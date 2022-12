Pokoli harcok zajlanak Bahmut körül – Folyamatosan jönnek a megrázó felvételek

Túlzás nélkül pokoli körülmények közt zajlanak a harcok az orosz támadók és az ukrán védők közt Bahmutnál – a katonák sártengerben, bőrig ázva, elárasztott lövészárkokban harcolnak egymással. Folyamatosan jönnek az egyre megrázóbb felvételek az ukrajnai háború jelenlegi legintenzívebb frontszakaszáról.

Az orosz haderő jelenleg azon dolgozik, hogy bekerítse, majd elfoglalja a donyeci Bahmut várost – az orosz reguláris erők a települést hónapok óta ostromló Wagner-zsoldosokat erősítik meg.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 11. 29. Sorsdöntő támadásra készülnek Putyin legelvetemültebb zsoldosai - Brutális csata következhet a Donbaszban

A harcok szó szerint pokoli körülmények közt zajlanak. Az ukrán védők elázott lövészárkokban, nyakig sárban ázva várják az orosz támadókat. Fegyverekre is a lángrejtőtől tusvégig sár tapad, bár elvileg ez nem nagyon kellene, hogy gondot okozzon a Kalasnyikov-szériának.

szigorúan 18+-os felvételek!

The frontline near . Look at the mud and water in those trenches. Absolute horror to be there right now. Imagine the courage and mental strength that is needed. #Bakhmut — NOËL () November 26, 2022

A harcok egyes területeken nagyon intenzívek, az ukrán katonák ezen a felvételen szupresszorokkal, 50-es kapacitású, hosszabbított 5,45-ös tárakkal harcolnak az oroszok ellen. Az oroszokat nem látni ezen a videón, de a háttérzaj alapján az ukrán állások felől heves tűz zúdul az ellenségre.

POV: Situation in Bakhmut.Despite everything, our Armed Forces continue to eliminate the invaders. pic.twitter.com/NZ0bFUn7Cq — ТРУХА️English (@TpyxaNews) December 1, 2022

A gyalogsági alakulatokat aknavetősök támogatják. Miközben célra irányítják fegyverüket, a rádióból kétségbe esett kiáltozás hallható – valószínűleg sebesült ukrán katonák, akik felcserért kiáltanak.

Ukrainian mortar team near Bakhmut.Incessantly lobbing mortar mines at russian invaders over the screams of the wounded, waiting for a medevac. #Ukraine — Walter (Report) November 30, 2022

Az oroszok éjjel is folyamatosan támadnak – itt az ukrán tüzérség precíz lövésekkel egy nagyobb létszámú alakulatot számol fel.

It has been demanded and now we have it. The video of the failed Russian attack at Bakhmut near the petrol station.Respect for the skilled Ukrainian artillery soldiers. Some pretty decent hits during the night. #Bakhmut — Tendar (@Tendar) November 30, 2022

Ugyanakkor az ukrán veszteségek is súlyosak. Ezen a felvételen ukrán katonai járművek haladnak el egy harcképtelenné vált BREM-1-es műszaki mentőjármű és egy holland gyártmányú YPR-765 páncélozott szállító harcjármű mellett. Azt nem tudni, hogy a járművek ellenséges tűztől váltak-e harcképtelenné, vagy valamilyen navigációs hiba adódott (pl. beragadtak a sárba), az viszont szinte biztos, hogy később tolták őket le az útról, hogy ne akadályozzák az ukrán logisztikai vonalakat.

Bahmutot egyesek már a „modern Passchendaele” néven emlegetik. A Magyarországon inkább harmadik ypres-i csata néven ismert, első világháborús ütközet több hónapon át, szakadó esőben, sárban, mocsaras területen zajlott, intenzív tüzérségi tűztámogatás mellett, mindkét oldalon súlyos veszteségekkel. A harcok során végül az Antant győzött, de Passchendaele teljesen megsemmisült a harcokban és tavasszal visszavették a területet a németek.

Bakhmut is literally the Passchendaele of the XXI Century.photos source: https://t.co/yyEL3MWB71 — Status-6 (@Archer83Able) November 26, 2022

A harcok egyik legdurvább fotóját amúgy az Anadolu Agency készítette egy ukrán katonáról, aki nyakig sárosan többször is átlőtt plate carrierjét mutatja a török fotósoknak. A képet az ukrán védelmi minisztérium publikálta.

Bakhmut. Every bullet, every shell, every bulletproof vest, every helmet provided by our friends saves lives of our soldiers in conditions where the very concept of «life» as such cannot exist a priori. Metin Aktaş для @anadoluimages — Defense (of) November 28, 2022

Címlapkép: donyeci szakadár tüzérség a bahmuti fronton. Fotó: Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images