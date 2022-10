Az orosz hatóságok szerint Putyin legfőbb hazai ellenfele szigorúan zárt börtönéből követett el bűncselekményeket

Az alvilág géniusza vagyok. Moriarty professzor semmi hozzám képest

– utalt Twitter-posztjában Navalnij ironikusan a Sherlock Holmes-történetek főgonoszára.

1/8 I am a genius of the underworld. Professor Moriarty is no match for me. You all thought I had been isolated in prison for two years, but it turns out I was actively committing crimes. Luckily, the Investigative Committee was vigilant and didn't miss a thing. {:url}