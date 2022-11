Megmentették Ukrajnát a NATO-fegyverek, de jött hirtelen 3 hatalmas probléma

Számos elemzést és harctéri beszámolót olvasni, melynek konklúziója az, hogy az orosz-ukrán háború elsősorban tüzérségi háború. Papíron az orosz haderő rendelkezik a világ legnagyobb önjáró tüzérségi járműparkjával, a nehézfegyverek kategóriáján belül pedig tüzérségi eszközökkel segítik az ukrán haderőt a legnagyobb darabszámban nyugati támogatóik (miközben Kijev a mai napig nem kapott még egyetlen egy nyugati tankot vagy lövészpáncélost sem).

Friss, amerikai becslések szerint az ukránok 4-7 ezer, az oroszok 20 ezer tüzérségi lövedéket lőnek el napi szinten.

Nyilván, a számokról lehet vitatkozni, de az világos, hogy ilyen intenzív tüzérségi háború az egész világon nem volt a koreai háború, sőt, talán a második világháború óta, a lőszerutánpótlási szükségletek pedig mindkét oldalra jelentős logisztikai terhet raknak.

Az ukrán oldalon a szovjet gyártmányú, 122 milliméteres és 152 milliméteres lőszerkészlet szinte majdnem teljesen, ha nem teljesen kifogyott, az ukrán tüzérség ma már elsősorban a NATO-országok által leszállított, 155 milliméteres tüzérségi eszközökre támaszkodik.

A nyugati médiában manapság egyre gyakrabban jelennek meg arról cikkek, hogy a NATO-országok hadiipara egyszerűen nem tudja tartani a lépést az ukrán fegyveres erők intenzív lőszerszükségleteivel. Az Egyesült Államok külföldre küldhető 155 milliméteres lőszerkészlete erősen fogyóban van, a csak szeptemberig Ukrajnába küldött 800 ezer darab lőszer utánpótlása jelenlegi gyártókapacitás mellett éveket vehet igénybe.

A 155 milliméteres lőszerek mellett fogyóban vannak a Stinger légvédelmi rakéták, illetve erősen kezdenek fogyni a HIMARS és M270 / MARS II MLRS-rendszerek által használt GMLRS-indítókkal kompatibilis rakéták, a HARM-rakéták és a Javelin páncéltörők is.

A nyugati országok még csak most kezdenek gondolkozni azon, hogy tudják felpörgetni a hadiipari vállalatokat, Joe Biden elnök nemrég egy 600 millió dolláros kapacitás-bővítési programot indított az amerikai fegyvergyártók támogatása végett, mire ez beérik, azonban hónapok, ha nem évek kérdése. Ezzel együtt Amerika elkezdett tárgyalni semleges országokkal az Ukrajnának való lőszerszállítás biztosításáról, a Dél-Koreától, különféle törvényi kiskapukkal kisakkozott, 100 ezres 155 milliméteres lőszerkészlet azonban csak „hetekre” lesz elég az ukrán tüzéreknek.

A háború azonban valószínűleg nem csak „hetekig” fog tartani, az ukrán tüzérség nyugati lőszerekkel való ellátása pedig hosszú távon egyszerűen nem megoldott.

Addig legalábbis biztosan nem, amíg a NATO-országok nem hajlandók saját haderejük készleteibe is mélyen belenyúlni. Saját védelmi képességeit pedig eddig úgy tűnik, még az Egyesült Államok, Ukrajna toronymagasan a legnagyobb támogatója sem hajlandó feláldozni Oroszország ellen.

Ukrajna szerencséjére az oroszoknak sincs végtelen lőszerük, ugyanakkor ezen a téren Oroszország egyelőre talán nagyobb mértékben támaszkodhat külföldi beszállítókra, hiszen Irán és Észak-Korea például elég jelentős, szovjet kaliberű tüzérségi eszközzel és lőszerkészlettel rendelkezik. Ezek a gazdaságilag nehéz helyzetben lévő országok pedig jobban rá vannak szorulva arra, hogy minden lehetséges bevételi forrást megragadjanak, szemben például egy Dél-Koreával.

A háború intenzitásából fakadó, másik nagy probléma a haditechnikai eszközöket érő folyamatos terhelés és javítási, alkatrész-ellátási szükséglet. A NATO által leszállított fegyverek, ezen belül is a Panzerhaubitze 2000-es tarackok, az M142 HIMARS rakétarendszerek vagy a francia Caesarok tényleg nagyon jók (úgy néz ki, messze jobbak, mint a hasonló kategóriájú eszközök az orosz arzenálon belül), de állandó javításra és alkatrész-ellátásra szorulnak.

Hogy ez miért probléma, azt a Panzerhaubitze 2000-esek kálváriáján keresztül kiválóan nyomon lehet követni. Az ukrán fegyveres erők átlagosan napi 300 lövést adnak le egy ilyen önjáró tarackkal, ami azt jelenti, hogy extrém terhelésnek vannak kitéve ezek a fegyverrendszerek, ami szervizigényessé teszi mind a lövegrendszert, mind annak műszaki, elektronikai berendezéseit, mind magát a harcjármű-platformot.

Az ukrán haderő azonban nem rendelkeznek a megfelelő képességekkel és alkatrész-utánpótlással ahhoz, hogy ezeket az eszközöket a fronthoz közel tudják javítani, így Litvániába kell szállítani őket a karbantartási munkálatok elvégzéséhez.

Vagyis a szervízigényes tarackokat ki kell vonni a frontvonalról, át kell szállítani egész Ukrajnán, majd Lengyelországon, ezután a balti ország műhelyeibe kerülnek, ahol helyi szakemberek meg őket javítani, végül pedig egy hasonlóan komplikált útvonalon vissza tudják őket küldeni a frontra.

Ez azt jelenti, hogy egy-egy ilyen harcjármű javítása alsó hangon is heteket vesz igénybe, mindez pedig az ukrán fegyveres erők képességeiből jelentős erőforrásokat vesz el.

Explicit a Panzerhaubitzék esetében tetézi a problémát, hogy úgy néz ki, a német kormány elfelejtett gondoskodni a megfelelő alkatrészellátásról, ezért kannibalizálni kell azt a kevés önjáró tarackot, amit megkaptak a kijevi lojalista erők, de talán racionálisan feltételezhető, hogy a modern háborúkban lényegesen tapasztaltabb amerikai kormány ennél előrelátóbb volt, Ukrajna nyugati haditechnikai eszközeinek zömét pedig még mindig amerikai eszközök képezik.

Mindazonáltal akár a Panzerhaubitzéknél, úgy a HIMARS-eknél, a Caesaroknál, vagy éppenséggel a MaxxPro MRAP-eknél, M113-asoknál is gondoskodni kell a folyamatos alkatrész-ellátásról, a javításért felelős szakemberek szakképzéséről és a javításhoz szükséges, megfelelő környezeti körülmények meglétéről. Ezek pedig a téli hónapokban, miközben Ukrajna infrastruktúráját folyamatosan bombázzák az oroszok, egyre nehezebben lesznek fellelhető körülmények.

Ahogy a lőszerigény, úgy természetesen a harcjárművek javítási szükségletei orosz oldalon egyaránt jelentősek, de egyrészt logikusan feltételezhető, hogy az ékegyszerű, többségében szovjet haditechnika javítása nem igényel akkora agymunkát, mint például egy magas fokon digitalizált Panzerhaubitze vagy HIMARS-rendszer, másrészt pedig az orosz hátország is sokkal közelebb van a műveleti területhez, mint éppenséggel Litvánia, vagy Szlovákia, ahol a németek épp javítóközpontot akarnak létrehozni. A jelentős orosz harcjármű-veszteségek egyetlen pozitív hozadéka az orosz haderőre nézve pedig az, hogy alkatrész-utánpótlásból sincs hiány, a hátrahagyott javítóüzemekből világosan látszik, hogy az oroszok előszeretettel kannibalizálják saját, sérült katonai járműveiket.

Az oroszok és rajongóik által közkedvelt mém, hogy majd a „tél tábornok” biztosan elhozza Oroszország győzelmét, ahogy ez fontos tényező volt a második világháborúban és a napóleoni háborúkban is. Ez az ukrán energiaellátási infrastruktúrát romboló támadások fő indoka is. Erős túlzás egyelőre Ukrajna totális összeomlásában reménykedni a következő hónapokban, hiszen a NATO-országok mindent megtesznek azért, hogy megfelelő mennyiségű téli egyenruhával, szélvédett sátorral, MRE-vel, sőt, öngyújtóval szereljék fel az ukrán katonákat, miközben folyamatosan érkeznek az országba az erőművek javításával megbízott technikusok. A szükséges téli ellátmány pedig - fogalmazzunk finoman -, nem biztos, hogy minden orosz gyalogsági alakulatnál biztosítva lesz.

Ami viszont egyre inkább problémássá kezd válni az időjárási változások kapcsán az, hogy úgy néz ki, hogy a közel-keleti „terrorellenes” háborúkra fejlesztett MRAP-ek, de még a kései hidegháborús Humveek sem igazán bírják az ukrajnai sarat. Szinte napi szinten kerülnek fel videók arról, hogy International MaxxPrók és más amerikai járművek ragadnak bele az ukrajnai sárba, vagy várnak balesetveszélyes módon irányíthatatlanná.

