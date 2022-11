Kína védelmébe vette Putyint a G20 csúcson

Kína ellenzi Oroszország kizárását a G20-csoportból és más nemzetközi szervezetekből - jelentette ki Vang Ji kínai külügyminiszter kedden a G20-csúcstalálkozón, a Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel tartott kétoldalú találkozóján.

Támogatjuk Oroszország méltó szerepét a G20-ban és más nemzetközi szervezetekben, és úgy gondoljuk, hogy senkinek sincs joga elvenni Oroszország észszerű jogát a többoldalú nemzetközi szervezetekben való részvételben

- mondta Vang Ji. A külügyminiszter hozzátette: ellenzik ugyanakkor azt, hogy Oroszország nukleáris fegyvert vessen be Ukrajnában.

"Oroszország és Kína mindent átfogó partnerséget és stratégiai együttműködést ápol egymással" - jelentette ki Lavrov. A kétoldalú találkozóról a külügyminiszter szóvivője, Marija Zaharova videófelvételt tett közzé, amelyen Lavrov és Vang Ji látható, amint kezet fognak egymással.

Zaharova közlése szerint Lavrov António Guterres ENSZ-főtitkárral is kétoldalú találkozót tartott.

Lavrov nem vett részt az állam- és kormányfők hivatalos ebédjén, de a második munkaülésen fel fog szólalni. Az orosz állami média szerint azonban a csúcstalálkozó vége előtt, még kedden este visszatér Moszkvába.

