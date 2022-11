Ukrán nagyvárosokat bombáznak az oroszok, Zelenszkij már tárgyalna a békéről - Háborús híreink kedden

Az orosz csapatok a múlt hét végén hozták nyilvánosságra azt, hogy minden, a Dnyeper nyugati oldalán állomásozó csapatuk visszavonul a folyó keleti partjára, és az ott kiépített állásokban rendezkedik be. Kedd reggelre több, egymástól független Twitter fiók is elkezdett arról posztolni, hogy az ukrán csapatok több helyen is átkeltek a folyón.