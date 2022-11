Példátlan hatalmat kapott Kína legfőbb vezére - Mihez kezd ezzel az erővel Amerika legnagyobb riválisa?

Ahogyan a nyugati demokráciák esetében megszokottnak tekinthető, úgy az autoriter rendszerekben is folyamatos a verseny a hatalom megszerzéséért, és megtartásáért. Míg egy demokratikus berendezkedésű államban döntően pártok versengenek a kormányra jutásért, addig az egypártrendszerekben főként a párton belüli szereplők, különféle érdekcsoportok, személyek teszik ugyan ezt. A helyzet Kínában sem más, mindazonáltal felfedezhetőek mintázatok, érdekességek a Kommunista Párton belüli hatalmi harcban.

Gyakran tévesen úgy értékeljük Kína politikai berendezkedését, mint egy személyközpontú rendszert, melyben a regnáló pártelnök, hasonlóan például a sztálini Szovjetunióhoz, korlátlan hatalommal rendelkezik, ellenfeleit komolyabb erőfeszítés nélkül félre tudja állítani, akaratát pedig minden helyzetben képes keresztülvinni a pártapparátuson.

A gyakorlatban Kína sokkal inkább párt, mint személyközpontú berendezkedést épített ki a kommunisták 40-es évekbeli hatalomátvétele óta. A kínai politikai élet egyértelmű, és megkérdőjelezhetetlen középpontja minden esetben maga a párt, melyen belül kiemelt, de távolról sem érinthetetlen szerepet tölt be a regnáló pártelnök.

A fenti megállapításnak jó indikátora a mostani, 20. kongresszust övező sajtófigyelem: amennyiben egy ilyen eseménynek nem lenne jelentősége, úgy a külföldi lapok egy legyintéssel a fiókba helyeznék a kongresszuson elhangzottakat, mondván, hogy mindössze színjátékról van szó.

A valóság ezzel szemben az, hogy ha nem is a nyugaton megszokott formában, de a kínai politikai rendszerben is kiemelt szerepet játszik a verseny: ahhoz, hogy a párt megszavazza a regnáló elnöknek az újabb öt évre szóló bizalmat, lényegében egyetlen egyszerű kulcstényezőre van szükség: a pártelnöknek bírnia kell a kongresszuson résztvevő politikusok többségének támogatását.

Azt, hogy az érintett pártelnök ezt egyéni teljesítménnyel, felvásárlással, zsarolással, vagy a kényelmetlen honatyák eltávolításával éri el, szinte lehetetlen külső szemlélőként megállapítani, hiszen Peking gondosan ügyel arra, hogy a külvilág elől elzárja a párton belül fennálló állapotokról szóló infrormációkat.

Hszi Csin-ping fölényesen élvezhette a párt támogatását, azt azonban, hogy mindezt az elmúlt öt év kormányzása alapján érdemelte ki, érdemes fenntartásokkal kezelni.

Tényként érdemes kezelni azt, hogy a különleges, harmadik utas kínai gazdasági-külpolitikai rendszer az ezredforduló környékén az egekbe repítette Peking gazdasági mutatóit. Számos gazdasági szakértő volt azon a véleményen, hogy Kína évtizedeken belül a világ legnagyobb gazdasági szereplője lesz, és a korabeli mutatók alapján erre valóban komoly esélyei voltak.

Hszi elnöksége alatt ugyanakkor ez a növekedés megakadt: az Egyesült Államokkal folytatott gazdasági háború, majd az országból világhódító útjára induló COVID járvány okozta káoszt csak tetézték a közelmúltban Tajvan körül kialakult események, valamint az országban szokatlan nyilvánosságot kapó tüntetések.

Hszi elnök politikai céljait az alábbiak szerint lehet meghatározni:

Elnökségének utolsó két évében Hszi elnök lényegében minden ponton kudarcot vallott: A „Zero COVID” politika következtében egész városokat kellett lezárni Kína part menti gazdasági központjaiban, a gazdasági problémák, és a szigorú járványügyi intézkedések következtében pedig a nyugati sajtóhoz is eljutó tüntetések robbantak ki.

A gazdasági növekedés lassulása ha nem is lehetetlenítette el Peking külföldön futó projektjeit, de logikus az, hogy a hazai helyzet stabilizálása nagyobb prioritást élvez, mint az Egy Övezet, Egy Út projekt.

Ezekhez még hozzájön az is, hogy Peking nem tudott kellően erős választ adni Nancy Pelosi amerikai képviselőházi elnök tajvani látogatására, így ezt követően több más nyugati állam, legutóbb Németország politikusai is ellátogattak a vitatott jogállású szigetre.

A fent felsoroltaktól függetlenül Hszi megszerezte a Kongresszus támogatását. Ennek okai valószínűleg még hosszú hetekig fogják a találgatások tárgyát képezni. Ugyan úgy elképzelhető, hogy a Kommunista Párton belül működő frakciók képtelenek voltak egy hasonlóan erős kezű politikust kiállítani, ahogyan az is, hogy Hszi hűséges támogatói megőrizték a regnáló elnökbe vetett bizalmukat, mindazonáltal érdemes röviden szót ejteni a kongresszus egyik legnagyobb sajtóvisszhangot kiváltó pillanatáról:

Former Chinese leader Hu Jintao taken out of the Chinese Party Congress apparently against his will. What happened? Hu was Chinas top official before Xi. Did he oppose Xis historic power grab?CNN reporting on the incident censored in China pic.twitter.com/snl7lUhK9P