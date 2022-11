Nem véletlen, hogy most tálalt ki Putyin rettegett zsoldosvezére – Régóta dédelgetett orosz mesterterv állhat a háttérben

Uraim, beavatkoztunk, beavatkozunk és be fogunk avatkozni. Óvatosan, precízen, sebészi pontossággal, a saját módszerünkkel, amiben a legjobbak vagyunk. Pontos műveleteinkkel egyszerre eltávolítjuk mindkét vesét és a májat

– írta ki Telegram-csatornáján Jevgenyij Prigozsin orosz oligarcha egy állítólagos újságíró kérdésére válaszolva, aki azt kérdezte tőle, hogy valóban beavatkozott-e az Internetkutatási Ügynökség fejeként az amerikai választásokba.

Mint ismert, az Egyesült Államok elsősorban ezt az intézményt vádolja azzal, hogy „meghackelték” a 2016-os amerikai elnökválasztási procedúrát, főleg dezinformáló közösségi médiaposztok terjesztésével. Tevékenysége miatt az FBI vérdíjat tűzött ki Jevgenyij Prigozsinra, aki az elmúlt hónapokban inkább a Wagner-zsoldosbrigádhoz köthető tevékenysége miatt került reflektorfénybe:

Miközben egyes vélemények szerint Jevgenyij Prigozsin csak „trollkodott” az üzenettel, az igazság az, hogy számos szempontból fűződik érdek ahhoz, hogy az orosz oligarcha épp most tette meg a régóta esedékes vallomást:

az Egyesült Államokban ma időközi választásokat tartanak, a vesztes politikai erők pedig fel tudják használni Prigozsin vallomását arra, hogy választási csalással vádolják meg azt a pártot, amely több helyet szerez akár kormányzati, akár kongresszusi szinten.

Az elmérgesedő, csalással való vádaskodást Donald Trump és a Republikánus Párt maxolta ki, amikor a kudarcos 2020-as választás után, 2021. január 6-án megostromolták a Capitoliumot, ettől függetlenül a 2016-os választás kapcsán a Demokrata Párt és Hillary Clinton bukott elnökjelölt volt az, aki először az orosz interferenciára kente azt, hogy elvesztette a választást. Ennek a vádnak a választási kudarcról szóló, „What Happened” (Mi történt) című könyvében jelentős figyelmet szentel Obama volt külügyminisztere. Mindettől függetlenül a 2016-os orosz interferencia tényét az FBI nyomozati eljárásban megerősítette, ugyanakkor kevesebb szó esik arról, hogy az amerikai hatóságok szerint kisebb mértékben, de a 2020-as választásba is beavatkoztak az oroszok. Az FBI-t nem mellesleges Trump és a republikánusok többsége rendszeresen vádolja demokrata elfogultsággal.

Visszatérve Prigozsinra és a vallomására: az 2016 után világossá vált, hogy függetlenül attól, hogy éppen melyik párt, melyik elnök az uralkodó az Egyesült Államokban, a szankciós nyomás és az orosz gazdasági és politikai terjeszkedéssel szembeni kemény fellépés marad, így nem feltétlen éri meg Moszkvának egyik vagy másik jelölt explicit támogatása, hiszen a szankciókat senki nem fogja eltörölni, az orosz terjeszkedéssel nyíltan szembe helyezkedő Ukrajna ügyét pedig most is elsöprő kétpárti támogatás élvezi.

Ami inkább megéri az oroszoknak az, ha káoszt, zavargásokat, politikai ellentéteket tudnak szítani nyugati riválisaik belpolitikájában, a választási csalással való vádaskodás tüzelése pedig éppen ezért kiválóan kapóra jön Moszkvának.

Akárhogy is nézzük, a csalással való vádaskodás, a bűnbakkeresés és a külföldi szereplők vádolása egyik amerikai nagypárttól sem idegen, Prigozsin és Kreml-közeli szereplők pedig csak nyernek azzal, ha az Egyesült Államok destabilizálódik.

Érdemes arról is beszélni, hogy az Egyesült Államokban (és számos, nyugati országban, de még széphazánkban is), mind a baloldali, mind a jobboldali szélsőséges mozgalmakon, politikai csoportokön belül, bár megosztó az Ukrajna elleni invázió témája, azért talán elmondható, hogy aránylag magas az explicit oroszpártiság – a mainstream politikai mozgalmakhoz viszonyítva mindenképp.

