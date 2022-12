Putyin prédájából a háború legnagyobb nyertese? – Van egy ország, amely feltűnően jól járt az ukrajnai konfliktussal

Az összeesküvés-elméletek hívei előszeretettel élnek azzal az érveléssel, miszerint ha egy ország valamilyen módon jól jár más országok háborújával, akkor az ő érdekében állhatott a háború kirobbantása. Eme logikai baki következtében egyesek az Egyesült Államokat tartják az ukrajnai háború kirobbantójának, pedig ha van egy ország, amely gazdaságilag igazán jól járt a háborúval, az Grúzia (Georgia), amely 2008-ban még maga vesztett háborút Moszkvával szemben, és területének mintegy egyötöde ma is orosz megszállás alatt áll. Az országba menekült több mint 110 ezer orosz – többségében jól szituált középosztálybeli – azonban fölpörgette a grúz gazdaságot, amely a világ egyik legnagyobb növekedését produkálhatja idén. Az orosz exodusnak persze számos árnyoldala is van, és sokan figyelmeztetnek, hogy az eufória után jöhet a keserű kijózanodás.

Nehéz történelmi örökség

Grúzia azon országok sorába tartozik, mint például Litvánia vagy Örményország, amelyek több évszázados államisággal rendelkeztek, mikor az imperialista cári Orosz Birodalom meghódította őket. Az ókori kezdemények után a középkorban, 1008-ban jött létre az egységes Grúzia, vagy ahogy a grúzok a maguk államát nevezték és nevezik ma is: Szakartvelo. A grúzok az első népek közé tartoztak, amelyek fölvették a kereszténységet, 327-ben, később kialakult a független grúz ortodox egyház, amelyet Moszkva ugyan évtizedekre az orosz ortodox egyházhoz csatolt, manapság ismét autokefál ortodox egyházként működik. A grúz nyelv a kaukázusi nyelvcsaládba tartozik (az abházzal vagy a csecsennel együtt), és saját írásrendszere van (három is, de ebből egy hivatalos).

Oroszország 1801-ben hódította meg Grúziát, majd 1881-től teljesen az Orosz Birodalom része lett. A grúzok 1918-ban kikiáltották a független Grúz Demokratikus Köztársaságot, de ezt 1921-ben a Szovjetunió bekebelezte, és csak 1991-ben nyerték el újra függetlenségüket. A grúz nép több híres és hírhedt vezetőt is adott a Szovjetuniónak, így Joszif Visszarionovics Dzsugasvilit, azaz Sztálint, rettegett belügyminiszterét, Lavrentyij Beriját, illetve a Szovjetunió utolsó külügyminiszterét, Eduard Sevardnadzét, aki 1995 és 2003 között a független Grúzia elnöke is volt.

Majdnem két évszázados orosz/szovjet fennhatóság után Grúzia is 1991-ben lett újra független állam, de rögtön fegyveres konfliktusokba is keveredett két, Oroszországgal határos autonóm területével, az abházok lakta Abháziával, illetve az oszétok lakta Dél-Oszétiával. Mindkét háború azzal végződött, hogy Oroszország békefenntartókat küldött a tartományokba, így azok de jure Grúzia részként, de facto azonban orosz bábállamként működtek.

Grúzia térképe. Zölddel Abházia, lilával Dél-Oszétia. Forrás: Wikimedia Commons

A status quo egészen 2008-ig fennmaradt, amikor is a Kremllel szemben ellenséges, Nyugat-barát Miheil Szaakasvili elnök úgy döntött, hogy visszaszerzi a két területet. A háborút – amely 850 ember életét követelte – Tbiliszi indította a szakadár tartományok ellen, de egy

Grúzia és Oroszország közötti fegyveres konfliktus lett belőle, melynek során az orosz erők öt nap alatt lényegében térdre kényszerítették a grúz vezetést.

Szaakasvilit az bátorította, hogy George W. Bush volt amerikai elnök korábban kilátásba helyezte Grúzia (és Ukrajna) NATO-csatlakozását, ezért a grúz elnök azt gondolhatta, hogy az észak-atlanti katonai szövetség beavatkozik mellettük. Ám erre nem került sor, Oroszország viszont kihasználta a helyzetet, elismerte Dél-Oszétia és Abházia függetlenségét, ami gyakorlatilag véglegessé tette a két szakadár tartomány tényleges elszakadását Grúziától.

Grúzia azóta komolyan tart Oroszországtól, és a félelmek fölerősödtek az ukrajnai háború óta, hiszen Grúzia úgy látta, ha Ukrajna bukik, ők lehetnek a következők.

Nem sokkal az ukrajnai invázió kezdete előtt hangzott el egy grúz elemzőtől:

Grúziában egyetértés van abban, hogy Ukrajna bukása Grúzia államiságának végét jelentené.

Egy ellenzéki politikus pedig megjegyezte: Grúzia sorsát ma Ukrajnában döntik el.

Az ukrajnai háború megindulása után a grúzok látványosan kinyilvánították szolidaritásukat Ukrajnával, sok házra kikerült az ukrán zászló, szimpátiatüntetések zajlottak. Sok grúz önkéntes ment harcolni az ukrajnai háborúba: a külföldi önkéntesek egyik legnagyobb csoportját éppen a grúzok alkotják. Közülük eddig már 33-an vesztették életüket az Oroszország ellen vívott harcban.

В Киеве прощались с грузинским бойцом Джамбулатом Хопериа pic.twitter.com/gEYSPIQXHd — Georgia () December 3, 2022

Az Oroszországtól való félelmek időközben csökkentek, párhuzamosan az ukrajnai háborúban elszenvedett orosz vereségekkel. Így ma már egészen más kérdések foglalkoztatják a grúzokat az ukrajnai háború kapcsán, elsősorban a több mint százezer orosz menekült, akik egyfelől hozzájárulnak ahhoz, hogy Grúzia látványos gazdasági növekedésre számíthat idén, másfelől azonban az albérletárak fölverésével és más problémákkal erőteljes társadalmi feszültséget is gerjesztettek.

Orosz menekültek: áldás és átok

Az ukrajnai háború óta két nagy orosz exodus volt, és mindkettő erőteljesen érintette az Oroszországgal határos Grúziát, ahová vízum nélkül mehetnek az orosz állampolgárok, és akár egy évig is külön engedély nélkül ott tartózkodhatnak. Az első exodus közvetlenül a háború február 24-i kirobbanása után indult el, amikor elsősorban a „különleges katonai műveletet” és a nyomában járó repressziót ellenző oroszok menekültek Grúziába – mintegy 43 ezren. A második exodus a részleges mozgósítás szeptember 21-i bejelentése után következett, amikor elsősorban a katonai behívótól tartó fiatal férfiak hagyták el hazájukat a kaukázusi köztársaság irányába.

A grúz kormány statisztikája szerint

már több mint 110 ezer orosz állampolgár érkezett az országba idén

– többségüknek eszében sincs visszamenni Oroszországba, ahol a részleges mozgósítás hivatalos lezárása ellenére is joggal tarthatnak attól a fiatal és középkorú férfiak, hogy őket is Ukrajnába küldik harcolni. Jelenleg 60 ezer orosznak van grúziai bankszámlája, ebből 45 ezret a háború megindulása után nyitottak. Az oroszok teszik ki az összes, Grúziába idén bevándorolt ember 75 százalékát, de 26 ezer ukrán és 13 ezer fehérorosz állampolgár is érkezett az országba.

A több mint 110 ezer orosz menekült bejövetele egyszerre áldás és átok Grúzia számára.

Mivel többségében középosztálybeli vagy annál magasabb státuszú oroszok menekültek el, így fizetőképes keresletet jelentenek, és mivel sok magasan képzett van köztük – a bevándoroltak majdnem fele a technológiai szektorban dolgozott –, a grúziai gazdaság számára is értékes álláshelyeket tudnak betölteni. Szemben a nyugati szankcióktól szenvedő Oroszországgal vagy az energiaválság által súlyosan érintett Európával, Grúzia – köszönhetően többek között az orosz menekültek által gerjesztett fogyasztási növekménynek –

idén akár 10 százalékos GDP-növekedésben is bízhat. Ezzel világszinten is az éllovasok között lehet 2022-ben.

Április és szeptember között az oroszok több mint 1 milliárd dollárnyi összeget utaltak Grúziába, ami ötszörös növekményt jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Ennek köszönhetően a grúz fizetőeszköz, a lari hároméves csúcsra erősödött.

Az orosz menekültek bejövetelének azonban komoly árnyoldalai is vannak. A tehetős oroszok fölverték az albérletárakat, az alacsonyabb jövedelmű grúz lakosoknak így a külvárosokba, olcsóbb és rosszabb albérletekbe kell költözniük, illetve csak ilyen helyeken találnak megfizethető lakhatást. Az egyetemisták egy jó része kénytelen volt halasztani tanulmányait, mert nem tudtak elfogadható áron lakhelyet találni. Tbilisziben 75 százalékkal emelkedtek idén az albérletárak. Ráadásul az élelmiszerek is jelentősen drágultak. Mindez máris érzékelhető társadalmi feszültségeket okozott.

Szintén konfliktusok forrása, hogy a főleg a második körben elmenekült oroszok között sokan vannak olyanok, akik alapvetően támogatják Putyin politikáját, csak éppen az életüket nem akarják adni Ukrajna elfoglalásáért. A Politico októberi riportja bemutatott egy olyan fővárosi bárt, ahova az orosz vendégeknek külön „vízumot” kell igényelniük interneten keresztül, ahol ki kell tölteniük egy kérdőívet, miszerint nem szavaztak Putyinra, elismerik, hogy Oroszország grúz területeket szállt meg, hogy a Krím Ukrajna része, illetve hogy Ukrajnát támogatják a háborúban. A bár vezetője arra panaszkodott, hogy sok orosz vendége volt, aki magától értetődőnek vette, hogy orosz nyelven kell őt kiszolgálni és rubelben is fizethet, így a „vízum” arra szolgál, hogy megtanulják, hogyan kell „viselkedni” Grúziában. A bár az intézkedés bevezetése miatt számos fenyegetést kapott oroszoktól. A grúzok körében viszont többek között egy olyan orosz Telegram-felhasználó okozott felháborodást, aki komolyan megkérdezte, beléphet-e az országba egy a „különleges katonai művelet” támogatását jelző „Z” szimbólummal a szélvédőjén.

Ukrajnával való szolidaritási tüntetés Tbilisziben 2022. február 26-án. Kober / Wikimedia Commons

A grúz társadalomban már 66 százalékosra ugrott azok aránya, akik visszavonnák a vízumkötelesség 2012-es eltörlését az oroszok számára. Sokan a határok lezárását is követelik. Ellentmondásos viszont, hogy a Moszkvával konfliktusmentes kapcsolatra törekvő grúz kormány az orosz vezetés valódi ellenzékének tagjai, az igazi politikai menekültek számára megtiltotta az országba való belépést, nem akarván konfrontálódni Oroszországgal.

Gazdasági elemzők attól is tartanak, hogy a válság Grúziát is elérheti, csak később.

Hasonló gazdasági növekedést lehetetlen lesz az orosz menekültek segítségével fenntartani, hiszen az oroszok jelentős része előbb vagy utóbb haza fog térni – főként a mozgósítás elől menekülők csak átmeneti menedéket keresnek az országban. A közgazdászok azt tanácsolják a kormánynak, hogy a szűkebb esztendőkre készülve az extra adóbevételeket az államadósság csökkentésére és a devizatartalékok növelésére használja föl.

Grúzia nem csatlakozott a Moszkva-ellenes nyugati szankciókhoz, ellenkezőleg, fölpörgette az orosz importot, ami éves szinten 74 százalékkal növekedett 2022 első tíz hónapjában.

A kőolaj és származékainak importja – amelyeket Oroszország jóval olcsóbban ad el Kínának, Indiának és Grúziának is – pedig óriási mértékben, 179 százalékkal nőtt ugyanebben az időszakban. Az Oroszországba irányuló grúz export 10 százalékkal emelkedett. Azonban a szakértők itt is figyelmeztetnek: rossz vége lesz, ha Grúzia túl szorosan hozzáláncolja magát a hatalmas szomszédhoz, amely az ország egyötödét tartja lényegében megszállás alatt.

Romló viszony Ukrajnával

Grúziában 2012-ben jelentős fordulat történt, amikor a csak abban az évben alakult párt, a Grúz Álom – Demokratikus Grúzia legyőzte az akkori elnök, Szaakasvili által alapított pártot, az Egyesült Nemzeti Mozgalmat. Az államfő egy évvel később az elnökválasztást is elveszítette, majd különböző bűncselekményekkel vádolták meg, ezért 2015-ben Ukrajnába távozott, ahol az oroszokkal való ellenállás hőseként kezdhetett politikai karriert. 2015 és 2016 között Odessza kormányzója volt, ukrán állampolgárságot is kapott.

Az ukrán pártpolitikában való részvétele azonban nem volt túl sikeres: összekapott Petro Porosenko ukrán elnökkel, aki állampolgárságától is megfosztotta, amelyet aztán Porosenko utódja, Volodimir Zelenszkij adott vissza neki. Bár grúz állampolgárságát 2015-ben elveszítette, tavaly októberben visszatért hazájába, ahol betegsége miatt előbb kórházba került, jelenleg viszont az ellene fölhozott vádak miatt börtönben ül.

Vlagyimir Putyin orosz és Miheil Szaakasvili grúz elnök talákozója 2005-ben. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons

A Grúz Álom alapítója Grúzia leggazdagabb embere, Bidzina Ivanisvili, aki 2021-ig állt a párt élén, és bár állítása szerint visszavonult, azóta is őt tartják a párt, sőt az állam de facto vezetőjének, annak ellenére, hogy a miniszterelnöki posztot csak 2012–13-ban, egy évig töltötte be. Szaakasvili határozottan oroszellenes és Nyugat-barát politikájával szemben a Grúz Álom vezette kormányzatok – amelyek mögött 2012 óta abszolút parlamenti többség van – kétkulacsos politikát játszanak: miközben hangsúlyozzák a Nyugathoz való közeledést, Moszkvával is igyekeznek jó viszonyt fenntartani.

A Tbiliszi és a Kijev közötti viszony ezzel párhuzamosan viszont megromlott, főleg, hogy Szaakasvili mellett számos más grúz ellenzéki is fontos politikai szerepet vállalt Ukrajnában, akik közül ráadásul többeket távollétükben elítéltek különböző bűncselekményekért. A két ország közötti kapcsolatok romlását jelzi, hogy Zelenszkij október 19-én aláírt egy rendeletet, amelyben Ivanisvili családjának több tagját, illetve három másik grúz üzletembert illettek szankciókkal. Bár indoklás nem volt, a grúz vezetés szerint a szankciók oka az, hogy Grúzia nem akart egy „második frontot” nyitni Oroszország ellen, ahogy néhány ukrán vezető politikus kapacitálta (praktikusan ez egy Abházia és Dél-Oszétia elleni támadást jelentett volna). A vezető ellenzéki párt, az Egyesült Nemzeti Mozgalom eközben arra kérte Kijevet, magát Ivanisvilit is vegyék föl a szankciós listára.

Tbiliszi mindazonáltal Ukrajna-barát nyilatkozatokat tesz, és óvatosan közeledik a NATO felé. A november végi bukaresti NATO külügyminiszteri csúcson Jens Stoltenberg, a szövetség főtitkára ígéretet tett arra, hogy Moldova és Bosznia-Hercegovina mellett Grúziát is támogatni fogják az orosz medve nyomulásával szemben. Hétfőn pedig Szalome Zurabisvili grúz elnök Andrzej Duda lengyel államfővel való találkozóján Ukrajna függetlensége és területi egysége elleni jogtalan és kegyetlen háborúnak nevezte az orosz inváziót, és aláhúzta: az ukránok nemcsak a saját szabadságukért, hanem Grúzia szabadságáért is harcolnak.

Címlapkép: Grúz ellenzékiek grúz és ukrán zászlókkal az orosz menekültek befogadása ellen és Miheil Szaakasvili kiszabadításáért tüntetnek Tbilisziben 2022. október 7-én. Davit Kachkachishvili/Anadolu Agency via Getty Images