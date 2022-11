Hátat fordíthat az Egyesült Államok Ukrajnának? – Európa számára is óriási a tétje az amerikai félidős választásoknak

Bár az amerikai félidős választásokra – melynek során újraválasztják az amerikai Kongresszus alsóházát, a Képviselőházat, illetve a felsőházban, a Szenátusban is számos szenátori székért zajlik majd a küzdelem – korántsem vetül annyi figyelem, mint az amerikai elnökválasztásra, a tétje óriási, hiszen az a kérdés, hogy melyik párt áll a három hatalmi ág egyikének, a törvényhozásnak az élére. A Képviselőházban szinte biztosnak tűnik a republikánus győzelem, így a jelenleg ellenzékben lévő Republikánus Párt szinte biztos, hogy jelentős – korlátozó – hatást gyakorolhat Joe Biden további kétéves elnökségére. Európa számára különösen az ukrajnai háború kapcsán követett amerikai politika a fontos, és európai szemmel aggodalomra ad okot, hogy a republikánusok Donald Trump volt elnökhöz közel álló szárnya számos olyan nyilatkozatot tett, mely szerint lecsökkentenék, vagy akár meg is szüntetnék az Ukrajnának adott támogatást. Mi várhat Ukrajnára és Európára egy republikánus győzelem esetén?

Megosztottság a Republikánus Párton belül Ukrajna kérdésében

Bár sokan tartanak attól, hogy republikánus győzelem esetén Ukrajna szempontjából negatív fordulat jöhet az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos washingtoni politikában,

valójában a Republikánus Párton belül is jelentős törésvonalak vannak,

amit az egyes konzervatív politikusok nyilatkozatai is mutatnak.

Az egyik oldalon a hagyományos republikánusok állnak, akik külpolitikai kérdésekben mindig is „héjább” álláspontot képviseltek – maga a Republikánus Párt is az elmúlt évtizedekben sokkal „harciasabb” volt, mint az inkább békepárti demokraták. Az utolsó republikánus elnök, aki a tradicionális „héja”-politikát folytatta, az afganisztáni és az iraki háborút elindító George W. Bush (2001–2009) volt, Donald Trump (2017–2021) azonban jelentős fordulatot hozott: ő azt képviselte, hogy az Egyesült Államoknak ki kell vonulnia a konfliktusokból (az afganisztáni kivonulást is az ő elnöksége alatt döntötték el), és egyedül legfőbb gazdasági és geopolitikai riválisára, Kínára kell koncentrálnia. A Trumphoz közel álló, egyesek által szélsőjobboldalinak nevezett republikánusok Vlagyimir Putyin orosz elnök tradicionalista politikáját régóta övezik szimpátiával, és vérmérséklettől függetlenül keményebben vagy finomabban, de Ukrajna támogatásának csökkentése mellett foglalnak állást.

A Képviselőház kisebbségi vezetője, vagyis az alsóházi republikánus képviselőcsoport élén álló Kevin McCarthy, aki már a 2016-os előválasztás idején Trump támogatója volt, például október közepén úgy nyilatkozott:

Úgy gondolom, az emberek recesszióban fognak ülni, és nem fognak biankó csekket kiállítani Ukrajnának.

Hozzátette, bár Ukrajna ügye fontos, nem lehet az egyetlen kérdés, amellyel a kormányzat foglalkozik.

J. D. Vance ohiói szenátorjelölt még erőteljesebb nyilatkozatot tett. Vance korábban élesen bírálta Trumpot, aki aztán egy éles fordulattal a jelölt mögé állt a szenátusi előválasztáson, amelyet Vance meg is nyert. A keddi választáson a demokrata Tim Ryannal méri össze az erejét egy olyan államban, ahol mintegy 45 ezer ukrán származású lakos él. A felmérésekben a két jelölt régóta fej fej mellett, hibahatáron belül áll, minimális Vance-vezetés mellett, így az egyébként hagyományosan republikánus, de Vance kijelentései miatt a párttól lassan elidegenedő ukrán közösség akár el is döntheti a választást az államban.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 04. Nagyon fontos republikánus előválasztást nyert meg Trump támogatottja Ohióban

Vance a kampány során a következő kijelentést tette Ukrajna kapcsán:

Úgy vélem, eljutottunk arra a pontra, amikor már elég pénzt adtunk Ukrajnának. (…) Most Európán a sor. (…) És, őszintén szólva, ami még fontosabb, ha az ukránok és az európaiak tudnák, hogy Amerika nem fogja állni a számlát, akkor talán tényleg lépnének.

A georgiai képviselőnő, a különböző összeesküvés-elméletek terjesztésében élen járó és Putyin-szimpátiáját alig titkoló Marjorie Taylor Greene még tovább ment, mondván:

A republikánusok alatt egyetlen penny sem megy többet Ukrajnának.

A Szenátus kisebbségi vezetője, Mitch McConnell – trumpista párttársaival szemben – azonban épphogy még több támogatást akar Ukrajnának:

A Biden-kormányzatnak és szövetségeseinknek többet kell tennie azért, hogy Ukrajna megkapja azokat az eszközöket, amelyekre szüksége van az orosz agresszió meghiúsításához

– mondta október közepén, néhány nappal képviselőházi kollégája, Kevin McCarthy szavai után, hozzátéve, hogy több légvédelmi eszközre és nagy hatótávolságú rakétára lenne szüksége a megtámadott országnak. A republikánus vezető a Biden-kormányzatot is bírálta lassúságáért és „szűkmarkúságáért”.

Trump korábbi alelnöke, Mike Pence szintén kijelentette, folytatniuk kell az Ukrajnának adott támogatásokat. (Pence-t egyébként Trump radikális hívei árulónak tartják.)

A Republikánus Párton belüli megosztottság érdekes mintázatot ad ki: a republikánus szenátorok inkább Ukrajna-barátok, a republikánus képviselők körében erőteljesebb az ukrajnai háború támogatásával kapcsolatos szkepticizmus. A felmérések szerint ugyanakkor a Képviselőházban szinte biztosan republikánus többség lesz, míg a szenátusi helyek eloszlása kétesélyes. Mivel egy törvénycsomag elfogadásához mindkét ház jóváhagyására szükség van, így

a Képviselőház lehet Ukrajna támogatásának kerékkötője.

Persze kérdés az is, milyen arányban jutnak be a törvényhozásba Ukrajnával kapcsolatban támogatóbb, illetve ellenzőbb álláspontot valló képviselők. Így hogy ténylegesen mi lesz az ukrajnai háborúban való amerikai szerepvállalás jövője, majd csak a választások után dől el, ugyanakkor az eddigi republikánus tettek Ukrajna kapcsán inkább pozitív várakozásokra adnak okot. Ahogy korábbi cikkünkben írtuk: még fölényes republikánus győzelem esetén sem fog radikálisan csökkenni az Egyesült Államok Ukrajnának nyújtott támogatása, az pedig, hogy egyik pillanatról a másikra Washington teljesen kihátrál Kijev mögül, egyszerűen elképzelhetetlen.

Mi várhat Európára?

Az uniós ügyeket jól ismerő Politico az amerikai félidős választásoknak az Európára gyakorolt lehetséges hatásait bemutató cikkében azt írta, a brüsszeli tisztviselők nem látszanak idegesnek, inkább a vállukat vonogatják, mikor a lehetséges republikánus győzelemről esik szó. Pedig az Európai Unió számára egy ilyen kimenetel számos kényelmetlen következménnyel járhat:

nemcsak Ukrajna amerikai támogatása csökkenhet, de nőhet a protekcionizmus az Egyesült Államokban, éghajlatvédelmi ügyekben klímaszkeptikusabbá válhat az amerikai politika, Kínával szemben viszont erőteljesebb fellépésre ösztönözheti Washington az európai országokat.

A Politico által megkérdezett uniós tisztviselők általában nem látnak különösebb okot aggodalomra: szerintük a trumpista republikánusok nyilatkozatai ellenére is valójában egységes a két nagy amerikai párt Ukrajna ügyében. Egyetlen változás lehet az Ukrajnának nyújtott segélyszállítmányokban: több feltételhez fogják kötni azokat.

Az is igaz azonban – amire J. D. Vance is utalt –, hogy

Európa eddig meglehetősen hátul kullogott az Egyesült Államokhoz képest Ukrajna támogatásában.

A Kiel Institute számításai szerint az ukrajnai háború kirobbanásától kezdve október 3-ig az Egyesült Államok 27,6 milliárd dollár értékű katonai, 9,5 milliárd humanitárius és 15,2 milliárd dollár pénzügyi támogatást a megtámadott országnak. Ehhez képest az uniós intézmények 2,5 milliárd dollár katonai, 1,42 milliárd humanitárius és 12,32 milliárd dollárnyi pénzügyi támogatást adtak. A támogatás abszolút összegét illetően őket az Egyesült Királyság, Németország, Kanada és Lengyelország követi, de az amerikai támogatás mértéke így is jócskán kimagaslik.

Igaz, GDP-arányosan kicsit más a helyzet: gazdasági teljesítményéhez képest a három balti állam és Lengyelország adta a legtöbb támogatást Ukrajnának (Lettország, Észtország, Lengyelország, Litvánia a sorrend), őket követi a nem EU-, de NATO-tag Norvégia, majd Szlovákia, Csehország és csak utána az Egyesült Államok.

Nemcsak Ukrajna ügye kényes kérdés Amerika és Európa viszonylatában, hanem az amerikai gazdasági protekcionizmus, illetve Kína ügye is.

Miközben Trump kereskedelmi háborút kezdett Kínával, az európai országok jelentős része, köztük elsősorban az EU legfőbb gazdasági és politikai ereje, Németország, jó kapcsolatokra törekszik az ázsiai óriással. (Mutatja ezt Olaf Scholz német kancellár néhány napja tett kínai látogatása is.)

A Biden-kormányzat a Trump-féle Kína-politikán alig változtatott, sőt Washington még az ukrajnai háború ellenére is Pekinget, nem Moszkvát tekinti az Egyesült Államokkal szembeni első számú nemzetbiztonsági fenyegetésnek. A demokrata vezetés ugyanakkor Európát kevésbé vonta be Kína elleni konfliktusába, és egyébként is jobb kapcsolatra törekedett az öreg kontinenssel, mint Donald Trump. A Politico szerint

egy republikánus választási győzelem azonban erőteljesebb politikai nyomást gyakorolhat Bidenékre, hogy jobban támaszkodjanak az EU-ra Kínával kapcsolatban.

Miközben sok uniós ország meg akarja őrizni a jogot, hogy saját maga alakítsa ki a Pekinggel szembeni megközelítését. A Joe Biden elnökségének első két évére jellemző, viszonylagosan kiegyensúlyozott USA–EU-kapcsolatok után tehát egy zaklatottabb újabb két év következhet.

Ha Brüsszelben nem is, Kijevben feszülten figyelik az amerikai félidős választásokat. Egy magát meg nem nevező vezető ukrán tisztviselő azt mondta:

Az amerikai félidős választások az egyik olyan tényező, ami miatt aggódunk a telet illetően.

Hozzátette, azért is szükségük van az ukrán ellentámadás sikereire, mert Oroszország a republikánus győzelem révén az amerikai Kongresszusban, a gázzal való zsarolás miatt pedig Európában tehet szert előnyre Ukrajnával szemben.

Címlapkép: Donald Trump volt amerikai elnök arcmása egy támogatója dzsekijén egy választási kampányrendezvény előtt az Iowa állambeli Sioux City-ben 2022. november 3-án. MTI/AP/Charlie Neibergall