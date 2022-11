Kegyetlen képet fest a megszállt Herszonról a kalandos úton elmenekülő ukrán pár

Viktoria művészként, párja, Danil pedig informatikusként dolgozott akkor, amikor február 24-én Oroszország támadást indított Ukrajna ellen. Lakóhelyük, Herszon az első nagyvárosok között volt, amelyet megszálltak a Krím-félszigetről beözönlő orosz csapatok.

Házuk három kilométerre található a közel másfél kilométer hosszú Antonovszkij-hídtól, amelyet az ukrán csapatok folyamatosan lőttek. A pár minden robbanást érzett, a lökéshullámok betörték az ablakokat, kivágták az ajtókat.

De nem az orosz megszállók számára létfontosságú hidat érő állandó támadások miatt volt kénytelen Viktoria és Danil a múlt hónap végén elhagyni otthonukat. Akkor sem menekültek el, amikor egy légvédelmi rakéta darabja a szomszéd ház tetejére esett, és lyukat ütött rajta. Az oroszok és kollaboránsaik által szervezett népszavazás kényszerítette őket arra, hogy elhagyják otthonaikat.

A megyeszékhelyet eddigre 284 000 lakosának több mint fele elhagyta. A város március 2-i elestét követően azonnal megkezdődött az üzletek kifosztása, a teherautókról és tankokról való válogatás nélküli lövöldözés. "Szörnyű volt" - mondja Viktoria.

A mindennemű ellenállást elfojtó orosz katonák brutális viselkedésükkel Danil szerint csak azt érték el, hogy az eddig oroszpárti lakosok is gyűlölni kezdték őket.

A népszavazásra megnyitott szavazóhelyiségekbe sokan mentek el. Bár a megszállók propaganda-rendezvényt szerveztek a herszoni színház épületénél, ahol zászlók lobogtak, zene szólt, és ahová buszokkal hozták az embereket, Viktoria szerint mégis nagyon kevesen voltak az előadásokon.

Danil leírása szerint a népszavazáson való szavazás ezért általában így zajlott:

két nő fogott egy doboz szavazólapot, és két gépkarabélyos férfi kíséretében házról házra, ajtóról ajtóra jártak vele. Aki ajtót nyitott, annak feltették a kérdést: "Részt vesz a népszavazáson?" Ha a válasz nemleges volt, a következő hangzott el: "Javaslom, hogy fontolja meg újra". Amikor valaki megkérdezte, mi történne, ha nemmel szavazna az Oroszországhoz való csatlakozásra, azt válaszolták: "Javaslom, hogy gondolja át újra".

"Minden látszólag udvariasan ment" - mondja Danil. Tudomása szerint mindenkit, aki ellenállt, vagy azt állította, hogy a népszavazás nem volt törvényes, másnap elkapták és elvitték. A ”pincébe" vitték őket, ahogy ők mondják.

Embertelen bánásmód

A pincében, ahogy hallotta, a következőképpen történtek a dolgok: Zsákot húznak a fejedre, három napig nem adnak enni, csak mások sikolyait hallod, néha jönnek és megvernek. Aztán végül zabkását és vizet hoznak, és a kihallgatásra visznek. "Beszélj!". Ha nem beszélsz, megint megvernek. A következő alkalommal áramütést kap a fülére erősített bikakábeleken keresztül, megverik, és megkérdezik: ismer-e valakit az ukrán fegyveres vagy biztonsági erőkből. Vagy maga is szolgált ott?

Az egyik bevallotta, hogy igen, majd a többiek szeme láttára elvágták a torkát.

Akik nem vallottak, azoknak el kellett kezdeniük együttműködni az oroszokkal, többek között ordibálniuk kellett a parancsaikra: "Putyin jó ember!".

Danil egyik rokona, akit az oroszok elfogtak, kórházban végezte. Amikor Danil elment meglátogatni, egy feketére és kékre vert embert látott az ágyon feküdni. A lábait összezúzták.

Danil értette, hogy a népszavazás előre meghatározott eredményének kihirdetése mivel jár. Sokáig tanult és dolgozott Moszkvában, látta, milyen ellenségesen viszonyulnak ott a másodrendű emberekhez, azaz a nem oroszokhoz, és rájött, hogy az ukrajnai megszállt területek Oroszországhoz csatolása után az ottani emberekkel pontosan mi is fog történni:

Kapnának orosz útlevelet, valamint orosz katonai igazolványt, majd besorozzák őket az orosz hadseregbe, akár van szolgálati tapasztalatuk, akár nincs, és a frontra küldik őket - még ha eleinte nem is bízzák rájuk a fegyvert - ,hogy ásóval ássák a lövészárkokat.

"Kinek mondhattam volna el, hogy én ezzel nem értek egyet?" - kérdezi Danil, aki a háború elején be akart lépni egy ukrán területvédelmi egységbe, de mivel nem teljesített korábban katonai szolgálatot, nem vették fel.

Amikor rájöttek, hogy helyzetük reménytelen, Viktoria és Danil, valamint Viktoria bátyja a menyasszonyával együtt meleg ruhákat pakoltak zsákokba, magukkal vitték az összes iratukat és hátrahagyták a Danil nagyapjától örökölt házat.

Először is át kellett jutni a Dnyeper túlsó partjára. Az Antonovszkij-hidat nem tudták használni, mivel az ukránok folyamatosan lőtték. Az oroszok napközben megpróbálták megjavítani a hidat, de éjszakánként az ukránok újra megtámadták. Nehézgépek már majdnem másfél hónapja nem mehettek át a romos építményen.

Az oroszok a Dnyeperen tutajokat és pontonokat használtak lőszer és utánpótlás szállítására, és civileket is felvettek a fedélzetükre. De a folyón így átkelni legalább olyan veszélyes volt, mint a hídon, ugyanis a HIMARS-ok a mozgó tutajokat is gyakran eltalálták.

Pont, mint egy koncentrációs táborban

Viktoria és Danil egy tutajjal jutott el a Dnyeper bal partjára, amely körülbelül kétszáz embert szállított. "Szerencsére semmi sem történt" - mondja Viktoria.

Ott ültek be egy Mercedes-Benz kisbuszba, amely Armjanszkba vitte őket, a Krím északi csücske felé. A jegy ezer hrivnyába (megközelítőleg 10 ezer forintba) került. Az út mentén lerombolt házak és kiégett járművek álltak. Az útburkolat tele volt lyukakkal a bombatalálatoktól. A másfél órás út során mintegy tucatnyi orosz ellenőrző pont állt, amelyeken megállás nélkül haladtak át - valószínűleg azért, mert a Mercedes sofőrje ismerős volt az oroszoknak korábbról. Akit megállítottak az oroszok, annak cigarettát, konzervet vagy külföldi valutákat kellett leadnia, hogy kiválthassa az áthaladást.

Armjanszkban azonban... "Ott kezdődött a dolog" - mondja Viktoria.

Armjanszk a Perekop földnyelven fekszik, amely az elcsatolt Krímet köti össze Ukrajna többi részével. Danil a földszoros mentén vezető utat alagútként írja le: harci járművek és nagyméretű rakéták veszik körül. Másfél órán keresztül, lépésről lépésre haladtak egy szögesdróttal elkerített folyosón, mint egy koncentrációs táborban, amíg eljutottak az útlevélellenőrzésig. Úgy tudni, hogy ott az összes férfit az orosz biztonsági szolgálat, az FSZB munkatársai hallgatták ki.

Arra azonban nem számítottak, hogy az FSZB emberei Viktóriát is elküldik kihallgatásra. "Féltem" - vallja be a nő. Danil is észrevette: az arca elsápadt, kezei remegni kezdtek.

A kihallgatókat a telefon tartalma érdekli, amelyből világos képet kell kapnunk arról, hogy ki a tulajdonos. A biztonság kedvéért Viktoria vett egy új telefont Herszonban 150 euróért, és orosz SIM-kártyát tett bele, valamint korábbi képeket töltött fel, hogy ne tűnjön gyanúsan újnak a dolog.

Danil helyzete jóval veszélyesebb volt. Márciusban, miután az oroszok megérkeztek Herszonba, egy oroszellenes tüntetésen interjút adott a televíziónak, ahol azt mondta, hogy Herszon Ukrajnához tartozik, és ott senki sem akar csatlakozni Oroszországhoz.

"Az volt az érzésem, hogy egyenesen a karjukba rohanok, és a pincében végzem" - mondja Danil.

Azt hittem, mindennek vége.

Halálfélelem

"Elmentél a népszavazásra?" - kérdezte az FSZB egyik alkalmazottja egy apró, fémajtós szobában, ahol csak egy asztal és két szék volt.

"Nem, otthon voltam" - válaszolta Danil. Tudta, hogy nyugodtnak és határozottnak kell maradnia a válaszadáskor. "De ha elmentél volna, hogyan szavaztál volna?" - következett egy másik kérdés.

"Nem tudom, nem gondolkodtam rajta".

Ezzel egy időben a mobiltelefon képernyőjén megjelent Vlagyimir Putyin orosz elnök beszéde, amelyben bejelentette Ukrajna négy régiójának annektálását.

A kihallgató Danilra emelte a tekintetét, hogy lássa, hogyan reagál. "A mi elnökünk" - mondta az FSZB-s férfi. És hozzátette: "Most már a maguk elnöke is".

A kihallgató ezután elvette Danil iPhone-ját, és elhagyta a szobát. A telefonok tartalmának ellenőrzése általában tíz percig tartott. De az FSZB embere még fél óra elteltével sem jött vissza.

Programozóként Danil gondosan megtisztította a telefonját minden adattól. De nem tudta, hogy az FSZB milyen technikai képességekkel rendelkezik.

"Az volt az érzésem, hogy visszaállítják az adataimat" - mondja - "és most már halott ember vagyok". Sikerült észrevennie, hogy egy fiatalember, akinek szintén iPhone-ja volt, már két órája várakozott rá. És amikor a kihallgató végre megérkezett, nem adta vissza a telefont a fiatalembernek, hanem magával vitte.

"Na, ez minden" - gondolta Danil. "Lelkileg felkészültem arra, hogy a pincébe visznek". Volt azonban egy tartalék terve a legrosszabb forgatókönyv esetére. Előre megállapodott három családtagjával, hogy ha nem megy át az ellenőrzésen, akkor ők folytatják az útjukat, míg a barátja megpróbál kapcsolatba lépni az oroszokkal, hogy kivásárolják őt. Az összegek ezer dollártól kezdődtek volna, de akár 5000 dollárig is eljutottak volna.

"Tudom, hogyan működik a korrupció" - mondja Danil, utalva hosszú moszkvai élettapasztalatára. "Oroszországban mindent meg lehet venni".

Arrogáns határőrök

Erre a tudásra azonban nem volt szükség. Végül délután öt órakor Danil visszakapta a telefonját az FSZB-től.

"Ha láttad volna, milyen gyorsan elmentünk onnan" - mondja Viktoria. De az a busz, amelyik a Krímen keresztül, a kercsi hídon át, majd Moszkva irányából Észtországba vagy Lettországba vitte volna őket, már elment. A következő busz menekültekkel éjfélkor indult. A 48 ülőhelyből 12 maradt üresen.

Egy orosz rendszámú busz két éjszakán és egy napon át utazott a balti országokba. A jaltai sofőrök három-négy óránként megálltak a benzinkutaknál, hogy az utasok elmehessenek mosdóba vagy ehessenek. Az ukránok mindenütt érezték, hogy az oroszok, akár takarítók, akár pénztárosok, mennyire lenézik őket. "Úgy néztek ránk, mintha senkik lennénk" - mondja Viktoria.

Este 11-re értek az lett határátkelőhöz, melynek orosz oldalán nem voltak sem zárt helyiségek, sem padok, de még mosdók sem. "Szörnyű - mondta Viktoria. "Egy humanitárius katasztrófa" - teszi hozzá Danil.



És az orosz határőrök mutogattak az ukránokra és röhögtek rajtuk. Parancsokat kiabáltak, és ha valaki nem értette azonnal, hogy mit kérnek, akkor üvölteni kezdtek: "nem beszélsz rendesen oroszul?" Danil szerint az orosz határőrök úgy néznek az emberekre, mintha bűnözők lennének.

Este előtt Viktoria és Danil hallotta, hogy egy azerbajdzsáni buszban megszállhatnak éjszakárak. Egy hely 1500 rubelbe, körülbelül 12 ezer forintba került. Kénytelenek voltak fizetni, mert a hőmérséklet négy fokra csökkent, a napközben elcsendesedett szél újra feltámadt, esni kezdett. "Ez a busz mentett meg minket" - mondja Danil.

Sokak számára szóba sem jöhetett, hogy megengedhessék maguknak az éjszakai buszjegyet. A megtakarításaikat a határig való eljutásra költötték. Az egyik fiatalembert már mentővel vitték el - állítólag agyvérzést kapott.

Ki az orosz pokolból

Másnap reggel, amikor a sor Viktoriához és Danilhoz ért, rájöttek a lassú ügyintézés okára: az útleveleket és a holmikat csak két dolgozó ellenőrizte. Amikor Danil megkérdezte, hogy miért nincsenek többen, hiszen az emberek szenvednek és a gyerekek sírnak, a következő választ kapta:

Nem vagyunk kötelesek semmit sem tenni értetek.

"Ezek a mocskok - másképp nem lehet őket nevezni - arra kényszerítik az embereket, hogy napokig ott várakozzanak" - mondja Danil.

Negyed óra alatt átjutottak a lett határátkelő ellenőrző pontján, és felszálltak az Észtország felé tartó buszra, hogy elérjék a két órányi utazásra lévő Rezeknét. Raul Oreškin galériatulajdonos, aki Viktóriával egy januárban rendezett kiállításon ismerkedett meg, elküldte értük egy barátját egy kisbusszal.

"Nagyon szerencsések voltunk, nagyon szerencsések" - mondja Danil. "Észtország gyönyörű ország." "És mennyi galéria van itt!" csodálkozik Victoria. Hosszú ideig csak egy volt Herszonban, a második pedig csak két éve nyílt meg.

"De én mégis haza akarok menni" - vallja be Danil.

Már az első este azt mondtam a feleségemnek, hogy ha tehetném, azonnal hazautaznék.

Most, hogy az orosz csapatok bejelentették, kivonulnak Herszon városából, a párnak újra lehetősége nyílhat arra, hogy hazatérjen.

