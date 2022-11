Amerikai választások 2022: Itt van az 5 legfontosabb tudnivaló

A mai nap, 2022. november 8-án időközi választásokat tartanak az Amerikai Egyesült Államokban, mely során eldől, hogy a törvényhozás ellenszelében kell-e kormányoznia Joe Biden demokrata elnöknek a következő két évben. Az eredmény várhatóan ismét napok kérdése lesz, kivéve, ha a Republikánus Párt, vagy a Demokrata Párt fölényes győzelmet szerez. A jelenlegi pollok alapján jó esély van rá, hogy a republikánusok megszerzik a képviselőházat, miközben a szenátus összetételét jelen állás alapján lehetetlen megjósolni. Megválaszoltunk öt fontos kérdést a mai választásokkal kapcsolatosan.

Mit választanak ma Amerikában?

2022. november 8-án időközi választásokat tartanak az Egyesült Államokban, ami azt jelenti, hogy a szavazati joggal rendelkező amerikai állampolgárok döntenek

435 képviselőházi (alsóház) képviselő személyéről (tehát az összesről),

(alsóház) képviselő személyéről (tehát az összesről), 35 székről a 100 fős szenátusban (felsőház),

(felsőház), 36 állami és 3 területi kormányzó személyéről,

számos állami törvényjavaslatról, polgármesteri székről és helyi tisztségviselők személyéről.

Országos szinten a legfontosabb döntések a Kongresszus (tehát a törvényhozás, vagyis a képviselőház+szenátus) összetételével kapcsolatosan születnek majd meg, mivel ez dönti majd el, mekkora ellenszélben vagy törvényhozói támogatással kell majd a következő két évben dolgoznia az Egyesült Államok elnökének, a Demokrata Párt által delegált Joe Bidennek.

Mivel az Egyesült Államokban az állami önkormányzatoknak és a kormányzó személyének is (pl. egy „átlagos” európai megyei vezetéshez képest) aránylag jelentős hatalmas és önállósága van, ezért helyi szinten az is fontos, hogy mely párt delegál majd kormányzót az adott állam élére. Olyan heves vitákat képező kérdésekben számíthat ez például helyi szinten, mint az abortusz, a fegyvertartás, szociális támogatások, lakhatás, egészségügy, megélhetés.

Mikor lesz eredmény?

A levélszavazatok miatt jó eséllyel nem lesz november 8-a este végleges eredmény, jó esély van rá, hogy 1-2 napot csúszik ismét még a nem hivatalos eredményösszesítés is.

Mivel a koronavírus-krízis elmúlt az Egyesült Államokban, vélhetően a levélszavazatok aránya lényegesen kisebb lesz, mint a 2020-as választások során, ugyanakkor a külföldön élő amerikai állampolgárok, a katonai támaszpontokon tartózkodó, kiküldetésben lévő katonák és a korlátozott mozgási képességű állampolgárok egészen biztosan levélben fognak szavazni.

Ha egyik vagy másik párt fölényes győzelmet ér el, jó eséllyel hamarabb lesz eredmény, de ha megint egy-két billegő állam dönti majd el valamelyik törvényhozási kamara összetételét, elhúzódhat a választási dráma. Ilyen billegő állam lehet Pennsylvania, ahol előre jelezte a választásfelügyeleti testület, hogy több napot vesz majd igénybe a levélszavazatok feldolgozása.

Mit mutatnak a pollok?

A jelenlegi közvélemény-kutatások alapján jó esély van rá, hogy a Republikánus Párt szerez többséget a képviselőházban (alsóház), míg a szenátusban (felsőház) körülbelül nagyjából 50-50-en állnak az esélyek.

A több pollt aggregáló FiveThirtyEight szerint 82% az esély a republikánus alsóházi többségre, miközben szimulációik szerint „80% az esélye annak, hogy 48 és 54 közti” helyet szereznek meg a 100 fős szenátusban. A szenátus tehát teljesen „érmefeldobás” alapú, ezért is lehetnek épp fontosak megint a billegő, nagyobb arányú levélszavazatos részvételű államok, mint Pennsylvania.

A legfrissebb pollok állásáról itt írtunk részletesen:

Mi van, ha tarolnak a republikánusok?

Jelenleg mindkét kamarában szűk többsége van Joe Biden elnök pártjának, a Demokrata Pártnak (a szenátusban 50-50 az arány, így Kamala Harris, a Demokrata Párttag alelnök szavazata a döntő), ezért igencsak komoly változást hozna az, ha mindkét kamarát behúznák a republikánusok.

Az amerikai törvényhozás úgy működik, hogy ha bármely kamarában felterjesztenek, majd megszavaznak egy törvényjavaslatot, ezt a másik kamarának, majd az elnöknek is jóvá kell hagynia, mielőtt törvény lesz belőle. Megteheti azt az elnök, hogy rendeletekkel próbálja megkerülni a kongresszust, ezt viszont jogi úton megtámadhatják a képviselők, szenátorok. Hasonlóan: megteheti azt a törvényhozás két kamarája, hogy elfogadnak egy törvényt, az elnök vétójogával el tudja azt kaszálni.

Ha bármely kamara, esetleg mindkét kamara republikánus többségbe kerül, komoly politikai ellentét bontakozik ki az elnök és a törvényhozás közt, ez pedig jelentősen lassítani fogja az amerikai törvényhozás dinamikáját, illetve jelentősen szűkíteni fogja a Demokrata Párt mozgásterét. Ugyanakkor az elnöki jóváhagyás szükségessége miatt a republikánusok sem fognak tudni radikális reformokat törvénybe iktatni.

A Republikánus Párt és a Demokrata Párt közt nagyon sok belpolitikai kérdésben (pl. fegyvertartás, abortusz, költségvetés, szociális juttatások, egészségügy, minimálbér, bevándorlás, stb.) nagyon mély ellentétek vannak, így a törvényhozás és az elnök politikai ellentéte miatt várhatóan nagyon mérsékelt változások lehetnek csak a következő két évben, a következő választások esedékességéig.

Külpolitika tekintetében azonban más a helyzet: ezen a téren számos kérdésben (pl. Oroszország szankcionálása, Ukrajna támogatása, Kína terjeszkedése elleni fellépés, Európa és a Távol-Kelet Amerika-szövetséges országainak védelme) kétpárti egyetértés van, így ezen a területen még egy fölényes republikánus győzelem sem fog változást hozni.

A napokban végigment a magyar sajtóban Marjorie Taylor Greene republikánus képviselőnő ígérete arra, hogy Amerika teljesen megszünteti Ukrajna támogatását, ha többséget szereznek a törvényhozásban – ehhez csak annyit kell hozzátenni, hogy Marjorie Taylor Greene a párton belül abszolút periféria-szereplőnek számít, a republikánusok jelentős része nemhogy támogatja Ukrajnát, de még szigorúbb fellépést szeretne Oroszországgal szemben:

Széljegyzeten annyit érdemes még megjegyezni, hogy a republikánus törvényhozási fölény összességében pozitívan hathat Joe Biden és a demokraták 2024-es esélyeire is, hiszen az Egyesült Államokat mérgező problémák megoldásának hiányát (pl. infláció, növekvő megélhetési költségek, potenciális recesszió, stb.), a republikánus törvényhozás ellenszelére tudják kenni a demokraták. Vagyis 2024-ben azt tudják mondani, hogy például a kongresszusi republikánusok miatt nem sikerült letörni az inflációt, elmérgesedő munkanélküliséget.

Mi van, ha tarolnak a demokraták?

Bár a mostani pollok alapján nagyon kevés rá az esély, azért nem teljesen kizárható, hogy utolsó pillanatban behúzzák mindkét kamarát a demokraták.

Ebben az esetben lényegében változatlan lesz a helyzet, hiszen most is mindkét kamarában de facto demokrata többség van, talán annyi változik majd, hogy nagyobb mozgástere lesz a „kékeknek” radikálisabb törvényeket átvenni a törvényhozáson, esetleg betolni egy liberális bírót az alkotmánybíróságba, aki adott esetben a mostanában sokat vitatott abortusztörvényeket is liberalizálhatja.

Itt a demokraták 2024-es esélyeire nézve viszont negatívan hathat, ha nem sikerül megoldani a gazdaságot, életminőséget fenyegető problémákat, hiszen nem tudják a republikánus törvényhozás ellenállására fogni az esetleges lokális és geopolitikai kudarcokat.

Címlapkép: Getty Images