Magyar cég fogja fejleszteni Dubaj drónjait

Csatlakozik az Egyesült Arab Emírségek Ipari és Technológiai Minisztériuma által indított drónfejlesztési programhoz a jakabszállási Genevation Aircraft Kft. - jelentette be a vállalat közleményben.

Rashid Bin Ahmed Al Maktoum sejk, a dubaji uralkodó család tagja, a RAM Investment elnöke együttműködési megállapodást írt alá a magyar tulajdonú Genevation Aircraft Kft-vel repülőgépipari termékek fejlesztéséről. Az együttműködés 2023. elején indul el a drónfejlesztés területén.

Az együttműködés „Operation 300bn” elnevezésű, a dubaji Ipari és Technológiai Minisztérium által kezdeményezett, 10 éves átfogó nemzeti stratégiai program keretében valósul meg, amelynek a célja, hogy az ipari szektort tegye a fenntartható nemzetgazdaság hajtóerejévé az Egyesült Arab Emírségekben, mintegy 300 milliárd dirhammal (32 ezer milliárd forinttal) hozzájárulva az ország GDP-jéhez.

A jakabszállási székhelyű Genevation Aircraft Kft. egy NATO beszállítói-tanúsítvánnyal is rendelkező légiipari vállalat. A cég műrepülőgépek fejlesztése és gyártása mellett kompozit szerkezetek előállításával is foglalkozik, továbbá védelmi és polgári célú pilóta nélküli repülőeszközöket (drónokat) is fejleszt. A társaság a közelmúltban egy nagysebességű katonai drón fejlesztésén dolgozott, valamint kulcsszerepet vállalt egy nemzetközi projekt keretében megvalósuló hidrogén-meghajtású VTOL (függőleges fel- és leszállásra képes) légijármű létrehozásában is.

