen Directie Voorlichting Ministerie van Defensie via Wikimedia Commons Ellentétben Görögországgal, Ausztráliával, Amerikával, Magyarország a szovjet gyártmányú BMP-1-esek hadrendből való kivonása óta nem rendelkezik dedikált gyalogsági harcjárművekkel. A Lynxek hadrendbe állításával az MH elveszett képességet pótol. A Lynx kezelőszemélyzete három fő, emellett nyolc gyalogos és felszerelésük szállítására alkalmas. A gyalogsági harcjárművek (IFV-k) feladata gyalogsági alakulatok szállítása és tűztámogatása, erre a célra a honvédség a BMP-k kivonása óta a szovjet / orosz gyártmányú BTR-80A harcjárműveket használja. A Lynx azonban amellett, hogy lényegesen modernebb, jóval ütőképesebb fegyverzettel is rendelkezik, mint akár a régi BMP-k, akár az aránylag jól karbantartott BTR-ek. Integrált Spike-rakétarendszerének köszönhetően a Lynx akár jelentősen megerősített fedezékek vagy harckocsik ellen is fel tudja venni hatékonyan a harcot. Hosszabb távon valószínűleg a BTR-ek is mennek, a kerekes többcélú páncélozott harcjárművek feladatkörét pedig egy Rheinmetall-lal partnerségben fejlesztendő, legfrissebb információk szerint „Hitron" névre hallgató, 8x8-as jármű adja majd. A jármű a 2020-as évek második felében állhat szolgálatba. Kapcsolódó cikkünk 2021. 01. 06. Teljesen új fejezetet nyithat meg Magyarország a harcjárműgyártásban Címlapkép: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd