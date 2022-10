Brutális kampány után kerül sor elnökválasztásra a világ egyik legnagyobb országában, de lehet, hogy a legrosszabb még csak ezután jön

Október 30-án, vasárnap tartják az elnökválasztás második fordulóját Latin-Amerika legnagyobb és a világ hetedik legnépesebb országában, Brazíliában. A jelenleg regnáló elnök, a jobboldali Jair Messias Bolsonaro legfőbb kihívója a baloldali Luiz Inácio Lula da Silva, aki 2003 és 2010 között már kormányozta az Európai Unió összterületénél kétszer nagyobb államot. A tét az, hogy ki fogja vezetni a világ 12. legnagyobb gazdaságát, amelynek fontos szerepe van Dél-Amerika stabilitása szempontjából. Azonban Brazíliában az instabilitás jelei mutatkoznak: a két jelölt nagyon durva kampányt folytatott egymás ellen, Bolsonaro egy szövetségese pedig fegyverrel támadt az őt letartóztatni kívánó rendőrökre. Mivel a jelenlegi elnök korábban utalt rá, hogy nem fogja elfogadni az eredményt, ha nem ő nyer, sokan attól tartanak, hogy Lula győzelme esetén elszabadult a pokol Brazíliában.

Szoros eredmény után szoros küzdelem

A brazíliai elnökválasztás október 2-án tartott első fordulójának eredménye az egész világot meglepte, annak ellenére, hogy papírforma szerint a baloldali Luiz Inácio Lula da Silva nyert a jelenleg regnáló elnökkel, Jair Messias Bolsonaróval szemben. Azonban a közvéleménykutatások sokkal nagyobb különbséget mutattak kettőjük között, mint ami végül bekövetkezett. Míg a végül 48,4 százalékot szerző Lula szavazati arányát a felmérések jól megtippelték, az inkumbens államfőt meglepően alulmérték: 43,2 százalékot szerzett, pedig a legtöbb kutatás alig több mint 30 százalékos eredményt jósolt neki. Ráadásul az elnökválasztással egyszerre tartott törvényhozási választásokon Bolsonaro egyes szövetségesei akár 20 százalékponttal jobb eredményt is elértek, mint amekkorát a felmérések előrejeleztek.

Az első forduló után a közvéleménykutatók nem is győztek meakulpázni, Bolsonaro alulbecslésében azonban nem egyedül ők és módszereik felelősek. Egyrészt az elnök és támogatói durva támadásokat intéztek a kutatócégek ellen, akiket Lula kiszolgálóinak tartanak, Bolsonaro például saját magának a mérésekkel szemben 60 százalékos győzelmet jósolt. Az államfő hívei körében így meglehetős bizalmatlanság alakulhatott ki a közvéleménykutatók iránt, ezért sokan valószínűleg rácsapták a telefont a kérdezőbiztosokra. Mindez pedig egy ördögi körhöz vezet: minél alacsonyobbra mérik Bolsonarót, hívei annál kevésbé bíznak a kutatócégekben, amelyek ezért még inkább alul fogják mérni a jelenlegi elnököt.

A bizalmatlanság ördögi köre mellett más tényezők is belejátszhattak a közvéleménykutatók kudarcába. Így a jobboldali populista jelöltek szavazói eleve hajlamosabbak „rejtőzködni” a felmérésekben, mint azt Donald Trump 2016-os meglepő győzelme is mutatta. Az is valószínű, hogy a két esélyes mellett elinduló többi jelölt támogatói a szavazófülke magányában végül Bolsonaróra húzták az x-et. A közvéleménykutatókat az sem segítette, hogy 2010 óta nem volt népszámlálás az országban, így viszont nehezen tudnak olyan felmérést készíteni, amely megfelelően reprezentálja a brazil társadalmat. Emellett Lulára visszaüthetett saját sikere a közvéleménykutatásokban: mivel néhány felmérés már első fordulós győzelmet (a szavazatok több mint 50 százalékával) is megelőlegezett neki, ez elaltathatta a kevésbé elkötelezett baloldali szavazókat, Bolsonaro kevésbé elkötelezett híveit viszont mozgósíthatta.

A két forduló között készült felmérések már szorosabb küzdelmet mutatnak, igaz, most már csak Lula és Bolsonaro van versenyben. Egy szerdán kijött felmérés szerint 53:47 százalék az állás a kihívó javára, ráadásul Lula még egy százalékponttal növelte is előnyét egy hét alatt. Bár ez a növekedés még hibahatáron belül van, más kutatások is azt mutatják, hogy

némileg nőtt Lula előnye a két forduló között.

Egy csütörtöki felmérés 49 százalékot ad Lulának és 44 százalékot Bolsonarónak (ebben a felmérésben a nem biztos szavazók is szerepelnek, ezért nem jön ki a 100 százalék). Egy másik, ugyancsak csütörtökön közzétett kutatás szerint 53,2 : 46,8 az állás Lula javára.

Vlagyimir Putyin orosz és Jair Bolsonaro brazil elnök 2019-ben. Marcos Corrêa / Palácio do Planalto / Wikimedia Commons

Durva kampány

A két jelölt között brutális kampány bontakozott ki, melynek során egészen abszurd vádak is elhangzottak a másik féllel szemben.

Az álhírek és az alaptalan vádaskodások olyan szintre léptek, hogy már az országos választási hatóság is kénytelen volt lépni az ügyben.

Így például jelentős bírságot vetnek ki azokra az online portálokra, amelyek nem hajlandók levenni a hamisnak ítélt információkat: két óra után indul a számlálás, és óránként nő a büntetési tétel. A választások előtt 48 órával pedig betiltanak minden internetes politikai hirdetést.

A Legfelsőbb Választási Bíróság (TSE) már több durva hirdetést is töröltetett, az egyik például Lulát a Sátánnal való cimborálással vádolta, a másik szerint Bolsonaro a kannibalizmust támogatja. A TSE megtiltotta, hogy Lulát „tolvajnak” vagy „korruptnak” nevezzék. A baloldali jelölt ugyanis 2003 és 2010 között már volt elnök, 2017-ben azonban pénzmosás és korrupció miatt vonták eljárás alá, majd 2018-ban és 2019-ben összesen 580 napot ült börtönben. Időközben azonban a bíróság visszavonta az ítéletet, és tisztázta a volt elnököt a vádak alól: erre hivatkozva döntött a TSE a mostani tiltás mellett.

Bolsonaro hívei szerint ez azonban a szólásszabadság korlátozását jelenti, emellett azon is felháborodtak, hogy a választási bíróság viszont azt nem tiltotta meg, hogy „népirtással” vádolják Bolsonarót, amiért Brazília a világ egyik legrosszabb koronavírus-halálozási adatával rendelkezik. Egyébként többek között azért is, mert az elnök sokáig nem vette komolyan a járványt, majd pedig oltásszkeptikus kijelentéseket tett, például azt, hogy a vakcinák AIDS-et okoznak.

Bolsonaro már az első forduló előtti kampányban megvádolta azzal Lulát, hogy ha hatalomra lép, vallás- és egyházellenes lépéseket tesz majd, templomokat zárat be, papokat börtönöztet be, és szabad folyást enged az abortusznak. Az elnök többek között arra hivatkozott, hogy Lula jó barátja Daniel Ortega baloldali nicaraguai elnöknek, aki példátlan egyházüldözésbe kezdett hazájában.

Lula tagadta a feltételezéseket, visszamutatva korábbi elnöki ciklusára, amikor semmi bántódás nem érte az egyházakat. Bolsonaro nem is annyira a lakosság nagyobb részét kitevő római katolikusokat – akik 51 százalékban támogatják Lulát – akarja eltántorítani Lulától, hanem inkább a dinamikusan növekvő számú, ma a lakosság mintegy egynegyedét kitevő protestáns evangéliumi keresztényeket, akiknek általában jobban tetszik a regnáló elnök konzervatív programja – 62 százalékuk áll Bolsonaro, 38 százalékuk Lula mellett. A baloldali jelölt ellenfele vádjaira válaszul levelet írt az evangéliumi keresztényeknek, amelyben biztosította őket, hogy potenciális elnöksége alatt is megmarad a teljes vallásszabadság, továbbá hogy ellenzi az abortusz legalizálását – ezt a kérdést a törvényhozásra fogja bízni.

Barack Obama amerikai és Lula da Silva brazil elnök találkozója a Fehér Házban 2009. március 14-én. Pete Souza / Fehér Ház / Wikimedia Commons

Lövöldöző szövetségese miatt fájhat Bolsonaro feje

Bolsonarónak a közvéleménykutatásokban tapasztalt utolsó heti visszaesése részben egy október 23-i, vasárnapi incidensnek tudható be, amikor egy korábbi parlamenti képviselő gránátot dobott, illetve lövéseket adott le azokra a rendőrökre, akik házához tartottak, hogy letartóztassák. Az expolitikus, Roberto Jefferson házi őrizetben volt, mert eljárás folyt ellene álhírek terjesztése miatt. Letartóztatását a legfelsőbb bíróság azért rendelte el, mert egy bíró ellen fogalmazott meg bírálatot egy videóban, és ezzel megsértette a házi őrizet feltételeit. Jefferson később megadta magát.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 10. 24. Le akarták tartóztatni, gránátot dobott a rendőrökre egy korábbi parlamenti képviselő Brazíliában

Bolsonaro elnök rögtön elhatárolódott a tettől, és „banditának” nevezte azokat, akik rendőrökre lőnek. Bár fogadkozott, hogy semmi köze Jeffersonhoz, hamar kiderült, hogy az államfő korábban kétszer is fogadta az elnöki palotában Jeffersont, amiről felvételek is készültek.

É sério q não podemos postar fotos de Roberto Jefferson com Bolsonaro!? pic.twitter.com/Q9w26FKUgf — Gustav () October 24, 2022

Lula és kampánystábja rögtön kihasználta ezt, az elnökjelölt az Instagramon azt írta:

Roberto Jefferson nemcsak bűnöző, hanem ellenfelünk egyik legfőbb szövetségese is.

Brazíliában amúgy is komoly problémát jelent a fegyveres erőszak – vannak olyan favelák, ahova a rendőrség sem meri betenni a lábát –,

Jefferson tette pedig ismét felkeltette a félelmeket, hogy az elnökválasztás erőszakba fordulhat.

Az első forduló előtt Bolsonaro már áttételesen utalt rá, hogy nem fogja elfogadni a választás eredményét, ha nem ő nyer. A hadseregből századosi ranggal leszerelt jelenlegi elnök régóta dicsőíti Brazília 1964 és 1985 közötti katonai diktatúráját, amely több mint 400 ember haláláért és 20 ezer megkínzásáért felelős, és amely (egyébként az Egyesült Államok által támogatott) puccsal jutott hatalomra. Ezért

egyesek attól tartanak, hogy Bolsonaro államcsínyt követne el, ha Lula nyerné meg az elnökválasztást.

A szövetségi rendőrség korábban támogatta Bolsonaro bűnözéssel szembeni keményebb fellépését, azonban az elnök egyes intézkedései nem arattak osztatlan sikert a rendfenntartók körében. Megkönnyítette például a fegyverekhez való hozzájutást, ami a rendőrség körében, amely napi szinten vív küzdelmet a fegyveres bandákkal szemben, általános elutasításra talált. Jefferson letartóztatása után kiderült, hogy a volt képviselő komplett fegyverarzenált tartott otthonában, köztük automata fegyvereket és gránátokat, ami szintén kiváltotta a rendőrök haragját.

Egy nagyon durva kampány után aligha valószínű, hogy Brazília megnyugszik az elnökválasztás után. Most Bolsonaro veresége a legvalószínűbb, és ha valóban így lesz, akár beláthatatlan folyamatok is elindulhatnak a világ hetedik legnépesebb országában.

Címlapkép: Jair Bolsonaro hivatalban lévő brazil elnök támogatóihoz beszél a Duque de Caxias városban tartott kampányrendezvényén 2022. október 14-én. MTI/EPA-EFE/Andre Coelho