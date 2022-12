Repedezik Putyin birodalma? – Egymásnak ugrottak az oroszok, sokan már inkább békét akarnak

Bár az ukrajnai háborút támogatók a felmérések szerint még mindig jelentős többségben vannak Oroszországban, sokan ellenzik az inváziót, sőt a kemény állami fellépés ellenére még hangot is mernek adni kritikus véleményüknek. A háború és a putyini propaganda családtagok, rokonok közé is éket tudott verni, az ellentétes politikai oldalon állók már beszélni is alig beszélnek egymással. Hét ilyen családot mutat be az orosz rendező, Andrej Losak legújabb dokumentumfilmje egy a háborút támogató, illetve ellenző családtagon keresztül. Széteső házasságok, elmérgesedő testvéri kapcsolatok, megromló anya–gyermek viszony – ezt is magával hozta Oroszország ukrajnai háborúja.

Mit mond az orosz közvélemény?

Miközben az orosz–ukrán háború kapcsán az ukrajnai helyzetről sokat lehet olvasni és látni a magyar médiában is, addig arról, hogy mindez hogyan érinti az orosz társadalmat, kevesebb szó esik. Láthattuk az orosz nagyvárosokban zajló tüntetéseket a háború február 24-i megindulását, majd a részlegesnek mondott mozgósítás szeptember 21-én történt bejelentését követően, melyeket a rendőrség gyorsan és brutálisan levert. De hogy miként reagálnak a hétköznapi orosz emberek, erről arctalan közvélemény-kutatásokat leszámítva nem sokat ismerhetünk meg.

Persze a közvéleményt monitorozó felmérések is sok mindent elárulnak, még akkor is, ha egy az oroszhoz hasonló autoriter rendszerben az emberek többnyire félnek nyíltan megmondani a véleményüket. Az állami intézetek mellett egyetlen, még függetlennek tekinthető orosz közvélemény-kutató létezik, a Levada Központ. A Levada kutatása is azt mutatja, hogy az oroszok többsége támogatja a „különleges katonai műveletet”, ahogy a háborút az orosz hivatalosságban nevezik. Októberi felmérésük szerint

a megkérdezettek 73 százaléka határozottan vagy inkább támogatja az orosz haderő ukrajnai tevékenységét, és mindössze 20 százalék ellenzi azt.

A felmérés azt is kimutatta, hogy az életkor alapvetően határozza meg a háborúhoz való hozzáállást: a 18–24 évesek körében 58:28 százalék a támogatók, illetve az ellenzők aránya, míg az 50 év fölöttieknél 75:18 százalék.

Azonban más kérdésekre adott válaszok azt mutatják, hogy korántsem annyira egyöntetű a támogatás, mint amennyire azt ez a direkt kérdés mutatja. A részleges mozgósítást a megkérdezettek 56 százaléka támogatja (a háború 73 százalékos támogatottságával szemben), 38 százalékuk pedig ellenzi. Ami nem meglepő, hiszen a részlegesnek mondott mozgósítás az ukrajnai háború első olyan mozzanata, amely közvetlenül és brutálisan érinti az orosz társadalmat is. Emellett a megkérdezettek 65 százaléka tart attól, hogy teljes mozgósítás is jöhet.

Még kevésbé a Kreml szájízének megfelelő válaszok születtek arra a kérdésre, hogy szükséges-e folytatni az ukrajnai háborút, vagy inkább a fegyverszüneti tárgyalások felé kéne elmozdulni.

Októberben a válaszadók 57 százaléka mondta inkább vagy határozottan azt, hogy tárgyalni kellene, és csak 36 százalékuk állt a háború folytatása mellett.

A szeptember 21-én bejelentett részleges mozgósítás érezhető elmozdulást hozhatott ebben, ugyanis szeptemberben még 48:44 százalék volt az arány a tárgyalásokat szorgalmazók és a háború folytatását kívánók között.

A Levada Központ számai egybevágnak a független, ma már száműzetésben működő orosz portálnak, a Meduzának kiszivárogtatott számokkal, amelyek egy Kreml által megrendelt, csak belső használatra szánt felmérésből származnak. Eszerint

A TÁRGYALÁSOK TÁMOGATÓINAK SZÁMA JELENTŐSEN NŐTT JÚLIUS ÓTA.

Akkor az oroszok 32 százaléka állt az ukrajnai háború lezárása mellett, miközben 57 százalékuk támogatta a „különleges katonai művelet” folytatását. Novemberre 55 százalékkal többségbe kerültek a béke hívei, és csak a megkérdezettek 25 százaléka támogatja a háború folytatását.

Elmenekült filmes mutatja be, hogyan osztja meg a háború az orosz társadalmat

Az ukrajnai háború kirobbanása, illetve a háborús cenzúrát kimondó törvény elfogadása után indult meg az első jelentős exodus Oroszországból (a második a részleges mozgósítás kihirdetése után). Már a „háború” szó kimondásáért is börtönbüntetés járt és jár, sőt volt olyan tüntető, akit egy tiszta fehér lap felemeléséért vittek be a rendőrök. A Kreml az invázió elindulása után gyors ütemben látott neki a maradék, még független sajtótermék felszámolásának. Erről ebben a cikkünkben írtunk részletesen:

Az Oroszországból az első körben elmenekülők között van Andrej Losak dokumentumfilm-rendező is, aki az ukrajnai invázió megindulása után Grúzia (Georgia) fővárosába, Tbiliszibe távozott. Losak korábban az egyik vezető orosz tévécsatorna, az NTV munkatársa volt, de ahogy ezt a csatornát is bekebelezte a Kreml, a rendező felmondott, és szabadúszóként kezdett dolgozni, többek között a prágai központú, az amerikai kormány által is finanszírozott Current Time-nak.

2019-ben azonban egy új törvény értelmében mindenki „külföldi ügynök” minősítést kapott, aki egy külföldről pénzt elfogadó szervezetnek dolgozott, ezért Losak ettől a csatornától is kénytelen volt távozni. Független dokumentumfilmesként egyre jobban ellehetetlenült Oroszországban, az ukrajnai háború kitörését követően pedig be kellett látnia, végleg bezáródtak előtte az ajtók.

Már grúziai száműzetésben látott neki új filmje elkészítésének, nehezített terepen, hiszen immár nem volt módja arra, hogy személyesen, Oroszországban készítse munkáit. Egy már 2014, a Krím elcsatolása és a donbaszi „polgárháború” kirobbanása óta dédelgetett tervének kezdett neki:

bemutatni, miként szakított félbe és ugrasztott egymásnak családtagokat Oroszországban a háborús helyzet.

Mivel a film legtöbb szereplője Oroszországban él, így Losak interneten keresztül kommunikált velük, miközben a még helyben maradt, de nevüket többnyire nem vállaló munkatársai voltak személyesen jelen az interjúknál, és filmezték a megszólalókat. Voltak olyan szereplők is, akik már elmenekültek az országból, és Grúziában, Németországban vagy Angliában élnek.

Szétrombolt kapcsolatok

A film összesen hét családot mutat be, azokból is egy-egy családtagot: egyikőjük ellenzi, másikuk támogatja az ukrajnai háborút. Egy fiatal szentpétervári gyermekorvosnő és a kalinyingrádi területen élő édesanyja, egy Londonban élő pszichológusnő és az uráli térségben élő édesanyja, egy Lipcsében élő házaspár, egy Oroszországban élő házaspár, egy az ukrajnai Harkivban élő fiatal lány és Oroszországban élő bátyja, egy Grúziába menekült volt sorkatona és Oroszországban élő édesanyja, valamint egy fiatal textilművésznő, politikai aktivista és édesanyja. Mindegyikőjüket végletesen elszakította egymástól a háború, pontosabban az arról alkotott véleményük: tönkrement házasságokat, megromlott anya–gyermek- és testvéri viszonyokat mutat be a film.

A kapcsolatok elmérgesedése egyes családoknál egészen riasztó méreteket ölt. Az erősen Putyin-párti anya például a háborúba küldené Grúziába menekült fiát, sőt, bevallotta, egyszer arra a kérdésre, hogy ő maga lelőné-e, azt válaszolta, ha áruló lenne, lelőné. Ha beszélnek is telefonon, az anya úgy üdvözli fiát: „Helló, te fasiszta!”

A politikailag ellentétes oldalon álló házaspárok már alig kommunikálnak egymással, de még ha beszélgetni kezdenek is, annak veszekedés lesz a vége. Egy Galina nevű középkorú hegedűművésznő úgy döntött, nem áll szóba senkivel, aki támogatja a háborút. Saját férje azonban – aki egész nap a putyinista tévécsatornákat nézi, még az interjú alatt is mennek a háttérben – a háború elkötelezett támogatója. Az egykori nyomozó jogvégzett ember, és meg van győződve róla, hogy ő csak a tényekre tekint, nem lehet átejteni, hiszen szakmájának egyik fontos tényezője volt, hogy ne hagyja magát hamis információktól befolyásoltatni. Úgy tűnik azonban, az információszerzés csatornái politikai kérdésekben meglehetősen egyoldalúak nála.

A televízió mint olyan fontos szerepet játszik az egész filmben.

A háborúpárti családtagok többségénél a kamera is folyton megmutatja, hogy a Kreml által kézi vezérelt csatornák mennek naphosszat a tévében, amelyekben Vlagyimir Putyin vagy éppen a népszerű tévés ideológus, Vlagyimir Szolovjov mondja el, hogyan kell értelmezni az ukrajnai eseményeket. Több megszólaló is elmondja, hogy egész nap a Kreml-párti tévéket nézi, és 100 százalékban elhiszi, amit azokban mondanak. Egyikőjük meg is mondja: nem lehet, hogy amit a televízióban mondanak, ne legyen igaz. Az is látható, hogy inkább az idősebbek nézik a televíziót, a fiatalok sokkal inkább az internetről tájékozódnak.

A Levada Központ októberi felmérése egyébként megerősíti azt, ami a filmben megfigyelhető. A teljes lakosság 66 százaléka mondta azt, hogy a televízióból tájékozódik, 32 százalékuk, hogy az internetes sajtóból, 39 százalékuk a közösségi médiából, 18 százalékuk az Oroszországban népszerű Telegram-oldalakról (több választ is meg lehetett jelölni). Életkorilag azonban jelentős különbségek vannak: a 18–24 évesek csak 37 százaléka tájékozódik a televízióból, 39 százalékuk az internetes sajtóból, 60 százalékuk a közösségi médiából, 33 százalékuk Telegram-oldalakról. Ezzel szemben az 55 évnél idősebbek 84 százaléka tájékozódik a tévéből, 22 százalékuk az internetes sajtóból, 24 százalékuk a közösségi médiából, 8 százalékuk pedig Telegram-oldalakról.

Van még egy nagyon feltűnő jelenség a filmben: az éles kontraszt aközött, ahogy a háborúpárti megszólalók támogatják a „különleges katonai műveletet”, és ahogy egyesek közülük elismerik: korántsem lehet azt mondani, hogy a putyini Oroszországban olyan jó az élet. A legjobban ez a Londonban élő pszichológusnő, Natalia és az Urál vidékén élő édesanyja, Ljudmila kapcsán látszik. Az idős asszonyt krími zsidóként a Szovjetunió menekítette ki a közeledő náci csapatok elől, amiért ő örökre hálás maradt a moszkvai vezetésnek. Amikor azonban arról kérdezik, milyen az élete, rögtön elkezd panaszkodni az orosz vezetésre. Elmondja, hogy Putyin 20 év alatt Kánaánt is csinálhatott volna az országból, de nem ezt tette, hanem csak néhány ember járt jól. Az első tíz évben még csodálták Putyint, ma azonban már hallgatni sem akarják, mert „ostobaságokat beszél és hazudik”. Ha azonban a háborúra terelődik a szó, láthatóvá válik, hogy a putyini propaganda mennyire képes befolyásolni az idős asszony gondolkodását.

Az emberek természetesen boldogtalanok, de az ország veszélyben van. Ez nem a boldogulásról szól, a túlélésről szól. Támogatnunk kell [Putyint], hogy győzzön

– mondja Ljudmila.

A kalinyingrádi területen, Baltyijszk városában szerény körülmények között élő édesanya pedig – aki szintén a háború meggyőződéses támogatója – arról panaszkodik, hogy miközben Oroszország Európának szállítja a gázt, náluk be sincs vezetve, így kénytelen sokkal drágábban, fával fűteni.

Nyílt rendszerkritikát azonban csak kevesen mernek megfogalmazni. Egy Alisza nevű textilművész a háború elején még nyíltan kiállt a háború ellen – például BÉKE feliratú ruhában járta az utcákat –, a rendszer keményedésével azonban már áttételesebb akciókra kényszerült. A rendőrség azonban így is lecsapott rá egy szál rózsával tartott performanszáért, és most kénytelen tárgyalásról tárgyalásra járni.

A film a május 9-i, Győzelem napi ünnepségekkel végződik, amelyeken a film több, háborúpárti szereplője is büszkén vesz részt, fejükön vörös csillagos és sarló-kalapácsos katonai sapkával. Az egész film során mindössze egyetlen páros, egy anya és lánya találkozik egymással. Feloldás nincs, a családi kapcsolatok végletesen elromlottak.

