Ez már a vég? – Az egész háborút eldöntheti, mit lépnek az ukránok Putyinék eddigi legnagyobb kudarcára

Ahogyan azt korábban sejteni lehetett, az orosz csapatok visszavonulnak a Dnyeper folyó nyugati partjáról . Eltérő információk láttak napvilágot arról, hogy pontosan hogyan is áll a visszavonulás, ahogyan arról is, hogy pontosan merre is járnak most az ukrán csapatok. Valami azonban biztos: hatalmas lehetőség mutatkozik Kijev számára arra, hogy az egész háború irányát megváltoztathassák.

Teljes evakuáció?

Az orosz állami média a mai napon bejelentette, hogy a Dnyeper nyugati oldaláról az összes katonát, és hadianyagot sikerrel visszavonták a folyó orosz kézen lévő partjára, ráadásul veszteségeket sem szenvedtek. Az orosz kijelentést érdemes komoly fenntartásokkal kezelni: nem lehet biztosra megállapítani ugyan azt, hogy pontosan mennyi katona, és hadianyag állomásozott Herszon környékén, azt azonban, hogy több tízezer katonát, és a felszerelésüket mindössze két nap alatt, az ukrán tüzérségi támadások kereszttüzében, a járművekkel használhatatlan Antonovszkij hídon, a hasonlóan rossz állapotban lévő Nova kahovkai hídon, valamint a Dnyeperen felhúzott pontonokon keresztül valóban veszteség nélkül kimentették, és erről az ellenfél, valamint az orosz csapatok mozgását aktívan követő OSINT oldalak nem értesültek, meglehetősen valószínűtlennek tartják az elemzők.

Maga a visszavonulás a fentiektől függetlenül alapvetően nem jelent egyből stratégiai hibát. A Dnyeper keleti partja jobban védhető, az oroszok számára pedig a hadianyaggal nehezen ellátható Herszon egyébként is inkább morális, mint stratégiai előnyt jelentett. Szintén érdekes kérdés azonban az, hogy mennyire sikerült az oroszoknak kiépíteni saját védelmi állásaikat. Az állami média szerint a folyón átkelő katonákat kész védvonalak várták, a korábbi tapasztalatok alapján azonban látható, hogy az orosz csapatok a front más szakaszain sem jeleskedtek a védállások kiépítésében.

Ukrán lehetőségek

Maguk a védállások azonban a Dnyeper partján valószínűleg inkább csak a kis méretű ukrán alakulatok ellen lehetnek használhatóak.

Továbbra sincsenek pontos információink arról, hogy a herszoni frontszakaszon hány ukrán katona harcol, az azonban kijelenthető, hogy a hidak állapota, a széles, mocsaras partú folyó adta fedezékek, valamint a kétéltű járművek aránylag alacsony száma miatt az ukrán erők esélyei egy kétéltű hadműveletre csekélyek.

A herszoni fronton előretörő katonák döntő többsége azonban a megyeszékhely megtisztítása után fel fog szabadulni, ezeket a csapatokat pedig a front más szakaszán be lehet vetni. Első pillantásra logikus megoldásnak tűnhet az, hogy a kezdeti brutális sikerek után lelassuló Luhanszk megyei offenzíva újraindítására csoportosítsák át a csapatokat, különösen azért, mert távolról sem lehet kizárni azt, hogy az orosz csapatok ismét Fehéroroszország irányából indítsanak támadást Ukrajna ellen.

Ugyanakkor számos érv szól egy eddig aránylag csendes frontszakaszon való ellentámadás mellett is. A Zaporizzsja és Donyeck között húzódó, aránylag egyenes fronton az elmúlt hónapokban csak apróbb csatározásokra került sor, az oroszok inkább a Donbaszban, Bahmut környékén próbálták meg áttörni az ukrán védelmet, az ukrán csapatok pedig inkább Herszonra koncentráltak. Ez a terület sokban hasonlít a luhanszki régióhoz: aránylag sík vidék, több száz apró faluval, nagyobb folyóvizek nélkül.

Amennyiben az ukrán erők rendelkeznek elégséges tartalékkal, úgy távolról sem kizárható, hogy a Herszon alól elvonuló csapataik meg sem próbálják üldözni a Dnyeper túlpartjára visszahúzódó orosz egységeket, ehelyett egy aránylag rövid kerülővel Zaporizzsja környékén kelnek át a folyón, majd megkísérlik déli irányban, Melitopol, Bergyanszk, és esetleg Mariupol irányában áttörni az orosz védelmet, ezzel kettévágva az ottani erőket, a Dnyeper partján védelmi állásokba húzódó orosz csapatokat pedig meghagyják az ukrán tüzérség martalékának.

Fontos kiemelni azt, hogy Herszon felszabadulásával az ukrán tüzérség is hatalmas előnyhöz juthat, hiszen a Krím-félszigetről kivezető mindkét szárazföldi útvonal a hatósugarukba került.

Orosz ellenlépések

Moszkva stratégiája még Kijevénél is rejtélyesebbek. Tény az, hogy a visszavonulásról szóló parancs kiadásával számtalan katona életét megmentették, az orosz offenzív képességek azonban a háború ezen szakaszára meglehetősen kérdésessé váltak: az elmúlt hónapban az orosz csapatok Bahmut környékét leszámítva lényegében mindenhol védekezésre kényszerültek, területnyereséget pedig nem értek el.

Az az elképzelés, mely szerint az orosz csapatok azért „csalják” a Dnyeper partjára az ukránokat, hogy a kahovkai gát felrobbantásával elárasszák őket, földrajzi okokból lényegében kizárható, ugyanis a gát felrobbanása után egyszerűen több orosz kézen lévő terület kerülne víz alá, mint ukrán.

VDV last withdraw from Herson at night.80-100k civilians left in Herson pic.twitter.com/cLbtiWNcD7 — ZOKA (@200_zoka) November 11, 2022

Távolról sem elképzelhetetlen az, hogy a Kreml várakozó álláspontot vett fel. Az ukrán elektronikai infrastruktúra ellen intézett dróntámadások brutális károkat okoztak az elektromos hálózatban, a hideg idő beköszöntével pedig az ukrán civilek valóban válságos idők elé nézhetnek, a történelmi tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a lakosság ilyen jellegű demoralizációja nincs érdemi hatással a harctéri tevékenységekre.

Valószínű az is, hogy az orosz egységek várják a frissen besorozott katonák megérkezését, ezen egységek harcértéke azonban továbbra is több, mint kérdéses. Az újoncok megérkezésétől függetlenül azonban egy valamint biztosra vehetünk: az Ukrajna déli részén állomásozó orosz egységek most minden erejüket egy védvonal kiépítéséra fogják összpontosítani.

A háború elkövetkező hetei mind a két fél stratégiáját fel fogják fedni, azonban egyáltalán nem kizárható az, hogy a brutális lendületben lévő ukrán csapatok az egész világot meglepik, és végül tényleg megnyerik a háborút.