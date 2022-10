Rishi Sunak: Mély gazdasági válsággal nézünk szembe, nehéz döntések jönnek

Miután Liz Truss megtartotta búcsúbeszédét, majd ellátogatott a Buckingham-palotába, hogy hivatalosan is közölje lemondását III. Károly királlyal, nem sokkal dél után Rishi Sunak járt a brit uralkodó londoni rezidenciáján. III. Károly felkérte Sunakot a kormányalakításra, az új miniszterelnök pedig a Downing Street 10. előtt tartotta meg első nyilvános beszédét mint kormányfő. Sunak beszédjének központjában a gazdasági válság kihívása állt. A tory vezető jelezte: nehéz döntések fognak jönni. Sunak kommunikációja - ahogyan megválasztása is - egyszerre szólt a brit választópolgárok egészének, illetve egy szűkebb körnek: a tory képviselőknek és a konzervatív szavazóknak. Beszédében jól érezhetően megcímezte a Konzervatív Párttal szemben bizalmatlanok mellett a párton belüli egység szempontjából fontos csoportokat, politikusokat is.

Történelmi felkérés a Buckingham-palotában

Rishi Sunak brit helyi idő szerint 12:10 előtt pár perccel érkezett meg a Buckingham Palotába, ahol III. Károly király fogadta. Az alapból történelmi jelentőségű esemény több okból is történelmi volt: Rishi Sunak az első indiai - egyúttal az első ázsiai - származású brit miniszterelnök;

42 éves kora által a legfiatalabb brit kormányfő a modernkori brit politikatörténetben;

továbbá ez volt az első alkalom, hogy III. Károly kért fel egy képviselőt a kormányalakításra.

Rishi Sunak arrives at Buckingham Palace for his first audience with King Charles III, where he will be officially appointed prime minister.Latest updates: Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube https://t.co/WUnquWvHqf — Sky (News) October 25, 2022

The King received The Rt Hon Rishi Sunak MP at Buckingham Palace today.His Majesty asked him to form a new Administration. Mr. Sunak accepted His Majesty's offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/UnT3jMS8so — The (Royal) October 25, 2022

Beszéd a Downing Street 10. előtt

Az a helyes, ha elmagyarázom, miért állok itt, mint az Önök új miniszterelnöke. Jelenleg országunk mély gazdasági válsággal néz szembe

- kezdte meg beszédét Rishi Sunak, az új brit miniszterelnök.

Sunak kiemelte, hogy még érződnek a világjárvány utóhatásai, Putyin ukrajnai háborúja pedig világszerte destabilizálta az energiapiacokat és az ellátási láncokat.

Szeretnék tisztelettel adózni elődöm, Liz Truss előtt. nem tévedett, amikor az ország növekedését akarta javítani. Ez nemes cél. És csodáltam a változás megvalósítása iránti nyugthatatlanságát. De néhány hiba történt. Nem rossz szándékból vagy rossz szándékkal. Épp ellenkezőleg. De mégis hibák

- mondta elődje, Liz Truss kormányzása kapcsán, egyértelműen a kaotikus adócsökkentési tervezetre utalva Sunak.

És részben azért is választottak meg pártom vezetőjévé és az önök miniszterelnökévé, hogy ezeket kijavítsam. És ez a munka azonnal elkezdődik. A gazdasági stabilitást és a bizalmat helyezem a kormány programjának középpontjába. Ez azt jelenti, hogy nehéz döntések fognak jönni

- jelölte ki prioritását, és jelezte előre a gazdasági nehézségek miatt várható nehéz döntéseket.

De látták, hogy a Covid idején mindent megtettem, amit csak tudtam, hogy megvédjem az embereket és a vállalkozásokat, például a szabadságolási programokkal. Mindig vannak korlátok, most még inkább, mint valaha, de ezt megígérem önöknek: Ugyanezt az együttérzést fogom hozni a ma előttünk álló kihívásoknál is

- fejtette ki hozzáállását.

Sunak kijelentette továbbá, hogy az általa vezetett kormány nem fogja a következő generációt olyan adósságba vinni, amelyet a mostani generáció nem tud kifizetni.

Nem szavakkal, hanem tettekkel fogom egyesíteni az országot. Nap mint nap azért fogok dolgozni, hogy eredményeket érjek el Önöknek. Ez a kormány minden szinten tisztességes, professzionális és elszámoltatható lesz. A bizalmat ki kell érdemelni. És én ki fogom érdemelni az önökét

- fogalmazta meg hitvallását.

A vezetőválasztási kampányhoz hasonlóan Sunak most is figyelmet fordított arra, hogy Boris Johnson támogatóit is megszólítsa:

Mindig hálás leszek Boris Johnsonnak a miniszterelnökként elért hihetetlen eredményeiért, és nagyra becsülöm melegszívűségét és nagylelkűségét. És tudom, hogy ő is egyetértene azzal, hogy a pártom által 2019-ben megszerzett mandátum nem egyetlen személy kizárólagos tulajdona, ez a mandátum mindannyiunké, és mindannyiunkat egyesít. És ennek a mandátumnak a szíve a mi manifesztónk

Sunak ezzel nemcsak a párt johnosonita jobbszárnyának üzent, hanem azoknak is akik általános választás kiírását sürgetik.

Az ellenzéket vezető Munkáspárt szerint Sunaknak és a konzervatívoknak nincsen mandátuma, kellő politikai felhatalmazása az ország vezetésére. A legutóbbi általános választás óta Sunak már a harmadik konzervatív miniszterelnök, és míg Trusst a brit választópolgárok alig 0,3%-át kitevő tory párttagok választhatták meg, most Sunak esetében a 357 főt jelentő alsóházi konzervatív parlamenti frakciónak volt beleszólása.

Meg kell jegyezni, hogy a Konzervatív Párt jelenlegi támogatottsága, a párton belüli ellentétek és a gazdasági nehézségek miatt politikai szempontból érthető a közvélemény-kutatásokat toronymagasan vezető munkáspártiak követelése, azonban alkotmányjogi szempontból a miniszterelnök ilyen jellegű leváltása teljesen rendben van. Ennek az az oka, hogy nem prezidenciális, vagyis elnöki rendszerről beszélünk, a végrehajtó hatalom fejét jelentő miniszterelnököt nem közvetlenül választják meg. A miniszterelnök első az egyenlők között, csak az válhat brit parlamenti képviselővé, majd miniszterelnökké, aki egyéni választókerületében győzelmet aratott. Természetesen a pártvezetőknek ez több okból sem okoz problémát, azonban vezető pozíciójuk addig stabil, ameddig parlamenti frakciójukban támogatottságot élveznek.

Az előző brit parlamenti választáson tehát hivatalosan nem Boris Johnson, hanem a brit parlamenti választókerületeket képviselő politikusok szereztek mandátumot, a többséget megszerző konzervatív párt frakciójának tagjai pedig most úgy döntöttek: Rishi Sunak mögé állnak be.

Meg fogom tartani az ígéretét: erősebb NHS, jobb iskolák, biztonságosabb utcák. A határaink ellenőrzése, a környezetünk védelme, a fegyveres erőink támogatása, a felzárkóztatás és egy olyan gazdaság kiépítése, amely kihasználja a Brexit lehetőségeit, ahol a vállalkozások befektetnek, innoválnak és munkahelyeket teremtenek

- sorolta fel Sunak a manifesztó és kormánya ígéreteit.

Sunak ismét hangsúlyozta a világjárvány és a háború okozta nehézségeket, majd reflektált a Konzervatív Párttal szembeni bizalmatlanságra is.

És azt is megértem, hogy a történtek után még sokat kell tennem a bizalom helyreállításáért. Csak annyit mondhatok, hogy nem vagyok megrémülve. Tudom, hogy milyen magas tisztséget vállaltam el, és remélem, hogy meg tudok felelni a követelményeknek. De amikor eljön a lehetőség, hogy szolgálj, nem kérdőjelezheted meg a pillanatot, csak a hajlandóságodat

- bölcselkedett Sunak.

Ezért állok itt Önök előtt, készen arra, hogy hazánkat a jövőbe vezessem. Hogy az önök igényeit a politika fölé helyezzem. Hogy olyan kormányt építsek, amely pártom legjobb hagyományait képviseli. Együtt hihetetlen dolgokat érhetünk el. Olyan jövőt fogunk teremteni, amely méltó az áldozatokhoz, amelyeket oly sokan hoztak. És kitöltjük a holnapot, és az azt követő mindennapokat reménnyel. Köszönöm

- zárta kormányfőként megtartott első beszédét az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, Rishi Sunak.

Sunak kommunikációja - ahogyan megválasztása is - egyszerre szólt a brit választópolgárok egészének, illetve egy szűkebb körnek: a tory képviselőknek és a konzervatív szavazóknak.

Beszédében jól érezhetően megcímezte a Konzervatív Párttal szemben bizalmatlanok mellett a párton belüli egység szempontjából fontos csoportokat, politikusokat is.

