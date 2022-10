Szép csendben épül az újabb Putyin-csatlós diktatúra – Szabályos leszámolás kezdődött az egyházzal szemben

Nicaragua messze nem szerepel annyit a világsajtó címlapjain, mint Oroszország, Venezuela, Észak-Korea vagy Irán, hiszen egy mindössze 6,6 millió fős, gazdaságilag jelentéktelen országról van szó, amely érdemben nem tud beleszólni a nagy geopolitikai folyamatokba. Az egykori kommunista gerillából lett többszörös elnök, Daniel Ortega azonban egyre látványosabban hívja fel a világ figyelmét országára: összerúgta a port az Egyesült Államokkal és az Európai Unióval, megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Tajvannal és Hollandiával, eddig utolsó országként elismerte Pekinget, és hangosan kiáll Oroszország ukrajnai inváziója mellett. Eközben a diktatúra egyre elnyomóbbá válik: lényegében megsemmisítették az ellenzéket, a független médiát, legújabban pedig koncentrált támadást indítottak a katolikus egyház ellen a mélyen vallásos országban. Menekülő apácák, őrizetbe vett püspök, összeesküvésért letartóztatott papok – az egyházüldözés miatt már Ferenc pápának is meg kellett szólalnia.

Véres diktatúra épül Közép-Amerikában

Nicaragua a közép-amerikai földnyelven elhelyezkedő, nagyjából 6,6 millió lakosú spanyolajkú ország, Latin-Amerika egyik legszegényebb és legzavarosabb történelmű állama. Délről Costa Rica, északról Honduras határolja, fővárosa Managua, melynek belvárosa 90 százalékban megsemmisült egy 1972-es földrengésben. Nicaragua volt eddig az utolsó ország, amely megvonta Tajvantól, azaz a Kínai Köztársaságtól diplomáciai elismerését, és fölvette a kapcsolatot a Kínai Népköztársasággal.

Amiért mostanában a világsajtó címlapjaira kerül, az Daniel Ortega elnök egyre durvuló diktatúrája. Nicaragua az utóbbi hónapokban szisztematikusan szigeteli el magát a Nyugattól: a marxista gyökerű elnök egyházüldözésbe kezdett, ami Ferenc pápát is megszólalásra késztette, összerúgta a port az Egyesült Államokkal és az Európai Unióval, és megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Hollandiával.

A közép-amerikai országban az ellenzék egyre keményebb üldöztetésnek van kitéve, és szabályos menekültáradat indult el a szomszédos Costa Ricába.

Az ortegai diktatúra véres fordulata 2018 tavaszán következett be, mikor tüntetések törtek ki a gazdasági intézkedések miatt, amelyeket a karhatalom durván elfojtott, 355 ember halálát okozva. Azóta több tízezren menekültek el az országból. A nicaraguai helyzet a brazíliai elnökválasztási kampányban is téma lett: Jair Bolsonaro elnök azzal vádolta ugyanis ellenfelét, Lula da Silvát, hogy az ortegaihoz hasonló diktatúrát és egyházüldözést készít elő, ha győz. Lula, aki korábban valóban jó kapcsolatokat ápolt Ortegával, ezért igyekszik eltávolítani magát a nicaraguai diktátortól.

Daniel Ortega nicaraguai és Lula da Silva brazil elnök 2010-ben. Forrás: Agência Brasil / Wikimedia Commons

Gerillavezérből diktátor

Az 1945-ben született José Daniel Ortega Saavedra a 60-as évek elején, még kamaszként csatlakozott az 1961-ben létrejött Szandinista Nemzeti Felszabadítási Fronthoz (FSLN). A szandinisták nevüket Augusto César Sandinóról kapták, aki a Nicaragua Egyesült Államok általi megszállása elleni felkelést vezette 1927 és 1933 között. A mozgalom fegyveresen küzdött a Washington által támogatott Anastasio Somoza Debayle diktatúrája ellen, mígnem 1979-ben megdöntötték hatalmát. (Somoza ezt követően Paraguayba menekült, ahol egy évvel később szandinista merénylet áldozata lett.)

Ortega a 60-as évek elejétől egyre feljebb jutott a fegyveres mozgalom ranglétráján. 1967-ben azonban részt vett egy fegyveres bankrablásban, amely után elfogták, és egészen 1974-ig börtönben ült. Ekkor több társával együtt somozista túszokra cserélték ki, így szabadulhatott ki a börtönből, és került kubai száműzetésbe. A száműzetést arra használta föl, hogy a gerillafelkeléssel hatalomra került Fidel Castro kommunista diktatúrájában elsajátítsa a gerillahadviselést, illetve magába szívja a marxizmus-leninizmus téziseit. (Castro címét – Comandante – Ortega hívei ma is előszeretettel alkalmazzák vezetőjükre, Comandante Danielnek nevezve őt.)

Fidel Castro kubai diktátor (középen) és Daniel Ortega, a nicaraguai junta koordinátora (a kép jobbszélén) 1984. február 16-án a spanyolországi Moncloa-palotában. Forrás: Wikimedia Commons

Miután kellően kiképezték, titokban visszaküldték Nicaraguába, ahol újra fölvette a Somoza-diktatúra elleni harcot. Az 1979-es sikeres hatalomdöntést követően átmeneti kormány alakult a közép-amerikai országban, amelynek koordinátora 1981-ben Ortega lett, ezzel de facto a kezébe került az ország vezetése.

1984-ben aztán elnökké választották, amely tisztségét először 1985 és 1990 között töltötte be.

Somoza 1979-es elüldözése nem hozott nyugalmat az országban, ugyanis a baloldali hatalommal szemben rögtön jobboldali felkelés bontakozott ki. Számos felkelőcsoport jött létre az országban, amelyeket összefoglaló néven az „ellenforradalom” (contrarrevolución) szóból kontráknak neveztek. A kontrák a Ronald Reagan vezette Egyesült Államok hathatós támogatását élvezték, egy részüket maga a CIA képezte ki, Washington ugyanis abban az időben mindent elkövetett annak érdekében, hogy hidegháború idején a kommunista modell ne terjedjen túl Kubán a közép-amerikai és karib-tengeri régióban. A hágai Nemzetközi Bíróság későbbi ítéletében kijelentette, az Egyesült Államok megsértette a nemzetközi jogot a nicaraguai beavatkozással.

A szandinisták és a kontrák küzdelme, amely több tízezer ember életét követelte, 1989-ben megegyezéssel ért véget, melynek értelmében elnökválasztást tartottak. 1990-ben Ortega ellenfele, Violeta Chamorro meglepetésre 55 százalékos győzelmet aratott, ezzel ő lett Nicaragua első és mindeddig egyetlen női vezetője. Ortega ellenzékbe vonult, majd 1995-ben és 2001-ben is elvesztette az elnökválasztást.

Az egykori gerillavezérnek azonban mindez nem szegte kedvét, és 16 évnyi ellenzéki lét után 2006-ban megnyerte az elnökválasztást. Győzelme részben annak volt köszönhető, hogy Ortega eltávolodott kommunista gyökereitől, sőt a megbékélés jegyében egy volt kontrát választott maga mellé alelnöknek, Jaime Morales Carazót. A régi-új elnök rájött, hogy a mélyen katolikus országban vallás- és egyházellenességgel demokratikus választásokon nem nyerhet, ezért marxista szlogenjeit a „Kereszténység, szocializmus, szolidaritás” jelszóra cserélte, és kijelentette

Jézus Krisztus a hősöm most.

A mérsékeltté és katolikussá fazonírozott elnökből azonban szép lassan újra kibújt a kommunista gerillavezér, csak most már hatalmi eszközökkel küzdhetett a hatalomért. 2009-ben a legfelsőbb bíróság alkotmánymódosítással lehetővé tette Ortega számára, hogy harmadszor is elnök legyen, 2011-ben újra meg is választották. Egy következő alkotmánymódosítással pedig azt is elérte, hogy három egymást követő államfői ciklust töltsön be, így 2016-ban már negyedik elnökségét kezdhette meg.

2016-os győzelme után még börtönévei alatt megismert feleségét és harcostársát, a költő Rosario Murillót tette meg alelnökének, így Ortega és Murillo egyfajta közép-amerikai Underwood-házaspárként uralja Nicaraguát mind a mai napig. A hitvesek kapcsolatát az sem árnyékolta be, hogy Murillo első házasságából született lánya, Zoilamérica 1998-ban azzal vádolta meg mostohaapját, Ortegát, hogy gyerekkorában szexuálisan molesztálta. Az anya lányával szemben férje mellé állt, akinek hírnevét ugyan megtépázta a botrány, de évekkel később így is elnökké választották. Zoilamérica később Costa Ricába menekült, és a mai napig ott él száműzetésben.

A 2021. november 7-én tartott elnökválasztáson már egyáltalán nem volt kétséges Ortega győzelme, számos ellenfelét ugyanis a rendőrség letartóztatta, pártjaikat pedig betiltották.

A 2018-as, véres kézzel levert tüntetések után már amúgy is számos ellenzéki vonult száműzetésbe, így lényegében látszatválasztást tartottak, amelyen a diktátor 75 százalékos eredménnyel biztosította be a hatalmát. Azonban a most 76 éves elnöknek ez sem volt elég, és azóta az utolsó hatalomtól független bástyák szisztematikus ledöntésébe kezdett.

Magasabb fordulatszámra kapcsolt az ellenzékkel, a médiával és a katolikus egyházzal szembeni represszió

Az elmúlt egy évben összesen 46 ellenzéki politikust vagy kormánykritikus személyt, köztük 7 elnökjelöltet tartóztattak le, és akár 13 évig is terjedő börtönbüntetéssel sújtották őket. A parlament több mint ezer alapítványt és civil szervezetet mondott ki törvénytelennek, azon az alapon, hogy egy 2020-ban elfogadott törvény alapján nem nyilvánították magukat külföldi ügynöknek – ez a módszer a putyini Oroszországból lehet ismerős.

A még független média ellen is koncentrált támadás indult, miután 2018 óta már 200 újságíró hagyta el az országot. A rendőrség megszállta a csaknem 100 éve működő, jelenleg ellenzéki La Prensa című lap székhelyét, vezetőjét börtönbe vetették, újságíróik száműzetésbe vonultak, ahonnan online folytatják működésüket. Szeptember közepén az összes kábelszolgáltatónál letiltották a CNN spanyol adását, a CNN en Espanolt. Bezárták a katolikus egyház országos tévécsatornáját és még számos egyházi sajtóterméket.

A római katolikus egyház elleni támadások a nyár folyamán szintén szintet léptek.

Júliusban a kalkuttai Teréz anya által alapított Szeretet Misszionáriusai nevű rend apácái gyalog menekültek Costa Ricába, miután betiltották a rendet, mondván, nem akkreditálták magukat szociális segítségnyújtási tevékenységre. Augusztusban Matagalpa püspökét, Rolando Alvarezt, valamint több papját és szeminaristáját tartóztatták le. A szandinista párt alelnöke „hamis prófétának” nevezte Alvarezt, az alelnök/first lady pedig beszédeiben bűnnek titulálta a püspökök kormánykritikus megnyilvánulásait.

Külön említést érdemel az Ortegával szemben kritikus közgazdász, Javier Álvarez esete, aki Nicaraguából Costa Ricába menekült. A diktatúrának azonban ez sem volt elég, hanem összeesküvés és álhírek terjesztése miatt szeptemberben őrizetbe vették Álvarez feleségét, lányát és vejét, és a hírhedt El Chipote börtönbe zárták őket, ahol állítólag kínozzák a rabokat. A száműzetésbe menekült közgazdász azt mondta, levelet kapott a nicaraguai hatóságoktól, mely szerint addig fogják őket börtönben tartani, amíg ő föl nem adja magát.

A túszejtésnek eme állami formáját a nicaraguai diktatúra nem az első esetben alkalmazza. Nemrég szintén őrizetbe vették az egyik ellenzéki szervezet 2018-ban Costa Ricába menekült vezetőjének fivérét. Az érintett ellenzéki vezető, Dulce María Porras szerint a kormány olyan módszereket alkalmaz, mint a drogkartellek. Porras fivérét szintén összeesküvéssel és álhírek terjesztésével vádolják, ahogy a Matagalpa püspökével együtt letartóztatott négy papot, két szeminaristát és egy operatőrt is.

Álvarez családjának ügye már nemzetközi hullámokat is vetett, a közgazdász felesége és lánya ugyanis nicaraguai-francia kettős állampolgárok. A francia külügyminisztérium a múlt héten bejelentette, engedélyt kértek, hogy meglátogassák a börtönben a két nőt. Választ Managuától azonban egyelőre nem kaptak, ahogy információt sem a fogvatartottak állapotáról. A francia külügyminisztérium mély aggodalmát fejezte ki az esettel kapcsolatban. Maga Álvarez először azt gondolta, hogy föladja magát, de később meggyőzték róla, hogy semmi garancia nincs arra, hogy ha ezt megteszi, családja kiszabadul. A közgazdász most nemzetközi szervezetek és a francia kormány közbenjárását kéri.

Tüntetés Nicaraguában Daniel Ortega ellen 2018. május 9-én. Forrás: Jorge Mejía peralta / Wikimedia Commons

A Nyugattal összerúgta a port, Putyin és Kína felé fordul Ortega

Nicaragua nemzetközi elszigetelődése egyre gyorsabb és látványosabb, de nem úgy tűnik, mintha ez különösebben zavarná Ortegát, sőt mintha örömmel tenne rá újabb és újabb lapáttal. Miközben a Nyugattal összerúgja a port, a putyini Oroszországgal és Kínával egyre szorosabbra fogja kapcsolatait.

Managua szeptember elején persona non gratának nyilvánította az Európai Unió nicaraguai nagykövetét, Bettina Muscheidt-ot, aki három nappal ezt követően el is hagyta az országot. A nem kívánatos személynek nyilvánítás oka az volt, hogy az ENSZ Közgyűlésén az EU delegációja a politikai okokból fogva tartottak szabadon bocsátását követelte.

Hollandiával szemben még tovább ment az ortegai diktatúra: megszakította a diplomáciai kapcsolatokat az uniós országgal, amiért az korábban bírálta a nicaraguai politikai helyzetet. A kormány szerint az „intervencionista és újkolonialista” európai ország sértegette és folyamatosan sértegeti a nicaraguai családokat.

Nicaragua természetesen az Egyesült Államokkal is összerúgta a port. Rosario Murillo szeptember végén bejelentette, nem fogadják el az Egyesült Államok újonnan kinevezett nagykövetét, Hugo Rodriguezt.

A római katolikus egyházzal szembeni egyre durvább fellépéssel párhuzamosan a Vatikánnal való diplomáciai kapcsolatok is mélypontra jutottak. Még márciusban utasították ki a Szentszék managuai nagykövetét, Waldemar Sommertagot. Szeptember közepén Ferenc pápa is megszólalt a Nicaraguában üldözött egyháza ügyében, kérve a kormányt, hogy a Teréz anya-féle rend elüldözött apácái hadd térhessenek vissza az országba. Ferenc a 18 nővért „az evangélium forradalmárainak” nevezte.

Ortega a katolikus kritikákat szeptember végén azzal verte vissza, hogy „tökéletes diktatúrának” nevezte egyházat, mivel a hívek nem választhatják meg a pápát és más vezetőket.

Ha demokratikusak akarnak lenni, akkor kezdjék azzal, hogy a katolikusok a pápára, a bíborosokra, a püspökökre szavaznak

– jelentette ki a diktátor egy televíziós beszédében. Hozzátette, a püspökök és a papok „gyilkosok” és „puccsisták”, akik az „amerikai imperializmus” érdekében dolgoznak.

Az „amerikai imperializmussal” szemben Ortega szinte magától értetődően közeledik egyre inkább Vlagyimir Putyinhoz és Hszi Csin-pinghez. Miután Ortega tavaly novemberben megnyerte az elcsalt elnökválasztást, néhány héttel később máris megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Tajvannal, birtokba véve nagykövetségét és diplomáciai irodáit.

Daniel Ortega nicaraguai elnök feleségével és alelnökével, Rosario Murillóval (balra), illetve Tajvan elnökével, Caj Jing-vennel 2017. január 10-én. Forrás: a Kínai Köztársaság Elnöki Hivatala / Wikimedia Commons

Ortega már 1985-ben diplomáciai kapcsolatokat létesített a Kínai Népköztársasággal, de miután 1990-ben elvesztette az elnökválasztást, Nicaragua ismét a Kínai Köztársaságot ismerte el a hivatalos Kínaként. Ortega tavaly decemberben látta újra elérkezettnek az időt a Tajpejjel való szakításra és a Pekinggel való kapcsolatfelvételre. A kommunista Kína rögtön nagykövetséget is nyitott Managuában, és 1 millió adag Sinopharm-vakcinát ajándékozott Nicaraguának. Denis Moncada külügyminiszter, megköszönve az adományt, kijelentette, hogy „ideológiai rokonság” van a két ország között.

De nemcsak Kínával, Oroszországgal is egyre barátibb a viszony. Nicaragua az ukrajnai háború kapcsán látványosan Moszkva mellé állt. Ortega volt az első, aki, miután idén február 21-én, három nappal az ukrajnai invázió előtt Moszkva elismerte a Donyecki és Luhanszki Köztársaság nevű bábállamok függetlenségét, amelyeket azóta egy álnépszavazást követően annektált is, azt mondta, hogy Oroszország lépése helyes volt. Október 12-én pedig, amikor az ENSZ-ben a négy ukrajnai megye Oroszországhoz csatolásának elítéléséről szavaztak, mindössze négy ország állt nyíltan Oroszország mellé: Fehéroroszország, Szíria, Észak-Korea és Nicaragua.

Szeptember közepén az orosz és a nicaraguai kormány olyan szerződést kötött, melynek értelmében az orosz állami Szputnyik médiakonglomerátum tartalmait húsz nicaraguai tévécsatorna fogja sugározni, ezzel lényegében a közép-amerikai ország teljes lakossága orosz propagandát nézhet majd. A Szputnyik nemzetközi vezetője, Vaszilij Puskov szerint az együttműködés fontos

az Egyesült Államok és az európai országok által előidézett médiamanipuláció és gyűlöletkampányok közepette.

De Moszkva és Managua a katonai együttműködést is szorosabbra fűzte. Júniusban a nicaraguai kormány rendeletben tette lehetővé, hogy orosz katonák, repülőgépek és hajók állomásozzanak az ország területén kiképzés, bűnüldözés vagy katasztrófaelhárítás céljából. Nicaragua szeptember elején részt vett az Oroszországban zajló nemzetközi hadgyakorlaton, a Vosztok-2022-n is.

Szép csendben új latorállam születik.

Címlapkép: Daniel Ortega nicaraguai elnök üdvözli Vlagyimir Putyin orosz államfőt a managuai repülőtéren 2014. július 11-én. MTI/EPA/Nicaraguai elnöki hivatal/Cesar Perez