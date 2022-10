Elképesztő ütemben hullik Ukrajnában az oroszok legjobb harci helikoptere – Mégis mi történhetett?

A héten érdekes jelentést adott ki a brit védelmi minisztérium: megállapították, hogy az oroszok már olyan sok Ka-52-es harci helikoptert elvesztettek Ukrajnában, hogy a teljes flotta mintegy 25%-a megsemmisült. Bár a számokról lehet vitatkozni, annyi tény, hogy annak ellenére, hogy egy kifejezetten modern harci helikoptertípusról van szó, meglepően nagy számban hullanak a Ka-52-esek Ukrajnában; lényegesen több "Aligátor" veszett eddig oda, mint Mi-24/35-ös – olyan gépek, melyek felváltására tervezték a modernebb forgószárnyast. Arról, hogy miért veszik oda ilyen sok Ka-52-es Ukrajnában, többféle magyarázat van, de jó eséllyel nem a technikával van a legnagyobb baj.

Tényleg nagyon sok Ka-52-es elhullott már Ukrajnában

A brit védelmi minisztérium minden nap ad ki jelentéseket az ukrajnai háborúval kapcsolatosan: alapvetően elmondható, hogy nagy része ezeknek a riportoknak az orosz haderő hiányosságaira, hibáira mutat rá, erőteljesen szkeptikus hangnemben.

A kedden kiadott jelentésük annyiban is érdekes volt, hogy kiderült belőle, hogy a brit védelmi minisztérium is erősen támaszkodik nyilvánosan fellelhető, internetes információforrásokra, hiszen egy olyan számot közöltek, amely az ukrajnai háborús veszteségekkel foglalkozó Oryx szakportál gyűjtéséből van. (Valamiért etikátlan módon nem hivatkozták le, hogy az Oryxról van az adat, de az egyezés miatt ez teljesen világos.)

A jelentés lényege az volt, hogy az orosz haderő eddig 23 Ka-52-es harci helikoptert vesztett el Ukrajnában – ezek a gépek adják az Ukrajnában elvesztett összes orosz forgószárnyas repülőgép mintegy felét.

Russian Ka-52 Pilot ejects after taking direct hit from MANPAD #Ukraine — OSINT (UKRAINE) October 25, 2022

Arról többször is írtunk, hogy az Oryx fényképekkel, dátumbélyeggel összegzi az orosz (és ukrán) veszteségeket, ezért nem csak „bemondásra” közölnek adatokat, mint például az ukrán védelmi minisztérium: a 23-as veszteségszám tehát bizonyított, teljesen valós. Mivel nem minden lelőtt helikopterről készül fénykép, ezért a valós veszteség ennél is magasabb lehet.

Ami érdekes még, hogy a britek arról is írnak, hogy az orosz légierő a háború előtt összesen 90 Ka-52-essel rendelkezett, így tehát a teljes állomány 25%-a elveszett.

Azt nem tudni, hogy a 90-es szám honnan van, elképzelhető, hogy ez a britek saját becslése. Ahogy más fegyvernemek esetén, lehetetlen pontosan megmondani, hány működőképes harci helikopterrel rendelkeznek az oroszok, hiszen a hivatalos kommunikált adatok nyilván kozmetikázott számok, a valós adat pedig titkosított.

Ami viszont még nagyon érdekes a számokkal kapcsolatosan: az Oryx adatbázisa szerint eddig összesen 52 katonai helikoptert vesztettek el bizonyítottan az oroszok Ukrajnában, ebből 49 helikopter volt beazonosítható típusú.

Tehát az azonosítható orosz helikopterveszteségek 46%-át Ka-52-esek adják, ami egészen elképesztően magas szám.

Vagyis lényegesen több "Aligátor" hullott eddig el a harcokban, mint a lényegesen korszerűtlenebb Mi-24-esek, Mi-35-ösök, vagy Mi-8 / 17-esek.

Close up footage of the Russian Ka-52 helicopter downed by the Ukrainian Army in Hostomel. pic.twitter.com/WuIAc6lpll — Visegrád (24) February 24, 2022

Ez elvileg tényleg egy jó gép

Ahogy fentebb is írtuk, a Ka-52-es (NATO-hívójel: Hokum, orosz hívójel: Aligátor) egy aránylag modern és ütőképes harci helikopter: mozgékony, gyors, jól felszerelt különféle, kifejezetten légvédelmi rakéták elhárítására specializálódott védelmi rendszerekkel. Mindenképpen modernebb, mint a Mi-24 / 35-ös, melynek célja hasonló feladatkörök betöltése.

Alapvetően elmondható, hogy a harci helikopterek fő feladata jól felfegyverzett, megerősített páncélvédettségű földi célpontok támadása; elsősorban harcjárművek, tankok, statikus védelmi rendszerek elleni harcra találták ki őket. Ennek fejében jelentős védettséggel, tűzerővel és mobilitással rendelkeznek.

Ka-52 engaging a pair of Ukrainian vehicles. pic.twitter.com/WMU6KXYDTZ — Taurevanime (@Taurevanime) October 25, 2022

A Ka-52-es esetén a pilótafülkét például megerősített páncélzat védi, amely elvileg képes ellenállni még egy 23 milliméteres gépágyú tüzének is, az elektronikus harcászati rendszerek figyelmeztetik a pilótát, ha légvédelmi rendszer fogta be a gépet, de még a radarokat is képes bőven azelőtt azonosítani, hogy a gép a légvédelem hatókörébe kerülne. Többféle ellenintézkedés is található a forgószárnyason, amely képes akár teljesen eltéríteni az ellenséges légvédelmi rakétákat, mielőtt becsapódnak a gépbe. Széljegyzeten annyit érdemes még megjegyezni, hogy a Ka-52-es a világ első olyan harci helikoptere, melyből szükség esetén katapultálni tud a pilóta. Ami érdekes még, hogy a Ka-52-es lényegesen mobilisebb, mint a kortárs „konkurens” harci helikopter, a Mil Mi-28-asa.

Ezen a videón például azt lehet látni, ahogy egy élvonalbelinek számító, L370 „Vitebszk” védelmi rendszer aktiválódik, ahogy egy ukrán vállról indítható légvédelmi rendszerrel (MANPADS) próbálják lelőni a gépet – látható, hogy a rendszer működik, meg is védi a pilóta életét és a gép integritását.

Rus Ka-52 taarruz helikopterinin Vitebsk L370 DIRCM sistemi sayesinde Ukraynalı askerler tarafından ateşlenen MANPADSten kurtulmayı başardığı anlar. pic.twitter.com/bxysT1pvVN — Mehmet (Turgut) June 30, 2022

Miért vesztenek mégis ilyen sok Ka-52-est az oroszok?

Az "Aligátor" tehát egyáltalán nem rossz gép. Lényegesen modernebb és ütőképesebb, mint bármilyen harci helikopter, amellyel az ukránok rendelkeznek (az ő flottájuk gerincét szovjet gyártmányú Mi-24-esek adják), mégis aránylag magasak az orosz veszteségek.

A legfőbb magyarázat erre ismét az orosz hadvezetés által alábecsült emberi tényező lehet, nem pedig a technikai feltételek hiánya.

A brit hírszerzés arról spekulál, hogy egyszerűen rosszul használják az oroszok a Ka-52-eseket: szárazföldi alakulatok tűztámogatására használják a gépeket, olyan területeken, ahol jelentős az esélye annak, hogy ellenséges légvédelmi tevékenység működik. A britek megállapítják: ilyen helyzetben illene tüzérségre támaszkodni harci helikopterek helyett, de vissza-visszatérő módon megállapítják a londoni szakértők, hogy az oroszok fogytán vannak a lőszerből, ezért hajtanak végre ilyen kockázatos küldetéseket.

Az is lehet, hogy a pilóták képzettségével (is) problémák vannak. Évek óta olvasni nyugati elemzéseket arról, hogy az orosz pilóták aránylag keveset repülnek békeidőben nyugati „kollégáikhoz” képest, a háború elhúzódása és az orosz veszteségek miatt pedig biztosan még inkább hiány van a jó szakemberekből. Az is lehet, hogy maguk a pilóták is túlságosan bíznak a Ka-52-es elhárítórendszereiben, ezért szívesebben mennek bele kockázatosabb manőverekbe, harci cselekményekbe. Az "Aligátor" védelmi rendszerei valóban hatékonyak, de ez nem jelenti azt, hogy tökéletesen immunissá teszik a forgószárnyast a légvédelmi tűzzel szemben.

A képzettség hiányára, és a technikába vetett túlzott bizalomra enged következtetni az, hogy legalább kettő (!) Ka-52-est lelőttek már az ukránok szárazföldi harcjárművek megsemmisítésére való Sztuhna-P páncéltörő rakétarendszerekkel. Ezeket a rakétákat könnyedén elkerülhették volna a Ka-52-esek, ha a pilóták nem egyhelyben lebegnek gépeikkel a műveleti terület közepén.

Reportedly another video of a Ukrainian Stugna-P ATGM strike on a Russian Ka-52 helicopter. https://t.co/gfhJTfPLcL — Rob (Lee) April 30, 2022

Az is fontos, hogy Ukrajna nyugati támogatói jelentős mennyiségű vállról indítható légvédelmi rakétaindítót (elsősorban Stingereket) küldtek az ukrán fegyveres erőknek. Bár ezeknek a rendszereknek a célkereső képességük közel sem olyan szofisztikált, mint mondjuk egy frissen beszerzett IRIS-T SLM-rendszernek, nagy előnyük, hogy az indítót kezelő gyalogosok magas mobilitás mellett tudnak működni, adott esetben könnyen el tudnak rejtőzni, pozíciót tudnak váltani.

Vannak például ukrán crossmotoros, buggys alakulatok, amelyek MANPADS-rendszerekkel begurulnak ellenséges területre, elrejtőznek egy erődben, tüzet nyitnak az orosz repülőgépekre, majd pozíciót váltanak. Az ilyen alakulatok észlelése sok esetben még modern elektronikus harcászati rendszerekkel is csak azután történik meg, hogy már kilőtték a rakétát.

Territorial Defense member acting as a mobile air defense unit on a motorbike with armed with 9K310 Igla-1 MANPADS #Ukraine — OSINT (al-averga) April 7, 2022

Ami még tényező lehet az, hogy nyolc hónapnyi folyamatos harctéri terhelés kezdi megviselni műszakilag is a helikoptereket, kezd akadozni az alkatrész-ellátás, a védelmi rendszerek üzemeltetéséhez szükséges komponensek utánpótlása. Az Oroszországot érintő nemzetközi szankciók a hadiiparra is kihatással vannak, a helikopterek pedig igencsak high-tech eszközöknek számítanak, melyek gyártását és utánpótlását szándékosan igyekszik ellehetetleníteni az Egyesült Államok és szövetségesei.

Oroszbarát körökben gyakran érvelnek azzal, hogy titokban amúgy szankcióállóra fejlesztették az orosz hadiipar modern termékeit (pl. a Szu-57-eseket, T-90M-eket, T-14-eseket), de a Ka-52-es konstrukciója még bőven azelőtti időkbe nyúlik vissza, hogy a viszony a Nyugat és Oroszország közt (ismét) elmérgesedett volna. A helikoptertípus fejlesztése még az 1980-as években indult meg, az első Ka-52-esek gyártása az 1990-es évek második felében kezdődött, az első gépek pedig a 2010-es évek elején álltak hivatalosan hadrendbe.

Így tehát a Ka-52-es (egyelőre) valószínűleg nem szankcióálló, az állomány pedig, ha emberi mulasztás, hibák miatt, ha nem, de folyamatosan fogy Ukrajna egén.

Címlapkép: Getty Images