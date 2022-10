Példátlan stratégiai hibát követtek el az Egyesült Államok szomszédjában – 130 milliós ország kerülhet a drogkartellek uralma alá

Kiss Csaba 2022. október 31. 17:00

Az Egyesült Államokkal délről határos, mintegy 130 millió lakosú Mexikó egyre reménytelenebb küzdelmet folytat a drogkartellekkel szemben, amelyek az ország területének már csaknem egyharmada fölött gyakorolnak ellenőrzést. Évente több ezer áldozata van a drogbandák közötti harcoknak, illetve a mexikói állam drogkartellek elleni háborújának, gyakorlatilag mindennapossá váltak a fényes nappal zajló leszámolások, amelyekben számos civil is életét veszti. Bár a jelenlegi mexikói elnök új stratégiát hirdetett a kartellekkel szemben, inkább csak azt érte el, hogy az eddig úgy-ahogy működő kábítószer-ellenes intézményrendszert is lerombolta. Bár az Egyesült Államok jelentős támogatást adott a küzdelemre Mexikónak, részben éppen az enyhe amerikai fegyverárusítási szabályoknak is köszönhető, hogy a drogbandák olyan mértékben föl tudták fegyverezni magukat, hogy sok régióban túlerőbe kerültek a mexikói helyi rendőrségekkel szemben.